今日大事（10月6日）

所羅門群島總理訪澳 料談及對華關係

總理艾巴尼斯今日會在坎培拉和所羅門群島總理索加瓦雷會面。澳洲政府日益關注到所羅門群島同北京政府關係的密切。





今年較早時，所羅門群島和中國簽署一項安全協定，外界擔心可能會導致北京政府在當地設立軍事基地。





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而澳洲曾經建議資助所羅門群島舉行國家大選，以免當地政府要將選舉延期到2024年。索加瓦雷表示當地無法同時負擔大選和舉辦太平洋運動會的經費。





不過索加瓦雷指澳洲提出的資助建議形同「外國干預」，並且是「對民主國會的侮辱」。



數據顯示九月租金錄得最大升幅

最新數據顯示，本地租金以歷來最大的幅度飆升，並且預計會繼續上升，租戶越來越難負擔。





九月季度租金上漲4.3%，是歷來錄得的最大升幅。而上漲趨勢無放緩跡象，尤其是在主要城市。





與此同時，生產力委員會最近的報告指出，住屋開支越來越難負擔，低收入租戶平均租金佔了收入的超過三分之一。



新州內陸惡劣天氣持續 逾十條河流氾濫

新州部分鄉郊地區繼續受到惡劣天氣影響，一道低氣壓在內陸廣泛地區帶來降雨和雷暴，十多條河流都有氾濫危險。





新州緊急服務處助理處長卡恩斯（Sean Kearns）透露，當局已經接獲240次求助，並進行了4次洪水中的救援。他接受澳洲廣播公司訪問時，提醒居民留意自己所住地區的警報。





卡恩斯說：「我們已經發出多項忠告和戒備警報，列出公眾應該採取的行動，來幫助他們作出決定，保障自己和埋親友的安全。現在最大的危險是很多社區可能會被（洪水）隔離，所以要立刻做好準備。」



當局斥資10億元加高雪梨西部水壩防洪

新州政府宣佈耗資超過10億元將Warragamba水壩加高的工程是關鍵基建項目，將會加速進行，但引來強烈反對。





預測未來幾日內，已經飽和的集水區將會再有相等於一個月的雨量，州內面臨廣泛洪水的威脅。





州長佩洛德昨日表示將水壩加高14米的工程會有多方面作用。「這項工程的重要性是挽救性命和保護財物，可以將要疏散的人數由9萬減至1.4萬。這類工程可以一直在以後的年代挽救性命。現在是行動的時刻，當局根據新州水務處的忠告作出決定。這是正確的決定。」





但工黨和獨立議員指政府無諮詢公眾意見，而這項工程會損害到當地世界遺產，破壞生態和文化。



英國大主教訪澳會見原住民長老

英國坎特伯雷大主教抵達澳洲進行兩星期的訪問，他在珀斯和當地原住民長老會面，表達教會致力於和原住民的修好。





大主教韋爾比（Justin Welby）在Kings Park一個接待會上和Noongar族群長老互相交換紀念品，並在傳統歡迎儀式中，欣賞Koolangkas Kreate兒童舞蹈團表演。





韋爾比說，他全力支持愈合的旅程，而教會必須承認過往行為，並且要謙卑接受。





他亦會在珀斯行程中和礦業巨子Andrew Forrest會面。兩人曾經在其Walk Free Foundation基金計劃之下，合作致力打擊現代奴役。



烏克蘭建議設特別法庭審理侵略俄軍

烏克蘭總統澤連斯基建議設立一個特別法庭，處理俄羅斯軍隊對烏克蘭犯下的罪行。





他在巴黎舉行的「戰爭與法律」論壇上表示，需要一個特別法庭，來處理國際刑事法院無權審理的「侵略罪行」。





澤連斯基說：「如果能夠達成一項協議，為俄羅斯的侵略行為設立一個特別法庭，在準備起訴書及對那些策劃和下令展開侵略的人，發出逮捕令，就將會是對世上其餘潛在的侵略者發出最有力的信號，發動戰爭是不能避免受到懲罰，有罪者必被追究責任；法律永遠有效，人類會因而得到保障。」





澤連斯基亦敦促西方支持聯合國大會的一項決議，要求俄羅斯補償烏克蘭在戰爭期間所蒙受的損失。





與此同時，歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）表示，歐盟 27 國政府一致計劃會讓烏克蘭加入為成員國。





他說，現時俄烏戰爭已進入一個有核戰威脅的新階段。「現在歐盟將對烏克蘭制定明確的政策，會以烏克蘭成為歐盟成員的意圖和願望為主導，因為歐盟將不會對俄羅斯有任何依賴。」



台灣經濟部每月盤點以確保戰時供需

台灣經濟部副部長陳振之表示，政府已準備好在中國發動侵略時，確保有充足的食品、能源和其他關鍵商品供應。





美國眾議院議長佩洛西8月初訪問台灣之後，中國舉行了繞台軍演和飛彈試射，被視為是可能對台灣進行封鎖的預演。





陳振之昨日回應立法會委員質詢時表示，政府每月都有進行庫存盤點：「政府有一個系統，每月進行盤點，確保台灣有一定時期的庫存，包括食品、礦產、化學品和能源等關鍵供應。」





與此同時，紐約時報引述美國多名現任及前任官員指，華府研究解放軍艦機最近在台灣周邊活動後認為，需要令台灣變成龐大武器庫。





如果北京對台動武，美國將出兵協防。但解放軍亦可能在動武前首先封鎖台灣，因此台灣本身要有充足武器抵禦，直至美國或其他國家介入。



印度巴士墮崖釀25死 伊朗地震數百人傷

印度北部一輛巴士墜入500 米深的峽谷，造成至少 25 人死亡。





警方指，事發在星期二晚，當時巴士上有多達 50 人，當中包括兒童，都是出席同一場婚宴的賓客。





北阿坎德邦警局局長Ashok Kumar說，他們在救援行動中救出20 人, 其中一些人住院，情況危急。





政府高層官員Vijay Kumar Jogdande表示正調查出事原因。「當局正將對事件展開技術調查，首要任務是對死者進行驗屍工作及從現場移走屍體。」





此外，伊朗西北部地區發生至少5.4級地震，造成580人受傷，暫時未有死亡報告。





震央靠近西阿塞拜疆省的霍伊鎮，是接近亞美尼亞-阿塞拜疆-伊朗邊境地區。



北領地政府取消凍結公務員薪酬

北領地政府提早取消公務員薪酬的四年凍結期。工會代表大概二萬名公務員談判薪酬的時候可以用2%複式加薪作為基礎。





首席廳長菲爾斯（Natasha Fyles）否認是在工會壓力之下作出的政治決定，而是政府因應當地經濟環境惡化而改變措施。





他說北領地居民的生活開支上漲，每星期雜貨和汽油價格都上升。他指早前決定凍結薪酬的時候，環境和現在有好大分別。





北領地政府在2020年11月宣佈凍結薪酬，以節省超過4億元開支，舒緩財政赤字同公債上升的情況。



澳航否認外判地勤人員致服務不佳

澳航否認最近的服務中斷和失去乘客行李的問題是因為外判勞工引起。





在研究公平工作議案的國會聆訊上，澳航代表被問及，如果該公司直接僱用地勤人員，是否可以避免公眾恢復旅遊之後澳航出現服務中斷的情況。





但一名澳航行政人員回應指外判勞工不會影響服務嘅表現。





在新冠疫情期間，航空業受到嚴重影響，澳航虧損數以億元計，差不多2,000名地勤人員被解僱。



數據指原住民婦幼失蹤及被殺比率高

原住民婦女被謀殺的比率，比非原住民婦女高出8倍。





調查原住民婦女及兒童失蹤和被謀殺問題的國會委員會，在聆訊上獲悉這些數據。





委員會正在調查引起這些死亡同失蹤事件的制度和情況，並會檢討現行和過去調查這些謀殺案的手法。



體育消息

桑伯恩（Andrew Thornburn）被任命為澳式足球Essendon球會的行政總裁，並在 24 小時後辭職一事， 引發針對宗教自由的辯論。





桑伯恩宣布他是被迫辭職，原因是體育場地不能夠容忍宗教的存在。





信仰自由組織的主教斯特德聲稱，這種情況是歧視宗教的例子，因為桑伯恩在一個反對同性婚姻和墮胎的教會董事會中，有擔任職位。





墨爾本天主教大主教科門索利（Peter Comensoli）對 3AW 電台表示，他同意斯特德的看法，他會因該事件而不再成為Essendon球會的成員



