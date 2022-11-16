今日大事（11月17日）

【G20峰會】閉幕宣言譴責俄羅斯發動戰爭

為期兩日的二十國集團峰會昨日閉幕，峰會宣言表示，集團成員認識到有必要通過承擔集體責任及共同合作，促進世界經濟復蘇、應對全球挑戰，為強勁、可持續、平衡和包容增長奠定基礎。





在俄烏戰爭方面，宣言指出，多數成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭，強調這場戰爭正在導致人民嚴重受苦及放大世界經濟現存的脆弱性，包括制約增長、增加通脹、打斷供應鏈、加劇能源和糧食的不安全性、擴大金融穩定風險等。





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宣言重申，維護國際法及保障和平穩定的多邊體系是至關重要。





印度接棒為二十國集團新一任輪值主席國，下一次峰會將於明年9月在印度首都新德里舉行。



【G20峰會】艾巴尼斯讚揚成員國團結精神

總理艾巴尼斯讚揚全球一致的精神，並指二十國集團峰會是成功的國際間合作。





艾巴尼斯特別對國際間能夠一致譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行動感到樂觀。





「今次非常突出的是(印尼)總統佐科威在峰會閉幕演說中特別提及，又是二十國集團首次發表這樣的聲明，而俄羅斯是成員國之一。在此情況之下，這個是非常明確的聲明，顯示出俄羅斯越來越孤立。」





艾巴尼斯又指，聲明和多個雙邊會談都指向在氣候變化、能源供應和經濟耐力方面加強合作。



【G20峰會】澳法領袖會談強調多方面合作

艾巴尼斯繼續在峰會期間和多國領袖進行雙邊會談，包括法國總統馬克龍。





兩人表示商討的焦點包括加強在安全和國防、科技，以及對抗氣候變化方面的合作。





艾巴尼斯在會面開始時表示，兩國之間要商討一個重要的路線圖。而馬克龍表示同意，並強調澳法兩國有共同目標。





他說：「我完全同意，在戰略、印太政策、科技，以及數碼範疇和經濟方面，兩國都有合作機會。而氣候是印太政策方面的關鍵，也是雙方希望合作的範疇。」



艾巴尼斯轉往泰國出席亞太經合組織峰會

在印尼出席二十國集團峰會之後，艾巴尼斯今日下午將會前往曼谷，準備出席亞太經合組織（APEC）峰會，這也是他這次東南亞9天行程的最後一站。





他在峰會期間已和多國領袖進行雙邊會談，包括法國、印度和英國。而最觸目的是和中國國家主席習近平會面，解除了澳中6年來的外交僵局。





而艾巴尼斯拒絕證實抵達泰國之後，會不會和台灣代表會面。他只是向記者表示，亞太經合組織是一個重要論壇，他期待在峰會期間推廣澳洲在區內的商業、經濟和投資活動。



中日領袖料在亞太經合組織峰會首次見面

中日兩國領袖將趁本周稍後於曼谷舉行的亞太經合組織峰會上會晤，以解決兩國分歧及建立雙邊關係。





中國外交部發言人毛寧在北京的新聞發布會宣佈以上的消息，並指今次是兩國領袖的首次正式會面。





她說，會面具有重要意義，雙方屆時會就中日關係和共同關心的國際地區問題交換意見。「雙方應順應潮流大勢，堅持和平友好，深化互利合作，妥善管控分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。」



北約指波蘭受襲或來自烏克蘭防空導彈

北約指，襲擊波蘭邊境村莊及造成兩人死亡的致命導彈襲擊，可能是一宗不幸事故。





導彈擊中了距離烏克蘭邊境 16 公里的一個偏遠地點，亦是烏克蘭戰爭首次波及北約國家領土。





北約秘書長斯托爾滕伯格表示，事件可能是由烏克蘭的防空導彈導致。他說調查仍在進行中，但沒有證據表明是與蓄意襲擊有關。





「初步分析表明，很可能是由烏克蘭為保衛領土免受俄羅斯的巡航導彈襲擊而發射的防空導彈所引致。但要明確的是，事件不是烏克蘭的錯，俄羅斯要承擔最終責任，因為它繼續向烏克蘭發動這場非法的戰爭。」





波蘭呼籲民眾保持冷靜，早前波蘭總統杜達重申，調查顯示事件是一宗意外，因而緩解了對局勢升級的顧慮。





烏克蘭總統澤連斯基仍然否認導彈是由烏軍發射，並要求將烏克蘭納入調查範圍。



俄裔加拿大黑客被捕 多國要求引渡

一名知名的黑客在加拿大被捕，當局懷疑他涉及全球 110 多宗網絡攻擊及勒索事件。





該名黑客是 33 歲的 Mikhail V.，是一名俄羅斯及加拿大雙重國籍公民。據報Mikhail V. 在十幾歲的時候移居加拿大，當時已經活躍於網上的黑客社區。





警方在搜查他的住所時，在他的電腦中發現，他曾經與臭名遠播的俄羅斯黑客組織 Lockbit 在網上對話，以及一個包括贖金在內的加密貨幣錢包。





包括美國和法國在內的多個國家都要求加拿大警方將他逮捕，他有可能會被引渡到美國，屆時將要面對最高五年的監禁。



特斯拉總裁馬斯克遭股東和投資者起訴

Tesla特斯拉總裁馬斯克因為股東和投資者對他的管理手法表示擔憂，目前正面對法律訴訟。





昨天馬斯克在特拉華州法院出庭，對他被指收取 560 億美元薪酬，只是基於易於達到的績效目標進行辯護。





今次的訴訟是由股東Richard Tornetta提出，他希望證明馬斯克有利用他在董事會的支配力量，來決定他的薪酬條款，而他甚至不是在特斯拉全職工作。





其代表律師指，馬斯克的薪酬比特拉華州的生產總值仲要高出 200 億美元。





馬斯克上月底以440億美元收購Twitter後，作出多項變動，包括本月初裁走大量全職員工，並計劃解僱負責打擊虛假信息等內容的合約僱員，以及在本月底推出付費認證計劃。



澳洲原住民文物百二年後獲新西蘭歸還

一批十件澳洲原住民文化物品在新西蘭120年後終於會送返本地。





北領地 Tennant Creek 的 Warumungu傳統土地擁有人的一個代表團抵達新西蘭時，在奧克蘭戰爭紀念館受到毛利族儀式歡迎。





交還的物品包括一個斧頭和一支迴力鏢，相信是在19世紀時被人類學家收集。





Warumungu傳統土地擁有人Jimmy Frank表示，感謝新西蘭悉心保存這批物品。





另外6件保存在新西蘭南島達尼丁一個博物館，將會在另一個儀式中交還。



新加坡水災專家支援新州 水位料繼續上漲

一個新加坡水災救援專家小組啟程到新州加入救災工作，新州中西部的河水位預測會漲至歷來高位。





鄉鎮 Forbes正面對嚴重洪水威脅，當地 Lachlan River水位估計今晨會漲至10.8米高峰，相等於1952年6月水災時的記錄。





另一方面，當局昨日在Eugowra洪水中發現的女子遺體，證實是星期一當地突發嚴重水災時失蹤的60歲女子Dianne Smith。





另外當局今晨恢復搜尋另外一名85歲失蹤男子的下落。



專上教育界將由學術界領導作全面檢討

本地的專上教育界將面對重大檢討。





檢討焦點將包括為本地經濟提供所需技能、加強大學同工商界的合作，以及提高獲得專上教育的平等機會和可負擔性。而學生和教師將會在檢討中佔重要地位。





本地職位之中有九成要求有中學以上的資格。





檢討小組會由科學家Mary O'Kane領導，成員包括多名官員，以及大學團體代表、學術界人士。





小組亦會探討新冠疫情對專上教育界的影響，以及教育作為國際出口的價值。



新州任期最長議員在職42年後離任

新州歷來任期最長的議員尼萊（Fred Nile）牧師發表離任前演說，表示期望一個不存在賭博、性工作和毒品的世界。





88歲的尼萊在明年退出議會的時候，將會擔任了州議員42年，是新州最長任期的記錄。





他說，其基督信仰也是議會內好多人的信仰，多年來一直引導他。他又表示，對於新州將墮胎和安樂死合法化感到非常失望，這兩項改革分別在2019和2022年通過。



起亞電動車當選年度最佳汽車

澳洲年度最佳汽車獎連續兩年由電動車當選。





起亞（Kia）EV6全電動車凌駕12部汽油、柴油和其他電動車，當選為 Carsales 網上汽車市場的本年度最佳汽車獎。Carsales 指稱是根據 RedBook汽車資訊網站的「主要車主開支尺度」來評選。





去年當選的汽車是現代（Hyundai）Ioniq 5全電動車。





不過昨日公佈的一項最新調查發現，有八成澳洲人仍然對電動車有所保留，主要原因是價錢、續航距離和充電問題。



體育消息

世界盃即將在下周一開賽，澳洲國家隊Socceroos會在星期三（23/11）與法國對壘，前鋒葛雲（Craig Goodwin）表示，雖然外界並不看好澳洲隊，但他相信澳洲隊會奮力一搏。





不過，澳洲隊的主要邊鋒博伊爾（ Martin Boyle ）就因膝傷而不能加入作賽。





另外，前網壇一哥祖高域已獲批簽證，準備參與明年的澳洲網球公開賽。





祖高域目前仍未接種新冠疫苗，他在上屆公開賽期間，因為防疫規定而被驅逐離開墨爾本，當時事件是引發公眾熱議。





祖高域表示，對再次能夠進入澳洲作賽感到欣慰。他將在澳網爭取達致第 10 個男單冠軍頭銜的紀錄。



