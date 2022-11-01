今日大事（11月2日）

【央行加息】當局料通脹年內達8%

周二（11月1日）儲備銀行再次宣布加息25個基點，將利率提高至九年新高。但央行不排除會進一步加息。





另外政府亦未就減低能源成本的能源市場改革推出時間表。預料到年底，最高通脹率會上調至近8%。





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金融部長加拉格爾（Katy Gallagher）支持政府近日公佈的預算。她指，不對陷入困境的家庭提供救濟是正確的決定。





她今日表示，政府會繼續關注如何可以為家庭做正確的事，大家可以從他們正商討為生活開支計劃作出投資中可以見得到。



【央行加息】置業者面臨無法償還按揭

各大銀行開始將新一輪的四份一厘加息幅度轉嫁到顧客身上，國民銀行率先宣佈加息。平均75萬元房屋貸款的每個月還款額將會增加114元。





有關方面敦促置業者如果無法負擔按揭還款，應該聯絡貸方。





昨日儲備銀行宣佈連續第七次加息，官方利率達到2.85%。而自從五月開始加息以來，浮動利率按揭還款額已經加了四成。





金融權利法律中心理財輔導員Peter Thompson提醒經濟出現困難的借款者應該和貸方商討。





「大致來講，按揭還款數目接近稅後收入的三成或以上，就已經進入財政困難的危險地帶。而如果接近三成半到四成，就差不多可以肯定家庭財務已經陷入困難。」





他指現在的貸款機構有足夠能力協助有財務困難的顧客。



澳軍檢討軍力將決定國防預算項目

聯邦政府表示，在收到一份檢討本地國防軍力報告的時候就會公開內容。





有關當局正在檢討國防隊伍的備戰程度和架構，預料初步報告會在今個星期內呈交國防部長馬利士（Richard Marles）。





檢討是由前國防部長史邁夫（Stephen Smith）和前國防總司令休斯頓（Angus Houston）領導進行。馬利士的發言人表示，不適宜在有檢討結果和建議之前作有關評論。





這份報告將會用作決定國防預算的優先項目。



外長訪泰國加強東南亞聯繫

澳洲和泰國簽訂協議，加強和東南亞國家的聯繫。





聯邦外長黃英賢和泰國外長Don Pramudwinai簽署戰略夥伴諒解備忘錄。





黃英賢正在訪問泰國，進行多方面的雙邊會談，議程包括打擊販運人口、對抗氣候變化和科技發展等。





她指兩國共享同一個地域、同一個未來。「澳洲，以及我相信泰國亦一樣，尋求一個和平和可預計的地區，一個由公認的規例和規範管治的地區，區內所有國家和人民都可以合作、貿易、和繁榮。」



印尼男子未申報6公斤肉類入境被遣返

一名印尼男子被發現試圖偷運6公斤鴨肉和肉類產品入境之後，農業界敦促當局加重懲罰。





這名旅客入境時無申報行李內藏有3.1公斤鴨肉、1.4公斤巴東牛肉、超過半公斤冷凍牛肉和接近一公斤雞肉。





他在上個月中在珀斯機場入境時，在入境旅客申報卡上填寫無帶有任何肉類、家禽或者食品。他被遣返並罰款2,664元。





上個月聯邦政府已經引入更嚴厲懲罰，禁止從爆發口蹄病疫情的國家帶肉類入境，以免危害到本地農業。



巴西總統暗示大選落敗 支持者拒承認

巴西總統博爾索納羅在星期日的總統大選中落敗後，發表首次公開講話。雖然他並無直接承認落敗俾對手盧拉，但表示自已一直遵守憲法的規定，亦會繼續這樣做。





外界預計，他今次的講話，某程度上可以緩解民眾對他拒絕放棄權力、並試圖阻止總統權力過渡的擔憂。





但是一些忠於前總統的民眾組織，則仍然堅持他們不會接受結果並參與抗議活動。





一名貨車司機表示，他們正在以封路的方式，迫使軍隊採取行動推翻新政府。「我們現在必須採取總統博爾索納羅無法採取的措施，希望觸發巴西軍隊作出干預。巴西已經失控，必須交由武裝部隊採取行動。」



俄羅斯要求更多佔領區烏克蘭人撤離

俄羅斯已下令要求居住在烏克蘭第聶伯河東岸沿岸廣泛地區的平民撤離。





隨住烏克蘭軍隊反攻佔赫爾松市，俄羅斯之前已下令，要求被攻陷的西岸地區內居民撤離。而俄軍官員指，他們正將有關命令擴大至東岸沿岸約15公里的範圍。





另一方面，雖然烏東城市Bakhmut附近的戰鬥越趨激烈，但仍有大批居民，拒絕離開當地。當地一名居民表示，雖然她害怕受到迫擊砲襲擊，但她仍然會死守家園。





繼工業重鎮Lysychansk和北頓涅茨克被佔領後，俄羅斯武裝部隊一直視Bakhmut鎮作為他們向整個頓涅茨克地區緩慢推進的下一個目標。



首爾市長為人踩人慘劇道歉

南韓已開始為首爾萬聖節人踩人慘劇的遇難者，舉行全國哀悼一周。





慘劇在上星期六晚發生，死亡人數現已增至156人。同時當局亦面臨著公眾的憤怒，因為有越來越多民眾認為當局本來是可以採取措施，防止悲劇發生，而首爾市長吳世勳則向事故的死難者致歉。





吳世勳表示，雖然是遲來的道歉，但他對事件深表歉意。「現在開始，當局將盡最大努力徹底進行安全管理，防止在多人聚集的活動中再次發生危險事故，並會制定相關指方針，去確保當局採取足夠措施，令此類災難性的事故不會再發生。」



印度全國哀悼百年大橋倒塌死難者

印度總理莫迪探視百年大橋倒塌慘劇的現場及送院傷者後，宣佈今日全國舉哀一天。





慘劇上周末在印度西部的古吉拉特邦發生，造成 135 人死亡。莫迪在有關聲明亦指，他已經要求印度從今次事故中「吸取教訓」。





另一方面，由於涉事大橋被揭露並沒獲頒適合公眾使用證書等新細節公佈後，坊間要求古吉拉特邦警察局長辭職的呼聲亦越來越高。





過去幾個月一直負責大橋維修工作的鐘錶及電器產品公司Oreva的發言人則強調，他們並沒收當局通知大橋會在上星期重開。



聯合國指猴痘仍嚴峻 剛果籲分享醫療資源

聯合國表示，今年至少錄得 75,000 宗猴痘案例，顯示猴痘仍然是「全球衛生緊急事故」。





世衛已將今次猴痘疫情定為全球突發公共衛生事件，並表示這做是為了引起全球協調應對。但外界一直擔心，目前只有歐洲和美國人容易獲得疫苗，非洲大陸則缺乏疫苗以及檢測和衛生設施，加上交通不便，使追踪和治療疾病變得困難。





剛果民主共和國的醫療保健主管Theopiste Maloko表示，剛果人有真正需要獲得這些資源。





「當局認為，如果有疫苗，剛果人應該是首先接種疫苗的人。如果有治療方法或醫療程序，亦應該提供給剛果人，因為他們正處於疫症的最前線、在猴痘疾病最初發病的國家，無理由這些資源只留在歐洲。」



阿拉伯聯盟峰會關注糧食能源危機

阿拉伯國家聯盟的22名國家領袖，正齊集阿爾及利亞舉行疫情後的首次峰會，會議重點將關注俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，對聯盟國的糧食和能源危機影響。





俄烏戰爭正對阿拉伯國家的大部分地區造成毀滅性的後果，埃及、黎巴嫩及突尼斯，目前都難以有足夠的小麥和燃料入口，歐洲現正準備以阿爾及利亞作為石油及天然氣的主要供應國。





剛加入阿拉伯聯盟的索馬里，亦由於面對幾十年來最嚴重的乾旱，令國內部份地區正瀕臨飢荒，亦進一步加阿拉伯國家的糧食危機。



港府證陳茂波轉陰可出席投資峰會

香港政府證實，早前在外訪期間確診新冠病毒的香港財政司司長陳茂波，今日將如期出席國際金融領袖投資峰會，但不會參與宴會活動。





陳茂波結束中東訪問行程，昨日在機場見記者時指自己在上周三確診，但已連續兩日在快測呈陰性。而香港衞生防護中心，在審視陳茂波個案及評估核酸檢測結果後，評定他屬於康復個案，不具傳染性，因此毋須隔離。





另外，香港政府統計處處長余振強，因其和住家人的新冠核酸檢測結果呈陽性，正按衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作。



颱風「尼格」吹襲 港澳料今午掛八號波

香港及澳門正受颱風尼格（Nalgae）吹襲，兩地的三號強風信號今早仍然生效，料今日可能會改掛八號風球。





香港天文台表示，三號風會在中午前維持，並正考慮在當地時間今日正午12時至下午2時之間改掛八號烈風或暴風信號。





按照最新預測，尼格會在今日稍後於香港以南約150公里以內掠過，雖然風勢會減弱，但將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，令原本受遮蔽的地方可能會變得「當風」，或會令吹襲香港的風勢，進一步加強。





澳門氣象局則表示，預料三號風球將在清晨維持，今日改掛八號的機會為中等至較高。



聯合利華在澳推行四天工作制

全球四天工作周計劃在多個國家和地區實驗。其中跨國企業聯合利華（Unilever）在新西蘭成功地進行為期18個月後，在今日（11月2日）宣佈，將會從11月14日把計劃推行至澳洲。





聯合利華澳新地區總裁斯帕肖特（Nicky Sparshott）表示，推行四天工作周，意味著員工維持薪金報酬100%不變，但工作時數減少至80%，而企業希望仍然可以達到其目標。





斯帕肖特向澳聯社(AAP)表示，他們希望員工可以找出在任何業務中可能出現，拖慢大家速度的兩成的「隱藏生產力」。





聯合利華旗下品牌包括多芬（Dove）、蕊娜（Rexona）、調味品牌Continental及雪榚品牌Streets等。



新州TAFE教師罷工要求加薪

在新州，60間TAFE學院的教師今日舉行罷課，爭取較佳薪酬待遇，並指政府提出的加薪幅度實際等如減薪。





新州教師聯會表示，會員今日上午會在雪梨Ultimo的TAFE總辦事處門外示威。





聯會指，和佩洛德政府談判新TAFE教師企業協議失敗。





聯會總幹事加夫列拉托斯（Angelo Gavrielatos）指實際上減低薪酬只會令到公眾負擔加重，令教師職業更不具吸引力。



全國悼念遇襲喪生原住民少年

全國各地今日將會有遊行和悼念活動，為最近遇襲喪生的少年特維（Cassius Turvey）爭取公義。





15歲的Noongar Yamatji原住民少年特維在上個月13號和同學一起放學回家的途中被人用一枝鐵棍襲擊。





在未來幾天，會有超過40項悼念活動，包括在美國和新西蘭舉行的聚會。





不過特維的母親在珀斯一個活動上致辭時，敦促公眾不要趁機利用他兒子的名義宣傳個人運動。



新州內陸料迎雷暴降雪 洪水危機仍存

一道低壓槽正在新州內陸部分地區帶來廣泛的驟雨和零散雷暴，而當局繼續搜尋兩名在洪水中失蹤的男子。





預測新州中西部會出現惡劣天氣，在Lithgow、Orange和Bathurst的800米以上地區可能會有降雪，而已經滿溢的集水區可能會有洪水。





鄉村地區運輸及道路當局提醒駕駛者在濕滑和有冰雪的路上要特別小心。



體育消息

「踏金行」踏上墨爾本盃獎台奪真金

3200米草地長途賽的墨爾本盃賽事，昨日下午在費明頓馬場舉行，澳洲騎師薛凱華策騎「踏金行」（Gold Trip）以兩個馬位優勢奪冠。練馬師是馬漢雅及游達榮。





馬朗尼胯下「外交使者」（Emissary），以及陸景滔的「情感海洋」（High Emocean）位列三甲。



巴黎大師賽 祖高域連戰連捷

法國巴黎大師賽，六號种子、衛冕賽事冠軍的祖高域，在男單首輪賽事，以 7比6及6比4 ，兩盤直落擊敗美國球手Maxime Cressy晋級。他之前已6次獲巴黎大師賽冠軍，若能再下一成，就會打破賽事獲奬記錄。





今次是21次獲得大滿貫賽事冠軍的祖高域，在最近的第10場連勝。他下一輪對手將會是俄羅斯球手Karen Khachanov或瑞士的Marc-Andrea Huesler。



