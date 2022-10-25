今日大事（10月26日）

財長查默斯指新財案負責任

工黨政府昨晚公布上任後第一份財案，財長查默斯 (Jim Chalmers) 指新財案是負責任、適應目前時勢、以及開始為澳洲打造更好的前景。





根據正常財政預算週期，新財案會於明年五月公佈。而聯邦政府於十月份公布特別財案，以令新一屆政府可以訂立政策方針，





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查默斯表示，環球的因素令到國民面對充滿挑戰的時期。他指全球前景預測不斷惡化、通脹及能源價格飆升、利率上漲等因素都對經濟構成影響，而澳洲的最佳應對方法就是一個適合目前環境的穩固及明智的財政預算。





他指新財案有三個主要目標。





查默斯說，財案會幫助紓緩生活開支壓力、負責任而不魯莽地改善國民生活，但是不會令通脹加劇。他指財案針對投資於一個更強勁、有適應力、及現代化的經濟，並會從修補財政的艱巨工作開始。他有強調，必須要從國內的負責任管理經濟開始，來應對環球的不明朗環境。



新財案預測能源費大幅上升

新財案預測到今年聖誕，電費會上升兩成，於下一個財政年度將會再上升三成。





而煤氣價格會於18個月內上升44%。





聯邦政府估計財政赤字大概369億元，低於三月時兩黨聯盟政府所估計的780億元。





而淨債務會於 2026年達到7,660億元，亦比早前預期的8,640億元為低。





財長查默斯估計實質工資會繼續下跌，因為預料通脹會於年底之前達到接近8%。





查默斯估計通脹於今年稍後達到7.75%，然後於2023至24年度逐漸放緩到3.5%，再於2024至25年度才進一步回落到儲備銀行的目標水平。



新州財長批評聯邦政府未解決能源價格危機

新州財政廳長基恩(Matt Kean)批評預算案未有採取任何措施來解決國家能源價格危機，亦未能為承諾的項目提供資金。





他指責聯邦工黨政府辜負了消費者，國家能源市場受到全球大環境影響，消費者面對能源價格上升的衝擊。





基恩在周二（10月25日）晚上一份聲明表示，（能源價格）係一個全國性的問題，需要一個全國性的解決方案。消費者被忽略。





他表示，聯邦預算中，只提供75億元作為「全國的」生活開支支持，但在新州本年度的預算中，就已撥款72億為新州提供支持。





基恩指，預算案中，艾巴尼斯政府並無兌現於聯邦大選，就應對生活開支及削減電費作出的承諾。



新財案撥逾4千萬加快簽證審批

另外，查默斯表示，新財案履行大選承諾，包括提供較可負擔託兒服務、增加有薪育兒假期、改善醫療護理、減低藥物價格、以及提高高齡護理質素。並會提供免費工藝及教育延續學院 TAFE 學位，以及增加大學學位。





另外，聯邦政府計劃於4年內為成人英語課程提供2,000萬元經費，並增加對學生的個案管理支援。並會於同期間提供1,820萬元成立社區語言撥款計劃，支援更多年青人學習第二語言。





聯邦政府又會增加永久移民配額，由16萬提高到19萬5千人，並表示會設立更多永居的渠道。





當局又會額外撥款4,220萬元，加快簽證審批，處理目前積壓的申請。並會加強宣傳高技術移民的機會。



澳洲住屋未來基金 聯邦政府將投放100億元

聯邦政府會投資100億元在新成立的澳洲住屋未來基金（Housing Australia Future Fund）。





這一個未來基金會由未來基金管理機構管理，目標是透過所產生的投資回報，為建造3萬間社會保障房屋，及緊急住屋需求的3.3 億元撥款，提供資金。





財長查默斯表示，需求十分迫切。





查默斯話，租金暴漲，有很多家庭都為追上而苦苦掙扎。他表示（房屋）供應跟不上需求，意味好多人難以住在工作附近的地方。太多人要排隊等候社會保障性住屋。對不少人來說，澳洲置業夢似乎遙不可及。他指澳洲可以做得更好，（工黨）政府會做得更好。





另外，由於原住民目前面對的是世界上最差的住屋標準，所以前五年的投資回報將會用作資助偏遠原住民社區住屋的維修、維護和改善。





同時，政府亦會為逃離家庭暴力的婦女和兒童，以及面臨無家可歸風險的低收入年老婦女，提供 1 億元的危機和過渡房屋。





此外，政府將在四年內提供 3.486 億以實行不同的措施，提供更多社會保障房屋。





其中包括 3.246 億元用於建立幫助購買計劃，由政府出資以幫助中低收入的人購買新的或現有的房屋。





澳洲政府將在 5 年內提供 3.5 億，以支持州和領地政府及其他主要利益相關者達成的住房協議，提供額外1萬間可負擔的房屋。



維州中部北部預測有雷暴豪雨

預測維州中部及北部將會有雷暴豪雨，可能造成突發水浸，而州內多個地區的水浸善後工作仍然繼續。





昨晚墨爾本 Lilydale 的大雨導致有汽車滯留於水浸道路上。緊急服務隊於一個小時內接到超過130個求助電話。





預料今早洪水水位會繼續上升，多個地區居民繼續保持戒備，包括Shepparton、Seymour、Kyneton、墨爾本等地區。緊急服務隊呼籲這些地區的居民開車時，避免穿過水浸的地方。





鄉鎮 Echuca的疏散令繼續生效，而Moama預測水浸會達到高峰。



新州北部鄉鎮面臨今年第三次水浸

於新州，北面鄉鎮 Lismore 的居民將要再面對多雨量的夏季。當地正受到今年內第三次的嚴重水浸影響，一些居民已經疏散到其他地方，但是部分居民別無選擇要留守家園。





州長佩洛德承諾會宣布回購計劃，但是他話仲要一段時間先可以落實。



聯邦在野兩黨聯盟：新財案導致澳洲家庭負擔加重

聯邦在野兩黨聯盟指新財案，會令到每個澳洲家庭到聖誕時，會加重2,000元負擔。





兩黨聯盟財務發言人泰勒 (Angus Taylor) 指財案內並無可靠的計劃來應對通脹的來源，或者幫助家庭應付生活開支。





他指通脹、電費及煤氣費、稅收、以至政府開支都繼續上升。而就業及實質工資都會下跌。



到西澳郵輪有新冠病例

兩年來第一艘到訪西澳的大型郵輪上，有乘客及船員確診感染新冠病毒。





西澳衛生當局指郵輪公司Carnival Australia 並無透露 珊瑚公主號」（Coral Princess）上的感染人數，只是表示正根據最新的規例處理，包括感染者要隔離五日。衛生當局表示無收到要求協助處理感染個案。





該郵輪星期一於 Broome 停泊一日，昨日前往 Geraldton，然後會到 Fremantle、Busselton 及Albany。



中國比迪亞汽車公司合作 為澳洲電動車提供更多充電途徑

中國比迪亞汽車公司宣布與 Ampol 石油公司合作，為澳洲電動車車主提供更多充電途徑，減低車主的「里程焦慮」，提高本地的電動車數目。





在此之前，新州政府及維州在野黨分別承諾會增設充電站，合共超過一千個新充電站。





比迪亞的澳洲代理商 EVDirect 總裁托德 (Luke Todd) 話與同 Ampol 的合作計劃目的是消除障礙，鼓勵更多人嘗試電動車。





於合作計劃之下，比迪亞車主可以選擇使用 Ampol的在家充電方法、或者於油站充電、並有訂購配套。





比迪亞於八月首次於澳洲推出一款電動車，並計劃於兩年內再推出五款。



澳洲人參與卡塔爾性小眾權益示威一度扣留

在澳洲出生的塔切爾（Peter Tatchell）是一名同性戀者，他表示他與同事參與一場支持「 性小眾 」（LGBTIQA+）權益的和平抗議後，在卡塔爾被捕。





他指卡塔爾國家安全部門關押他近一小時，警方更刪除了示威的照片及短片。





塔切爾表示他的旅行遭到審問，而且當局命令他要繼續前往雪梨，他對卡塔爾政府感到失望。





同性戀在卡塔爾屬於刑事罪。



卓慧思請辭英國首相職務

英國首相在當地時間星期二正式完成更替。





前首相卓慧思（Liz Truss）在早上，主持任內最後一次內閣會議後，在首相府外發表講話，再前往白金漢宮覲見國王查理斯三世，並正式辭職。





在任僅44日的卓慧思，在最後講話中為自己的低稅經濟願景辯護，表示她「未曾如此堅信」英國需要「重大」的政策改變。





卓慧思說，政府需要利用脫歐後得到的自由來做不同的事，意味著要給予民眾更多自由，為民主制度恢復更多力量。她又說低稅可以令民眾保留更多收入，從而促進經濟增長。





她亦重申英國要應對獨裁體制，支持烏克蘭。



辛偉誠正式就任英國首相 印度表歡迎

隨後，執政保守黨新任黨魁辛偉誠（Rishi Sunak）覲見國王後，正式就任英國首相。





他在首相府外發表講話表示，新政府的工作重心是穩定經濟、恢復信心，並糾正卓慧思的一些錯誤。





他又公布內閣名單，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）、外相祈維利（James Clevery）和國防大臣華禮仕（Ben Wallace) 留任。藍韜文（Dominic Raab）再度入閣，擔任副首相兼司法大臣；早前辭職的柏斐文（Suella Braverman）再度擔任內政大臣。





而作為英國首位印度裔首相，辛偉誠的就任獲得印度朝野歡迎。





印度總理莫迪（Narendra Modi）形容他是「英國印度人的橋樑」，表示已送上「最溫暖的祝福」。前外長辛格（Kunwar Natwar Singh）就形容是「歷史時刻」，指英國已經在歷史上改變。





在野印度國民大會黨（Indian National Congress）議員塔魯（Shashi Tharoor）亦表示，英國已脫離種族歧視，願意基於表現來吸納和承認不同宗教人士。



烏干達盲人小學大火 至少11學生亡

烏干達中部一間學校火災，造成至少11名學生死亡，另有6人情況危殆。





警方指，在當地時間星期二凌晨1點，首都坎帕拉以東30公里的小鎮Mukono一間盲人小學起火，而警員去到現場後發現已經有11名學童死亡。





目前未知起火原因，坎帕拉都會區的警方正繼續調查中。



社交程式WhatsApp 一度全球故障

社交程式WhatsApp昨日在全球範圍出現故障，一度無法使用超過兩個小時。





英國有6萬8千名用戶的服務中斷，新加坡亦報告1萬9千宗，南非報告1萬5千宗。他們無法收發訊息。





約兩小時後，WhatsApp母公司Meta的發言人表示問題已修復，但沒解釋故障原因。





WhatsApp是全球主要社交平台，去年10月亦曾故障一小時，從石油到加密貨幣的大量交易遭到中斷。



美國國務卿布林肯與以色列總統赫爾佐格會面

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）和訪美的以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）會面。





兩人討論了以巴地區近期的衝突事件，包括以色列軍隊昨日襲擊巴勒斯坦控制的城市納布盧斯，造成5名平民死亡。他們又談到伊朗向俄羅斯提供無人機來攻擊烏克蘭。





布林肯說，美國和以色列雙方都反對伊朗在區內採取破壞穩定和製造恐怖的危險行動。他形容，伊朗對俄提供無人機是侵犯烏克蘭和烏克蘭人民的做法，帶來可怕後果，美國堅決反對。





此外，在美國斡旋下，以色列和黎巴嫩早前就海上邊界達成協議。



世界民主運動全球大會台北舉行

世界民主運動全球大會昨日首度在台北舉行，總統蔡英文出席開幕儀式時致詞表示，民主是團結人民的基本價值，亦是應對威權挑戰的重要資產。





她說近年面對來自中國日益增多的威脅，台灣人民迎頭面對挑戰，對抗試圖破壞民主的勢力。





今次第11屆世界民主運動大會，是台灣在本月邊境解封之後，第一個舉辦的國際會議，有超過70個國家的300幾位政要、學者和民運領袖參加。



體育消息

澳洲板球隊的主力投球手贊巴（Adam Zampa）確診感染新冠病毒，可能要缺席多場世界盃比賽。





T20板球世界盃正在澳洲舉行，贊巴早前抵達珀斯後檢測陽性，錯過了昨晚澳洲隊擊敗斯里蘭卡的比賽，目前未知他會不會參加星期五對陣英格蘭的比賽。





球隊方面表示，已採取預防措施，確保其他團隊成員安全。

