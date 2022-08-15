今日大事（8月16日）

莫理遜被揭曾獨攬三部長職權 譚保斥行為險惡

前總理莫理遜被指在任職總理期間，秘密同時擔任衛生部長、金融部長和資源部長的職務，並指他運用權力，在一個具爭議性的天然氣項目上，推翻他內閣中一位部長的決定。





另一位前總理譚保對聯邦政府中的民主狀況表示擔憂。他接受澳洲廣播公司訪問時形容莫理遜的行為是「險惡的」，秘密行為的做法令人感到震驚。





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「我的意思是，看看民主是甚麼。從根本上說，我們人民有權知道，誰在治理我們的國家。我們需要知道，誰是這個的部長、誰是那個的部長，如果事實上所有這些事情都是秘密進行，這不是民主。」





現任總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，已收到有關莫理遜這樣做是否違反憲法的初步簡報和法律建議。





艾巴尼斯向澳洲廣播公司表示，總督當時聽取了聯邦政府的建議，而莫理遜亦作出秘密宣誓。「我認為這件事應該歸咎於前政府，不只是總理，顯然其他部長都知道發生這件事，但他們選擇不公開。」



報告：供暖不足令租客過冬有健康及財務壓力

一份最新的報告指，不斷上漲的能源開支，和低效能的供暖設備，令不少租客在冬天猶如置身於一個殘酷的環境中。





報告由關注租客權益組織 Better Renting 發表，他們一直追蹤出租物業的溫度和濕度，並找出70間出租物業一直低於安全溫度水平。





組織呼籲澳洲政府為出租物業設置最低能淡效益標準，以保障租客的權益。





報告作者表示，由於供暖系統昂貴及效能很低，租容患病的頻率越來越高，他們亦面對不斷上漲的電費感到壓力。





報告又指，在整個澳洲，有四分之三的受訪家庭表示，室內溫度低於健康水平。而住在不合標準、室溫太低的出租物業，租客出現高血壓、免疫力下降、哮喘發作和精神疾病發病率的機會都有所增加。



中方批美參議員訪台 解放軍再作繞島演練

在美國眾議院議長佩洛西結束訪台後不足兩個星期，再有美國國會代表團到訪台灣，中方表示強烈不滿。





解放軍東部戰區宣佈，由昨日起在台灣周邊海空域組織多軍兵種的聯合戰備警巡及實戰演練，並表示這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正回應，又強調戰區部隊將會採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。





台灣國防部昨晚表示，截至傍晚5點，解放軍有30架軍機、5艘軍艦在台灣周邊活動，當中15架軍機越過台海中線。





中國國防部新聞發言人吳謙指，美國國會多名參議員日前訪問台灣，公然違反一個中國原則及中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美國是台海和平穩定的破壞者的真實面目。





而中國外交部發言人汪文斌強調，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。而美國的跨黨派國會代表團昨日經已結束在台灣的一日訪問，並且曾經和台灣總統蔡英文會面。



英國批准使用針對Omicron莫德納疫苗

英國成為首個批准使用針對新冠變種病毒Omicron疫苗的國家。





英國藥品及保健產品監管機構表示，臨床試驗數據顯示，這種由莫德納（Moderna）製造的加強劑疫苗，對原本的新冠病毒菌株及Omicron變種病毒菌株均能夠觸發人體強烈的免疫反應，並對目前兩種主要變種毒株BA.4和BA.5產生「良好」的免疫反應，所以批准該疫苗作為給予成人的加強劑疫苗。





莫德納的英國總經理Darius Hughes表示，該公司能夠迅速調整疫苗以適應新冠病毒的改變。





他說：「病毒本身正在變異。這種病毒從一開始就一直在變，而這款加強劑疫苗能夠給予大家另一個真正的武器庫，確保在今個秋冬季能夠保護英國公眾，對抗不斷變異的病毒的侵害。」





而英國疫苗及免疫聯合委員會將就如何展開接種該疫苗作出部署進行建議。



伊朗否認涉及《撒旦詩篇》作者遇襲事件

伊朗政府首度開腔，否認與印度裔小說作者拉什迪（Salman Rushdie）遇襲重傷的事件有關。





伊朗外交部發言人Nasser Kanaani表示，整件事只能怪拉什迪和支持他的人：「無人可以在這方面怪責伊朗。拉什迪造成的侮辱及其所獲得的支持，是對所有宗教信徒的侮辱。」





75歲的拉什迪上星期五在紐約出席一次演講活動中遇刺受傷，現時經已不再需要使用呼吸機。





而他因為在1988年出版《撒旦詩篇》，被指影射和褻瀆伊斯蘭教先知穆罕默德，而在過去三十多年來面臨死亡威脅。





涉嫌試圖殺害拉什迪的24歲男子就否認襲擊拉什迪的控罪。



昆州今與原住民社區締約 塔州拆除前州長銅像

昆州政府將於今天（8月16日）為原住民社區定立條約邁進一步。





昆州目前並無任何同原住民達成任何條約，今次是一個新里程，州政府試圖修補與原住民的關係。





與此同時，維州亦正定立原住民條約，有關獨立監管機構的立法工作好可能會在本周進入最後投票階段。





塔州荷伯特議會則投票通過將前州長克勞瑟（William Crowther）的銅像從公共廣場上拆除。





荷伯特市長雷諾茲（Anna Reynolds）形容投票獲得通過，為實現與原住民和解踏出實際而有意義的一步，亦是邁向更廣泛的全國對話的一個重要部分。





副市長伯內特（Helen Burnet）說，原住民的意願終於得到尊重。「聽到關於這座雕像的深刻感受真的很重要，這不單是對這一代原住民帶來重要意義，而對他們的祖先及後代更加別具意義。」





克勞瑟於1869年在殮房偷走了一名離世原住民蘭內（William Lanne）的頭骨，並將其送到倫敦皇家外科學院，令他被停止出任荷伯特綜合醫院（Hobart General Hospital）高級醫官的職務。大約九個月後，他短暫出任塔州州長。



科學組織籲當局加大撥款減少碳排放

澳洲一個全國性的科學組織，希望聯邦政府提交的氣候變化法案，會包括為進一步研究減排提供資金。





澳洲科學與技術組織（Science and Technology Australia）已向參議院委員會提交了審查該法案的意見，並建議正在減少排放的領域。





有關的立法目標是到 2030 年減排 43%，到 2050 年實現淨零排放。該法案最早會在 9 月提交眾議院進行辯論。



本地新冠個案料將達千萬宗

澳洲新冠確診數字預計到本月底將達到約1000 萬宗。





自新冠疫情大流行開始以來，全國新冠死亡人數已超過 12,500人。





建議在墨爾本設立的疫苗生產中心，將有助生產數百萬劑疫苗，以應付未來一旦有流行病爆發。



緬甸法院再判昂山素姬多四罪及六年刑期

緬甸法院在一項審判中判處前緬甸資政昂山素姬犯下多項貪污罪，她被判額外多六年的監禁。





有關審訊是閉門進行，傳媒或公眾都不能出席。法庭在一日內對昂山素姬的四宗貪污控罪進行裁決，指其濫用職權，以低於市場價格出租公共土地，並利用慈善捐款來建造住宅。





該項審判被廣泛視為是企圖令軍方合法化奪取政權，同時亦排除昂山素姬可以參與政治選舉的行動。





昂山素姬早前經已因為被控煽動叛亂、貪污及其他控罪而被判處11年監禁。



烏東分離份子起訴五人武力奪權

五名在烏克蘭東部地區頓涅茨克被捕的人將面對當地由親俄分離份子所管理的法庭審訊，他們被控接受武力奪取政權的訓練。





所有被告都不認罪，但根據頓涅茨克人民共和國制度下的法律，他們可能會被判死刑。





其中一名被告是英國人Dylan Healy，他對法庭表示，其部份證供被更改以適合被控罪名。



特朗普私人律師就推翻大選調查被問話

美國前總統特朗普的私人律師朱利安尼表示，他正成為佐治亞州刑事調查的目標。





朱利安尼將會在當地星期三出席一個特別的大陪審團聆訊，作為調查特朗普及其支持者是否違反法律以推翻大選的結果。





朱利安尼稱調查是出於政治動機，又指亞特蘭大係以貪污而聞名，但他沒有提供任何細節。



肯亞選委會宣佈大選結果 副總統跑出

肯亞副總統魯托（William Ruto）勝出當地大選，雖然有選舉委員會官員拒絕接納大選結果，但魯托讚揚選舉委員會負責人宣佈他已獲得所需的一半票數而勝出大選。





魯托更加稱對方是「英雄」。





肯亞以往在大選後曾經發生暴力事件，但獨立的選舉及邊界委員會的切雷拉就表示，現時的標準已提高。





他敦促肯亞國民在大選結果公佈後出現的混亂局面時要保持和平，並指大家仍然有可能透過法庭提出訴訟。





「我們一直確保傳達正在發生的事，並且和所有有關人士合作。事實是，作為一個委員會，我們已經做得很好。」



體育消息

在星期日的英超聯賽中發生衝突的熱刺領隊干地和車路士領隊杜曹現時需面對起訴。





當車路士和熱刺打成平手後，兩人發生衝突並收到球證出紅牌被罰離場。現時足總指兩人行為不當，作出起訴，他們必須在周四之前作出回應。



