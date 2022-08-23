今日大事（8月24日）

國際原子能機構將派員視察扎波羅熱核電廠

國際原子能機構負責人格羅西（Rafael Grossi）預計，獨立調查人員幾日內會進入烏克蘭的扎波羅熱核電廠視察。





自俄烏戰爭初期，這個歐洲最大的核電廠一直受俄軍控制，但仍由烏克蘭工人運營。





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隨著外界越來越擔心設施內部及周圍的衝突會導致核災難，俄羅斯總統普京本周已同意允許獨立專家進入設施檢查。





格羅西表示，希望在取得兩國同意後，馬上派調查人員入設施工作。「必須要由核電站所有者的烏克蘭及控制該設施和其周圍領土的俄羅斯，直接達成某種協議，我們才可以繼續執行任務。但我們希望最快可以在幾日內進入設施視察，而非等幾個星期。」



烏克蘭慶祝獨立日及紀念戰爭六個月

烏克蘭總統澤連斯誓言，如果俄羅斯在烏克蘭準備慶祝脫離蘇聯統治的獨立日之際加強攻擊，將進行報復。





因同一天恰逢俄羅斯入侵六個月，烏克蘭方面擔心暴力襲擊行動會增加，而取消公開的慶祝活動。澤連斯基亦指，烏克蘭不會因為俄軍的暴力入侵行動升級而被嚇倒。





他說：「如果俄羅斯藉此襲擊基輔，相信各個城市的每名烏克蘭公民都會做和現在一樣的事，就是向對方作出非常嚴厲的反攻，以作為報復。這些報復性的反攻正每日增加，並且會越來越嚴厲。」





澤連斯基又誓言，會盡一切努力，奪回七年前被俄羅斯吞併的克里米亞半島，促請國際盟友支持。





俄烏衝突至今的六個月內，估計有9000名烏克蘭士兵、70000名俄軍及5000名平民喪生，另有數以萬計的居民失去家園。俄羅斯目前已控制烏克蘭東南部大部分地區，但亦被指嚴重低估烏克蘭的抵抗能力。



澳洲及全球烏克蘭人慶祝獨立日

與此同時，澳洲烏克蘭組織聯會亦發表聲明，紀念獨立日以及已經持續了六個月的戰事。





聲明表示，戰爭持續了180日，俄羅斯未能夠毀滅烏克蘭，未能夠毀滅烏克蘭人的精神，也未能夠通過任何可以稱為現代正直國家的測試，反而成為一個最低下的國家，有恐怖主義和種族滅絕行為。





聲明又指，本周烏克蘭和全球的烏克蘭人，包括在澳洲，都會熱烈慶祝烏克蘭獨立日。



反對黨將配合政府加大部長委任透明度

前總理莫理遜 （Scott Morrison）在社交平台臉書發表聲明，維護自己任內兼任多個重要部長職務的事件，聲稱是有必要因為當時澳洲面對「嚴重危機」。





昨日，律政部首席法律顧問對莫理遜秘密兼任職務的事件呈交法律意見。總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese）宣佈會就事件的經過進行獨立調查，並要求他的部門研究如何堵塞漏洞，防止再出現秘密任命部長的情況。





反對黨表示願意同政府合作，保證令到委任部長的程序更具透明度。反對黨副領袖利蘇珊（Sussan Ley）同意應該改善程序，但她批評總理沒將工作焦點放在影響普羅大眾的問題上面。





利蘇珊說：「政府裡有很多人的焦點都放在上屆政府方面，艾巴尼斯每日都站出來，而（昨日）又講了一個鐘頭，完全沒提到電費上漲、食物開支上漲的問題。」





另一方面，綠黨讚成展開調查，但認為應該有皇家委員會的同等權力，令調查有更大權力傳召證人和文件。



二十國集團部長級會議 澳洲提改善婦女經濟平等

聯邦婦女事務部長加拉格爾（Katy Gallagher）今日會前往印尼峇里出席二十國集團部長級會議。各國代表將會商討一項提高婦女權力的計劃。





二十國集團今年稍後會舉行領袖峰會，這項計劃會呈交由國家首長考慮通過。





聯邦政府將「護理經濟 」視為男女平等的重要因素。加拉格爾在部長級會議上發言時，將會談及聯邦政府在九月舉行的就業及技能峰會上，會研究改善婦女的經濟平等。





她將會指出「護理經濟 」是一個主要焦點，因為是對婦女經濟平等和廣泛經濟發展的關鍵限制。



傳媒大亨兒子起訴澳洲新聞網站誹謗

傳媒大亨梅鐸的兒子拉克蘭（Lachlan Murdoch）起訴澳洲新聞網站Crikey誹謗。





Crikey在六月底發表了一篇有關美國1月6號國會暴動事件的評論文章，內容兩次提及拉克蘭的名字。





聯邦法院列出拉克蘭的申請，起訴Crikey的出版商Private Media、總編輯Peter Fray和政治通訊員Bernard Keane。





拉克蘭的發言人證實這宗法律行動，但是拒絕透露詳情。而Private Media主席Eric Beecher表示會在法庭上維護關乎公眾利益的獨立新聞報道。



研究：財務狀況與心理健康狀況有重大關聯

一項由澳洲證券投資委員會和心理支援機構Beyond Blue作出的研究顯示，財務狀況與心理健康狀況有重大關聯。





面對財務壓力的人士遭受心理健康問題的可能性是一般人的至少兩倍。報告同時發現，年輕人、女性、原住民及小企業東主更有可能面對財務挑戰及更易出現壓力與萌生自殺念頭的心理健康問題。





研究中亦強調，現有服務過於複雜、昂貴、有時間限制及延誤，導致財務和心理健康支持系統的可及性不足。





Beyond Blue主席Georgie Harman表示，財務支持和心理健康服務之間的聯繫至關重要，而且隨著生活成本的持續上漲，民眾應該可以更迅速得到有關支援。





國家債務幫助熱線1800 007 007提供免費財務諮詢。Beyond Blue支援服務：1300 22 4636 或 beyondblue.org.au/getsupport。



新州推出中文「正念 」資訊改善心理健康

新州政府推出一些新資訊，作為一個試辦計劃，目的是加強對多元文化社群的精神健康支援。





當局設計了有關「正念 」（Mindfulness）的電子資訊，並翻譯成不同語言。資訊裡面包括六個正念練習，目的是幫助減低心理壓力和改善身心健康。





新州政府發現多個語言文化背景的社群有這種需要，包括阿拉伯、孟加拉、中文、尼泊爾、希臘和西班牙。





精神健康廳長泰勒（Bronnie Taylor）表示，研究顯示基於正念的計劃有效減低抑鬱、焦慮同壓力，而任何宗教信仰或者文化信念的人都可以練習。



西澳聆訊女童急症室失救事件

西澳今日會就一名7歲女童在珀斯兒童醫院因為敗血症不治的事件展開聆訊。





女童阿斯沃思（Aishwarya Aswath）舊年四月被送到醫院急症室，他的父母多次要求診治他，院方都無注意到她的情況，未有適當治理。





女童的死亡事件揭露了西澳醫院系統存在的問題，一項獨立檢討發現珀斯兒童醫院的職員在事發之前，已經「筋疲力盡和士氣低落」。





在事發之後，多名醫院的行政人員同董事局成員失去職位。





西澳副首席死因裁判官Sarah Linton將會負責聆訊，預計會用八日時間聽取證供。



研究：維D測試無用但加重醫療系統負擔

研究發現，無必要的維他命D測試令到澳洲的醫療系統每年加重8,700萬元負擔，更加重了醫療界的碳足跡。





雪梨大學的研究人員發現，在2020年，國民保健支付了超過440萬次維他命D測試，足夠每六名澳洲人測試一次。而其中超過7成半，即是大概340萬次，是對病人或者醫療系統毫無好處。





國民保健的數據顯示，在2020年3月至5月的新冠防疫限制期間，測試數字曾經下跌，但是全年數字比2018至19的平均數字仍然上升了超過一成。





另外，昨日全國公佈錄得的新冠感染數字回升到15,338宗，而不治人數有94人，留院人數是3,457。



歌星John Farnham患癌切除腫瘤

本地著名歌星、73歲的John Farnham經過12小時的手術，切除了惡性腫瘤。





昨日他的家人透露他確診患癌症。手術後他的家人發表聲明，指他在深切治療部，情況穩定。



大馬前首相貪污罪成判囚12年

馬來西亞最高法院裁定，維持前總理納吉布因為貪污及洗錢罪成，被判12年監禁的裁決。





今次的最終上訴由五人組成的法官團隊執行，納吉布敗訴後必須開始服刑，令他成為當地第一位正式被判入獄的前總理。





在宣布裁決前，納吉布在法庭外仍然堅稱自己是無辜，並感謝大眾到場支持。他強調已經盡力向法庭提出所有證明自己是清白的觀點，但都被一一推翻。「我並無獲得正義，法院亦無按應有的原則，進行公正的審判。」



推特前安全主管高密：保安系統過時

社交媒體巨頭推特（Twitter）的前安全主管扎特科的一封告密信宣稱， 推特在防禦黑客的問題上有誤導美國聯邦監管機構之嫌。





扎特科的另一個身份是被稱為「Mudge」的著名黑客。他在上個月向美國證券交易局、司法部及聯邦貿易局發出有關投訴，內容被美國有線網絡新聞及華盛頓郵報披露。





在長達84頁的投訴書中，扎特科聲稱推特一直錯誤宣稱擁有可靠的保安計劃，但他在任時已經警告同事，公司有一半伺服器所使用的軟件已過時，亦容易受到黑客攻擊。





他又聲稱，推特視「用戶增長」比「減少垃圾推文」重要，而高層亦會因應每日用戶增加的數量，有機會獲得數百萬美元的獎金。





同時，Tesla老闆、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）正就他擱置收購推特的計劃打官司，而他要求法庭傳召推特聯合創始人兼前老闆Jack Dorsey上庭作供。



歐盟指歐洲面臨500年一遇旱災

歐盟警告，歐洲正面對500年以來最嚴重的乾旱危機。





全球乾旱觀測站一份新報告表示，這些情況正減少農作物產量、導致河流乾涸並引發森林大火。





歐盟發言人巴克（Johannes Bahrke）表示，歐洲三分之二的地區處於某種形式的戒備狀態。





他說：「歐盟證實47%的土地仍處於乾旱預警狀態，這些區域降水量比平時少，土壤水分不足。而17%的領土更處於警戒狀態，意味植被和農作物因乾旱出現負面影響。」



北京斥日本議員跟風訪台謀政治私利

中國國台辦發言人馬曉光讉責，日本有政客和議員跟風「竄訪台灣」，強調中國堅決反對有人正以此圖謀撈取「政治私利」。





他敦促相關日本政客，要吸取歷史教訓，充分認識台灣問題的敏感性，認清世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分的事實，並要求對方在涉台問題上謹言慎行。





他又再次向民進黨警告，指勾結外部勢力謀求獨立的挑釁會註定失敗。



廣東加大協助香港學生赴粵升學

廣東省當局表示，希望將有意到中國內地升讀高等院校的香港學生，納入「粵港澳陸路口岸人文關懷通道」計劃，包括增加香港學生前往深圳或珠海讀書的名額，亦會調動隔離酒店配合，並增加香港來往內地的航班，容許香港學生優先訂票。





香港教育局局長蔡若蓮已證實有關消息，並表示特區政府正和澳門商討，等學生有需要時可經澳門隔離，再由拱北口岸或澳門機場前往內地。



印尼6.5級地震 未有傷亡或海嘯警報

印尼蘇門答臘島發生6.5級地震，暫時無收到嚴重破壞或人員傷亡報告。





印尼的氣象、氣候及地球物理局表示，今次的海底地震地點太深，不會引發海嘯。但有居民在收到當局表示「並無海嘯危險」的短信前，已跑到高地躱避。



體育消息

烏超戰火下重啟 揭幕戰悶和

烏克蘭足球超級聯賽按預定賽程，在8月23日舉行開幕戰展開新球季，並在場內舉行儀式，向在俄烏戰爭中的戰士致敬。





這是自俄羅斯2月份入侵以來，該國舉行的首場國內賽事。





雖然比賽在基輔一個擁有65,500個座位的奧林匹克體育場舉行，但所有烏超比賽將以閉門轉播形式舉行，不設現場觀眾。





首場比賽由薩克達（Shakhtar Donetsk）對戰哈爾科夫的米達列斯（Metalist 1925），最終0比0打和。





儘管戰事仍然繼續，烏克蘭希望透過重啟烏超，藉此提升國家凝聚力，同時緩解烏克蘭民眾高度緊繃的生活狀態。



基爾喬斯遭溫網觀眾起訴

今年溫布頓網球賽決賽的一名現場女觀眾帕盧斯，正起訴澳洲網球手基爾喬斯，指對方曾誣衊自己「喝醉酒」。





基爾喬斯在與祖高域的的比賽中，曾向裁判投訴，聲稱帕盧斯在他嘗試得分期間，一直和他說話並聲稱自己喝了「大約 700 杯酒」。帕盧斯正就有關言論採取法律行動，指基爾喬斯是以「魯莽且完全毫無根據的指控」向她作出誹謗。





帕盧斯的律師發表明指，基爾喬斯的指控對其當事人及家人造成了巨大的心理傷害同痛苦。帕盧斯表示，如果有必要，她會一直向高等法院提起法律訴訟，並將把她贏得的任何金錢捐給慈善團體。



