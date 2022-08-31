今日大事（9月1日）

就業與技能峰會今日坎培拉揭幕

就業及技能峰會剛剛揭幕。總理艾巴尼斯向與會者宣佈，會在2023年年底之前加設18萬個免費TAFE學位，作為主要的培訓計劃。





他昨日和各州及領地首長就一個新的全國技能協議達成共識，包括一個共同的願景同方針。





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另一方面，財長查默斯昨日否認峰會會由工會主導。





獲邀出席峰會者包括商界、工會、政府部門和社會團體代表。反對黨指工會代表人數大量超出其他團體，但是查默斯指這個講法不實，因其他代表多於工會代表。





他說：「決定邀請的名單並不容易，很難平衡。而我最感到欣慰的是在這個國家裡面，有成千上萬人有足夠理由參與峰會。過去兩個星期我接到歷來最多的短訊和電話，因為大家都熱心希望參與。這個是好現象。」



商界與工會共同支持延長家長有薪假

澳洲工商總會同全國總工會，在就業及技能峰會展開之前，聯合呼籲聯邦政府將有薪家長假期由18周延長到26周。





這兩個主要商界和工會團體在發表的聯合聲明裡面，同時呼籲在有薪家長假期期間，亦提供公積金供款，作為鼓勵父母雙方分享有薪假期。





聲明又支持加強婦女在勞工市場的參與率，並建議成立政府機關，在清潔能源過渡期間支援煤礦及天然氣工業的工人。





兩個團體又達成共識，同意要改善持臨時簽證者申請永居的途徑，以及培訓本地勞工應該比吸納移民更重要。



無症狀新冠確診者強制隔離時間縮短

國家內閣昨日舉行會議後決定將新冠感染者的強制隔離時間由7日縮短至5日。





感染者隔離5日之後，如果無症狀就可以結束隔離，新規例由9月9號起生效。





總理艾巴尼斯和各州及領地首長舉行會議後表示，在高危環境工作者，包括高齡及殘障護理業，仍然要遵守7日隔離規定。





「我們希望保證政府能夠因應情況作出反應。新冠病毒會存在一段長時間，所以要權衡證據，作出適當的回應。」





另一方面，國內航機上的強制口罩令亦取消。





昨日全國公佈錄得的單日新冠感染數字回升到13,232宗，而不治人數有69人，留院人數是2,933。



持關鍵票獨立議員大修氣候變化草案

獨立參議員波科克（David Pocock）對聯邦政府的氣候變化草案提出11項修正，包括增加保證透明度的措施同匯報機制。





波科克可能對通過草案持有關鍵的一票。





一個參議院委員會建議通過草案，同時建議再就附加的法例或者修正作進一步資詢。





這項草案鎖定澳洲的溫室氣體減排目標，到了2030年減排43%，在2050年達到淨零排放。草案已經在眾議院通過，而政府需要得到綠黨以及一名少數黨或獨立議員支持，才可以在參議院通過。



參議院將辯論廢除無現金福利卡

聯邦政府的無現金福利卡計劃可能被取消，一個國會委員會建議參議院通過廢除這個被稱為「有害 」的計劃。





超過17,000名領取福利者使用這種無現金福利卡。不過委員會認為這項計劃無效，並且有損個人同家庭的自主能力。





一項廢除這個計劃的草案上個月在眾議院通過，而參議院可能下個星期初就會辯論草案。





不過，昆州家庭責任委員會提出憂慮到廢除計劃會影響到Cape York地區的居民，尤其是對當地的弱勢人士。委員會建議在這個地區保留無現金福利卡，或者用一種新卡取替。





這種福利卡限制高達八成的福利津貼金，不能領取現金，以免用於賭博或購買酒精。



俄羅斯停向歐洲供氣 白宮斥將能源武器化

俄羅斯再次以維修為理由，由今日早上開始，暫停透過「北溪一號」管道，向歐洲供應天然氣3日。





美國白宮國家安全委員會發言人柯比 （John Kirby）指，這是俄羅斯總統普京將能源武器化的進一步證據。





「我們已經看到有關俄羅斯人關閉北溪一號的新聞報道。再次以維修做理由。但讓我們再次清楚看到，普京總統正在將能源武器化。這就是為何拜登總統早在3月就與歐盟成立了一個工作組，以研究增加包括美國在內的歐洲天然氣替代來源的方法，並幫助歐洲提高效率和潔淨能源的設置，減低對俄羅斯能源的需求。」





柯比指出，歐洲的能源狀況有所改善，與去年同期相比，對歐洲液化天然氣的出口增長了超過60%。



美英財長促各國減少購買俄國石油

美國財長耶倫(Janet Yellen)與英國財政大臣會面時，促請更多國家加入對俄羅斯油價設置上限的行列。





耶倫說：「價格上限將推進兩個關鍵目標。第一是減少俄羅斯總統普京繼續發動侵略戰爭所需的收入。第二是維持全球市場的可靠石油供應，並降低美國、英國和世界各地民眾的能源價格壓力。」





耶倫的言論是在財政部與英國財政大臣查學禮（Nadhim Zahawi）開會時發表的，後者也表示支持。





查學禮說，盟友是實現目標的關鍵，並表示，他會見了國際貨幣基金組織和世界銀行，以繼續在秋季可以迅速向烏克蘭提供支援。



中國重申反對聯合國公佈新疆人權報告

中國重申，堅決反對聯合國發佈有關新疆人權問題的報告。





聯合國人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）任期在8月31日屆滿，她承諾會發布《新疆人權評估報告》。她5月訪華時曾經到新疆考察。她承認一直就發表這份報告承受壓力。





中國常駐聯合國代表張軍表示，中方一再告訴巴切萊特，北京不希望發佈這份報告。





就新疆維吾爾族人及其他主要是伊斯蘭教徒等民族的權利，導致西方國家與中國在外交上的爭拗。





張軍在安理會發言時，譴責這份報告「捏造和侵擾」。他說，人權高級專員應該保持獨立，不要屈服於一些西方國家的政治壓力。



指戈爾巴喬夫有爭議 俄考慮是否國葬

蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）逝世，他的遺體告別儀式及葬禮，會在星期六於莫斯科舉行。克里姆林宮表示，很快會決定是否為戈爾巴喬夫舉行國葬。





聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示哀悼，指世界失去了一位傑出的全球領袖、堅定的多邊主義和努力不懈的和平倡導者。





英國首相約翰遜讚揚戈爾巴喬夫以和平方式結束冷戰，展現無比勇氣和堅毅。





戈爾巴喬夫當地星期二逝世，終年91歲。總統普京雖然表示哀悼，但克里姆林宮批評，戈爾巴喬夫希望與「嗜血」的西方和解，是大錯特錯。



澳洲首次監管整形醫療行業

澳洲首次成立專責行動小組，監管本地的整形手術業。





這個是醫療從業員機構和澳洲醫療管理局聯合推行的改革之一。





兩個機構同意接納多項建議，加強對這個總值10億元工業的監管，提高病人的安全保障。





在此之前，前昆州衛生事務申訴專員Andrew Brown負責進行的調查發現，整形業內普遍存在不安全的運作、誤導廣告、同不良的市場推廣行為。



新州護士今日發起年內第三次罷工

新州的護士同助產士今日舉行24小時罷工，但是會維持挽救性命的護理服務。工業行動的目標是爭取足夠的人手。





新州護士及助產士工會要求每四名病人有一名護士，以保證醫療系統不會不勝負荷，以及病人能夠得到最佳護理。





今次是新州護士和助產士今年內的第三次罷工。



反家暴人士促改善「脅迫性控制」草案

在新州，對抗家暴的活躍人士表示「嚴重關注」一項打擊脅迫性控制的新草案，可能對最弱勢的群體未能提供保障。





活躍人士認為，這項草案草擬過急，無獨立諮詢受害者，亦無就何謂「脅迫性控制」作出簡明的定義。





新州對抗家暴協會處理總監Elise Phillips向SBS新聞表示，目前的草案只是將親密夥伴之間的虐待行為列為刑事罪。





「好多虐待行為都無包括在草案裡面，例如兄弟姊妹之間、高齡父母和子女之間、殘障人士和關顧者之間等。現時的草案可能會造成只是某種情況下的行為被列為刑事罪，而忽略了其他情況。」



科學家培育超級蒼蠅強化繁殖

本地的科學家正嘗試繁殖一種超級蒼蠅，比普通蒼蠅的繁殖數量高出一百倍，目的是將幼蟲用作動物飼料。





James Cook大學的研究員，聯同昆州一個蒼蠅繁殖場，利用基因科技，嘗試繁殖這種有高生產能力、而幼蟲又快速生長的蒼蠅。





研究計劃的負責人Kyall Zenger表示，這種超級蒼蠅的幼蟲含高蛋白質，可以加入動物飼料作補充。



體育消息

美國網球公開賽女單第二輪賽事，白俄羅斯的艾薩倫卡（Victoria Azarenka）將與烏克蘭球手科斯托克（Marta Kostuk）對賽，被形容充滿政治色彩。





兩人在今個星期初的首圈賽事晉級，而俄羅斯入侵烏克蘭，令兩人的對壘更令人注目。





上星期，前世界排名第一的艾薩倫卡，在美網前夕一場展覽活動中被除名，該活動旨在為烏克蘭獨立日籌集資金。





雖然來自俄羅斯和白俄羅斯的球員被禁止參加溫布頓網球公開賽，但他們仍然被允許參加美國公開賽，但不能以他們國家的名義或帶國旗參加。



