今日大事（10月20日）

【曼市示威衝突】英國議員籲驅逐中國領事

有居英香港人星期日在中國駐曼徹斯特領事館外示威，期間疑被領事館人員拉到領館閘內毆打一事，英國下議院特別召開緊急質詢，多名議員施壓要求當局採取強硬行動。





國會新任外交事務委員會主席Alicia Kearns指，事件涉及中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原，要求將鄭曦原列為不受歡迎人物，並驅逐他出境。





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外交大臣祈維利表示，正等待警方完成調查。「我已傳召中方事務負責人到外交部，並明確表示英國政府不能接受在曼徹斯特領館發生的事件，大曼徹斯特區警方正進行調查，我會先看調查結果，然後才決定採取甚麼行動。」





聲稱在示威衝突事件中被打傷的陳姓男子Bob Chan在倫敦召開記者會，否認有非法進入總領事館，危及館舍安全。他說，當日與另外一些人在館外和平示威，他其後被人拖入總領事館襲擊，直至警員將他拉出。





他表示，在英國領土上示威抗議中國國家主席習近平期間被襲擊，令他感到震驚和憤怒。他透露自己是因為國安法而離開香港。「我希望這種情況不會再發生，但是否發生就不在我的控制範圍內，我要更加注意自身安全。」





在北京，外交部發言人汪文斌說，中方已就不法分子的惡意騷擾，向英國提出交涉。



英國放寬港人BNO移民條例

英國外交國務大臣Jesse Norman宣佈修改移民條例，容許1997年7月1日或之後出生、父母其中一方持有BNO的18歲以上香港人，申請BNO簽證，預計11月底可以開放申請。





他表示，希望為香港的年輕人提供途徑，取得英國公民身份。





目前在97年7月1日回歸後出生的香港人，只能在父母其中一方同行，才可移居英國生活﹑工作及就學；修例後，只要父母其中一人擁有BNO，年滿18歲的97後出生港人就可以自行申請BNO簽證，並獨立前往英國。



英內政大臣辭職 一周內兩要員離任

英國政壇動盪，新任內政大臣夏博思就誓言會做出成績，為國民提供所需的安全保障。





昨日柏斐文辭任內政大臣時表示，自己違反閣員守則，透過私人電郵發出官方文件。她在辭職信中指，政府需要依賴那些為自己錯誤承擔責任的人，不應假裝沒有犯錯，並期望事情會神奇地好轉。她又說，對本屆政府的方向感到擔憂，因為它已破壞對選民作出的重要承諾。





夏博思說，他很榮幸獲任命為內政大臣。「民眾希望政府能夠確保他們安全，而內政部是其中的核心部門，我很榮幸能夠擔任這個職位，我會立即投入工作。」





他接受訪問時，承認政府處於困難時期，他讚揚接任財相的侯俊偉，但沒有提及首相卓慧思。





夏博思曾在前首相約翰遜任內做運輸大臣，並高調支持在執政保守黨黨魁選舉中輸給卓慧思的前財相辛偉誠。





柏斐文是過去一周第二名離職的資深內閣大臣，前財政大臣關浩霆早前按卓慧思的要求而辭職。一項最新的民意調查顯示，超過一半的選民都認為卓慧思應該下台。



俄軍將領承認烏克蘭反攻造成壓力

俄烏戰爭持續，在烏克蘭的俄羅斯部隊新指揮官承認，烏軍企圖奪回南部和東部地區的攻勢，對俄軍造成重大壓力。





俄羅斯空軍將令Sergei Surovikin表示，正進行特別軍事行動的地區，局勢相當緊張。





過去幾個星期，在赫爾松的俄軍被擊退。他表示，大批平民流離失所：「我們對赫爾松的進一步行動和計劃，將取決於當前的軍事局勢。我再說一次，截至今天為止，情況仍然非常困難。」





而美國總統拜登就表示，普京目前正處於困境。「普京知道自己處於非常困難的處境，他唯一可用的手段，似乎就是殘暴對待個別公民、烏克蘭人民及試圖恐嚇他們投降。」



巴勒斯坦籲澳洲促進以巴和平

巴勒斯坦駐澳洲大使阿卜杜勒哈迪 (Izzat Abdel Hadi)表示希望澳洲能夠在以巴和平進程之中擔當一個有建設性的地位。





日前聯邦外長黃英賢宣佈撤回上屆政府承認西耶路撒冷為以色列首都的決定。此舉受到以色列政府譴責，並召見澳洲駐以色列大使提出抗議。





但阿卜杜勒哈迪接受SBS阿拉伯語節目訪問時表示，澳洲政府可以有助和平進程。





他說：「實際上我不希望澳洲和以色列的關係惡化，因為澳洲同雙方的關係都很重要，可以在以巴和平進程之中擔當一個有用和有建設性的角色，因為澳洲是被雙方所接納。」



維州北部明日料再受洪災侵襲

維州鄉鎮Echuca和Moama的居民繼續造好戒備，預料梅里河明日會漲至高峰，目前維州北部大部分地區都有疏散警報。





另外，鄉鎮Kerang已經被隔絕，當局封鎖一條主要公路以防水浸危險，並通知居民已經過了安全離開的時刻。





氣象局預測一度低氣壓會在澳洲東部地區帶來廣泛降雨和雷暴，造成更嚴重水災威脅。





在維州已經有兩名男子喺洪水中喪生，昨日新州Hillston一個鄉村住宅亦發現一具遺體。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）提醒公眾必須要聽從緊急服務人員的指引。「國民一直都同過往一樣，齊心照顧受洪水影響的社區，但預料會繼續有惡劣天氣影響。」



新州靠近維州地區有洪水風險

新州緊急服務部擔心西北部和中西部的惡劣天氣，可能進一步令河流水位上漲，導致洪水風險上升。





靠近梅里河的 Moama 周邊地區、約有 300 名居民接到緊急撤離警告，工作人員正敦促居民保持謹慎。





緊急服務部門副專員墨菲（Ken Murphy）對澳洲廣播公司表示，他們已設立一個疏散中心，並且可以在設立更多中心。





「我們已要求民眾聽警告及建議，但在未來幾天，我們會對新州廣大地區發出建議，所以大家要留意我們網站及臉書網頁，注意任何警告。」



新州工會取消原定今日開始工業行動

新州鐵路工會原定今日起採取工業行動，但州政府入稟法院指工業行動不合法後，工會被迫暫時取消計劃。





鐵路、電車及巴士工會聲稱受到有敵意的政府所攻擊。新州秘書克拉森斯（Alex Claassens）指政府無意解決糾紛，只是用政治手腕將問題拖到下屆大選，期間控訴工人，導致代表工人的工會破財。





工會原定由今日起，每個工作天下午3點到7點，關閉火車站同地鐵站的Opal 拍卡機，讓乘客免費入閘。



財案將提升鄉鎮地區寬頻網絡

下個星期公佈的聯邦財案將會包括24億元撥款提升本地的全國寬頻網絡。





估計在未來4年間，再有多達150萬家庭和商業用戶會獲得光纖入戶接駁。今次的網絡升級將會針對偏遠地區，接近70萬遠郊和鄉村地區用戶會納入計劃之下。





總理艾巴尼斯表示，政府必須要展開這個極為需要的計劃。



Medibank據報遭黑客攻擊獲取資訊

本地再出現數據洩漏事件，網絡安全部長歐妮爾敦促本地企業要加強行動保護顧客的資訊。





昨日醫療保健公司 Medibank 透露收到自稱黑客的通知，聲稱獲得該公司顧客的資訊，一個星期前該公司受到網絡攻擊。





Medibank 發表聲明指，保護顧客資訊是其首要關注，而公司數據無受到黑客加密，所以公司運作正常。



數據指邊緣社群易失業 專家料就業放緩

澳洲多元化理事會公佈的最新數據顯示，正在尋工的失業者較多是來自被邊緣化的社群。





理事會總裁Lisa Annese認為各機構在招聘員工的時候，應該主動令到僱用人員多元化。





數據顯示，尋工者較多是原住民、邊緣文化社群、較低社會階層和殘障人士。





與此同時，雖然目前勞工短缺情況嚴重，但有經濟學家預測就業增長會稍為放緩。





當局今日稍後會公佈九月份數字，聖喬治銀行經濟學家估計會有大概25,000個新增職位。





在八月份，職位增長為33,500個，而由於冬季病毒感染季節過後，尋工人數上升，失業率由3.4%稍微上升到3.5%。



檢討：疫情期間部份封鎖措施非必要

一個獨立檢討發現，本地各政府在新冠疫症大流行高峰期間，決定學校停課的時候，未能夠取得適當的平衡。





今日是澳洲衛生官員證實第一宗新冠感染後的第一千日，而在疫症大流行以來，本地錄得超過15,000宗不治個案。





檢討報告指出，一些停課措施是可以避免，而一些封城和封鎖邊界的措施亦可以減少，因為會導致嚴重的社會和經濟損失。





今次檢討由多個機關組成進行，結果亦顯示出一些多元文化社群在疫症高峰期受到最大影響。



中國製雪梨渡輪三年出19宗安全問題

雪梨渡輪 Emerald Class 型號船隊經過調查後，發現有十幾項安全問題，海員指應該將這些渡輪用作「沉船潛水」活動的殘骸。





這個船隊包括三艘第二代雪梨渡輪，用於來往Manly同雪梨市航線，上個月兩日內出現兩次船舵的問題。





運輸安全調查處透露，自從2019年這個中國建造的船隊投入服務以來，曾經接到19宗安全報告，包括10宗直接和船舵毛病有關。





目前三艘渡輪停泊在Balmain有待繼續調查。



維州反對黨支持允許僱主按宗教請人

維州反對黨承諾如果在下個月的大選中勝出，將會保障宗教學校和其他僱主有合法權力，只僱用有相同價值觀和信仰的職員。





早前被委任為澳式足球 Essendon球會行政總裁的Andrew Thornburn，上任一日後因為涉及信仰問題而辭職。





之後兩黨聯盟低調承諾如果當選，將會修改維州的平等機會法。反對黨領袖馬仲佳和維州伊斯蘭理事會會面時作出這個承諾。理事會發言人表示，修改法例將會保障伊斯蘭學校和其他宗教學校維護本身的宗教精神。



體育消息

星座杯（Constellation Cup）無擋板籃球系列賽，Diamonds隊昨日以15分之差, 輕鬆擊敗Silver Ferns隊。





另外，英超聯賽，利物浦主場1比0擊敗韋斯咸。而德國盃第二圈賽事，多蒙特作客2比0，擊敗乙組的漢諾威。



