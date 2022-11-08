今日大事（11月9日）

勒索不成 黑客分批公開Medibank客戶資訊

一個勒索黑客組織開始將醫療保健公司Medibank的客戶資料在暗網公開。





數以百計客戶的姓名、地址、出生日期、國民保健資料被公開在該組織的博客網頁上，分別列在「良好」和「不良」名單之下。





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黑客在公開資料之前勒索贖金，但是Medibank較早時已經拒絕交贖金，以免助長更多罪案。





在昨晚午夜稍後，黑客組織開始公開第一份名單，可能亦公開了一些黑客和 Medibank代表之間最近的私人通訊截圖。



【氣候峰會】工黨承諾兌現環保政策承諾

聯邦政府表示會決意兌現氣候變化承諾。綠黨指政府正在逃避責任，繼續批准新的煤礦和天然氣工程。





總理艾巴尼斯向國會表示，工黨全面致力減低溫室氣體排放，並在多方面承諾以達到目標。





聯合國氣候峰會正在商討是否應該賠償受氣候變化破壞的貧窮國家。





艾巴尼斯表示，澳洲已經開始和鄰近國家商討這些問題。「我上任後第一件事就是飛到東京，和印度總理莫迪、日本首相岸田文雄和美國總統拜登會面，商討作為發達國家領袖在區內應負的責任，包括東南亞和印太地區。」



前自由黨部長Peter Reith逝世

前聯邦部長李夫（Peter Reith）去世，享年72歲。





李夫在1982到83、以及1984至2001年間，在眾議院擔任維州自由黨議員，並在何華德政府內先後擔任就業、小型企業及國防部長。





前總理何華德對他的死訊表示哀悼，指「自由黨失去一位不辭勞苦的冠軍人物」。





李夫在擔任國防部長期間牽涉在「兒童墮海事件」之中，當年的何華德政府聲稱尋求庇護者從船上將兒童拋下海。





李夫後來獲悉並無證據證實事件，但他接受澳洲廣播公司訪問時拒絕更正，堅持有兒童被拋落海是絕對的事實，反而質疑記者的問題。





當記者指他只是公開了一些圖片的時候，他堅持已經提供證據，並指責記者拒絕接納任何事物。





李夫在退出政壇後曾經擔任公司董事及政治評論員。



獨立議員手握勞資關係法案關鍵一票

獨立議員波科克（David Pocock）表示他不會不經考慮通過聯邦政府的勞資關係草案。





國會正在辯論這項草案，而勞資關係部長博克（Tony Burke）希望新法例可以刺激生產力和工資增長。預料眾議院明日會就草案進行表決，而政府希望能夠在年底之前通過。





波科克在參議院持有關鍵性一票，他表示暫時未決定是否支持，希望等待參議院委員會完成研訊程序。





「我們在雪梨的聆訊只是進行了一日，仍然有三日的聆訊。星期五截止呈交意見，下個星期參議院將會開會。我會考慮委員會報告、研究收到的意見，繼續諮詢（選區的）首都領地居民。這個是重要的法例，必須要保證盡量完善。」



澳中外長通電 促兩國邦交重回正軌

中國外長王毅向澳洲外長黃英賢表示，兩國應該逐步解決彼此間合理的顧慮，對解決目前全球的挑戰有積極的貢獻。





北京外交部發表聲明話，王毅和黃英賢通過電話，而王毅表示雙方應該致力重建互信，令兩國邦交重回正軌。





最近澳中雙方恢復部長級接觸，在此之前，雙方關係跌至谷底，北京方面對澳洲出口貨實施禁令或限制措施。



佩洛西指丈夫遇襲令其萌生退休念頭

美國眾議院議長佩洛西表示，其丈夫受到襲擊一事，將在很大程度上影響她是否退出政壇的決定。





自從佩洛西的丈夫據報在家中遇襲已來，佩洛西第一次在電視採訪中承認，她深信今次的襲擊的原因，和作出「虛假陳述」導致暴徒於去年 1 月 6 日襲擊美國國會的始作俑者，是同出一源。





佩洛西表示，她亦知道襲擊是沖她而來，又指估計對方打算將她劫持和作出審問。





隨住越來越多人估計，民主黨可能會在中期選舉失去眾議院多數席位，令佩洛西前途未卜，而佩洛西則回應指，最近發生的事將會影響她的退休選擇。



美國中期選舉 特朗普昨到票站投票

美國前總統特朗普在當地時間周二到佛州票站，就中期選舉投票。





自從兩年前在總統大選失利以來，他和盟友一直宣傳稱，美國選舉普遍存在欺詐，成功對他的支持者播下對選舉的廣泛不信任。但有關說法亦一直被指是「虛假陳述」或「陰謀論」。





不過，最終今次的中期選舉投票，除了出現個別機器故障或職員遲到等常見的選舉日問題，並無出現重大故障，過程亦一直受到嚴格監督。



美駐聯合國代表促延長烏克蘭穀物出口安排

美國駐聯合國大使已向烏克蘭農民保證，聯合國會優先處理將有利烏克蘭穀物及其他商品從黑海出口的戰時協議延長的安排。





俄羅斯及烏克蘭早前已分別和聯合國和土耳其簽署的有關協議，將於 11 月 19 日到期。但一名俄羅斯外交官昨日引述莫斯科政府，指不滿施協議的實施安排。





而美國大使Linda Thomas-Greenfield表示，正是俄羅斯令到當代人見過的最嚴重糧食安全危機加劇。





「俄軍蓄意襲擊烏克蘭的大量農業基礎設施，亦破壞了當地的農田，轟炸糧倉和偷走一些拖拉機。這些行為，不單止是對民用基礎設施的驚人襲擊，也是對世界糧食供應的破壞，亦加劇大家所經歷過的最嚴重糧食安全危機。」





烏克蘭和俄羅斯都是向全球供應小麥、大麥、葵花籽油及其他產品的主要出口國，目前的俄烏戰爭正造成糧食短缺，亦加劇貧困國家會出現飢荒危機的憂慮。



習近平指新一屆軍委要落實二十大精神

中國國家主席習近平，昨日視察中國軍委聯合作戰指揮中心時，強調新一屆軍委要全面加強練兵備戰的鮮明態度，以落實黨的二十大精神。





習近平表示，全軍要集中全部精力是打仗的工作和準備，並加快提高打贏能力，堅決捍衛中國國家主權、安全、發展利益，完成黨及人民賦予的各項任務。





他又指，軍委聯指中心是黨中央及中央軍委實施戰略指揮的重要支撐，責任重大，應加強研究及制定謀略的工作，為有效履行新時代解放軍的使命任務，作出新的重大貢獻。





與此同時，一連六日的珠海航展揭幕，展示多款中國自主研製的戰機，包括「殲-20」隱形戰機、「運油-20」空中加油機等。



山東發生防疫人員與居民衝突事件

中國山東臨沂市昨日有防疫人員與居民發生衝突，導致7人被行政拘留。





事發當地時間昨日下午4時許，蘭山公安分局通報，當地有社區防疫工作人員與社區居民發生衝突，並涉及拖拽、毆打等行為。目前，涉及違法行為的7人已被依法行政拘留，公安機關已展開調查。下一步將會對侵害公民人身安全等權益的違法行為，依法嚴厲打擊。





同時，中國內地昨日公布，周一新增7475宗新冠個案，包括843宗確診和6632宗無症狀感染。廣東省個案最多，有2649宗，其中廣州佔2377宗。





香港亦新增4649宗新冠病毒確診，再多4名患者離世。



【氣候峰會】巴勒斯坦斥以色列破壞生態

巴勒斯坦總理施泰耶在第27屆全球氣候變化大會上，指責以色列竊取巴勒斯坦的天然資源，並在以色列佔領區內破壞自然生態。





施泰耶聲稱，自 1967 年以來，已有 800,000 棵橄欖樹被以色列國連根拔起。「以色列在佔領區，通過發展來破壞自然，他們正竊取資源，將其固體和危險的廢物掩埋在的土地上，又竊取水源和將區內樹木連根拔起。」





他又指，以色列透過佔領區及其整個殖民體系，每年對巴勒斯坦的國民生能力造成 410 億美元的損失。





「他們還消耗我們的水資源，因為我們每年的缺水量高達1.35億立方米，而巴勒斯坦人會用的水，只佔以色列人用水量的三份之一。」



新西蘭總理反對基督城屠殺犯上訴

新西蘭政府對有關 2019 年在基督城的清真寺謀殺 51 人而被定罪的男子提出上訴的消息，表達強烈不滿。





總理阿德恩表示，整個上訴過程，只會令兇徒更加「臭名遠播」。她強調不應該給予兇徒任何權利，否則只會令社區再次受到傷害。





提出上訴的澳洲籍男被告已就向兩座清真寺策劃及實施大屠殺進行認罪，被新西蘭法院判處終身監禁及不得假釋，是在當地法律史上首次落實終身監禁的判刑。





他同時被判犯有 40 項謀殺未遂罪名。上訴庭的一名發言人指，尚未確定對槍手提出上訴的審理日期。



印度裔兒科醫生獲年度傑出維州人獎

一名曾經在印度一個廟宇前售賣物品、籌款為他的學生購買醫學書籍的兒科醫生，榮獲年度傑出維州人獎。





墨爾本Essendon兒科醫生基蘭（Angraj Khillan）獲頒傑出維州人獎，表揚他對澳洲多元文化社群提供足以改變人生的醫療護理和健康教育。





基蘭是澳洲健康認知協會的創辦人之一。該組織舉辦多種語言的論壇，來消除有關健康的錯誤觀念、禁忌和誤導訊息。





他又將流動兒科服務延伸到偏遠地區的原住民兒童，擔任皇家達爾文醫院的兒科醫生。



塔州公務員今罷工 遍佈多個重要行業

塔州公務員今日將舉行大規模罷工，爭取較佳薪酬和工作條件。





多個工會和自由黨州政府就薪酬談判有持續爭拗。





今日下午在荷伯特、Launceston、Devonport和Burnie預料會有大型示威，其他地區亦會有較小型的活動。





官立學校教師會在中飯時間左右開始罷課，聯同醫護人員、消防員、清潔工人、兒童安全工作員等參與罷工。





工會聲稱今次是自從2018年以來最大規模的罷工行動。



新州幼童遭狗襲擊後不治

新州中西部一名幼童被狗襲擊後不治。





據警方透露，一名兩歲男童受重傷，從Cowra被送到雪梨Westmead醫院後，尋晚證實不治。探員正在調查事件。





警方指市政府在現場帶走了兩隻狗，但是未能夠證實是否兩隻狗都有對男童進行襲擊。



體育消息

前國際足聯主席白禮達（Sepp Blatter）向瑞士一間媒體表示，卡塔爾獲得世界盃的主辦權是一個錯誤，亦是一個最差的選擇。





今次是中東國家首次舉辦的世界盃，但由於卡塔爾的人權記錄，很多人一直對這一決定持批評態度。





白禮達表示，雖然他會繼續觀看世界盃的比賽，但他稱，舉辦足球賽事和世界盃的工作對卡塔爾而言是「太大的工程」。



