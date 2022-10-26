今日大事（10月27日）

【工黨財案】反對黨批評未有措施壓抑電費

反對黨領袖達頓（Peter Dutton）今晚會就聯邦財案發表回應，兩黨聯盟正針對批評工黨政府未能壓抑電費飆升。





財長查默斯（Jim Chalmers）公佈財案時預測電費會大幅飆升、工資追不上通脹，以及赤字會上升。工黨指新財案是負責任地支援生活開支而不會令通脹加劇。





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達頓指預測電費會上漲56%，是顯示出工黨違背了會削減275元電費的承諾。





目前未知道達頓在回應財案時是否會公佈新的兩黨聯盟政策，但自由黨和國家黨相信會支持削減藥物價格、加長有薪育兒假期到26周，以及增加資助托兒服務。



【工黨財案】財長指心理健康撥款充足

財長查默斯指新財案在四年內撥款2,430萬元設立更多Headspace中心，有助解決青少年精神健康的嚴重問題。





心理學界指出，新病人要輪候很長時間，可能6個月內都得不到心理援助。專家認為新財案錯過了一個支援精神健康的機會。





但查默斯在Triple J電台上回應節目主持人質詢時，堅持在這方面已經有重大投資。





「我們對（青少年精神健康機構）Headspace的新投資感到滿意，這筆不是唯一對精神健康的資助。精神健康服務有大量撥款，因為我們一直都認為這方面非常重要，是受到優先重視，所以在這方面特別作出預算。」



澳軍明年赴英培訓烏克蘭士兵

澳洲軍隊明年初會被派到英國，為烏克蘭軍隊提供培訓，加強對抗俄羅斯的侵略行動。





多達70名澳洲國防人員會加入由英國主導的國際培訓計劃，稱為 INTERFLEX 行動，但澳軍不會進入烏克蘭國境。





今次是艾巴尼斯政府公佈為烏克蘭提供的第二輪援助，其中亦包括再提供30部「野外征服者」（Bushmaster vehicles）裝甲車。



拜登指俄羅斯若用核武屬「嚴重錯誤」

美國總統拜登表示，如果俄羅斯對烏克蘭使用核武，將犯下極其嚴重的錯誤。





早前俄羅斯向聯合國安理會指稱，烏克蘭正計劃在領土內使用「髒彈」。





西方國家和烏克蘭官員均認為俄方散播錯誤信息，以作為戰爭升級的藉口。拜登警告克里姆林宮，不要採取這種策略。





他說，若果俄羅斯在戰事中使用核武，就將會犯下非常嚴重的錯誤。「我現時仍然不能夠證實俄羅斯會否進行這項錯誤的行動，但若果屬實，就將會是一個嚴重的錯誤。」





俄羅斯總統普京早前觀看海陸空戰略威懾力量訓練，期間俄軍發射彈道導彈和巡航導彈； 國防部長紹伊古向普京作出匯報，指俄羅斯部隊演練發動大規模核打擊，來應對敵方核攻擊的任務。





與此同時，烏克蘭總統澤連斯基表示，他收到報告指，伊朗向俄羅斯提供具攻擊力的無人機。





對於記者問及以色列向烏克蘭提供的相關情報時，澤連斯基回應不會公開情報部門收到的數據。「但這些數據證實情報部門已知的情況，就是俄軍用 400 多架伊朗無人機攻擊烏克蘭的平民。」



意大利新總理表態繼續支持烏克蘭

意大利新任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，意大利將繼續支持烏克蘭。





由於梅洛尼來自極右翼派系，有人擔心她會轉而支持莫斯科，但由於她要組建聯合政府，故此她一直強調意大利會支持基輔政府。





她在意大利參議院發表講話時說，若果意大利背棄烏克蘭，改變的「不是戰爭的結果」，而是「國家的誠信」。



台外長指二十大後中共加強外交圍堵

台灣外交部長吳釗燮警告說，中共在二十大後，對台灣的威脅會加大，在國際社會上封殺台灣的做法不會改變。





吳釗燮昨日出席立法院外交及國防委員會，發表外交部業務概況報告。他表示，台灣已收到來自邦交國的跡象和情報，指中國正加緊挖走台灣邦交國。





吳釗燮指，就外交部的觀點來看，他們所面對的形式還是一樣。「中國在國際社會上面封殺台灣的做法應該是不會改變，如果會改變的話，只有可能會加劇，對於這些相關狀況，外交部都會仔細觀察，做最好的應對。」





在吳釗燮的任期內，有6個台灣邦交國轉投北京，現時只有14 個國家與台北保持正式外交關係。





美國國務卿布林肯接受彭博訪問時認為，北京已就兩岸問題作出決定，不再接受現狀，將對台灣加強施壓，希望加快實現統一的進程。他說，世界不希望看到任何形式的台灣危機，認為有關分歧需要以和平方式解決。



英國新政府押後公佈財政計劃

英國新任首相辛偉誠召開首次內閣會議，決定將原定下周一發表的中期財政計劃，押後到下月17日公布，以便重定財經政策，穩定金融市場。





辛偉誠說：「我有清晰的紀錄。當國家出現困難時，我永遠保護最脆弱的人群，也是我們這個富有同情心的政黨所持的價值觀……我們在新冠期間做得到，亦將會再次這樣做。」





下月中公布的中期財政計劃，會升級為完整的財政預算案。 財相侯俊偉在內閣會議後表示，政府的首要目標是穩定經濟，重建對英國政府的信心。





另外，辛偉誠上任後，周三首次到國會下議院接受質詢，為重新委任柏斐文擔任內政大臣辯護。





在野黨就柏斐文辭職一周內復職，對辛偉誠進行圍攻。工黨黨魁施紀賢指，辛偉誠因擔心不能當選，重新任命違反安全規定的柏斐文，與她進行威脅國家安全的「骯髒交易」。





但辛偉誠回應說，柏斐文已承認錯誤，他很高興歡迎她重返內閣，為政府核心帶來經驗和穩定。



多國質疑中方設立海外警察辦事處

一些國家對中國在全球多個地方設立海外「警察辦事處」，存有疑慮。





荷蘭外交部昨日表示，這些辦事處是非法的，政府將採取“適當行動”。愛爾蘭或西班牙當地的傳媒亦有披露國內有這些警察辦事處存在。





中國駐荷蘭領事館對有關問題採取淡化手法，聲稱它們只是為中國僑民提供行政上的協助，但就被質疑他們有對異見人士進行騷擾，並脅迫他們返回中國。





澳洲多家媒體本月初也報導，指雪梨亦存在中國警察辦事處。



烏干達準備伊波拉病毒疫苗臨床試驗

烏干達正面對伊波拉病毒爆發的危機，當局證實已有109宗病例，30人死亡。





雖然目前有針對最常見的扎伊爾病毒株的疫苗，但現時爆發的是蘇丹病毒株，有關方面仍在研發疫苗階段。





烏干達衛生部長阿森（Ruth Aceng）說，政府正加緊接種疫苗的工作。





他說，當局計劃為150名確診病例的接觸者接種疫苗，即是大約3000人。「試驗準備工作已經完成，估計可能會在兩周後開始臨床試驗。」



伊朗什葉派聖地槍擊案釀15死

多名槍手在昨日襲擊伊朗什葉派聖地，造成至少 15 人死亡、40 人受傷。





在40天前，一名女子在拘留期間死亡的事件，引發了伊朗出現十多年來最大規模的反政府抗議行動，目前仍未確定槍擊事件是否與抗議活動有關。





官方媒體將襲擊歸咎於遜尼派信徒。



聯合國指去年溫室氣體濃度加劇

據聯合國世界氣象組織的數據顯示，去年溫室氣體濃度以高於平均水平的速度，攀升至一個新紀錄。





氣象組織指出，溫室氣體上升的程度，是超越過去十年的平均增幅。





氣象組織秘書長塔拉斯說，甲烷出現破紀錄的增長。「甲烷是第二種最重要的溫室氣體，佔氣候變暖原因的大約 18% ，去年看到的是甲烷濃度出現破紀錄的增長。 」



維州料繼續有暴雨 洪災危機持續

維州預測會再有豪雨和雷暴，可能會導致河水上漲，出現突發洪災。





墨爾本外東區昨日已經有大雨，Lilydale地區受影響最嚴重，在30分鐘內錄得40毫米雨量。





鄉鎮Echuca今個月已經受到嚴重洪水破壞，居民繼續保持高度戒備，疏散令仍然生效。





鄰近鄉鎮Moama、Torrumbarry和Barnham亦有嚴重洪災。



新州州長承諾支援洪災災民

新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet)向鄉鎮Moama的水災災民保證當局會提供支援。





Moama位於梅里河沿岸新州境內，和維州鄉鎮Echuca相對，同樣受到洪水威脅，並預測未來幾日會再受到惡劣天氣影響。





佩洛德承諾會為災民提供經濟援助。「目前水壩滿溢，河水氾濫程度是長久以來所見最嚴重。州內各地出現嚴重水災和天災的時候都是重大的問題。我不希望有任何人會覺得自己被忽視。」



報告指澳洲樓價錄得最大季度跌幅

最新報告顯示，本地樓價正快速下滑，有意置業者可能會節省超過5萬元。





地產資訊公司Domain最新報告顯示，本地首府城市的樓價在上季度，由3月的高峰下跌了4.9%，是歷來最大的季度跌幅。





目前房屋中位價是大概102.2萬元，比六月季度下跌53,000元，但仍然高於疫症大流行期間的999,000低位。





除阿德雷德之外，所有首府城市的樓價都有下跌，而雪梨、墨爾本和坎培拉更出現歷來最快速的下滑。



政府將立法改革勞工權利

聯邦政府即將引入草案，令僱員可以要求更靈活的工作時間，並會建議受爭議的法例修改，容許廣泛的「多僱主談判 」 。





勞資關係部長博克 （Tony Burke）今日會在國會引入草案，展開勞工權利改革的第一步。





引入的草案將會法定僱主必須同要求靈活工作時間的僱員達成協議，如果無法達到要求，就要設法另作安排。





博克向澳洲廣播公司表示，如果僱員被拒絕，可以向公平工作署申訴。「這個安排會有實際權力，公平工作署會審核僱主拒絕是否合理。有些僱主在公作場所內會有偏袒的行為。 」





合資格提出要求的僱員會包括有學齡兒童的家長、關顧者、殘障人士、55歲以上人士和家暴受害者。



警方提醒北領地流傳道具錢偽鈔

北領地各地出現100元偽鈔，上面印有一位著名老牌演員和「鱷魚先生」的肖像來矇騙居民。





這批偽鈔原本是電影和電視劇道具，星期一在愛麗絲泉被盜。當局敦促商戶小心留意收到偽鈔。





北領地警方指，這批100元偽鈔有「微妙的分別」，包括上面印有一個微笑的「鱷魚先生」歐文（Steve Urwin）和長篇電視劇《Home and Away》演員Ray Meagher的肖像，而真鈔應該是印有蒙納殊（John Monash）爵士和女高音妮莉梅尔巴（Dame Nellie Melba）的肖像。





而鈔票上的戰爭紀念館圖像就被流行歌手John Farham取替。「Australia」字樣就寫成用本地口音拼寫的「Straylia」。





警方指可能有10元、20元、50元和100元偽鈔在市面流傳。



體育消息

無擋板籃球賽事，澳洲國家隊Diamonds在三場測試系列賽的首場比賽中，以 55比54 擊敗英格蘭隊。





另外，歐聯第五輪分組賽，C組國際米蘭主場4比0大勝柏辛域陀尼亞，晉身十六強，同組的巴塞隆拿則被淘汰。





B組波圖作客4比0大勝布魯日。波圖五戰有9分，在小組排第二位，落後布魯日1分。



