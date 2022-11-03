雪梨藝人參與反封城集會 被起訴「煽動違反限聚令」罪成

25歲的喜劇演員凱魯茲（Jon-Bernard Kairouz），曾在影片社交平台TikTok上準確地「預測」新州的每日新增的新冠個案而爆紅。





他後來在2021年7月雪梨封城期間參與市中心的示威活動，期間用大聲公演講，自稱是「人民州長」，聲稱「我們要的是自由」。他在現場被罰款，之後被控煽動他人違反戶外聚集的防疫限制。





案件昨日（11月2日）在雪梨地區法院宣判，法官Emma Manea裁決凱魯茲煽動罪成。





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她指凱魯茲以「我們」來向約3500人講話，符合煽動的定義：「若他並非煽動人們，那他的目的是甚麼？」





報住雪梨內西區Belmore的凱魯茲已表達悔意，又指自己沒犯罪前科，有良好品格。法官亦指，他事後遭到種族主義和人身攻擊的言論，包括被稱為「骯髒的阿拉伯人」、「滾回你的國家」、「希望你中新冠病毒而死」等咒罵。





法官最終判處兩年守行為，無需留案底。但凱魯茲已提出上訴，將於明年3月再過堂。

