今日大事（11月1日）

中國反對美國升級駐澳轟炸機設施。(AP Photo/Ahn Young-joon, File) Source: AP / Ahnn Young-joon/AP

中國反對美國升級駐澳轟炸機設施

澳洲及美國已同意在北領地展開安全合作項目。





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澳洲廣播公司 ABC 昨晚報道，兩國正在北領地建立一個可安全容納多達六架 B-52 轟炸機的設施，同時，亦合作升級北領地的機場、燃料儲存設施，並改善訓練區及住宿設施。





但中國外交部發言人趙立堅回應有關計劃，正加劇地區局勢緊張、嚴重破壞地區嘅和平穩定、並可能會引發地區軍備競賽。





中方亦敦促有關方面應摒棄陳舊的冷戰思維、以及狹隘的地緣政治觀念，多做有利於地區和平穩定及增強各方互信的事。 而澳洲國防部對報道及中方的回應暫時拒絕置評。





澳洲國防協會執行董事詹姆斯（Neil James）則指，相信在澳洲部署的B-52 轟炸機將不會獲准攜帶核武器。





＂這六架B-52 轟炸機不太可能會攜帶核武器，否則，澳洲就需要就目對的關係條約進行重大改變—不單止與美國，還包括與其地區鄰國。＂





＂自前總理霍克在1980年代上任以來，B-52轟炸機一直在澳洲進行訓練，今次主要的改變，是向這批B-52轟炸機提多服務設施。＂



【梨泰院人踩人】南韓設500人小組展開調查

南韓當局繼續調查梨泰院上周六的萬聖節狂歡活動中、造成至少155人死亡的人踩人事故。南韓行政安全部表示，他們經已組成一個超過500人的調查專責小組，負責調查工作，成員包括警員同政府法醫專家。





負責調查的官員經已開始向目擊者錄取口供及檢查閉路電視影像，並就網上流傳的部份片段進行分析，以確定事故如何發生、及參與狂歡的人數激增的確實時間和地點。





有報道指，警方發現事發時有部分民眾故意在人潮中推擁。而南韓政府亦表示，會為事故死難者補助治喪費用。



【梨泰院人踩人】聯邦確認喪命澳洲公民身份

而澳洲當局亦確認在事故中喪生的澳洲女公民、是23 歲的拉切德（Grace Rached），她生前是在雪梨的一間新加坡電影公司擔任製作助理。





拉切德的親人表示，她的善良、關心別人和富有感染力的微笑，會令其他人感覺良好。





曾與拉切德共事的澳洲演員、編劇兼導演德維特（Jordan Devitre），亦分享及懷緬與對方一起共事的時光。





＂我認識她的時間十分有限，只有幾年，但她有一種令人覺得好像已認識了她一輩子的感覺，她在你身邊時會給你這樣的感覺，我每天都會想念她，我會在首映禮上為他留下座位。＂



印度對百年吊橋倒塌慘劇展開調查

印度當局正對一條有近150年歷史的吊橋倒塌，造成至少140人死亡的事件展開刑事調查。





事故中亦有多名小童遇害，警方已逮捕9 人，包括售票員同負責維修吊橋的承包商 。





吊橋倒塌前的錄像顯示，當時有一批青年人在橋上拍照，亦有人在吊橋上大力晃動，之後，吊橋一邊的吊纜突然截斷，令橋上的人跌入河中。





印度總理莫迪向死難者表示哀悼。同時，印度當局亦宣布會向死傷者家屬發放賠償金。





＂我對在今次事故中喪生的死難者家屬深表哀悼， 在這個悲痛時刻，政府會全力支持死者家屬。＂



俄國宣布暫停履行糧食出口協議

俄羅斯早前以烏克蘭襲擊俄軍黑海艦隊為由，宣布無限期暫停履行由聯合國和土耳其斡旋的糧食出口協議，聯合國安理會正就有關發展舉行會議。





目前土耳其經已恢復對有關船隻的有限度檢查，並敦促俄羅斯要改變暫停履行協議的做法。





聯合國負責人道工作協調員格里菲斯對安理會表示，必須要確定目前情況、及避免出現更大的危機。





＂聯合國希望所有成員國、正努力支持及履行聯合國與俄國於 7 月 22 日簽署的諒解備忘錄，確保俄國的食品及化肥能夠迅速出口到全球市場。否則，明年大家將會面臨更嚴重的短缺。＂





不過，對於黑海艦隊的襲擊，烏克蘭否認是他們所為，反指事故是出於俄羅斯不當處理武器。





土耳其之後亦一直進行斡旋，並敦促俄國改變有關決定。



新州本月將再現「大量雨水」

新州在過去一個星期持續放晴後，今個月將再次面對大量雨水。





預計新州大部分地區今天將出現大範圍降雨，已經飽和或被洪水淹沒的集水區，以及過去幾星期受洪災影響的地區將最受影響。





除了潮濕的天氣，一股冷空氣亦將席捲澳洲東南部，預計會為區內帶來寒冷天氣及有驟雨，高山地區更會落雪，直到本周中期，這都一反11月的常態。



儲銀今日開會料再上調官息

澳洲儲備儲行將於今天下午（11月1日）召開議息會議，就11 月的現金利率作決定。





由於通脹仍繼續遠高於百分之二至三的目標範圍，預計今天儲銀或會再次將利率提高25個基點。





自 5 月以來，澳洲儲銀一直在將利率，從有紀錄以來的低位不斷上調，目前官方現金利率為2.6厘。



專家警告：澳洲缺乏訓練難防未來網絡攻擊

有網絡安全專家表示，澳洲的網絡安全人員由於缺乏訓練而未能夠協助防止未來的網絡攻擊。





新南威爾士大學網絡安全研究所首席科學家賈桑傑（Sanjay Jha） 表示，因為之前的網絡攻擊的成功，將鼓勵更多黑客效仿，令澳洲可能會出現更多黑客攻擊。





賈桑傑強調，澳洲需要獲得更多的網絡安全培訓及資源—例如是網絡安全管理、 監控網絡流量等。



【體育消息】世界杯再有法國隊員受傷無緣對戰澳洲隊

卡塔爾世界杯賽，法國隊將會於今個月 22日的首場小組賽中對戰澳洲，但上屆世界杯決賽為法國隊打入重要一球的中場球員博格巴，就因剛完成膝蓋手術相信今次將無緣作賽。





博格巴是繼中場球員坎特後，另一名無法上陣的法國隊要員，坎特今個月因為腿筋受傷要接受手術，在未來四個月都未能作賽。



