東南三州迎極端天氣 強風料吹襲雪梨墨爾本

新州和維州部份地區昨日（11月20日）已出現風速達每小時100公里的強風，有住宅屋頂受損，樹木和電線桿倒塌。





在新州，氣象局預計今日會有更加強勁的烈風，範圍從雪梨到南部的Eden，包括中部高原、Riverina、獵人區和Central West Slopes的部份地區。





「一道強冷鋒預計今晨劃過海岸，為新州東南部帶來強勁西風。具破壞力的強風時速平均達50至70公里，最高超過90公里......雪梨市中心和坎培拉的風速也會在今天加強到90公里以上。」



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在維州，氣象局對中部、中北部、西南部、東北部、Gippsland的東部和南部，以及Winmera和Mallee部份地區都發出預警。





「具破壞力的西北風時速平均達50至70公里，在中部和Gippsland最高可能去到110公里，包括墨爾本。」





當局提醒居民把住宅外部物品固定好，避免把車輛停在樹木旁邊。





與此同時，南澳在剛過去的周末經歷暴雨，平均80公里的強風吹倒電線桿，部份基建受損，令大約13,000名居民遭遇停電。到今日仍有約800戶未恢復電力供應。



