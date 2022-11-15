今日大事（11月16日）

澳中兩國領袖舉行6年來首次正式會談

總理艾巴尼斯表示，在二十國集團（G20）峰會期間和中國國家主席習近平的會談非常成功。





今次是澳洲總理同中國國家領導人6年來首次的會面。對上一次是前總理譚保在2016年同習近平的會面。





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艾巴尼斯表示，他有信心可以排除兩國邦交所面對的挑戰。「我承認要處理很大的分歧，但能夠對話、有建設性和互相尊重地商討，永遠對雙方都有好處，但是同時要開心見誠談及雙方的分歧。我們今次會面正可以這樣做。」





但他強調，澳洲不會在國家利益方面讓步。「雙方已經向前踏出重要的一步。但還有很多步要走。我就任總理之前已經一直講過，澳洲會在可能情況之下予以合作、在必須情況下不能苟同、並會以國家利益為重。」





兩人會面時談及中國對澳洲貨品的制裁行動，不過艾巴尼斯認為制裁情況不會迅速改變，預料會有進一步的雙邊談判。





另外，他透露和習近平會面時談及與中國多方面的分歧，包括烏克蘭戰事、新疆人權問題、澳洲公民成蕾和楊恆均被囚的事件。他亦敦促中國在台灣問題上保持克制，避免有衝突的威脅。



新州中西部突發洪水 當局搜索兩名失蹤者

新州多個地區再出現洪水，當局出動直升機、軍隊和國際緊急服務人員救援。中西部鄉鎮Forbes受到兩個星期以來第二次的洪水威脅。





新州的水災已經踏入第64日，緊急服務隊伍為應付歷來其中最大規模的救援工作，正疲於奔命。超過160名緊急服務員，包括12名新西蘭的志願人員，在中西部進行救援工作。





鄉鎮Eugowra前日出現嚴重突發洪水，當局繼續搜尋兩名洪水發生時失蹤的人士，當時水位高達一些房屋的屋頂。60歲女子Dianne Smith星期一在其車內和親人通電話之後失去聯絡，另外85歲的Ljubisa Les Vugec也在差不多同樣時間失蹤。





新州緊急服務隊的牧師Steve Hall指，今次水災將Eugowra整個市鎮嚴重破壞。



性小眾運動推動同婚合法化後全面平權

性小眾權益人士在同性婚姻合法化五年後，推出一個新運動，呼籲終止本地對性小眾社群不斷的歧視。





這個名為 「Yes, What's Next？」的運動由前奧運金牌泳將索普（Ian Thorpe）推出，呼籲終止有害的性取向矯正治療，以及在宗教學校裡對性小眾師生的歧視。





運動亦呼籲令跨性別和性別多元化群體獲得全面平等權利，以及將性小眾群體列入人口普查。





索普表示，同性婚姻只是爭取平等的開始。「（爭取同性婚姻合法化的）經驗顯示大部分國民都支持我們和所愛的人可以集合一齊，獲得平等地位。但不幸的是這個只是起點，時至今日，性小眾社群仍然要面對歧視。」



調查：退伍女兵自殺率比普通人高一倍

最新公佈的數字顯示，國防隊伍的女性退役軍人自殺率比公眾人口高出超過一倍。





澳洲健康及福利研究所公佈的國防人員自殺數字，顯示出自殺率同過往所錄得的相似，但是退役軍人的自殺率同公眾人口相比仍然維持較高。





在1997至2020年間，男性退役軍人自殺率比公眾人口高出27%，而女性就高出107%。





不過，永久及後備現役軍人的自殺率就維持低於廣大社群。



南韓人踩人慘劇增一澳洲公民死亡

再有一名澳洲公民在上個月南韓首都人踩人慘劇中受傷後不治逝世。共有兩名澳洲人遇難。





澳洲外交部證實一名女子在事件中受重傷兩星期後在醫院終於不治。





另外一名澳洲籍遇難者是23歲的雪梨電影製作者Grace Rached。慘劇的死亡人數已達到156人。



俄軍猛烈襲擊烏克蘭能源設施 波及鄰國波蘭

過去的 24 小時內，俄羅斯向烏克蘭發動了俄烏戰爭中最猛烈的導彈襲擊，包括向烏克蘭各地的能源設施發射了85枚導彈，導致當地有700萬個家庭斷電。





據報，西部的捷爾諾波爾地區，有九成的居民都受到影響，而導彈的破壞同時波及多個波蘭的鄰近地區。





聯合國駐烏克蘭首席人道協調員布朗表示，最近的導彈襲擊，已在當地造成嚴重的破壞。而他們已經將水和衛生用品運抵赫爾松。





與此同時，烏克蘭總統澤連斯基在二十國集團峰會上，呼籲各國領導人要聯手結束俄烏戰爭。





「烏克蘭不會坐以待斃，不會讓俄羅斯繼續等候時機重新集結力量，然後開始一系列新的恐怖和全球動盪的意圖得呈。我相信現在是有望停止俄羅斯發動破壞性戰爭的時候，亦有必要這樣做。」





澤連斯基亦補充說，他認為俄軍迫切需要從扎波羅熱核電廠撤軍，以防止任何核災難。



美國指波蘭遭俄軍攻擊消息未經證實

美國的五角大樓發言人Patrick Ryder準將指，美國軍方正核實有關俄羅斯的導彈襲擊北約成員國波蘭，並造成兩人死亡的消息。





他說：「我們知道媒體報道稱兩枚俄羅斯導彈襲擊了波蘭境內靠近烏克蘭邊境的一個地點。但美軍目前無任何信息可以證實這些報導，正進一步調查事件的真偽。一旦有新的訊息就會馬上公佈。」





有波蘭的消防員指導彈襲擊是在波蘭東部靠近烏克蘭邊境的一個村莊發生，據報波蘭總理Mateusz Morawiecki亦已召集政府國家安全及國防事務委員會成員、進行緊急會議。



莫斯科譴責聯合國要求俄方為戰爭賠償決議

俄羅斯總統普京譴責聯合國，通過要求莫斯科要為俄烏戰爭支付賠償的決議案。





由於莫斯科於2月向烏克蘭派出武裝部隊後，西方凍結了俄羅斯大約一半、共超過3000億美元的國際儲備。克里姆林宮發言人Dmitry Peskov批評，新決議案是進一步違反國際法和私有財產規則。





「發動這些制裁的人，正試圖進一步掠奪原本已經被人用非法手段凍結的俄國黃金和外匯儲備，這樣做等同於利用聯合國去常規化這些搶劫行為。這項決定並無法律約束力，亦不會得到俄國認可。」





他又指俄方尚未準備好、亦無意願和烏克蘭舉行會談，並將繼續進目前的軍事行動。



法國拒絕地中海難民船部份庇護申請

法國內政部實證，當局已拒絶在法國土倫港靠岸的救援船內部份人的庇護申請。





上星期，一個非政府組織的難民救援船在地中海救起234名尋求庇護人士，而船隻不獲意大利准許進入港口後，法國破例准許船隻在境內停泊，結束這批難民多天來在海上漂流的問題。





但法國內政部長達爾馬寧表示，當局已拒絕當中44人的尋求庇護申請，並會在對方健康情況許可下盡快遣返。他又指，隨著審核更多庇護申請，可能還有其他人被遣送回國。





同時，事件亦引發法意兩國出現外交糾紛。為了報復意大利拒絕讓救援船靠岸，法國暫停根據歐盟分配協議，接收在意大利的3500名難民，並敦促德國和其他歐盟國家採取同樣措施。



斯里蘭卡央行促當局進行結構性經濟改革

斯里蘭卡中央銀行行長Nandalal Weerasinghe表示，當地明年的經濟將取決於當局是否會進行重要的結構性改革，來穩定當地經濟和確保斯里蘭卡不會再次陷入危機。





斯里蘭卡目前正面臨通脹飆升及貨幣貶值問題，令人民難以負擔一些依靠進口的基本生活必須品，包括食品、燃料和藥品。這引發了民眾向國家領導層進行長達數月的抗議活動。



澳洲加入無塑聯盟 冀解決海洋塑膠污染

澳洲加入全球無塑承諾，希望可以在未來二十年終結塑污染。





聯邦環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）今日（11月16日）宣佈澳洲將會加入倡議終止塑膠污染聯盟。





普莉貝絲表示，塑膠污染是一個全球性問題，需要國際性的解決方案，無任何一個國家可以單獨解決這個問題。她冀望可以在有生之年實現無塑太平洋。





她指在國內，大家感受到這一種不可以持續的全球塑料影響，在托勒斯海峽和帝汶海，廢棄的漁具正以工業規模殺死海洋生物。





該聯盟由挪威和盧旺達牽頭，英國、德國和加拿大等亦有加入，目的是通過限制塑料生產及使用至可持續水平，以結束塑膠污染。



第三季度工資料錄得大幅增長

隨著勞動力市場緊張，員工的議價能力增強，9月季度工資有望獲得可觀增長。





第三季度工資價格指數將於今日公佈。而6月季度工資增長 0.7%，年增長為2.6%。





經濟學家預計工資將在 9 月季度繼續上漲，CommSec預計這三個月工資將上漲 0.9%。





St George經濟學家預計季度增長率將大幅提高1.1%——創下歷史上最高的季度增長率，預料年增長率將達到3.2%。





首席經濟學家Besa Deda表示，這一增長水平仍將低於澳洲儲備銀行所設定的「正常」或「穩定狀態」的 3.5% 水平。



八成澳人因價格拒絕電動車

最新調查發現，有八成的澳洲人仍然對電動車有所保留，主要原因是價錢、續航範圍和充電問題。





消費者政策研究中心的調查發現，電動車的價錢是對消費者的最大障礙，過半數受訪者表示邁出時要付擔的價錢是問題之一。





不過專家認為，如果聯邦政府引入較強力的燃料效率標準，這些價錢在未來兩年內會下跌。



多地出現中毒 罌粟籽產品被緊急回收

全國各地出現多宗中毒事件後，超市緊急召回有關的罌粟籽產品。在新州，起碼有12人食用這些產品後感到不適，並出現不尋常的嚴重癥狀。而在全國各地亦有接報同樣的個案。





各州及領地政府聯合調查發現，有關的罌粟籽並非食品級產品。新州衛生廳發表聲明指，連續的調查發現，這些罌粟籽含有大量天然存在的化學物質蒂巴因（thebaine），很可能是引起中毒的原因。





一些罌粟籽品種含有蒂巴因，用於製造處方藥物，包括鴉片製劑。用作生產食品的罌粟籽通常不含可測量到的蒂巴因。





召回的產品包括 Hoyt's罌粟籽和Gaganis特級澳洲罌粟籽。



新州衛生廳長發表離任演說

快將離任的新州衛生廳長夏薩德（Brad Hazzard）在議會發表離任演說的時候，含淚提及他弟弟Tony今年去世，令他萌生退出政壇的意念。





夏薩德在1991年當選Wakehurst議員後，加入新州議會，在明年三月新州大選的時候，他將會結束32年的政治生涯。





他在演說中呼籲改革新州廉政公署，認為廉署調查應該閉門進行直至證明指控應該交由警方處理。





夏薩德在議會曾經擔任多項職務，而最令人難忘的是在新冠疫症大流行期間擔任衛生廳長，他說這是整個社會所面對的極度折磨和不安的時期。



體育消息

澳洲女子國家足球隊Matildas以2比0擊敗泰國，延長了教練Tony Gustavsson執教期間的連勝紀錄。





澳洲隊在攻勢上完全佔優。兩隊昨晚在新州Gosford的中岸體育館作賽期間，Matildas球員總共射門31次，相反泰國隊只有5次射門機會。





教練表示，今次的結果將有助球員在明年澳洲舉辦的女足世界盃前，更有信心和有更大推動力。



