【貨不對辦】誇大網速 三電訊公司被罰

澳洲三大互聯網供應商，因在廣告中就其 NBN 速度做出誤導性陳述，而被處以巨額罰款。





Telstra 將支付1500萬元、Optus付1350萬元，而 TPG則要支付500 萬元，他們承認他們在「光纖到轉駁器」（Fibre to the Node；FTTN）制式連接 NBN 服務計劃中，指速度為每秒50至100MB (MegaByte)，是虛假或誤導性陳述。





澳洲競爭與消費者委員會ACCC對三大科技巨頭提出訴訟後，罰款總額為3350萬元。





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ACCC表示，三個互聯網服務供應商都，承諾在合理的時間範圍內通知客戶，他們的NBN連接無法達到他們付費計劃上聲稱的速度。





他們還表示，如果他們無法達到計劃的最大速度，他們將為客戶提供選擇，包括轉向更便宜的計劃並退款。





這三家公司都承認，他們的陳述是虛假，或具有誤導性，並且違反消費者法。





ACCC 專員Liza Carver說，他們都沒有足夠的系統、政策和流程，來確保他們會按照他們所說的去做。





她續指「快速並可靠的互聯網，是澳洲家庭的必需品；消費者在選擇滿足他們需求的最佳互聯網計劃時，需要準確的信息。」





Liza Carver 指，一些客戶可能已經為50或100Mbps 的計劃付費，認為他們的NBN連接可以支持更高的下載速度。





TPG的一則廣告指一般夜間速度高達43.7mbps 。





在其訊息的底部，表示該公司將在最大線路同步速度可用時，通知客戶。免責聲明亦指出，使用高速 NBN 計劃的人可以「降級」到低速計劃而不會受到罰款。





ACCC表示，這些誤導性陳述是出現在Optus、Telstra 和 TPG 的網站，電子郵件和電話銷售中。





事件影響近120,000人，並在2019年至2020年之間存在至少12個月。





Telstra、Optus和 TPG 也承認，沒有通知消費者的最大可達到速度，低於他們購買的計劃的速度，他們錯誤地表示其NBN 連接能夠達到更高的速度。



