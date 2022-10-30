今日大事（10月31日）

南韓梨泰院萬聖節人踩人 死人亡人數增至154人

南韓首爾梨泰院的萬聖節活動人踩人慘劇，死亡人數增至154人，接近100人是女性，大部分死者是20多歲的青年，另有133人受傷，當中37人重傷, 預計死亡人數會再上升。





死者中有26名外國人，來自14個國家，其中包括4名中國公民，另有2名中國人輕傷。





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當中有一名是澳洲人，外交和貿易部的一位發言人指，澳洲駐首爾大使館已收到通知，有澳洲公民在今次事件中死亡，領事館職員正為死者在澳洲的家人提供協助。





澳洲人塔維尼蒂 （Nathan Taverniti）事發時在現場目擊事發經過。





塔維尼蒂指，當時人太多了，她描述當時情況「我不得不掉轉身走，我告訴其他人群，不可以這樣迫過來，大家都快要死了，因為我已經知道情況有多嚴重，大家都十分粗魯。而且我不得不告訴他們知，不可以再迫入來……急救人員要花很長時間才到達。」





大家如果擔心有親人在當地的澳洲公民，可以致電外交和貿易部熱線1300 555 135。在澳洲境外的公民可以致電 +61 2 6261 3305。





總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)發表全國電視講話，形容心情沉重悲痛，宣布全國進入7天哀悼期，會優先處理善後工作，徹查事故原因，並指示有關部門緊急檢查各地的慶典活動。





今次是自2014年「世越號」沉船事故造成304人喪生後，南韓最多人遇難的一宗慘劇。中國國家主席習近平向尹錫悅致電慰問，對遇難者表示深切哀悼，美國總統拜登形容事件是悲劇，強調在這個悲痛時刻，美國會與南韓並肩。加拿大總理杜魯多、英國首相辛偉誠及法國總統馬克龍，亦分別表示慰問。



自動債務索償系統調查皇家委員會 今布市首公開聆訊

調查上屆政府的「自動債務索償系統」（Robodebt）計劃的皇家委員會，今天（10月31日）會在布里斯本舉行首次公開聆訊。





今天的聆訊將調查這個計劃是如何引入的，以及這計劃是如何為政府制定政策。





自動債務索償系統是由上屆兩黨聯盟政府制定，其後被揭發導致數十萬領取福利人士被Centrelink 錯誤追討所欠的債務，而在 2020年被取消。



澳籍伊斯蘭國成員家屬返澳 居民感擔憂

社區領袖表示，一批同伊斯蘭國戰士有連繫的婦女和兒童返回澳洲， 令西雪梨居民感到擔憂。





西雪梨市議員克里斯托（Steve Christou）對七號台表示，區內的多元文化社區都不歡迎她們。





他不接受有關這些婦女是被迫或被誘騙前往敘利亞的講法，並且說她們作出了「可怕的選擇」，不應該得到任何支持。





克里斯托說，事情同優先事項有關，「我們在這裡需要優先考慮那些人，是優先考慮難民營中的受害者，還是把恐怖分子和同情恐怖分子的人帶回來。」他指寧願聯邦政府開闢一個計劃，將 1000 名伊斯蘭國受害者接到澳洲。





不過， 總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）就不同意，指有關的遣返是以國家安全的名義進行的，帶同13名兒童回國的四名婦女已同意接受當局的監控。



塔州17歲P牌男子洪水下開車 或被警方控告

塔州警方正考慮控告一名10多歲的司機，指他和車內乘客不理會洪水警告，繼續開車而被洪水圍困，要由救援人員冒著生命危險拯救他們。





署理檢察官瓊斯（Jason Jones）表示，該名17歲掛P牌的男子，住在Launceston ，當時沒有理會因惡劣天氣而發出的封路警告，繼續行車。





瓊斯指，有關行為「已經到達臨界點」，警察必須提出起訴，以儆效尤，因為有太多人不理會警告。



新州第二階段禁止即棄塑膠品 於下周展開

新州政府實施的第二階段禁止即棄塑膠製品措施，將於下星期展開。





這階段的計劃已在1年前宣佈，塑膠餐具、碗碟等物品，將會在整個新州範圍內被逐步淘汰。





澳洲所有的司法管轄區都在作出改變，但環保組織表示，加強協調，才是解決污染危機的關鍵。





世界野生動物基金會的諾貝爾（Kate Noble）說，按人均計算，消耗即棄塑膠量，新加坡在全球排第一，澳洲排第二。





她亦表示，大約65%的垃圾被送往垃圾堆填區，而有多達14.5萬噸被沖到海洋。





諾貝爾表示，大家應該避免使用不必要的塑膠，令大家使用的塑膠適合真正的經濟循環，大家可以盡量長時間地使用它。



全國讀寫數學能力測試反映學生能力未受新冠影響

雖然當局預計澳洲學生在新冠疫情的兩年期間會出現讀寫及數學能力急降的情況，但全國讀寫及數學能力測試NAPLAN發佈的最新結果就顯示,並沒有這個跡象。





原住民和非原住民學生在讀寫和數學能力方面，仍然存在差距，但越來越少原住民和托雷斯海峽島民學生在長大期間，未能達到最低的能力水平。





澳洲課程、評估和報告局行政總監卡瓦略（David Carvalho）表示，希望原住民 7 年級學生的語法和標點成績會有進步的趨勢。





3年級和5年級原住民學生的寫作能力穩步提高，而9年級學生的數學能力亦呈現穩定上升趨勢。



報告指中國持續對太平洋島國經濟援助 實現外交目標

一份最新的報告顯示，雖然中國對太平洋島國的經濟援助有所減少，但仍然沒有放棄使用其援助預算，來實現他們的外交政策目標。





洛伊研究所的報告顯示，中國對太平洋地區的援助，自2016年至 2021年達到頂峰後持續下降。





報告指，新開發項目的資金，正針對所羅門群島和基里巴斯，這兩個太平洋島國，最近與台灣斷交，而轉向與中國建交。





報告又指，中國正在利用協助這些國家發展，來鞏固關係。



剛果音樂會人數超上限致過度擠擁 11人死

剛果民主共和國一場音樂會亦因為觀眾過度擠擁而引致 11 人死亡。





當局表示，一些觀眾強行進入體育館的 V-I-P預留位置時，發生慘劇，當時體育館內的人數已超過 8萬人的上限。





演唱會的歌手伊普帕（ Fally Ipupa ）表示，得悉事故後，感到悲痛。





他是直到音樂會後的第二天早上，才知道發生事故，目前仍未知道事故詳情。



印度西部近百年行人吊橋倒塌 至少80人死

印度西部古吉拉特邦一條有近百年歷史的行人吊橋昨日倒塌，數百人跌落馬丘河內，造成至少80人死亡，另外多人重傷，至少有17人已被送院。





報道指，這條長230米的吊橋早前關閉維修，到近日重新開放給公眾使用，事發時橋上約有四百人。





目擊者蘇克拉姆 （Sukram）指，死者中有許多兒童。他表示，許多兒童正在放排燈節假期，以遊客身份來到這裡。他們一個個跌下去，吊橋是因超載而倒塌。





電視畫面顯示，在緊急救援隊努力營救時，數十人緊緊抓住倒塌橋樑的纜線。



東非國家索馬里再發生汽車炸彈襲擊逾百死

東非國家索馬里首都摩加迪沙在周六又再發生汽車炸彈襲擊，至少100人死亡，超過300人受傷。索馬里青年黨已承認責任。





當地警方表示，其中一宗爆炸是針對教育部，另外兩宗則針對政府辦公室、酒店和餐館，暫時未有組織承認責任。





醫院志願者奧斯曼（Hassan Osman）講述他所見的情況。 他指，被送到醫院的至少30名死者中，他親眼見到的大部分都是女性。



風暴尼格吹襲菲律賓 死亡人數升至48人

風暴尼格橫過菲律賓呂宋後，進入南海。早前尼格吹襲菲律賓期間，暴雨引發水災及山泥傾瀉，死亡人數已升至48人，另有約40人受傷，22人失蹤。全國超過93萬人受災，有17萬人住在疏散中心。居民要求當局運輸食水到災區及盡快恢復電力供應。





菲律賓災害管理中心建議全國進入一年災難狀態，以調撥救災資源，總統小馬可斯正考慮該建議。



烏克蘭逾200船被困港口 逾200噸糧食在海上

俄羅斯政府指責烏克蘭襲擊俄軍黑海艦隊後，宣布無限期暫停履行糧食出口協議。





由於烏克蘭當局未能取得聯合協調中心發出的許可證，讓船隻可以通過安全走廊，現時有 218 艘船正被困在港口或沿海位置。





烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，早已預計俄羅斯會有這個決定，因為此舉對烏克蘭是一項重大打擊。





澤連斯基說，這是俄羅斯蓄意作出的封鎖行為，明顯是要對非洲和亞洲帶來大規模的飢荒威脅。目前海上有 200多萬噸的糧食，意味著超過 700 萬的消費者難以獲取糧食。



中國鄭州市富士康廠房傳2萬人確診新冠 廠方否認

中國河南省鄭州市新冠疫情持續惹人關注，全球最大的iPhone代工廠富士康位於鄭州的廠房，早前傳出約2萬人確診的消息，但富士康其後否認。





鴻海集團就富士康鄭州廠房疫情狀況發表聲明，表示與當地政府配合防疫，園區逐步在控制之中。集團持續與當地政府協調，為員工提供必要的物資藥物與生活保障，又組織人員和車輛，昨日起做好員工點對點有序返鄉服務。 內地社交網站早前有片段顯示，被指是富士康員工的人爬過圍牆，拿著隨身物品離開。富士康未有透露鄭州廠房染疫人數，只是表示傳聞約2萬人確診的信息嚴重不實。



體育消息

國際足聯的世界杯賽事已進入三個星期的倒計時，將在11月20日在卡塔爾揭幕，未來幾天，當地將有 50 至60 間酒店開業。





賽事的整體基礎設施支出估計折合為4680億澳元，包括建造了7個全新的體育館，另有一個進行了全面翻新。





卡塔爾旅遊局官員特倫克爾 （Berthold Trenkel）表示，當局已準備妥當，預計會接待多達 300 萬人。





另外，英超聯賽，阿仙奴主場5比0大勝諾定咸森林，阿仙奴目前十二戰有三十一分，重登榜首，領先第二位的曼城兩分。





曼聯則在主場1比0擊敗韋斯咸。在積分榜，曼聯十二戰有二十三分，排第五位。韋斯咸有十四分，暫列第十三位。



