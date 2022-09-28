今日大事（9月29日）

【數據洩露】當局要求Optus承擔換領護照費用

電訊公司Optus證實有差不多15,000張國民保健卡資料被洩露。另一方面，聯邦政府要求Optus補償受數據洩露案影響者換領新護照的費用。





上星期爆發的數據洩露事件，導致多達1,000萬用戶嘅個人資料被洩露，其中部分包括護照號碼。換領新護照費用可能高達300元。





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總理艾巴尼斯指這些費用不應該由受害者或者政府負擔。「我們相信應該由Optus，而不是納稅人負擔。外長黃英賢已經致函Optus行政總裁羅斯馬林（Bayer Rosmarin）女士提出要求。」





目前Optus同意在一些州份和領地負擔換領駕駛執照的費用。



昆州提高可再生能源目標 七年後達五成

昆州定出新的可再生能源目標，在2030年底之前達到7成水平。原定的目標只指5成。





州長帕拉謝伊 (Annastacia Palaszczuk) 在澳洲經濟發展委員會一個活動上致辭時宣佈一項620億元能源計劃。她提及昆州在十年間出現過差不多一百次天災。





新的能源及就業計劃會針對投資創造清潔能源工作崗位，包括氫能供應、關鍵礦物和再生能源科技方面。





帕拉謝伊強調，她自己家園所受到的天災影響，顯示出昆州必須要在再生能源領域參與全球領導的地位。



總工會讚揚政府舉辦就業峰會 批反對黨醜化

全國總工會總幹事麥克馬納斯（Sally McManus）讚揚聯邦政府舉辦的就業及技能峰會，認為是在鞏固就業及薪酬方面的合作邁進一步。





麥克馬納斯在全國記者俱樂部發表演說，指峰會是自從1983年以來，首次將不同背景的商界同工會團體匯集一起。





她又指出，反對黨領袖無出席峰會，是自由黨歷來醜化工黨的行動之一，導致過去十年來實際薪酬和就業保障都下跌。





麥克馬納斯認為現在是時候鼓勵所有工作背景的國民齊心合力。「澳洲可以有更佳表現。為了要有三、四份兼職來維生的人、只得到口頭感謝的基本服務工人、得不到公平待遇的女性、難以維生的家庭、以及希望為下一代設想的人，為了他們，必須要完成(改善目前情況)的任務。」



當局欲引入新法加大打擊壟斷行為

聯邦政府在國會引入草案，加重對非法固定價格和其他反競爭行為的懲罰。





競爭事務助理部長利治（Andrew Leigh）指一些公司和個人將反競爭罰款視為營運開支，他認為提高罰款會有實際阻嚇作用。





利治話，一個有競爭的營商環境可以令消費者享受較低的價格，但是必須要大型企業遵守規則。





在昨日引入的草案之下，被發現有反競爭行為的公司，可能會被罰高達5,000萬元，或者違法期間營業額的三成。



颶風伊恩吹襲佛州 古巴偷渡船沉沒23人失蹤

颶風伊恩（Ian）吹襲美國佛羅里達州的墨西哥灣沿岸地區。





伊恩在當地星期三下午約3時，以四級颶風的強度登陸西南部，最高持續風力每小時超過240公里，是美國近年來最強的風暴之一。





預料沿岸會出現高達5米多的風暴潮。當局已下令約250萬人疏散。佛羅里達州州長Ron Desantis向民眾發出警告。





他說，空中會有碎片飛舞，而洪水的威力足以移動汽車，所以在這場風暴期間，民眾不要出外。「如果是住在佛羅里達州西南部的人，就需要找地方避災，不要趕回家中。」





伊恩早前吹襲古巴，造成2人死亡。美國當局指出，一艘載有古巴偷渡客的船隻在佛羅里達州對開海域沉沒，23人失蹤。



韓日譴責北韓三日內兩度試射導彈

南韓軍方指，北韓三日內第二度試射彈道導彈。





北韓在當地昨晚6時後，從平壤順安一帶向東部海域發射兩枚短程彈道導彈，飛行約360公里後落海。





南韓強烈譴責北韓違反聯合國安理會決議，並表示已加強監視及與美國緊密合作、保持戒備。





美國國務院發言人亦譴責北韓，指華府仍然致力與北韓進行外交接觸，呼籲北韓參與對話。





日本首相岸田文雄也發表聲明，指多個部門正收集信息，確保飛機、船隻和公眾安全。





他說：「北韓特別在今年以來，以前所未有的高頻率和新方式發射導彈。北韓近期在核子和導彈相關技術方面的發展，對於日本和日本的安全來說，是不容忽視的問題。北韓一連串的行動，包括多次發射彈道導彈，都是威脅著日本、本地區和國際社會的和平及安全。」





有分析指，北韓是針對美韓正在朝鮮半島東部海域進行的聯合海上演習，以及美國副總統賀錦麗明日到訪首爾及分隔兩韓的板門店非軍事區 。



日本新療法有效減緩阿爾茲海默症

阿爾茨海默症協會聲稱，日本一種治療該病症的新療法，是至今成效令人最為鼓舞的方法。





日本衞材製藥公司表示，該公司研發的治療方法，現已進行後期試驗階段，似乎有減緩阿爾茨海默症惡化的成效。有關結果是從全球近 1800 名參與研究的阿爾茨海默症早期患者得出。





衞材製藥表示，早期結果顯示，經過 18 個月的輸液治療，病人的臨床衰退情況減低達 27%。





該公司正申請美國食品及藥物管理局對該療法的加速批准，預計管理局將在明年初作決定。



長春餐廳大火釀17死3傷

中國吉林省長春市一間餐廳昨日中午發生火警，造成17人死亡、3人受傷。





消防及救援隊伍出動13輛車、60人到現場撲救和救援，到下午3時結束搜救，傷者已送院救治。





當局表示，已展開遇難者善後工作，涉事企業負責人已被扣留，正調查事故原因。



俄軍炮轟烏東小鎮學校炸死平民

俄羅斯軍隊炮轟烏克蘭東部米科萊夫卡鎮（Mykolaivka）一所被居民用作避難的學校後，至少有一人死亡。





當時學校地下室約有 15 人，其中包括兩名兒童和一名殘疾人士，在學校擔任警衛的 63 歲婦女在事件中死亡。



收入及開支同時下跌 西澳財政盈餘創新高

西澳政府的採礦權收費下跌，同時面對基建成本上漲，但2021至22年度財政盈餘達到接近60億元的歷來高點。





州政府公佈的數字顯示，盈餘比五月公佈財案時上升了3.44億元。同期收入下跌了2.32億元。





但開支跌幅更大，下跌了5.76億元，主要由於勞工短缺和供應鏈受阻，導致工程延期。這些延期影響到住宅建築、公共房屋維修、以及災後重建計劃。





州政府的年度財政報告又顯示，基建開支上漲到72億元，主要由於鋼鐵和水泥成本上漲，導致主要道路更新工程開支上升。



能源監管機構料電費再度飆升

本地能源相信會價格飆升，除非有大量投資和有協調的計劃改善電力生產、輸送和發電量。





今年六月，東岸的氣體及電力市場出現危機，批發價達到極高水平，電力市場交易暫停，一些小型零售商倒閉。





上個月能源部長及各州及領地廳長宣佈成立一個全國能源過渡夥伴計劃。能源安全局指稱這項夥伴計劃「樂觀」，但要面對一些緊迫的危機。





該能源業監管機構指稱，上次出現的危機強調出，在過渡到穩定、可靠和較可負擔的低排放能源時，所要面對的潛在危機。



體育消息

在全國欖球聯盟的 Dally M 頒獎典禮上，海因斯 （Nicholas Hynes）榮獲最佳男球員獎，而麥格雷戈（Raecene McGregor ）則獲得最佳女球員獎。





海因斯是自 2001 年以來第一位獲得該獎項的鯊魚隊球員，而麥格雷戈在得獎後對九號台表示，將會全身投入女子球賽，並要為女球員爭取同工同酬。



