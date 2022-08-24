今日大事（8月25日）

就業峰會將討論提高技術移民名額上限

在聯邦政府召開的全國就業及技能峰會裡，澳洲的移民計劃將會是重要議題。





一份草擬的峰會議程顯示，將會討論提高技術移民上限的可能，以及處理積壓的簽證申請，來解決勞工短缺問題。





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議程亦包括工資增長、維持失業率在低點、能源轉型對創造就業的潛力等。





峰會會在9月1和2日在坎培拉舉行，大概一百名商界、工會同社會各界人士將會出席。





聯邦政府在峰會揭幕之前，正和利益相關者舉行會議同有關的活動。



皇家委員會將調查綜聯索償系統錯誤

聯邦政府預料今日會正式宣佈成立皇家委員會對自動債務索償系統（Robodebt）展開調查。





這個系統由前兩黨聯盟政府設立，導致誤向數以十萬計的Centrelink客戶追討欠債。





一宗集體訴訟成功向聯邦政府索回18億元賠償，聯邦法院法官墨菲（Bernard Murphy）指這個系統是公共行政的嚴重失誤。





工黨在大選期間承諾會成立皇家委員會對自動債務索償系統進行調查。據報總理艾巴尼斯今日會公佈詳情。



綠黨建議凍結屋租兩年助租客累積收入

綠黨建議凍結房屋租金兩年，讓公眾收入可以追上物價。





綠黨提出一套改革租屋市場的建議，來應付本地房屋難於負擔的危機。





市場資訊公司 CoreLogic 的數據顯示，截至六月份的過去12個月，首府城市租金平均上升9.1%，鄉鎮地區更上升10.8%。





綠黨提出凍結租金兩年，然後每24個月加租不能超過2%，等到2030年，工資可以追上租金上漲。





綠黨房屋事務發言人錢德勒-馬瑟（Max Chandler-Mather）指出，研究發現無證據顯示穩定和控制租金會減少房屋供應。



工會籲改革談判制度增加集體談判權

全國總工會認為，澳洲工人必需要有集體談判權，工資才會上升。





工會認為企業談判制度已經存在超過30年，是時候改革，因為對很多新興工業都不適合。





全國總工會秘書長麥克馬納斯（Sally McManus）指現行制度過於複雜，難於使用，尤其是對護理行業的工人。她說如果不改革談判制度，無信心工資會有增長。





全國總工會建議修改公平工作法，增加集體談判的選擇，包括多個僱主或行業談判，容許多個工作場所達成一個協議。



雪梨火車一周內第二次罷工

雪梨居民今日又要面對一個星期內的第二輪鐵路罷工行動，預料內城區和郊區線都會有延誤。





City Circle和Redfern的職員將會罷工，而其他路線的人手將會調派來填補，以致其他郊區路線班次亦會減少。





昨日新州政府表示已經接近和工會達成協議，敦促取消罷工行動。工會認為新的城際路線車卡不安全，需要修改。





勞資關係廳長圖德霍普（Damien Tudehope）向天空新聞表示，建議中的協議可以滿足工會所有要求。





他說：「我從來都不認為需要修改，但政府雖然認為無這需要，仍已經同意修改，因為希望新州公眾能夠有可靠的火車服務。我們已經盡人事。」



政府劃出海域籌備開採化石能源

聯邦政府劃出接近47,000平方公里海域作為開採石油和天然氣之用。





劃出的十個離岸範圍，分別在北領地、西澳、維州等沿岸對開的 Bonaparte、Browse、Carnarvon、Gippsland 盤地，以及Ashmore和Cartier島嶼。





能源部長金瑪德琳（Madeleine King）表示，撥出這些海域對保證未來能源供應非常重要。





她說，在盡力減排的同時，必須強調，繼續在聯邦海域開採石油和天然氣，對舒緩本地未來天然氣供應的短缺尤為重要。



太平洋島國代表促澳洲解決區內問題

巴布亞新幾內亞和所羅門群島的駐澳高級專員昨晚在坎培拉發表演說，分別表達對區內和平的期望，以及希望對區內重要問題採取行動。





巴國高級專員卡利（John Kali）在澳洲國際事務研究所致辭時，承認對自己國家最近大選的情況「不感到光榮」，但表示新政府希望改善民主程序，以致可以加強經濟獨立。





而所羅門群島高級專員斯特拉漢（Lachlan Strahan）就談及對抗氣候變化的迫切性，指這個問題是對太平洋地區人口的生活、安全和福祉最巨大的威脅。





他說澳洲的氣候變化草案在眾議院通過並即將在參議院辯論是一個好開始。「我希望參議院表決通過，展開一個對氣候和能源有確定性的新紀元，正如（澳洲）能源部長所講，減排43%是起碼的目標，而非上限。」



華府前顧問稱讚澳洲前政府對華「激進立場」

美國前總統特朗普的國家安全顧問博爾頓昨晚在雪梨向一個智囊團發表演講時，稱讚澳洲了解「國際形勢」。





博爾頓對獨立研究中心講話時表示，對他所指來自中國的威脅，澳洲比任何一個國家都了解得更透徹，而美國就正逐步趕上。





他說，前兩黨聯盟政府對中國採取的激進立場是領先於全球。「澳洲近幾屆政府與中國之間產生了許多問題，工業民主國家現在已加深了解。我希望幫助大家理解的事實，就是雖然中國的威脅確實存在，世界的情況仍然相當複雜。」



加拿大國會議員計劃組團訪台

加拿大部分國會議員計劃十月訪問台灣，外長趙美蘭的發言人呼籲北京，不要以此作為藉口，令台海局勢升級或採取挑釁性的經濟及軍事行動。





發言人指，加拿大鼓勵各方保持冷靜克制，並保持暢通的溝通渠道。





中國駐加拿大大使館早前發表聲明，指中方會對任何企圖干涉、侵犯中國主權和領土完整的國家，採取堅決有力的措施。



日本將重啟核電以減少碳排放

日本將重啟停用的核電站，並開發新一代反應堆。今次是福島核災難發生十年後，日本在核能政策上的重大改變。





首相岸田文雄在一個支持日本遏制溫室氣體排放的綠色能源會議上透露，已指示政府考慮開發更安全、更小型的核反應堆，以期在 2050 年實現碳中和。





他又表示，政府計劃在冬季重啟多達九座反應堆，以應對能源問題。「至於核電站，政府除了確保十個重啟的反應堆已經運行外，亦會致力重啟那些已經獲得批准的反應堆。」



聯合國安理會憂烏克蘭人道危機冬季更甚

烏克蘭總統澤連斯基聲稱，俄軍在烏克蘭獨立日和俄烏戰事剛滿半年之際，向東部一個火車站發動火箭彈襲擊，造成至少22人死亡，數十人受傷。





聯合國安理會召開會議，紀念烏克蘭獨立日，澤連斯基透過視像向安理會發表講話，指多枚火箭彈擊中一列載客列車，有4個車卡著火，相信死亡人數可能會繼續上升。





聯合國秘書長古特雷斯表示，冬季來臨時，烏克蘭將出現更多的人道需求。





「今天標誌著一個傷感及悲慘的里程碑：是俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來的六個月時間。在這個時期內，有數千名平民被殺和受傷，包括數百名兒童，無數人失去了家人、朋友和親人。數以百萬計的烏克蘭人喪失家園和財產，在國內流離失所或在國外成為難民。隨著冬季的來臨，人道需求迅速上升，數百萬人需要得到援助和保護。」





澤連斯基日前曾經警告，俄羅斯可能試圖破壞烏克蘭慶祝獨立日，作出特別殘忍的攻擊，但俄方就一再否認以平民為攻擊目標。



俄政客反戰被捕 核電站兩員工被拘

一名俄羅斯政客因為反對俄烏戰爭而被捕。





葉卡捷琳堡前市長Yevgeny Roizman在社交媒體一個視頻中，見到他被拘留在家中，然後被執法人員帶走。





俄羅斯當局已證實逮捕該名反對派政客，指他因「抹黑俄羅斯軍隊」而受到調查。





與此同時，受俄軍控制的烏克蘭扎波羅熱核電站兩名員工亦被拘留。





俄羅斯國民警衛隊發表聲明，指責兩人違反核電站的進入程序，並有同烏克蘭武裝部隊合作。



緬甸迫害羅興亞人五周年 人權組織籲制裁

人權觀察組織趁緬甸軍政府迫害羅興亞人五周年之際，呼籲國際間對緬甸軍政府實施制裁。





人權組織表示，軍政府在2017年的今日，在若開邦北部開始針對羅興亞穆斯林少數群體，進行大規模屠殺、強姦和縱火行動，迫使超過73萬羅興亞人逃到孟加拉。





無國界醫生組織的東南亞及太平洋項目負責人Paul McPhun表示，羅興亞人極需幫助。





「這些人承受的壓力越來越大。他們能夠去哪裡、能夠做甚麼、誰人可以改變情況。大家正處於國與國尋找解決方案的政治環境中，隨著形勢的發展，大家都感到越來越絕望及沮喪。」



泰國總理涉超任期被法院暫停職務

泰國憲法法院受理反對黨提交的請願書，審查總理巴育法定的八年任期，並在法律覆核期間，暫停巴育的職務。





泰國軍方在2014年發動政變，接管國家政權， 在2017年的憲法規定，總理任期不得超過八年。





反對黨表示，巴育擔任軍政府首腦的時間亦應計入憲法規定的八年任期內，故此巴育任期已屆滿。





預計副總理巴威將暫時擔任總理，明年五月舉行大選。



美國政府減免學生貸款

美國總統拜登履行競選承諾，宣佈減免學生貸款的新措施，包括免除年薪低於相等於18萬澳元（12.5萬美元）的每名借款人1.45萬澳元（1萬美元）的聯邦學生貸款。





至於申請「聯邦佩爾助學金」的人，減免額更高達2.9萬澳元（2萬美元）。





白宮表示，目前有超過4300萬人拖欠聯邦學生貸款，總欠款高達2.3萬億澳元（1.6萬億美元），白宮估計新措施可令其中2000萬人完全免除債務。



中韓建交30年互致賀函

中國國家主席習近平和南韓總統尹錫悅互致賀函，慶祝兩國建交30周年。





習近平指，中韓關係之所以能夠取得輝煌發展成就，在於雙方堅持互尊互信，照顧彼此核心利益和重大關切。他強調，當前百年變局和世紀疫情交織，世界進入新的動盪變革期，包括中韓在內的國際社會只有同舟共濟、團結合作，才能戰勝危機、渡過難關。





尹錫悅在賀函中表示，希望中韓兩方有密切的高層交往，加強供應鏈等經濟安全及環境、氣候變化等領域的實質性合作。





國務院總理李克強亦與南韓國務總理韓德洙互致賀電。韓德洙期待兩國加快推進自貿協定第二階段談判。



世衛：全球新冠個案下跌但數據被低估

過去一個星期，全球錄得的新冠死亡新增數字下跌了15%，而新增感染亦下跌9%。





世界衛生組織的數據顯示，全球一周錄得超過1,400宗死亡個案和530萬宗確診。世衛指，全球所有地區的確診數字都有下降，但西太平洋地區除外。





世衛又警告，這些數字可能被大幅低估，因為很多國家都放寬了檢測和監測措施，以致錄得的個案大幅下跌。





澳洲昨日全國公佈錄得的單日新冠感染數字回升到16,028宗，而不治人數有48人，留院人數是3,324。



澳洲迎春前再遇寒流

澳洲還有一個星期就到春天，但寒流再次出現。





經過八月份一輪較溫和的天氣之後，過去兩日澳洲東南岸受到冷鋒侵襲，帶來低溫、驟雨、強風，甚至冰雹和降雪。





氣象局預測有一道高氣壓，今明兩日會有較晴朗天氣，但早上天氣會較寒冷，內陸會有霜雪。



體育消息

澳式足球聯賽的女子賽事將於今晚進行本賽季第一場賽事，由Carlton和宿敵Collingwood揭開戰幕。





今次是女子賽事首次有18支球隊參賽，其中包括Essendon、Hawthorn、Port Adelaide和Sydney隊。





另外，34歲的德國網球名將姬芭由於懷孕，宣佈退出星期日開始的美國公開賽。 姬芭是三項大滿貫得主，她在社交網站上講笑，指兩個對一個並非一項公平競賽。





姬芭曾經贏得2016年美網冠軍，升上世界排名第一，同年贏得澳網錦標，並在2018年的溫布頓奪冠。



