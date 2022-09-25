今日大事（9月26日）

烏魯魯宣言廣告呼籲民眾在公投支持原住民

《烏魯魯宣言》運動刊登一則廣告，就他們的發言權舉行公投，爭取公眾支持。





有關廣告是要爭取澳洲的普羅大眾，就原住民的發言權舉行公投，並投下「支持」的一票，指這是一個積極的決定，並將改變歷史。





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原住民團體「烏魯魯青年對話」聯合主席卡馬（Bridget Cama）表示，他們正在鼓勵澳洲人，表達對《烏魯魯宣言》的支持。





他指，這個過程花了十年時間、撰寫了十份報告和七個獨立的正式程序，才走到這個階段。





「該廣告是希望提高公眾的認識、教育和鼓勵對話，鼓勵澳洲人，就有關公投和原住民的發言權進行對話。並提醒澳洲人，原住民將在我們的共同歷史中，發揮非常重要的作用。」



墨爾本農展會過山車嚴重意外 女子受傷危殆

墨爾本舉行的皇家農展會，昨天發生意外，一名女子懷疑玩過山車期間受傷，情況仍然危殆。





墨爾本皇家農展會表示，該名傷者並不是因為從過山車上跌下來而受傷。





維州警方正調查意外周圍的情況，並建立了犯罪現場。他們表示，據報這名20 多歲的女子，在被過山車撞到之前，可能已經走進路軌，他們正嘗試尋找她掉下來的手機。





皇家農展會昨晚發表聲明，證實該女子在乘坐過山車時受傷，並表示，他們正在與過山車的營運商、WorkSafe Victoria 和維州警方密切合作，作進一步調查。





發言人又表示，這個遊樂設施將會暫停開放。



新州賭徒玩老虎機全國最多 集中於貧困地區

有宗教領袖發起一項運動，並向新州的政界人士發出了一封公開信，呼籲在六個月後舉行的州政府選舉前，重新規管老虎機的運作。





新州賭徒玩老虎機的輸錢程度，大約是全澳州的兩倍，佔他們在全澳洲所有老虎機的輸錢程度40%。輸錢最多的人，集中在雪梨最貧窮的地方政府區域。





蒙納殊大學研究賭博和社會問題的教授利文斯通（Charles Livingstone）表示，在去年，新州、特別是Canterbury Bankstown地區的賭徒，輸掉了 4.32 億元。





而在Fairfield地區的賭徒，輸掉了4.09億元，即是平均每個成年人就輸掉了2,500 元。





利文斯通教授說：「在這些地區努力工作的人，承受巨大的壓力，他們的壓力與工作條件有關，例如只是打臨時工，收入不穩定，他們的壓力亦與種族主義有關，因為這些貧窮地區的人，大多數都是移民，並且經歷過歧視所帶來的壓力。所以我們發現，老虎機驅使他們賭博，因為玩老虎機，會讓他們感到幸福和暫時得到解脫。」



西澳成首個改名「國王壽辰假期」州份

西澳今天（9月26日）將原先的英女王壽辰公眾假期，改名為英王查理斯三世的壽辰假期。





全國紀念已故英女王伊利沙伯二世逝世幾天後，西澳是最早更改這個公眾假期的名稱，來慶祝新國王壽辰的州份之一，這天的公眾假期，原先是獻給已故英女王而設的。





維州亦將這天公眾假期改名，但其他州仍未這樣做。





在某些州份，節日名稱可能要等到查理斯國王加冕後，才會更改，有關做法與當年英女王一樣。





但這日公眾假期的日子未必會更改，因為自1938年以來一直都是同一日的，但亦有機會由各州各自決定是否更改。



國會將討論設立聯邦廉政公署

因英女王逝世而暫停的國會會議，今天開始恢復日常議程。





有關立法設立廉政公署的議案可能會在本周提交，反對黨領袖達頓對澳洲廣播公司說，如果立法程序無需包括公開聽證會，他就有可能支持法案通過。





聯邦財長查默斯亦對澳洲廣播公司表示，有關問題應由司法部長處理。「聯邦政府已經非常清楚地表明對廉政公署的看法，並確保所做的決定是光明正大的，政府將與國會確定公署的模式，然後繼續推進。」



總理率團赴日出席安倍晉三國葬

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）前往日本，出席前日本首相安倍晉三的國葬儀式。





艾巴尼斯率領一個代表團，其中包括其他前總理何華德（John Howard）、艾保德（Tony Abbott）和譚保（Malcolm Turnbull），一同前往出席。





安倍晉三是日本在位時間最長的首相，在任期間曾五次訪問澳洲。





日本最新的一項民意調查顯示，國內約62%的受訪者表示，不應為安倍晉三舉行國葬，因為價格高昂，而且越來越多的證據顯示，他的政黨與有爭議的統一教會之間有聯繫。



意大利大選結束或誕生首位女總理

意大利大選在澳洲東岸時間今早七點結束投票，由意大利兄弟黨領導的右翼聯盟有望勝出，令意大利出現二戰結束以來最右傾的政府，黨魁梅洛尼有望成為意大利首位女總理。





約5100萬名合資格選民可以投票，首都羅馬部分票站外一度出現排隊人龍。在票站關閉前4小時，全國投票率為五成一。





羅馬居民雷納爾迪表示，選民認為新領袖應該為國家提供一個更有信心的未來。「我希望意大利好，因為大家現在的生活困難，如果選民明智地投票，無論是左翼或右翼獲勝，重要的是為國家採取具體的行動。」





選舉在能源危機期間進行，目前意大利國內的能源費用飆升，國債亦創新高。



俄羅斯反戰示威持續 據報逾二千人被捕

俄羅斯繼續有示威反對當局因應俄烏戰事而動員30萬名後備軍。





據報在北高加索地區的達吉斯坦，有示威者與警員發生衝突。近日連串示威已有至少2000人被捕。一些俄羅斯人分別搭飛機或坐車前往其他國家。





未經證實的俄羅斯傳媒報道，當局可能很向處於服兵役年齡的男性關閉邊境，不讓他們離開俄羅斯。





另外，美國國家安全顧問沙利文警告俄羅斯，如果對烏克蘭使用核武，將會面臨災難後果，美國亦會作出果斷回應。





而烏克蘭總統澤連斯基就表示，不肯定俄羅斯總統普京是否用核威脅來試圖威嚇全世界。他又預計俄軍會隨著天氣轉冷，加強攻擊烏克蘭的電力設施，他警告今個冬季將會非常困難。



德國尋求棄用俄氣油改從中東進口

德國總理朔爾茨表示，德國從阿聯酋購買天然氣和柴油，已有進展。





自從俄羅斯於 2 月入侵烏克蘭之後，德國與其他許多歐洲國家都試圖從多個源頭取得能源供應。





朔爾茨聯同工業界領袖在海灣地區進行了兩日訪問行程。他表示，天然氣和柴油的現代發展，對於未來的經濟合作、能源安全和邁向碳中和都至關重要。





朔爾茨說：「大家需要確保世上液化天然氣的生產，可以滿足現有的高需求程度，而無需依賴俄羅斯的生產。」



中國外長促以和平解決兩岸統一及俄烏戰爭

中國國務委員兼外長王毅在紐約聯合國大會致辭，表示中國願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一。





他說，為了達成這個目的，必須以最堅定的決心，打擊台獨分裂活動，以最有力舉措來排除外部勢力干涉。他強調，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑，必將被歷史車輪碾碎。





對於俄烏戰事，王毅敦促相關各方避免危機外溢，以維護發展中國家的合法權利。他呼籲透過公平及務實的和平談判去解決問題，中方支持一切有助和平解決烏克蘭危機的努力，當務之急是勸和促談。



中共二十大逾二千名代表名單確認

中共第二十次全國代表大會下月16日在北京召開，全國各選舉單位選出2296名二十大代表，有待資格審查委員會確認。





現任中央政治局7名常委，包括國家主席習近平、總理李克強、全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、中央書記處書記王滬寧、趙樂際及副總理韓正，全部都當選。





新華社昨晚公布的代表名單中，亦包括香港中聯辦主任兼國務院港澳辦副主任駱惠寧及三名副主任和秘書長，以及中央駐港國安公署署長等。



香港今日清晨起放寬入境「0+3」

香港由當地時間今早6時起，放寬入境限制至「0+3」，取消酒店檢疫，改為家居或酒店3日醫學監測。





現時正在酒店檢疫的旅客，可以在早上6時即時離開指定檢疫酒店。在疫情下生意淡靜的香港旅行社重現人龍。





政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若果「0+3」無導致疫情反彈，政府可考慮逐漸放寬至「0+0」。



伊朗示威全球開花 當局警告果斷鎮壓

伊朗總統警告說，當局將「果斷地」對付抗議者，在抗議行動中死亡的人數已攀升至最少 41 人。





上星期一名 22 歲庫爾德女子在警方拘留期間死亡，導致抗議行動爆發，保安部隊以武力鎮壓抗議者，有報道指他們有對抗議者開槍。





目前抗議活動已蔓延至全球，包括澳洲、伊拉克、美國和德國。





在雅典，許多人剃光頭以示抗議，來自德黑蘭的 33 歲難民Eli Fazlollah就是其中之一。





她說：「我剪頭髮是因為在伊朗的許多女性會死亡，或許是在明天，我不想追隨這個恐怖分子政府和獨裁政權。我來這裡是為了支持伊朗的人民，因為他們沒有發言權，沒有記者可以為他們發聲。」



颱風奧鹿登陸菲律賓致停工停課停航

超強颱風奧鹿（Noru）昨日下午登陸菲律賓北部奎松省，到晚上減弱為強颱風，包括首都馬尼拉在內多個地區都有狂風暴雨。





菲律賓至少6個省份發出最高的5級颱風預警，馬尼拉宣佈今日學校停課，政府部門及證券交易所均暫停辦公。





受奧鹿影響，菲律賓約50班國際和國內航機取消，超過2500人滯留港口，部分地區可能因大風及暴雨而引發洪水和山泥傾瀉，一些地區甚至可能出現超過3米風暴潮。





當局已敦促地勢較低地區的居民盡快撤離。武裝部隊在預計受災地區，部署人道主義救援行動。





預料奧鹿今日進入南海，強度有所加強，周三可能登陸越南東部。



孟加拉超載沉船事故釀廿死數十人失蹤

孟加拉北部發生沉船事故，船上約100人墮河，至少24人死亡，當中大部分是婦孺，仍有數十人失蹤，當局正展開救援工作。





警方說，出事船隻當時載有大批朝聖的印度教徒，從一座印度廟過河，由於超載，最後整艘船翻轉。





當地媒體報導，至少有10人獲救送院。一名目擊事故的三輪車司機說，他當時在河邊看到一艘船翻沉，隨即坐船趕去救人，他們找到四名嬰兒和兩名婦女的屍體，亦救出其他生還者。





孟加拉國每年都有數百人因超載渡輪翻沉而溺斃。





與此同時，敘利亞官方媒體報道，一艘在敘利亞海岸沉沒的船隻，死亡人數已升至 94 人。





交通部表示，這艘船於周二離開黎巴嫩前往歐洲，船上載有百多人，包括兒童和老人，其中數十人是巴勒斯坦難民。



體育消息

女籃世界盃賽事，澳洲以 69 比 54 擊敗塞爾維亞。





今次是澳洲隊在該賽事中的第二場勝利，不過，著名球員Bec Allen就在比賽期間受重傷，需要坐輪椅離場。





而在荷蘭舉行的世界女排錦標賽，中國女排在小組賽旗開得勝，以3比0擊敗阿根廷。



