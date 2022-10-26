今日大事（10月27日）

反對黨指新財案下，電費預計上漲56%，顯示工黨違背了削減電費的承諾。

QUESTION TIME

反對黨領袖達頓。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

【工黨財案】反對黨批評未有措施壓抑電費

反對黨領袖達頓（Peter Dutton）今晚會就聯邦財案發表回應，兩黨聯盟正針對批評工黨政府未能壓抑電費飆升。

財長查默斯（Jim Chalmers）公佈財案時預測電費會大幅飆升、工資追不上通脹，以及赤字會上升。工黨指新財案是負責任地支援生活開支而不會令通脹加劇。

Advertisement
達頓指預測電費會上漲56%，是顯示出工黨違背了會削減275元電費的承諾。

目前未知道達頓在回應財案時是否會公佈新的兩黨聯盟政策，但自由黨和國家黨相信會支持削減藥物價格、加長有薪育兒假期到26周，以及增加資助托兒服務。

【工黨財案】財長指心理健康撥款充足

財長查默斯指新財案在四年內撥款2,430萬元設立更多Headspace中心，有助解決青少年精神健康的嚴重問題。

心理學界指出，新病人要輪候很長時間，可能6個月內都得不到心理援助。專家認為新財案錯過了一個支援精神健康的機會。

但查默斯在Triple J電台上回應節目主持人質詢時，堅持在這方面已經有重大投資。

「我們對（青少年精神健康機構）Headspace的新投資感到滿意，這筆不是唯一對精神健康的資助。精神健康服務有大量撥款，因為我們一直都認為這方面非常重要，是受到優先重視，所以在這方面特別作出預算。」

澳軍明年赴英培訓烏克蘭士兵

澳洲軍隊明年初會被派到英國，為烏克蘭軍隊提供培訓，加強對抗俄羅斯的侵略行動。

多達70名澳洲國防人員會加入由英國主導的國際培訓計劃，稱為 INTERFLEX 行動，但澳軍不會進入烏克蘭國境。

今次是艾巴尼斯政府公佈為烏克蘭提供的第二輪援助，其中亦包括再提供30部「野外征服者」（Bushmaster vehicles）裝甲車。

拜登指俄羅斯若用核武屬「嚴重錯誤」

美國總統拜登表示，如果俄羅斯對烏克蘭使用核武，將犯下極其嚴重的錯誤。

早前俄羅斯向聯合國安理會指稱，烏克蘭正計劃在領土內使用「髒彈」。

西方國家和烏克蘭官員均認為俄方散播錯誤信息，以作為戰爭升級的藉口。拜登警告克里姆林宮，不要採取這種策略。

他說，若果俄羅斯在戰事中使用核武，就將會犯下非常嚴重的錯誤。「我現時仍然不能夠證實俄羅斯會否進行這項錯誤的行動，但若果屬實，就將會是一個嚴重的錯誤。」

俄羅斯總統普京早前觀看海陸空戰略威懾力量訓練，期間俄軍發射彈道導彈和巡航導彈； 國防部長紹伊古向普京作出匯報，指俄羅斯部隊演練發動大規模核打擊，來應對敵方核攻擊的任務。

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基表示，他收到報告指，伊朗向俄羅斯提供具攻擊力的無人機。

對於記者問及以色列向烏克蘭提供的相關情報時，澤連斯基回應不會公開情報部門收到的數據。「但這些數據證實情報部門已知的情況，就是俄軍用 400 多架伊朗無人機攻擊烏克蘭的平民。」

意大利新總理表態繼續支持烏克蘭

意大利新任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，意大利將繼續支持烏克蘭。

由於梅洛尼來自極右翼派系，有人擔心她會轉而支持莫斯科，但由於她要組建聯合政府，故此她一直強調意大利會支持基輔政府。

她在意大利參議院發表講話時說，若果意大利背棄烏克蘭，改變的「不是戰爭的結果」，而是「國家的誠信」。

台外長指二十大後中共加強外交圍堵

台灣外交部長吳釗燮警告說，中共在二十大後，對台灣的威脅會加大，在國際社會上封殺台灣的做法不會改變。

吳釗燮昨日出席立法院外交及國防委員會，發表外交部業務概況報告。他表示，台灣已收到來自邦交國的跡象和情報，指中國正加緊挖走台灣邦交國。

吳釗燮指，就外交部的觀點來看，他們所面對的形式還是一樣。「中國在國際社會上面封殺台灣的做法應該是不會改變，如果會改變的話，只有可能會加劇，對於這些相關狀況，外交部都會仔細觀察，做最好的應對。」

在吳釗燮的任期內，有6個台灣邦交國轉投北京，現時只有14 個國家與台北保持正式外交關係。

美國國務卿布林肯接受彭博訪問時認為，北京已就兩岸問題作出決定，不再接受現狀，將對台灣加強施壓，希望加快實現統一的進程。他說，世界不希望看到任何形式的台灣危機，認為有關分歧需要以和平方式解決。

英國新政府押後公佈財政計劃

英國新任首相辛偉誠召開首次內閣會議，決定將原定下周一發表的中期財政計劃，押後到下月17日公布，以便重定財經政策，穩定金融市場。

辛偉誠說：「我有清晰的紀錄。當國家出現困難時，我永遠保護最脆弱的人群，也是我們這個富有同情心的政黨所持的價值觀……我們在新冠期間做得到，亦將會再次這樣做。」

下月中公布的中期財政計劃，會升級為完整的財政預算案。 財相侯俊偉在內閣會議後表示，政府的首要目標是穩定經濟，重建對英國政府的信心。

另外，辛偉誠上任後，周三首次到國會下議院接受質詢，為重新委任柏斐文擔任內政大臣辯護。

在野黨就柏斐文辭職一周內復職，對辛偉誠進行圍攻。工黨黨魁施紀賢指，辛偉誠因擔心不能當選，重新任命違反安全規定的柏斐文，與她進行威脅國家安全的「骯髒交易」。

但辛偉誠回應說，柏斐文已承認錯誤，他很高興歡迎她重返內閣，為政府核心帶來經驗和穩定。

多國質疑中方設立海外警察辦事處

一些國家對中國在全球多個地方設立海外「警察辦事處」，存有疑慮。

荷蘭外交部昨日表示，這些辦事處是非法的，政府將採取“適當行動”。愛爾蘭或西班牙當地的傳媒亦有披露國內有這些警察辦事處存在。

中國駐荷蘭領事館對有關問題採取淡化手法，聲稱它們只是為中國僑民提供行政上的協助，但就被質疑他們有對異見人士進行騷擾，並脅迫他們返回中國。

澳洲多家媒體本月初也報導，指雪梨亦存在中國警察辦事處。

烏干達準備伊波拉病毒疫苗臨床試驗

烏干達正面對伊波拉病毒爆發的危機，當局證實已有109宗病例，30人死亡。

雖然目前有針對最常見的扎伊爾病毒株的疫苗，但現時爆發的是蘇丹病毒株，有關方面仍在研發疫苗階段。

烏干達衛生部長阿森（Ruth Aceng）說，政府正加緊接種疫苗的工作。

他說，當局計劃為150名確診病例的接觸者接種疫苗，即是大約3000人。「試驗準備工作已經完成，估計可能會在兩周後開始臨床試驗。」

伊朗什葉派聖地槍擊案釀15死

多名槍手在昨日襲擊伊朗什葉派聖地，造成至少 15 人死亡、40 人受傷。

在40天前，一名女子在拘留期間死亡的事件，引發了伊朗出現十多年來最大規模的反政府抗議行動，目前仍未確定槍擊事件是否與抗議活動有關。

官方媒體將襲擊歸咎於遜尼派信徒。

聯合國指去年溫室氣體濃度加劇

據聯合國世界氣象組織的數據顯示，去年溫室氣體濃度以高於平均水平的速度，攀升至一個新紀錄。

氣象組織指出，溫室氣體上升的程度，是超越過去十年的平均增幅。

氣象組織秘書長塔拉斯說，甲烷出現破紀錄的增長。「甲烷是第二種最重要的溫室氣體，佔氣候變暖原因的大約 18% ，去年看到的是甲烷濃度出現破紀錄的增長。 」

維州料繼續有暴雨 洪災危機持續

維州預測會再有豪雨和雷暴，可能會導致河水上漲，出現突發洪災。

墨爾本外東區昨日已經有大雨，Lilydale地區受影響最嚴重，在30分鐘內錄得40毫米雨量。

鄉鎮Echuca今個月已經受到嚴重洪水破壞，居民繼續保持高度戒備，疏散令仍然生效。

鄰近鄉鎮Moama、Torrumbarry和Barnham亦有嚴重洪災。

新州州長承諾支援洪災災民

新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet)向鄉鎮Moama的水災災民保證當局會提供支援。

Moama位於梅里河沿岸新州境內，和維州鄉鎮Echuca相對，同樣受到洪水威脅，並預測未來幾日會再受到惡劣天氣影響。

佩洛德承諾會為災民提供經濟援助。「目前水壩滿溢，河水氾濫程度是長久以來所見最嚴重。州內各地出現嚴重水災和天災的時候都是重大的問題。我不希望有任何人會覺得自己被忽視。」

報告指澳洲樓價錄得最大季度跌幅

最新報告顯示，本地樓價正快速下滑，有意置業者可能會節省超過5萬元。

地產資訊公司Domain最新報告顯示，本地首府城市的樓價在上季度，由3月的高峰下跌了4.9%，是歷來最大的季度跌幅。

目前房屋中位價是大概102.2萬元，比六月季度下跌53,000元，但仍然高於疫症大流行期間的999,000低位。

除阿德雷德之外，所有首府城市的樓價都有下跌，而雪梨、墨爾本和坎培拉更出現歷來最快速的下滑。

政府將立法改革勞工權利

聯邦政府即將引入草案，令僱員可以要求更靈活的工作時間，並會建議受爭議的法例修改，容許廣泛的「多僱主談判 」 。

勞資關係部長博克 （Tony Burke）今日會在國會引入草案，展開勞工權利改革的第一步。

引入的草案將會法定僱主必須同要求靈活工作時間的僱員達成協議，如果無法達到要求，就要設法另作安排。

博克向澳洲廣播公司表示，如果僱員被拒絕，可以向公平工作署申訴。「這個安排會有實際權力，公平工作署會審核僱主拒絕是否合理。有些僱主在公作場所內會有偏袒的行為。 」

合資格提出要求的僱員會包括有學齡兒童的家長、關顧者、殘障人士、55歲以上人士和家暴受害者。

警方提醒北領地流傳道具錢偽鈔

北領地各地出現100元偽鈔，上面印有一位著名老牌演員和「鱷魚先生」的肖像來矇騙居民。

這批偽鈔原本是電影和電視劇道具，星期一在愛麗絲泉被盜。當局敦促商戶小心留意收到偽鈔。

北領地警方指，這批100元偽鈔有「微妙的分別」，包括上面印有一個微笑的「鱷魚先生」歐文（Steve Urwin）和長篇電視劇《Home and Away》演員Ray Meagher的肖像，而真鈔應該是印有蒙納殊（John Monash）爵士和女高音妮莉梅尔巴（Dame Nellie Melba）的肖像。

而鈔票上的戰爭紀念館圖像就被流行歌手John Farham取替。「Australia」字樣就寫成用本地口音拼寫的「Straylia」。

警方指可能有10元、20元、50元和100元偽鈔在市面流傳。

體育消息

無擋板籃球賽事，澳洲國家隊Diamonds在三場測試系列賽的首場比賽中，以 55比54 擊敗英格蘭隊。

另外，歐聯第五輪分組賽，C組國際米蘭主場4比0大勝柏辛域陀尼亞，晉身十六強，同組的巴塞隆拿則被淘汰。

B組波圖作客4比0大勝布魯日。波圖五戰有9分，在小組排第二位，落後布魯日1分。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 27 October 2022 at 9:06am
By Elsa Tsang, Jennifer Mok
Source: SBS