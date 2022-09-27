今日大事（9月28日）

Optus數據洩露受害者可免費換駕照

受到Optus數據洩露案影響的客戶可以更新駕駛執照號碼，而由Optus承擔費用。





新州、維州、昆州和南澳政府正修改程序，容許接到通知受到這宗案件影響的人士，更新駕駛執照號碼。新州政府表示29元更新費用將會由Optus繳付。維州居民亦可以免費更新駕駛執照號碼，並可以在執照記錄上登記，以防將來出現被詐騙的情況。





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各州及領地都有和類的安排，Optus可能要負擔數以千萬元計的費用。





新州客戶服務廳長多米內羅（Victor Dominello）向澳洲廣播公司表示，新州居民可以透過線上服務或在當地的服務中心更換他們的駕照號碼。





他亦表示，今次Optus數據洩露案明顯敲響整個國家的警鐘。「在21世紀，（企業）過度分享個人資訊，比如去租車，公司要求住址、出生日期、親筆簽名。其實知道租車日期、客戶可以合法開車就已經足夠。這是一個警鐘，令整個國家明白（我們）已經過度分享個人資訊。」





另一方面，自稱盜取Optus數據的黑客已經收回150萬元勒索要求並表示道歉。而聯邦律政部長載夫斯 （Mark Dreyfus）指美國聯邦調查局正協助調查事件。



工黨審核前政府工程考慮撤銷

聯邦政府證實，前兩黨聯盟政府原定的多項主要工程可能會被撤銷。





據基建部長金卡芙蓮（Catherine King）透露，當局在十月公佈財案之前，正在重新審核前政府承諾的基建工程。





鄉鎮地區發展部長麥貝恩（Kristy McBain）向國會指出，審核發現有六項工程是無申請者，總值超過1,800萬元的工程是無實際地點。他指這個是前政府遺留落來的爛攤子。





財長查默斯稱，其第一份聯邦財案焦點將會包括削減浪費的支出。財案將於10月25日公佈。



廉署草案對公開聆訊設限以尋求反對黨支持

建議中的新廉政公署只會在特殊情況之下進行公開聆訊。





聯邦政府今日會在國會引入草案，履行大選承諾，成立廉政公署。律政部長載夫斯指公開聆訊是比較難進行。





如果兩黨聯盟不支持這項草案，就必須要得到綠黨支持先可以通過，而綠黨認為應該有廣闊範圍可以進行公開聆訊。





載夫斯話，政府正履行承諾，而大家無需懼怕廉政公署，除非自己有不當行為。





他說：「今次證明政府履行承諾，打擊貪污，恢復聯邦政治的公信力和廉潔。草案亦會保護告密者，並豁免記者可以令消息來源保密。有貪污行為的人應該感到害怕。」





建議中的公署是一個獨立於政府的機關。而所有受到調查的議員和官員的法律開支會由公帑支付。



燃油稅減半措施今晚結束

燃油消費稅減半的措施今晚午夜就會終止，當局下令競爭及消費者委員會關注任何乘機大幅加價的行為。





有恐怕在減稅措施終止之後，一公升汽油價會飆升超過兩毫。





聯邦政府認為這個情況不應該出現，因為應該有充足的低價汽油供應，零售商已經以較低價格購入了大概7億公升汽油。





競消會表示正在監察汽油價格。



新州各部門成立危機委員會應對洪災

在新州，一個新的危機委員會今日首次舉行會議，而州內各地正面臨洪災警報。





委員會成員包括緊急服務部、鄉鎮消防署、警方和新州應對災難機構的代表。今年較早時，前警務處長富勒（Mick Fuller）和新州首席科學官奧卡恩（Mary O’Kane）領導對水災問題進行研訊後，建議成立這個委員會。





氣象局代表亦獲邀出席第一次會議。





氣象局發言人Dean Narramore指連續的降雨，已經令到多個集水區滿溢，所以水浸情況會持續。





他說：「繼續再下雨對維州和新州多個出現水災的社區來講都不是好消息。雖然目前河水未出現氾濫，但是持續再下雨會令到河水水位再上升，而視乎哪裡出現大量降雨，一些河流可能會導致輕度和中度的水災。」



安倍晉三國葬 建立四方合作受讚譽

日本已故前首相安倍晉三的國葬儀式在東京舉行。





今次是日本55年來首次舉行的國葬，包括澳洲總理艾巴尼斯、美國副總統賀錦麗、印度總理莫迪，及國際奧委會主席巴赫等國際政要出席。





現任日本首相岸田文雄期間讚揚安倍晋三，指對方的最大的成就之一，是建立了澳洲亦有參與的四方安全對話。





岸田讚揚安倍強化日美關係，顯著增強兩國的影響力，並促成和印度及澳洲、建立四國合作框架。「由安倍進行的不和層次外交，亦令日本和世界各地建立了良好的關係。」



烏克蘭譴責四佔領區入俄公投

烏克蘭總統澤連斯基譴責境內4個俄羅斯佔領區舉行入俄公投。





投票現已接近尾聲，但烏克蘭和其他西方國家認為選票被俄操縱，譴責這場公投非法。





澤連斯基通過視像在聯合國大會發表了講話，稱這場公投是「騙局」。他形容民眾在被沖鋒槍威脅的情況下被迫填寫文件，這一切都是為了一個漂亮的藉口。





「這場假公投結果早已註定，就像被佔領土地的民眾需要面對強制性護照問題。（俄國）吞併被佔領的領土，是粗暴違反聯合國憲章。它企圖竊取另一個國家的領土，是企圖抹殺國際法，是一種無恥的嘗試，迫使烏克蘭男性加入侵略者對抗自己的祖國。」



丹麥指其海底俄輸氣管出現損毀洩漏

丹麥已確認，在波羅的海海底運行的兩條俄羅斯天然氣管道北溪一及二號，出現三處損壞及洩漏。





首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）指，未排除管道可能受到蓄意破壞，又話目前情況嚴重，當局正努力查明真相。





他說：「目前至少未能排除這個可能性，但現在下結論是為時尚早。三處洩漏點之間雖然有一段距離，但情況是極不尋常。很難想像事故只是出於巧合，當局亦正以最嚴肅的態度去處理今次事故。」



聯合國批評伊朗對示威者使用過度武力

聯合國人權辦公室批評伊朗當局向示威者使用過度武力。





本月較早時， 因涉嫌頭巾太鬆、而被伊朗道德警察拘留的22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）在獄中死亡後，當地持續爆發抗議活動，但伊朗當局就強調阿米尼是在拘留期間死於心臟病發，否認曾對她施用酷刑或進行虐待。





據伊朗國家電視台的報導指，抗議活動至今，至少有41人喪生——死者包括示威者和警察。





聯合國人權事務高級專員的發言人Ravina Shamdasani表示，特別特關注到當局使用實彈驅散示威者的問題。





「我們對一些領導人、詆毀抗議者的言論，以及當局向抗議者使用明顯不必要和不成比例的武力，感到極為關注。我們絕對不認同用槍支驅散集會的做法。在集會期間，槍支只能用於處理迫在眉睫的生命威脅或嚴重傷害。」





聯合國還呼籲伊朗當局，應全面恢復國內的互聯網服務。



中國籌備二十大及為市場減負紓困

中國下個月將會舉行中共二十大會議，據新華社報道，中共總書記習近平與其他51位黨及中國領導人，已全部當選二十大代表。





報道指，這項結果充分反映中國幹部及群眾，擁護以習近平為核心的黨中央，以及充分肯定中國十年變革的成就。





報道亦指，選舉工作順利完成，將會為下個月的二十大會議，奠定重要基礎。





另外，國務院總理李克強主持常務會議時表示，當局已決定按階段性推遲部分行政事業的收費和保證金，以進一步幫助市場「減負紓困」。





會議又指，當局的關鍵是保護企業，特別是目前最受困擾的中小微企業、個體工商戶及製造業，希望加大紓困力度，並透過穩增長、穩就業、保民生、來促進經濟回穩向上。



熱帶氣旋料吹襲美國東南部

美國當局預計，熱帶氣旋Ian將會吹襲佛羅里達州，並為當地帶來颶風強度的風雨，在某些情況下，降雨量可達50厘米。





美國國家颶風中心高級專家John Cangialosi表示，佛州西南部的天氣，將會是最惡劣，預計情況在當地星期四會惡化，要求居民為颶風作出防範，包括準備隨時撤離。





預計原定明日舉行的美國國會山莊襲擊案調查聽證會，亦會因惡劣天氣而被推遲。



澳洲廢除無現金福利卡 工黨推替代方案

澳洲政府廢除無現金福利卡。昨晚參議院通過議案取消這種福利卡。





綠黨以及關鍵獨立議員，包括藍比（Jacqui Lambie）和波科克（David Pocock）支持通過議案。





在偏遠地區有超過17,000人使用無現金福利卡。聯邦政府和支持廢除者指這種福利卡有懲罰和侮辱性。而兩黨聯盟就認為是可以減少濫用藥物和酒精的行為。





政府將會在明年三月引入一種自願使用的入息管理福利卡作為取替。



投資者團體促政府制定未來減排目標

大規模投資者向聯邦政府呈交一份報告，列出對應付氣候變化措施的要求。





氣候變化投資團體（Investor Group on Climate Change）的成員管理超過三萬億元的本地資金。該團體要求政府減低投資在稱為清潔經濟的風險，和埋承諾更大幅減低澳洲的碳排量。





該團體要求政府定出2030、2035 和2040年的減排目標，而不是只定出目前的2030年目標，又要求在2025年底之前淘汰化石燃料補貼。





另外，報告又建議成立一個全國過渡管理局，支援過渡到淨零排放。



布市住宅命案一死 室友被捕

布里斯本東北面發生命案，一個分租住宅的露台發現一名男子的遺體，另外一名男子被控謀殺。





警方在星期日下午奉召到 Shorncliffe 一個住宅，發現52歲的男死者遺體。經過連串問話、現場偵查和驗尸報告後，昨日警方拘控34歲的疑犯。





警方指死者是案發住宅的住戶，和疑犯互相認識。



體育消息

女子籃球世界盃，澳洲隊在小組賽以 71 比 54 擊敗日本，獲得小組首名出線，亦令澳洲隊在打入總準賽之前，可以避免和另一勁旅美國隊交手。





澳洲隊在半準決賽中的對手，將會是比利時或波多黎各。





足球方面，歐國聯賽事，西班牙隊以 1 比 0 擊敗葡萄牙隊，打入總決賽。





葡萄牙隊在比賽開始時佔優，但西班牙隊在第 88 分鐘成功破網，以一球奠定勝局。



