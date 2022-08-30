今日大事（8月31日）

92歲蘇聯末代總統戈爾巴喬夫去世

據俄羅斯通訊社報導，前蘇聯領導人戈爾巴喬夫去世。報導引述當地醫院表示，他是因為長期重病，而在當地星期二晚不治。





戈爾巴喬夫在位時進行的改革，被指是結束冷戰的關鍵，他帶領當時被為鐡幕國家的蘇聯，和美國達成削減武器的協議，並與西方多個大國建立「合作夥伴關係」，亦令自二戰以來分裂歐洲國家和解，及令德國統一。





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不過，他推行的自由言論的政策，允許對共產黨及國家提出批評，開始在拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞等波羅的海國家的民族主義者，有爭取獨立的更大野心，令蘇聯最終解體。





今年的6月30日，自由派經濟學家Ruslan Grinberg在醫院探望戈爾巴喬夫後，曾向俄國軍方的新聞媒體 Zvezda表示：「是戈爾巴喬夫向我們展示何為自由，但卻無人知道可以怎樣運用。」



烏克蘭準備反攻 澤連斯基促俄軍撤退或投降

隨著烏克蘭港口城市赫爾松（Kherson）的激烈戰鬥持續，俄羅斯已公佈當地停電的消息。與此同時，烏克蘭官員聲稱，已經摧毀在南部遭俄軍佔領橋樑和彈藥庫，令外界猜測烏克蘭可能很快就會進行反攻。









而烏克蘭總統澤連斯基亦宣稱，烏軍已準備重奪南部城市，敦促當地的俄軍人員要準備逃生，否則就會受到驅趕。









他說不會詳細交待烏克蘭的軍事計劃，但必須向佔領者強調：「烏軍會將對方驅逐返他們的國境。這一條底線不會改變，入侵的俄軍亦很清楚。如果他們想繼續生存，就應該趁現在逃回俄羅斯。」









他又說，如果有人害怕返回俄羅斯而向他們投降，烏克蘭亦會保證以《日內瓦公約》的條款來對待這些投降者。」









但莫斯科方面則指，俄軍已經對基輔構成重創，並已停止襲擊。





歐盟欲以風能抗衡俄羅斯操縱電力市場

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，由於俄羅斯總統普京正有系統地試圖破壞和操縱電力市場，所以電力市場失控。









委員會現在正在努力對電力市場進行緊急干預和結構改革，望能發展一種新的電力市場模式。









歐盟國家同意在2030年或以前為波羅的海地區的離岸風力發電設定至少19.6千兆瓦的綜合目標。目前波羅的海電容量低於3千兆瓦。









根據該計劃，新增多達1,700台新的離岸風力發電渦輪機將產生相當於近20座核電站的電力，為多達3000萬戶家庭提供足夠的電力。









馮德萊恩表示，他們正在利用風能擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴，實現氣候中和。









他指海上風能可以為此作出巨大貢獻：「根據今天設定的目標，到 2030 年，波羅的海地區所產生的海上風能可以為約600萬戶家庭提供足夠的能源。」





澳洲或縮短新冠確診者強制隔離天數

在澳洲，國家內閣今日舉行會議，預料首要議題會是縮短新冠感染者的隔離時間。





維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）和新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）昨日宣佈一項合作計劃，在兩個州份各成立50個新的緊急護理中心，讓病人可以用國民保健「碌卡」看全科醫生，舒緩急症室的負荷。





與此同時，佩洛德提出縮短新冠感染者的隔離時間，認為應該由7日減至5日，並且應該全國一致。而安德魯斯表示他會跟隨專家的新指引。另一方面，醫療服務工會就呼籲完全取消強制隔離措施，認為應該是「個人責任」。



醫管局初步批准莫德納二價新冠疫苗

莫德納藥廠製造的「二價新冠疫苗」已經獲得澳洲醫藥用品管理局（TGA）初步批准。





這種疫苗可以刺激人體產生對原始的新冠病毒和Omicron變種毒株的抗體。





藥品管理局初步批准新疫苗用於18歲及以上成人作為加強劑，可以在接種了頭兩劑，或者加強劑起碼三個月之後接種。





不過這種新疫苗仍然有待澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）的最後批准。





昨日全國公佈錄得的單日新冠感染數字回升到12,164宗，而不治人數有75人，留院人數是3,004。



就業峰會嘉賓名單公佈 含大企業工會代表

聯邦政府公佈了獲邀出席就業及技能峰會的名單，包括礦業巨子福雷斯特 （Andrew Forrest）、電腦軟件公司Atlassian創辦人之一法誇爾 （Scott Farquhar）和澳航總裁喬伊斯（Alan Joyce）。





140多名獲邀出席者包括工會、社區團體、大學、各階層政府部門和商界代表。有多達28名工會代表獲得邀請。





兩大超市Coles和Woolworths以及礦業BHP和Rio Tinto的總裁亦會出席。另外，亦有工業關係專家、性別及法例專家，清潔能源、性別平等和殘障人士權益組織的代表。





總理艾巴尼斯曾經表示希望能夠營造一個「新的合作文化」。





就業及技能峰會聽日起連續兩日在坎培拉舉行。



當局要求科技公司分享打擊兒童色情資訊

當局下令科技巨頭公開他們打擊屬下平台上虐待兒童資訊的政策，否則每日會被罰款50萬元。





澳洲網絡安全公署向Facebook的母公司Meta，以及蘋果、微軟、Snapchat和Omegle發出律師信。





聯邦網絡安全專員格蘭特（Julie Inman Grant）表示，公署行使今年一月生效的法例，給這些公司28日時間，公開他們監察和移除兒童色情資訊的措施。





「如果這些公司不做足功夫去打擊非法內容和強姦、虐待兒童的資訊，那他們還會容許甚麼出現在他們的平台呢？有些平台會處理非法內容，但不會處理他們所稱的嚴重有害內容。」





目前全球的互聯網公司都面對壓力，要設法監測一些兒童色情加密訊息同串流服務，同時避免侵犯到用戶的私隱。



雪梨多條火車及巴士線今日暫停或延誤

今早雪梨居民可能要再面對公共交通的大幅延誤。





昨日一些火車線延誤長達半小時，今日的情況可能相似，而T5 Cumberland和T7 Olympic Park火車線將會暫停。





鐵路、電車及巴士工會繼續和新州政府談判，而今日的工業行動包括拒絕駕駛外國製造的車卡。





與此同時，雪梨內西區的巴士司機因為和Transit Systems私營公司的糾紛，今日罷駛，影響到內西區、部分在市中心、Olympic Park、Strathfield和Rockdale的巴士線。



雪梨沉浸式展覽展示原住民歷史

一個名為「Gadigal Dreaming」的新數碼展覽在雪梨展出，讓觀眾有機會了解這座城市在殖民統治前的面貌。





展覽的螢幕設於國際會議中心（ICC）內外，採用二維碼技術，由八種3D視聽沉浸式體驗組成。





幫助開發展覽動畫的設計公司Bilbie X-R Labs總裁Brett Leav表示，展覽讓大家體驗過去的澳洲。





他說：「我們試圖讓民眾從不同層面進入這個世界，就如真正走進那個國家一樣。這個展覽是想讓他們沉浸在這個世界，讓他們知道磚塊、灰漿在哪裡，建築物在哪裡，同時亦讓他們知道Gadigal族群的人是這片土地的原始監護人。」



40年殺妻懸案被告罪成 死者遺體仍未尋回

一宗40年懸案在法庭宣佈裁決之後，死者麗奈特（Lynette Dawson)的家人希望能夠尋回他的遺體安葬。





昨日法官哈里森 （Ian Harrison)在接近5小時的聆訊之中，宣判道森（Christopher Dawson)在1982年殺妻罪成。





這宗案件因為一名記者托馬斯（Hedley Thomas）在名為The Teachers Pet的博客中追蹤而引起國際關注。





麗奈特的兄弟西姆斯（Greg Simms）向SBS新聞表示，他相信已經得到公正裁決，但是家人仍然希望知道麗奈特的遺體所在。





他說：「記者托馬斯曾經問我如果可以選擇其一，我會希望道森被判罪成還是尋回麗奈特。我反問可不可以貪心，兩樣都要。現在已經得到一樣，再要的是尋回我們的姊妹安葬，讓家人可以感到安慰。」



珀斯男子撞死幼童逃逸判監六年

珀斯一名男子去年超速駕駛撞死了一名幼童不顧而去，被判監禁。





P牌司機巴塞洛繆（Devlin Bartholomew）事發當晚，撞到幼童之後，繼續到女朋友家吃晚飯，然後看電視。





後來他女朋友看到傳媒報道，質問他為何車上有撞過的痕跡，他才在短訊上承認可能撞到一個男童。





現年19歲的巴塞洛繆承認誤殺、發生意外後無停車、無向警方報案，被西澳最高法院判刑六年。



所羅門群島禁止外國軍艦進入領海

所羅門群島宣佈暫時禁止外國軍艦進入該國海域，直至當地實施新的審批程序。





日前美國海岸警衛艦奥利佛亨利號（Oliver Henry），未能獲得外交許可如期停泊當地，被迫轉往巴布亞新畿內亞。





所羅門群島總理索加瓦雷（Manesseh Sogovare）聲稱未及時收到有關資訊。





自從所羅門群島今年同中國達成安全合作協定之後，該國和美國等國家的關係出現緊張。





一名澳洲國防部發言人向路透社表示，外交許可事務是由所羅門群島政府決定。



聯合國籲全球籌款助巴基斯坦賑災

聯合國秘書長古特雷斯正呼籲全球籌集總值超過2億澳元，用來幫助巴基斯坦進行洪災後的恢復工作。





自6月洪水氾濫以來，當地已有超過1,000人喪生，亦有數以千計的人受傷及數百萬人痛失家園，當地的學校和衛生設施被毀，市民的生計亦受損。





古特雷斯形容當地正面對的，是無情的氣候災難。「為應對災難，巴基斯坦政府已經撥款、發放包括即時現金救濟在內的援助。但目前當地人民的需求就如洪水規模一樣攀升。情況需要全球的優先關注及集體行動。」





聯合國正在發出緊急呼籲，希望籌集1.6億美元、用於支持由巴基斯坦政府牽頭的救災行動。這些資金將為當地520萬人提供食物、水源、衛生設施、緊急教育及健康支援。



什葉派領袖逾巴格達停止流血衝突

伊拉克首都巴格達市中心發生示威衝突造成22人死亡後，示威的關鍵人物、什葉派神職人員薩德爾（Moqtada al-Sadr）在發表電視講話時，為敵對什葉派組織之間的流血衝突道歉，並要求追隨他的信眾，要在一個小時內結束目前的流血示威，否則他就會引退。





之後，亦有人見到他的部份支持者，自動離開發生衝突的警誡區域。





巴格達目前正發生多年來最嚴重的暴力示威，據報，引發衝空的主要原因是國會長期陷入僵局，以及薩德爾宣佈「準備永久退出政壇」。



美國審計管監中國企業阿里巴巴

有消息指，中國電子商務巨頭企業阿里巴巴將會成為中美早前達成審計監管合作協議後，首批被美國選為審計監管目標的中國企業。





報導亦指，為阿里巴巴進行會計工作的會計師事務所，經已接獲通知，對他們的審計監管會由下月開始進行。





阿里巴巴2014年在紐約掛牌上市，創下當時最大規模首次公開招股紀錄，目前以大約2560億美元的市值，成為在美國上市的中國企業中市值最高的公司。



體育消息

澳洲高爾夫球巨星史密斯Cameron Smith，宣佈將轉會參與由沙特阿拉伯支持的LIV高爾夫球系列賽。





賽事主辦方日前在社交媒體上發布官方聲明，證實這項已盛傳一段時間的消息。





史密斯是英國公開賽冠軍，目前世界排名第二，令他成為目前離開美國職業高爾夫球手協會（PGA）舉辦的巡迴公開賽，改為LIV系列賽簽約的球手當中，目前世界排名最高的一人。





LIV的出現，一直被指正分裂高爾夫球界。



