今日大事（11月10日）

黑客稱僅索取Medibank每位客戶1美元贖金

涉及970萬客戶的醫療保健公司Medibank數據洩漏事件，涉嫌的幕後黑手聲稱他們曾經要求Medibank為每一名客戶繳交1美元贖金。





昨晚深夜，黑客組織貼文指已經公開了一些客戶的醫療程序的敏感細節。貼文聲稱附帶了一份有關墮胎記錄嘅電子文件。又指勒索贖金是1,000萬美元，但可以打個折扣，每一名客戶$1，相等於970萬元。





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昨日清晨黑客開始在暗網公開一批客戶的個人資料。



反對黨促獨立調查政府應對網絡攻擊措施

自由黨參議員帕德森（James Patterson）提出對聯邦政府應付Medibank數據洩漏事件的方法進行獨立調查。





他指國民有權知道政府是否有充分準備應付未來的網絡攻擊。





「不幸的是，在現今世界，（這些事件）將會是新常態，類似的攻擊會再出現。政府必須要從今次危機之中得到教訓，保證在再發生時，政府的應付方法會有所改善。」





帕德森又提醒受影響人士，要對他們賬戶的任何可疑活動提高警覺。



勞資關係草案料今日眾院表決

聯邦政府的勞資關係草案昨晚辯論到深夜後，預料今日會在眾議院表決通過第一關，但仍然面對重重挑戰。





總理艾巴尼斯指建議中的法例會為所稱「已過時的制度 」帶來極為需要的改革。這項草案容許進行「多僱主談判」並改善女性僱員佔多數行業的工作條件。





艾巴尼斯向國會強調，必須要修補目前的制度。「這項草案代表了國家的一個機會，去超越一個對任何人都無法提供最佳利益的制度，而擁抱一個照顧到所有人共同利益的制度。 」





不過，反對黨和少數黨及獨立議員則指工黨試圖倉促通過草案，而兩黨聯盟的內政事務發言人安德路絲（Karen Andrews）認為建議中的法例會對商界造成重大損害。



調查：九成澳洲人支持政府干預能源市場

調查發現，每10名澳洲人中之差不多有9人希望政府干預天然氣市場。聯邦政府估計在未來兩年內，電費和煤氣費將會飆升五成。





澳洲研究所的調查發現，超過八成半受訪者支持控制出口，或者徵收暴利稅。而只有3%對兩項措施都反對。





澳洲研究所的高級經濟學家Matt Grudnoff表示，現在並無天然氣供應危機，澳洲只有天然氣「貪婪危機」。他說天然氣工業正賺取暴利，單在今年盈利就上升到400億元，是從出口八成本地天然氣所賺得。



【美國中期選舉】民主黨佩洛西或失落眾院領袖

美國中期選舉仍在點票，可能會持續數天。





在眾議院改選的全部435個議席中，共和黨暫時領先，贏得201席，民主黨就有179席，多間傳媒推算，共和黨有望從民主黨手中，重奪國會眾議院的控制權。





參議院100席中改選35席，目前兩黨仍然未分上下，可能會出現近乎平分議席的局面。





今次選舉亦出現了第一位 Z 世代的候選人當選，25 歲的民主黨代表Maxwell Frost贏得喬治亞州席位。





共和黨的眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarth）向支持者表示，共和黨將成為眾議院多數黨，麥卡錫亦有望取代民主黨的佩洛西，成為眾議院議長。





麥卡錫說：「美國人民已經準備好迎接一個可以提供新方向的多數派，讓美國重回正軌。這是一個步向強勁經濟的新方向，屆時大家可以加滿油箱，養活家人，工資亦有增無減。」





不過，觀察家指出，先前預期共和黨取得壓倒性勝利的紅色浪潮，並沒有出現。





雖然共和黨有望可以控制眾議院，但就未必能夠控制參議院，預料民主黨即使在參議院未能取得絕大多數，至少亦會佔有半數席位。





堪薩斯州立大學政治學教授Nathaniel Birkhead解釋：「考慮到拜登的不受歡迎程度，大家之前期待共和黨會度過一個重要的夜晚，但事實並不如此，很多選民仍然關注到通貨膨脹率高企的情況，所以共和黨未能完全成功，尤其是特朗普支持的共和黨候選人，在競選中表現差强人意。」



【美國中期選舉】專家指沒證據顯示欺詐

眾議院和參議院的競選結果，將會決定總統拜登領導的民主黨未來在國會的主導力量。





印第安納大學政治學副教授Aaron Dusso說，相信今次投票不會存在欺詐行為，但圍繞關鍵政治人物和選民地點的暴力事件就有所增加。





他說，沒有證據表明在投票中出現過任何形式有系統的大規模欺詐行為。





「過去幾年，大家更加努力地想找出選民欺詐的行為，但就沒人有所發現，今次在投票站，大家看到一些手持槍械的人在監督投票箱及排隊的選民，他們的出現就是用來威嚇選民。」



俄軍撤離重要據點 烏方質疑「空城計」

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）下令軍隊從烏克蘭赫爾松市撤出。赫爾松是俄軍目前在烏克蘭唯一佔領的地區首府，今次的撤軍被視為是俄方一次重大的挫折。





俄羅斯駐烏克蘭部隊指揮官Sergei Surovikin解釋撤軍的原因：「在目前的情況下，赫爾松市及周邊地區都無法獲得補給及運作。民眾的生命不斷受到砲彈的威脅。敵人向該市胡亂開火，可能使用了違規的作戰方式。」





烏克蘭當局對俄軍撤離採取謹慎態度，基輔政府懷疑此舉可能是俄軍設下的陷阱，目的是要引誘烏軍進行危險的巷戰。





烏克蘭表示，俄羅斯可能在赫爾松內部署了便衣突擊隊，以伏擊前進的烏軍。



趙紫陽前秘書鮑彤逝世 六四反對鎮壓而被捕

已故前中共總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤，昨日早上在北京逝世，享年90歲。





鮑彤的子女在推特公布有關消息，指父親在4天前剛過生日，又說父親對這塊土地仍然充滿希望。





內地獨立記者高瑜亦有在推特發文悼念，並透露鮑彤因為患有骨髓異常性增生綜合症而病逝。 鮑彤在1980年開始，





擔任時任國務院總理趙紫陽的政治秘書。在1989年六四事件中遭撤職後被捕。他在1992年基於泄露國家秘密罪和反革命宣傳煽動罪2項罪名，被判處有期徒刑7年，到1996年刑滿獲釋，晚年不時發表時政評論。



電子商務未如預期 Meta公司將裁員逾一成

臉書Facebook的母公司Meta宣佈，將會大幅裁員超過1.1萬人，相當於約13% 的人手。集團同時採取其他精簡行動，以提高效率，包括削減開支，將招聘凍結期延長至明年首季等。





總裁朱克伯格表示，今次是創辦Meta以來作出最艱難的改變。他指出，在新冠疫情初期，電子商務急升導致收入增長，集團大幅增加投資，但並未如預期發揮作用。





新收購推特Twitter的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）亦在一星期前，宣佈會進行大規模裁員。



【氣候峰會】示威者促補償非洲國家

聯合國氣候大會繼續在埃及的Sharm El-Sheikh舉行，當局容許抗議活動在指定的區域進行，但所有抗議行動都只是持續幾個小時。





許多抗議人士在大會開始前，曾經表示擔心當局會禁止激進的抗議活動及制止他們發聲。





來自泛非氣候正義聯盟的抗議者Lucky Abeng提及非洲大陸的需要。





「對非洲提供適應資助和氣候資助，是毋庸置疑的方案。希望世界領袖認真對待這個議程，因為年輕人的未來正處於危機，非洲只佔全球溫室氣體排放量的4%，但受到氣候變化影響最嚴重的地方就在非洲。」



【氣候峰會】中美或就碳排放進行合作

在聯合國氣候大會舉行期間，中國氣候特使解振華透露，曾經與美國氣候特使克里會面，進行非官方會談。





他指出，雖然中美尚未開始正式會談，但將會共同推動氣候大會訂下的目標。





兩人的會談被視為是中美關係回暖的跡象。克里昨日出席活動時表示，中美作為2個最大經濟體和最大排放國，是有需要對話。





美國眾議院議長佩洛西今年8月訪問台灣後，北京宣佈停止與美國就氣候等問題進行談判。彭博引述知情人士指，解振華和克里都有意恢復談判，討論減少排放甲烷、打擊砍伐森林和加速綠色轉型等議題。



【氣候峰會】聯合國指減排過程仍需化石能源

聯合國氣候行動及融資特使卡尼（Mark Carney）表示，在全球過渡到再生能源的過程中，仍然需要在化石燃料方面作出投資。





卡尼在聯合國氣候大會對各國代表提出，在走向實現淨零排放的過程中，仍然需要繼續使用化石燃料。





他接受澳洲廣播公司訪問時表示，實現完全脫碳的能源供應，還有一條很長的路。





「全球有八成能源都是來自化石燃料，我們如何可以從今天的位置轉移至需要到達的地方？大家不可以在一夜之間就能改變。所以不能夠說所有對化石燃料資助都是不好的政策。」



昆州兩私人飛機相撞 兩機師喪生

昆州東南面Gympie附近發生飛機空中相撞意外，兩名機師喪生。





事發於昨日（9/11）下午 ，當地機場上空，涉及一架滑翔機和一架超輕型飛機。兩架飛機跌落附近一個牧場。兩名死者分別80歲同77歲。





一名鄰近居民表示，曾經聽到好似槍聲的大聲響聲，然後見到飛機的殘骸從天空跌落。



公平工作署將調查建築行業欠薪問題

建築業將在有否支付過低工資方面，面對更嚴格的審查。





公平工作調查專員署今日將正式接管澳洲建築業公署的多項工作。





參議院審計委員會昨日獲悉，建築業公署過去一年只是從業內為僱員向僱主追討少付了的 90萬元工資。但在同一時期內，公平工作調查專員署就向一些行業追討超過5.3億元的工資。





政府已就公平工作調查專員署的新增工作，撥出7千萬元經費。





公平工作專員帕克說，部門內「極之老練」的團隊和檢查員將會審查建築業界的陋習。



當局就退伍軍人輪候申請時間過長致歉

退伍軍人事務部向要長時間輪候當局處理他們申請的人士致歉。





調查國防及退伍軍人自殺問題的皇家委員會發現，這些延誤可能造成很多申請者要面對精神健康問題困擾，而繁複的法律程序令到問題更嚴重。





退伍軍人事務部秘書長Elizabeth Cosson向退伍軍人致歉的時候，保證其部門正努力處理積壓的申請。



昆州Logan試行無人機送餐速遞服務

Wing 無人機速遞公司宣佈擴充澳洲的服務到昆州東南部。





Wing 是Google的母公司Alphabet 集團旗下公司。Wing和網上速遞公司DoorDash合作，用無人機速遞食品，聲稱可以在15分鐘內送到。





該公司在2017年開始在坎培拉和新州試辦，這次會是首次可以在第三方程式上訂購用無人機速遞。





Wing的環球事務發言人Jonathan Bass表示，昆州 Logan 地區有幾千居民可以在程式上選購120款食品和藥物。



雪梨嬰兒在廚房燒傷不治

雪梨西南面一名初生嬰兒被燒傷後不治。





據新州警方透露，事發於Campbelltown，一名6個星期大的嬰兒在一個廚房發生的小火警之中被燒傷，送院後不治。





當局正在調查事件，將會向死因庭呈交報告。



體育消息

30 多年前在備受爭議的情況下，被判喪失拳王寶座的Jeff Fenech，重新獲頒世界超輕量級冠軍的頭銜。





當年，評判團宣佈他與加納對手Azumah Nelson打成平手後，便失去了該頭銜。當年現場 15,000 名粉絲對裁決喝倒采，這也被認為是澳洲拳擊史上最不公正的裁決之一。





另外，板球 T-20 世界盃賽事，昨日巴基斯坦隊在雪梨板球場的準決賽中，擊敗新西蘭。巴基斯坦將會迎戰英格蘭或印度，該兩隊今晚會在阿德雷德作賽 。



