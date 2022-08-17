今日大事（8月18日）

總督因莫理遜秘密兼任部長事件而受質疑

前總理莫理遜被揭露在任內秘密兼任多個重要部長職務的事件之中，總督克利 (David Hurley) 亦因事件受到質疑。





通常新任部長是在一個公開儀式上，由總督監誓就任，但是莫理遜兼任的職務是由克利用一個行政程序監誓。





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克利解釋，他當時是遵從符合澳洲憲法的正常程序，而他無理由認為當時的決定不會被公開。





雪梨大學憲法教授特沃米（Anne Twomey）從法律觀點分析事件：「總督並非自動化機械，他可以拒絕，可以質疑總理所講，可以提出明智的忠告，建議他用一個較有透明度的方法，或者諮詢他的內閣。」





特沃米認為最重要的問題是整件事的秘密性，是有損政府的透明度。





與此同時，前兩黨聯盟政府部長羅伯特（Stuart Robert）表示，莫理遜應該向同僚提及他在疫症大流行期間，計劃兼任其他部長職位的事情。





羅伯特說，莫理遜原本可以將宣誓就職的提議，向內閣表明。



總理及原住民部長本周到訪托勒斯海峽

原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 今個星期會陪同總理艾巴尼斯到訪托勒斯海峽，就「原住民國會之聲」入憲諮詢當地社區。





在憲法中保證國會內有原住民聲音，是工黨實踐「發自內心的烏魯魯宣言」的大選承諾的一部份，當局計劃在2023年舉行入憲公投。





貝妮接受NITV訪問時，表示她期待聽取托勒斯海峽原住民社群的意見。





「我從未到過當地，所以感到非常興奮，也很有興趣了解當地各種治理模式，尤其是在托勒斯海峽。我也很高興將會和一個婦女社群會面。」



戰爭紀念館新增原住民軍人名單

澳洲戰爭紀念館的原住民軍人名單相信會增加到超過500人，因為陸續有公眾分享他們的先輩、家人和戰友的故事。





紀念館的研究已經確認超過250名在越戰中服役的原住民男女身份。今次是他們的貢獻首次獲得表揚。





澳洲戰爭紀念館的原住民協調員Michael Bell表示，這個是表揚原住民退役軍人的機會。「我鼓勵所有人去看看名單上面他們已經確認的名字，如果發現有遺漏，就請通知我。這樣就可以保證他們現在獲得應得的表揚。」



參院研訊政府提交的氣候變化草案

參議院今日會就聯邦政府的氣候變化草案展開研訊。





在草案下個月提交參議院辯論之前，科學界同環保界團體、以及主要商界組織、工會和研究小組，會在研訊上就草案提供意見。





今個月氣候變化草案在眾議院獲得通過，草案將減排目標列入法例，包括在2030之前，碳排放水平要比2005年的水平減低43%，並在2050年達到淨零排放。





今日出席研訊者包括澳洲工商總會。該組織曾經對草案表示支持。



新州保育西雪梨樹熊氣息區

新州政府公佈一個保育計劃，可以加快西雪梨的發展，同時又可以保護樹熊棲息區。





規劃廳長羅伯茨 (Anthony Roberts) 公佈的 Cumberland 平原保育計劃，範圍包括涵蓋八個地方政府區的 Western Parkland City。





當局指，在這項計劃之下，將會預先批出保護生物多樣性認證，可以加快在11,000公頃土地上建造超過73,000間房屋。





羅伯茨在聲明中表示，地權持有人在開始的時候已經獲得認證，會令到更多房屋更快建成。



新州首席衛生官下月訪問以色列

新州首席衛生官錢特 (Kerry Chant) 下個月會帶領一個訪問團到以色列，商討有關新冠疫症大流行的防控方法。





澳洲的公共衛生專家同醫療人員將會同以色列的醫療團隊會面，趁住討論新冠疫症大流行議題的機會，加強雙方的合作。





澳洲和以色列在2020年初疫症大流行初期的抗疫成績都受到外界讚賞。





昨日全國公佈有20,816宗新的新冠感染，而不治人數有62人，留院人數是3,807。



德國反對巴勒斯坦指責以色列「屠殺」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）指責以色列對巴勒斯坦人進行過「50 次大屠殺」的言論，令他感到非常憤怒。





阿巴斯與朔爾茨在柏林召開聯合新聞發布會時，會上有記者問阿巴斯會否計劃在下個月慕尼黑奧運會襲擊事件 50 週年紀念日之前，向以色列和德國道歉。





阿巴斯則表示，他對巴勒斯坦武裝分子在 50 年前對以色列運動員發動致命襲擊的事件，並不感到後悔。





德國政府發言人Steffen Hebestreit表示，阿巴斯的言論令德國與巴勒斯坦的關蒙上陰影。





「總理朔爾茨對阿巴斯的講話感到憤怒和震驚。將大屠殺與超過 600 萬人的死亡相提並論，完全不可以令人接受，在德國領土上發出這種言論更是不可原諒。總理以最強烈的措辭譴責阿巴斯的講話。」



中國等將派軍前往俄羅斯進行聯合演習

中國國防部表示，解放軍近期將派出軍隊前往俄羅斯參加「東方-2022」演習，以履行雙方訂定的雙邊協議部分內容。印度、白俄羅斯及蒙古等多國亦將參與。





國防部表示，參加今次演習，目的在於深化與其他參與國軍隊之間的務實友好合作，提升戰略協作水平，增強應對各種安全威脅的能力，與當前國際及地區局勢無關。





俄羅斯在一個月前已宣佈計劃於 8 月 30 日至 9 月 5 日舉行是次演習。



台灣展開軍演應對解放軍壓力

在解放軍進行一系列具威嚇的軍演後，台灣亦在昨日展開軍演，以對抗來自中國的壓力。





台灣國防部發言人強烈譴責北京當局的行為，並指會破壞地區和平。在演習開始時，一名姓林的台灣軍機機師描述攔截中國戰機的情況。





他說：「我有攔截中國戰機的經驗，當知道戰機來的時候，我們會進行攔截，並在可視察範圍內進行監視，知道他們正在做甚麼，然後制止他們的進攻意圖。」





台灣國防部昨晚表示，截至傍晚5點，發現解放軍21架次軍機、5艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中十多架戰機曾越過海峽中線。台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離及防空飛彈追監。





與此同時，美軍第七艦隊副司令湯瑪斯表示，解放軍在台灣周邊軍演期間，發射導彈越過台灣上空，可能會落入貨運航道海域，此等做法不負責任，美國必須挑戰這類行為，否則將會成為常態。





美國白宮國安會印太事務協調員坎貝爾早前提到，美方將根據長期以來的政策支持台灣，包括在台灣海峽進行標準化海空通行行動，支持台灣自衛能力。





北京外交部發言人汪文斌針對有關言論，嚴正警告美國不要輕舉妄動，不要製造更大的危機。





汪文斌說，美國高官的有關表態，完全是顛倒黑白、混淆是非。他強調，破壞台海和平穩定的是美方而非中方，美方單方面炮製「與台灣關係法」和「對台六項保證」，是與中美三個聯合公報原則和國際關係基本準則背道而馳。



英財相：短期無法解決通脹問題

英國財政大臣查學禮（Nadhim Zahawi）承認，當局對飆升的通脹問題，並沒有快速的解決辦法。





英國 7 月份的按年通脹率攀升至10.1%，是40年來首次升至雙位數，6月時為9.4%，亦高於市場預期的9.8%。英倫銀行預計10月通脹將會見頂，並會高達13%。





查學禮表示，政府正製定解決方案，以緩解民眾的生活壓力。





「目前是一個艱難的時期，沒有任何簡單的選擇來解決問題。大家見到普京故意使用能源作為一種報復英國的工具，因為英國正為烏克蘭提供幫助，能源開支與食物開支顯然會影響各個家庭。」



阿富汗一清真寺爆炸釀10死逾30傷

阿富汗首都喀布爾一座清真寺在當地星期三傍晚發生大爆炸，期間寺內有大批信眾禱告，至少有10人死亡，包括一名教士和一名警員，另有30多人受傷。





當局相信事件是由自殺式襲擊者造成，暫時無組織承認責任。





自從塔利班去年重掌阿富汗政權後，極端組織伊斯蘭國的當地分支就加強對塔利班及平民目標施襲。



男子被控意圖刺殺英女王

去年聖誕節英國一名手持弩弓、企圖闖入女王伊利沙伯二世所在的溫莎堡的男子，被控三項叛國罪，包括意圖傷害或驚嚇女王。





檢察官指，被告查伊爾被捕時對警察說，他想「殺死女王」。他在事發前向 20個人發送一段視頻，聲稱自己計劃暗殺女王。





他暫時毋須答辯，已還押候審，將於下 月 14 日出庭應訊。



澳邊防搗破販毒集團繳獲750公斤冰毒

雪梨一宗龐大販毒案，三名男子被控參與一個犯罪集團，利用貨櫃偷運接近750公斤甲基安非他命到雪梨。





澳洲邊防隊伍接到通報，上個月在一批運抵 Port Botany的船運貨櫃內發現這批毒品。警方估計市值超過6億7千5百萬元。





昨日新州毒品及軍械小組警探拘捕了三名男子。今日警方會向傳媒公佈詳情。



法院裁定谷歌無需為誹謗文章負責

最高法院裁定科技巨頭谷歌在一宗誹謗案中勝訴之後，一些法律界人士對裁決表示震驚。





法院昨日裁定谷歌無需為一些有誹謗性的新聞文章負法律責任，因為谷歌只是一個搜索引擎，而不是文章的出版人。





辦理誹謗案的律師認為這個案例對一些希望維護自己聲譽的人士，有重大影響。





西澳大學法學教授Michael Douglas接受澳聯社訪問時指，唯一受惠的就是繳納很少稅的科技巨頭公司，而受損的是希望保護自己免受網上可怕言論所害的普羅大眾。



新州發表水災調查報告將改善應對措施

受到今年嚴重水災影響的新州社區居民，將會獲得聯邦政府提供的精神健康援助。





今年二、三月在 Northern Rivers 同 Hawkesbury-Nepean流域發生的水災，導致13人喪生。





新州州長佩洛德昨日公佈水災調查報告，列出28項建議以及一個重建計劃，包括成立新的災難預防部門、對水災高危地區居民的救生訓練，以及合併緊急服務的後勤辦事處。





與此同時，聯邦政府宣佈會撥款1,310萬元作為支援災區居民精神健康的經費。



體育消息

澳洲欖球聯盟委員會昨晚開會，但對10月總決賽的舉辦地點仍未作出決定，預計今天將有定論，並且可能是長期在布里斯本或長期在雪梨舉行。





欖球聯盟總決賽門票通常由每年 4 月開始發售，但總裁阿卜杜 (Andrew Abdo) 表示，並不擔心通知球迷會押後。





聯盟最初與新州達成協議，直到 2042 年都由雪梨舉辦決賽，但因一些問題和新冠疫情，而令計劃受阻。



