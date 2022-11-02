今日大事（11月3日）

【工黨財案】總理稱若直接派錢將弊大於利

總理艾巴尼斯維護政府在上個月公佈的財案裡不預算發放現金津貼的決定。





財案預測未來兩年會通脹高企，而實質工資下跌。





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艾巴尼斯表示，為家庭發放現金會弊大於利。「我的同僚和我都了解很多人承受著通脹危機的痛苦，尤其是經過十年來的工資停滯。而政府最容易的做法就是將所有節省的開支直接用於一次過派錢，爭取頭條新聞。這個做法是廉價的政治手法，是極為昂貴的經濟。」





他認為，非針對性的開支只會令問題更嚴重。



國會料負扣稅令國庫10年損失近千億元

預計未來十年內，負扣稅會造成聯邦財政差不多1,000億元的負擔。





綠黨要求國會財政辦事處進行的分析估計，由2023至24年度起的十年間，負扣稅會造成967億元負擔，這個估計是基於官方利率為目前的2.85厘，不過預料儲備銀行未來幾個月內會再加息來試圖壓抑通脹。





綠黨房屋事務發言人錢德勒-馬瑟 （Max Chandler-Mather）表示，這些數字再次證實必須要廢除負扣稅優惠。他說政府需要增加收入來舒緩生活開支壓力危機，而不應該資助所稱的「富裕的地產投資者」。



新州南部及中西部面臨洪災居民疏散

新州南部和中西部城鎮洪水氾濫，由於預計會繼續有雨，當局已通知數百名居民撤離。





目前新州境內一共發出了 105 項緊急警告，當局已通知North Wagga Wagga 和 Gumly Gumly 的居民撤離，並預計 Murrumbidgee 河將會嚴重氾濫。





新州緊急服務部指出，住在 Wagga Wagga 大壩範圍以外的居民已收到通知，要在今早 7 點前撤離，而在大壩範圍以內的居民就需要在明早 8 點前撤離。





氣象局表示，中西部的Forbes將有可能經歷好像1952 年6月時出現過的嚴重洪災。



外長：澳洲正考慮制裁緬甸軍政府

澳洲正在考慮對緬甸實施制裁，當地的安全和人權狀況繼續惡化。





聯邦外長黃英賢在訪問泰國期間，指緬甸軍政府必須容許人道援助輸入。當地自從2021年2月發生軍事政變，民選政府被推翻以來，一直處於政治、社會和經濟動蕩的局面。





黃英賢表示，必須要終止當地針對平民的暴力行為。





「（澳洲）一直考慮採取制裁行動。聯邦政府不斷表達對情況的看法，對當地漠視人權、保安和人道情況惡化的深切關注。而當然這些問題都是在我訪問泰國和其他東盟國家時商討的重要議題。」



北韓對海發射逾百炮彈 白宮斥「挑釁」

朝鮮半島緊張局勢升溫，北韓昨日在11小時內，分四輪向南方發射至少25枚導彈，創近期新高。





其中一枚短程彈道導彈，越過兩韓在東部海域的北方界線，落入距離南韓領海約22公里的公海，是歷來最接近南韓領海的一次。





南韓軍方將戒備態勢上調至第2級，並派戰機首次向東部海域北方界線以北，發射2枚空對地導彈和1枚制導炸彈，進行反制，而北韓則再向東海緩衝區發射過百枚炮彈。





美國對事件表示關注，白宮國家安全委員會發言人柯比指，美國認為北韓採取的是「挑釁」行動。





他說，有情報顯示，北韓在俄烏戰爭期間，秘密向俄羅斯提供武器，美國對有關情況感到擔憂。「據資料顯示，北韓正試圖通過中東和北非國家，來掩蓋他們供應武器。我會堅持以『秘密供應』來形容北韓的做法。」



土耳其遊說俄羅斯恢復黑海穀物出口

土耳其讚揚俄羅斯重新遵守黑海穀物出口協議，令烏克蘭可以將滯留在港口的穀物出口。





土耳其用了幾天時間大力遊說俄羅斯恢復參與該協議，並曾與俄羅斯總統普京會晤，取得重大突破。





土耳其總統埃爾多安說，俄羅斯國防部長紹伊古致電土耳其國防部長阿卡爾，確認會按計劃繼續讓烏克蘭的穀物出口。不過，莫斯科方面就堅持要優先運送給非洲國家。





埃爾多安說：「正如我們與普京的協定，將會首先將穀物運送至非洲貧窮的國家，普京建議首先要運往索馬里、吉布提和蘇丹等地。」



德國政府補貼家庭企業能源費用

德國政府宣佈計劃向家庭和企業提供能源補貼。





德國總理朔爾茨和德國 16 個州的州長將提供 2000 億歐元的補貼，以紓解民眾面對天然氣、電力價格高企所帶來的壓力，此舉亦反映政府履行上個月專家小組所提出的建議。





朔爾茨說，希望政府的援助能夠令民眾鬆一口氣。「有一點很清楚，就是能源價格不會降至俄烏戰爭之前的水平。但是，將不會是巨大的增幅，以及他們（民眾）所擔心無法支付的程度。」



以色列大選 納坦雅胡有望重掌政權

以色列前總理納坦雅胡有望在大選中勝出，在目前已點算的八成票數中，他領導的右翼利庫德集團處於領先位置。





以色列在不足四年內，舉行第五次大選，納坦雅胡的支持者認為他是政治迫害中的受害者，現時他因為被指貪腐而仍要接受審訊。





現任總理拉皮德未有承認落敗，他向支持者表示，會耐心等候最終的點票結果。



中國副總理韓正訪問新加坡達多項協議

應邀訪問新加坡的中國國務院副總理韓正，先後會見總統哈莉瑪及總理李顯龍等人，並和副總理王瑞傑共同主持雙邊合作機制會議，宣佈兩國在綠色發展、數碼經濟和互聯互通等領域，達成19項重要成果。





雙方一致同意進一步深化發展戰略對接，繼續深化蘇州工業園、廣州知識城、深圳智慧城市等項目合作，加快完成兩國自由貿易升級的後續談判，以及高水平實施《區域全面經濟夥伴關係協定》等。





韓正表示，當前中國同新加坡關係保持良好發展勢頭，中方願意繼續促進兩國關係更進一步，深入推進經濟全球化和區域一體化。





新加坡領袖就表示，高度重視發展兩國關係，願同中方密切高層互動，加強各領域務實合作。



伊朗將派團與國際原子能機構交流

伊朗表示，由於重啟 2015 年核協議的談判出現停滯，伊朗將在未來幾日，派出一個代表團到訪國際原子能總署。





伊朗外交部長Hossein Amir-Abdollahian表示，國際原子能總署對伊朗的核設施仍然存在疑問，雙方希望通過談判來解決這些問題。





他說：「伊朗希望總署按照最近幾日達成的協議，將重點放在技術合作方面，以解決總署對伊朗提出的一些指控。」



澳洲提供裝備及培訓加強所羅門群島警力

澳洲為所羅門群島警隊提供總值超過100萬元的武器和裝備，協助加強當地的警力。





這項130萬元的捐助是兩國之間的夥伴計劃內的一部分，目的是在明年當地主辦太平洋運動會之前加強警隊實力。





捐助的包括60枝MK18步槍、13部車輛，以及為警員提供特別訓練。





其中4部車輛會用於為當地國家警隊成立一個流動保護行動小組，處理對重要基建的安全威脅。



雪梨動物園「走犯」涉圍欄有問題

昨日雪梨泰朗加動物園（Taronga Zoo）五隻獅子逃出獸籠的事件，初步調查證實是所稱的一個圍欄有「完整性問題」。





動物園發表的聲明表示，目前正進行全面檢討，並會向新州農業部呈交報告。而回籠的獅子目前暫時關在一個保護地區。



意大利薄餅公司Domino's遭集體起訴欠薪

Domino's 意大利薄餅公司被集體起訴欠薪案昨日開審。該公司在庭上被指利用嚴格控制的簿記和培訓系統，指示特許經營商短付數千名員工的工資。





這宗集體訴訟由Domino's一名昆州前薄餅外賣司機Riley Gall代表提出。他指該公司指示特許經營商根據錯誤的企業協議發放工資，要求賠償在2013年6月到2018年1月之間所欠的1萬元工資和應得報酬。





今日Domino's的代表律師將會發表開庭陳詞。



體育消息

澳式足球聯盟繼續調查球會種族歧視案

澳式足球聯盟說，對於 Hawthorn 球會被指涉及種族歧視行為的事件，一名被稱爲Amy的女士宣佈不會再出席有關的調查行動，聯盟表示理解她所感受的「創傷和悲痛」。





聯盟指出，該名女士的感受，顯示出種族歧視指控的嚴重性，以及聯盟需要適當處理這些指控的重要性。





聯盟表示，獨立審查小組將會繼續與各方的法律代表合作。



歐聯分組賽末輪 萊比錫大勝奪出線資格

歐洲聯賽冠軍盃F組，皇家馬德里及萊比錫取得出綫資格。





在小組賽最後一輪，賽前小組第一的皇馬，以5比1大勝賽前已肯定無出線資格的些路迪。





在同組另一場比賽，萊比錫與薩克達爭奪另一個出線席位，最終以4比0擊敗對手，取得歐聯淘汰賽階段資格。



