今日大事（10月13日）

澳洲東南部今明將遭雷暴強風侵襲

澳洲東岸地區今日預料會有豪雨和洪水威脅，一股移動緩慢的氣象系統正掠過本地。





塔州、維州和新州都有嚴峻天氣警報，預測今日下午和黃昏會有最大量降雨。





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三個州份都有嚴重洪水警報，預測可能會出現突發洪災、雷暴和強風，而大部分集水區今年都已經有極高雨量。





多個地區居民一直準備沙包防範洪水，估計在塔州北部、維州北部和中部，以及新州中部和南部內陸最受影響。





過去24小時的大量降雨已經導致維州高山城鎮 Falls Creek 山泥傾瀉通道被阻塞，而部分來往巴斯海峽的渡輪服務亦取消。



澳洲與印尼紀念峇里爆炸案20周年

數百名澳洲同印尼國民昨晚齊集峇里旅遊城鎮Kuta，出席峇里爆炸案20周年悼念儀式。





這宗炸彈襲擊慘案造成202人喪生，包括88名澳洲公民。出席悼念儀式者包括當年的生還者、悼念者和政府官員。





澳洲副外長懷特斯（Tim Watts）在儀式上表示，澳洲和印尼在悲傷中團結一致。「自從20年前發生呢宗恐怖事件以來，兩國關係變得更密切。一齊面對這宗慘劇，團結雙方的友誼和合作。」





而居住在黃金海岸的一名生還者Andrew Csabi亦有參與儀式，他表示自己不會忘記，但已經可以寬恕，並珍惜自己有再生的機會。



何華德：很多人不了解原住民的國家歷史

前總理何華德（John Howard）認為好多國民仍然不了解「原住民聲音入憲」 這項建議。他指一個針對重新審判歷史的辯論是毫無意義。





他接受SBS新聞訪問時表示，他願意支持一些能夠改善國家的改革。





何華德說：「我們應該對國家歷史有正確的認識，但我所聽到環繞這些問題的討論都是對真實的歷史並不很認識。」



喪失俄國天然氣 歐洲尋求澳洲能源供應

歐洲因為烏克蘭戰爭而出現能源危機，可能會轉由澳洲補充天然氣供應。





歐盟在即將來臨的冬季將得不到俄羅斯管道輸送的天然氣供應，去年這個來源佔了歐盟用量的四成。





芬蘭駐澳洲大使Satu Mattila-Dudich向澳聯社表示，澳洲和歐洲的距離可能會造成困難，但歐盟不排除任何方案。





他又指核能是芬蘭能源組合的重要一環，並可以幫助國家達到氣候變化目標。



北約承諾支持烏克蘭加強防空能力

俄羅斯對烏克蘭發動自俄烏戰爭以來最猛烈的導彈襲擊後，50多個西方國家在布魯塞爾的北約總部開會，承諾向烏克蘭提供更多武器。





北約成員國都認為，烏克蘭在過去幾個星期的反攻中取得莫大的進展，但就仍需得到更多幫助來加強防空能力。德國首批防空系統已交付烏克蘭，法國亦會在未來幾星期向烏克蘭提供雷達和防空系統，協助烏克蘭應對無人機和導彈襲擊。





美國國防部長奧斯汀表示，俄羅斯最近一輪的襲擊，暴露了總統普京漠視人命的態度。





「全世界再次看到普京發動的戰爭那種惡意和殘忍，目的在於侵略，並且是極度蔑視戰爭的規則。俄羅斯對烏克蘭城市的最新一輪導彈襲擊，再次殺死和傷害無辜平民，針對沒有軍事目標的位置，這樣做只會加深烏克蘭人民抵抗的決心，並進一步加強各地友善國家的團結。」





俄羅斯自本周初以來，已經向烏克蘭發射百多枚導彈，造成至少26名烏克蘭人喪生，普京此舉是要對連接俄羅斯和克里米亞的大橋發生爆炸一事，進行他所謂的報復性攻擊。





與此同時，俄國官員就大橋爆炸案逮捕了8人。





聯邦安全局表示，他們拘捕了5名俄羅斯人、3名烏克蘭和亞美尼亞公民，並指事件是由烏克蘭國防情報局長布達諾夫組織。烏克蘭內政部說，俄方的指控是「無稽之談」。



【托兒所襲擊案】泰國收緊槍械管制

泰國當局因應東北部日前造成37人死亡的託兒所槍擊案，將會收緊槍械管制，包括對新的槍械擁有人進行更嚴格的審查。





內政部長表示，新引入的資格審查將包括槍械申請人的心理健康報告，當局會研究是否需要提供醫生證明。至於已獲批的槍支擁有人，將要每三至五年再接受審查。





總理巴育表示，毒品和槍械使用，兩者存有重疊的問題。





「政府將收緊有關槍械和彈藥管制的法例，特別是在發出許可證和允許攜帶武器方面。申請這些許可證的人必須通過心理測試的所有標準，以確保他們不是 精神失常，同時是得到社區領袖提出保證。他們必須不會對社會構成危險，並要定期接受重新評估。」



白宮：維持台海現狀 中國是最大挑戰

美國白宮公佈最新的國家安全戰略，認為中國是最大的地緣政治挑戰，是唯一一個有意圖以及在經濟、外交、軍事及科技方面，越來越有能力重塑國際秩序的競爭者。





文件指，中國雄心勃勃要在印太區建立更大的勢力範圍，並成為世界的領導力量，但就認為，美中有可能和平共處，共享人類進步並為人類進步作出貢獻。





國安戰略又重申美國的一中政策，指台海和平穩定對區域和全球安全與繁榮至關重要，美國反對任何一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，但會支持台灣自我防衛。





文件亦提出要遏制俄羅斯，指莫斯科政府過去十年，選擇奉行帝國主義外交政策，以顛覆國際秩序為目標，美國會繼續支持烏克蘭人民，對抗俄羅斯的侵略。



分析指二十大或確立「習近平思想」

中共十九屆七中全會昨日在北京閉幕，決定二十大在本月16日於北京召開，將審查和審議中央委員會報告、中紀委工作報告，以及黨章修正案。全會強調，確立習近平在黨中央及全黨的核心地位。





香港政治學者盧兆興說，幾乎可以肯定習近平將會連任黨內最高領導人，並會維持國家主席、中央軍委主席的頭銜。





他表示，雖然七中全會的公報沒有明確説明《中國共產黨章程》如何修改，但他不排除會將「習近平新時代中國特色社會主義思想」，進一步濃縮至「習近平思想」，亦可能將「兩個確立」等寫入黨章，令習近平的地位與已故領導人毛澤東及鄧小平看齊。



科學家發現基因變異可預測身高

科學家進行的基因研究有重大發現，預測兒童的高度將會比以前更為準確。









昆州大學分子生物科學研究所的兩名專家，葉高（Loic Yengo）博士和維舍爾（Peter Visscher）教授，聯同600名國際研究員，包括來自哈佛大學和大阪大學的人員，在著名的《自然》期刊發表了一項歷來最大的基因組研究報告。









研究分析了全球540萬人的數據，發現了12,000種影響人體高度的基因變異。









葉高博士說，人與人之間八成的高度差別都是基因決定，而12,000基因變異可以解釋到4成的高度差別，即可以比以前更準確預測人的身高。





新州廳長胞弟涉販毒被捕及被控

新州警務廳長圖爾（Paul Toole）的弟弟被控參與一個販賣冰毒的龐大毒品集團。





警方正在調查一宗涉及新州中海岸和獵人區的販毒案，檢控四人。據警方透露，昨日在多個地點的搜查中檢獲超過兩公斤甲基安非他明，估計市值2百萬元，同時發現220,000元現金、一支凝膠槍和一些電子工具。





警方在中海岸截停汽車的時候，將圖爾的弟弟喬西亞（Joshua Toole）和另一名24歲女子拘捕。





喬西亞被控多項罪名，包括供應商業數量毒品、參與及領導犯罪組織活動等。



雪梨公路發現遺體 警方疑涉不顧而去

雪梨西南面一條公路附近發現一具遺體，警方正在調查是否被汽車撞倒不顧而去的受害者。





據警方透露，昨日下午在Campeltown附近Hume Motorway上發現死者遺體。





警方發表聲明表示，本周較早時接報可能有人被汽車撞倒之後，警員在 Hume Highway沿路搜查。在搜尋到遺體之後，正準備進行驗屍。死者的身份尚未確認。



綠色和平與豐田就電池電動車隔空爭執

綠色和平組織和豐田汽車公司就對電動車的意見發生激烈公開爭拗。





豐田澳洲銷售及市場推廣副總裁Sean Hanley在雪梨一個新車公佈活動上表示，該公司並不反對電池電動車，但不同意目前所建議，要如何及何時提供這類汽車。





而澳洲綠色和平太平洋區高層成員Lindsay Souter指該公司好明顯不了解目前情況，並指豐田應該要在環保電池動力汽車方面急起直追。





一個星期前公佈的九月份本地汽車銷售量顯示，全電動車銷量超過混合和充電混合車的合共銷量。而豐田總銷量由於供應短缺下跌了兩成六。



體育消息

終極格鬥冠軍賽證實，珀斯將在明年 2 月主辦一場大型格鬥賽。





皇家汽車會競技場將於 2 月 12 日舉辦 UFC 284賽事，亦是自 2018 年以來珀斯首次舉辦終極格鬥冠軍賽。





參與賽事的將包括沃爾卡諾夫斯基在內的幾名澳洲好手。





另外，Opals 澳洲國家女子籃球隊的主力艾倫（Bec Allen）將暫時繼續留在墨爾本接受治療。





艾倫兩星期前在塞爾維亞舉行的世界盃賽事中受傷。澳洲籃協表示，她當時的傷勢並不嚴重，但其後的掃描顯示，她有兩條肋骨骨折，肺部亦部份受損。



