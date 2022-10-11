今日大事（10月12日）

澳洲紀念峇里爆炸案20周年

今日是印尼峇里爆炸案20周年，這宗炸彈襲擊造成200多人喪生，其中包括88名澳洲公民。





在2002年10月12日，在峇里Kuta區的酒吧Paddy's Bar發生爆炸，然後在俱樂部Sari Club外發生汽車炸彈爆炸，造成澳洲史上最嚴重的恐襲國民死難事件。





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進行襲擊的恐怖組織和阿爾蓋達（al-Qaeda）有關連。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，雖然這一場代表「恐怖和怯懦」的爆炸案發生20年，但澳洲人的「痛苦並未消退」。





艾巴尼斯將出席在雪梨Coogee的欖球隊Dolphins Rugby League Club舉行的紀念活動。20年前，11名球員從該俱樂部前往峇里，但只有5名球員倖存回國。





坎培拉國會大廈將會舉行追悼會，全國亦會下半旗致哀。





新州峇里社群組織前主席布迪Nyoman Budi在SBS印尼語節目上表示，炸彈襲擊案是一宗悲劇，但大家必須從中得到教訓。





「我們的教導是不要將憤怒一直延長，要展開新的一頁。事情已經發生，要積極面對。現在是自我反思的時候，回想20年前所發生的，和現在所面對的。從中得到教訓，避免再發生慘劇。」



新州洪災發現一名遇難者遺體

新州中西部一部被洪水淹沒的汽車內發現一名男死者，相信是一名失蹤者的遺體。





一名46歲男子在星期日上午11點左右在Bathurst市45公里外的Essington出現後，一直下落不明。





警方在星期一接報後開始調查。昨日緊急服務隊人員在Charlton的Campbells River河水下面一部汽車內發現一名男子的遺體。





目前水災情況暫時得到舒緩，但是預測新州西面和南面今明兩日再有大雨，緊急服務隊伍呼籲公眾繼續保持戒備。





與此和時，維州部份地區預計亦會有暴雨，當局呼籲河流附近的社區做好洪水戒備。



波黑外長訪澳 共同承諾加強雙邊合作

聯邦政府和到訪的波斯尼亞及黑塞哥維那（Bosnia and Herzegovina）外長商討加強雙邊合作。





聯邦外長黃英賢表示，澳洲和波黑的友誼是得到「國民之間和長久以來的支持」而更穩固。





雙方在會談的時候，共同譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行動，並重申承諾通過本地的波斯尼亞社群來加強雙方的合作。





黃英賢聲言會包括支持波黑當地社群的直接支援計劃，針對教育、性別、殘障人士、和人權等範疇。





她又說，澳洲一直支持波黑的主權和領土完整：「澳洲很榮幸歡迎波黑人到本地，並期待互相的參與。澳洲對波黑充滿善意，非常認同波黑人多年來所面對的艱苦。」



烏克蘭整理俄軍罪證 涉濫殺平民和兒童

烏克蘭當局正整理俄羅斯入侵的證據。





在被佔領四個多月的東部城市Lyman，仵工昨日在一個長三十米的深坑中掘出最少32具屍體，另外，當地近郊森林地區內的私人墓穴中，找到另外22名平民遺體。





當局表示，在死者中亦發現有兒童，大多數受害者似乎因為過去數個月以來的城市遭猛烈砲擊時身亡。





頓涅茨克地區的軍事行政部門負責人指，死者都是死後被埋葬在亂葬崗的烏克蘭士兵和平民。



澤連斯基促七國集團資助建立防空屏障

俄羅斯日前對包括首都基輔在內的幾個烏克蘭城市進行新一輪導彈襲擊，而烏克蘭總統澤連斯基昨日向七國集團（G7）領導人致辭時，感謝對方支持並要求獲得更多資助。





澤連斯基促請七國集團領導人資助烏克蘭，建立防空屏障。「親愛的朋友，我們要求加強合作的成果，在財政上幫助烏克蘭創建空中防護屏障。若獲得這方面援助，數百萬名烏克蘭人將非常感激七國集團。」





俄國新一輪襲擊以軍事和基礎設施為目標，但亦破壞當地平民區域，七國集團領導人已表示，他們將繼續向基輔提供財政、人道、軍事、外交及法律上支持，亦承諾會支援烏克蘭的冬季防備需求。





澤連斯基亦指，俄羅斯正將白俄羅斯拉入戰爭，他亦建議要成立一個國際代表團，監察烏克蘭同白俄之間邊境的活動。



伊朗政府涉開槍鎮壓持續示威活動

伊朗被指正加強鎮壓西部庫爾德地區的示威者。防暴警察涉嫌向當地省會Sanandaj的至少一個社區開火。





當地持續抗議活動，是由於早前22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因頭巾問題被道德警察拘留時死亡後引發，國際特赦組織及美國白宮國家安全顧問批評，伊朗政府正暴力對待示威者。





另外，雖然當局干擾互聯網，但仍然無法阻止首都德黑蘭及其他城市的民眾將示威短片放上網。而一段相信是在星期一拍攝的短片顯示，隨著當地抗議活動持續到第四周，有大學生和高中生示威和高呼，一些婦女及少女亦以不戴頭巾方式進行抗議。



北約將舉辦例行核武軍事演習

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，30 個成員國將於下周舉行預定的演習，測試各國核武能力。





托爾滕貝格表示，當地星期四將主持核計劃小組例會。「北約國家擁有核武的最根本目的，一直是為了維護和平、防止脅迫及威懾侵略。下星期，北約將舉行一直有計劃的演習，這個也是每年都會進行例行訓練，確保北約的軍事力量是安全、可靠和有效。」





北約每年的例行演習通常持續約一個星期。以往參與演習的軍備包括會擕帶核彈頭但不用實彈的戰鬥機，以及常規噴氣戰機、監視機、加油飛機。





北約本身並不擁有任何核武器，參演的核武由美英法三個成員國控制。



黎巴嫩和以色列歷史性達成海上邊界協議

黎巴嫩及以色列就兩國的海上邊界達成歷史性協議，結束在有豐富天然氣資源的地中海地區長期存在的領域爭議。





當中最主要的爭端涉及Karish的天然氣田，以色列之前一直堅稱，氣田的所有部份都位處其領海。





新協議由美國斡旋，據談判代表指，雙方都滿意協議安排，但未確定實際簽署日期。但兩國總統堅稱，新協議亦列兩國之間並非夥伴關係，而技術上雙方仍處於交戰狀態。





以色列國防部長Benny Gantz對新協議表示歡迎，認為協議是保障以色列的一項重要安全措施。





他說，黎巴嫩總統接受協議的決定值得讚揚。「以色列希望擁有一個穩定和繁榮的黎巴嫩鄰國。新達成的協議對雙方都是公平和積極的一步。在過去幾個幾個月，國防機構從安全角度密切關注北方海上邊界的談判進程。以色列並無、亦不會放棄即使一毫米領土的安全。」



國際貨幣基金組織下調全球經濟展望

國際貨幣基金組織再下調明全球經濟增長展望至2.６%，低於 7 月份提出2.9%的預測。





組織亦維持今年的國際增長達3.2%的預測，但與去年的6%相比已大幅減低。





組織的首席經濟學家格奧爾基耶娃表示，佔全球經濟實力三份之一的國家，預計將在今年或明年收縮，令全球各國經濟明年將普遍放緩。「美國、中國和歐元區三大經濟體，增長將繼續停滯。總之，最差的時間還未到，對於好多人來說，2023 年將會是經濟衰退的一年。」





國際貨幣基金組織亦將美國今年經濟增長從7月份預測的2.3%下降至1.6%，明年的增長再降至只有1%。



港府證實不會執行歐美對俄制裁令

香港特首李家超指，不會對停泊在香港的俄羅斯遊艇採取任何行動。





涉事遊艇屬於受西方制裁的俄羅斯富豪、「寡頭商人」莫爾達紹夫（Alexey Mordashov），他因為和普京的聯繫，在俄羅斯入侵烏克蘭後成為受歐盟及美國制裁的俄羅斯寡頭之一，但聯合國並未對他作出制裁。





李家超表，有關制裁是單方面實施，在香港沒有法律基礎。他強調香港只會承認聯合國的制裁令。





「香港將只會遵守聯合國的制裁。我們有自己的制度和法治規定，當局不能夠、亦不會做任何沒有法律依據的事情。」



美國太空總署首次改變隕石軌道

美國太空總署（NASA）表示，它們首次透過「雙殞石改道技術」(Double Asteroid Redirection Test)航天器，撞擊一個距離地球960萬公里的小殞石，並成功改變了其軌道。





兩周前，太空總署作出史無前例的嘗試，測試是否可以以人為方式改變小殞石的軌道，以確保人類日後有能力自救。





約翰霍普金斯大學應用物理實驗室人員Nancy Chabot表示，小殞石的軌道有可能偏轉。





「我們（現在）只是輕推這粒殞石。但如果未來想這樣做（改變軌道），可能會有用，但你應該會想提前幾年（這樣做）。想應用這種更改小殞石的方式來應對更大的行星，作為（殞石）防禦戰略的一部分，警報時間真的很重要。」





在智利和南非要用數天透過望遠鏡觀測，以確定今次撞擊在多大程度上改變了這顆160米長的小殞石及其伴星的運行路徑。





科學家早前預計會縮短10分鐘的運行軌道，但美國太空總署表示，這次撞擊將殞石的軌道縮短了約32分鐘。



競消會指電費飆升不涉壟斷行為

澳洲競爭及消費者公署指出，今年的電費飆升可能並非由於反競爭的行為。





自從四月以來，接駁全國電力市場的家居用戶電費平均上升了300元，升幅為兩成半。





但是競爭及消費者公署主席卡斯戈特利布 (Gina Cass-Gottlieb) 指電費上升是有可解釋的原因。





他出席國會委員會聆訊調查能源業抬高價格的行為的時候，指出有多個原因導致電費上漲，包括烏克蘭戰爭、不明的發電機停運、氣候變化導致的洪災影響到煤礦場和燃煤發電機的運作。



環保團體促政府拒絕企業排放廢水

環保團體敦促聯邦政府應該聽從專家意見，拒絕容許將煤層氣廢水放入昆州的河流。





礦業公司Santos申請容許在水災期間，將未經處理的廢水從該公司的昆州中部天然氣田釋放到Dawson River。





這條河是 Fitzroy River的支流，而Fitzroy River流入大堡礁，亦是緊急瀕危的白喉鱷龜和可能瀕危的Fitzroy河龜的棲身地。





聯邦政府在七月中裁定Santos的申請必須要是受管制的活動，並將申請交由一個獨立科學小組審核。





獨立小組在兩星期後已經向聯邦政府建議拒絕該公司的申請，但是當局仍然未作出最後決定。



調查：多元文化背景病人門診體驗較差

調查發現，在疫情封鎖期間，大部分癌症病人都覺得門診護理服務良好或者非常良好，但是非英語背景病人的經驗就較差。





衛生資訊局發佈的報告顯示，非英語背景受訪者有差不多三倍的可能表示，他們收到互相矛盾的資訊，和不覺得護理安排良好。





不過高達98%的絕大部分病人，都表示普遍獲得的護理良好或者非常良好。





這份報告是基於最新的門診癌症診所調查結果，反映出新州去年11月，在42個門診癌症設施接受護理的8,000名病人的體驗。



Centrelink停止調查及追討多宗欠薪

Centrelink將會停止調查差不多20萬人被自動債務索償系統列為欠債的個案。





聯邦政府宣佈會撤銷這些仍然被審核的個案，不會再追討可能的欠債。





大概124,000接獲通知當局仍在調查他們所收取的福利津貼，另外73,000人一直未接到通知他們被審核。在2019年，自動債務索償系統受到質疑之後，當局暫停調查這些個案。





現在當局表示會發信通知接近20萬人這些調查會終止。社會服務部長利絲和表示，撤銷這些個案，可以令到受影響的國民有保證無需再為此擔心。



智庫：網絡安全課程不合規埋沒人才

一個網絡安全智庫組織指本地一些「垃圾」學位課程，令到商界難於防備網絡攻擊，而聯邦政府必須要規管網絡安全的專業資格。





為了應付所需，一些大學從頭開始，設立專門的網絡安全學位，而一些就只在現有的課程加入一個網絡安全單元，就當作為獨立學位。





澳洲資訊安全協會主席曼努埃爾（Damien Manuel）指很多企業都無法招聘到網絡安全人才，因為好多畢業生都缺乏相關的知識或者經驗。





他說一些學生可能浪費了時間攻讀一個大專課程，但是不適合擔任相關的職位，並指本地必須要訂立標準和有透明度來提高這些課程的質素。



體育消息

澳洲國家女子足球隊Matildas在結束她們的歐洲之旅前，在維堡作客以3-1戰勝丹麥隊。





今次是澳洲女足去年10月在雪梨擊敗巴西隊以來，首次戰勝國際排名前20的球隊，成為今年內的最佳成續，甚至是他們在東京奧運會上擊敗英國隊以來，最令人印象深刻的比賽。



