今日大事（9月2日）

就業與技能峰會繼續討論多項勞資問題

在全國就業及技能峰會的第一日會議上，各界領袖同意要立刻修改公平工作法，容許有更靈活的工作安排和無薪家長假期。





聯邦政府在昨日揭幕的時候宣佈在明年內加設180萬個免費TAFE學位，來應付全國的技能短缺問題。





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另外，峰會上提出多項問題包括提高永久移民數目、對抗種族歧視的計劃、改革學生簽證措施，以及保障婦女能夠全面加入勞工市場。





輪椅網球冠軍兼傑出澳洲人獎得主奧爾科特（Dylan Alcott）認為必須要提高殘障人士的就業參與率。





「全國有差不多450萬人有某形式的肢體或者非肢體殘障，可能是明顯或者隱藏的殘障，但是其中只有54%參與就業。我現在31歲，這個數字過去28年都未有改變，等於我有生以來都無改變，這是非常不公平。因為殘障人士應該和其他人一樣，應該有就業的選擇。」





全國就業及技能峰會今日會繼續舉行。



總理：商界和工會攜手合作是好現象

在今日的全國就業及技能峰會上，移民和培訓將會是一個關鍵議題，作為解決技能同勞工短缺危機的方案。





140多名與會者今日繼續在坎培拉國會大樓出席第二日，亦是最後一日的峰會。





總理艾巴尼斯昨日在揭幕的時候宣佈在明年內加設180萬個免費TAFE學位，來應付全國的技能短缺問題。





他向九號台記者表示，他不期望不同的團體代表可以立刻達成共識，但是他相信有好大的進展。





「商界同工會攜手合作，嘗試解決問題是好現象。大家都同意（集體）企業談判不可行。而家仍然有分歧，但是會繼續處理。140人一齊參與是不會大家都同意每一個細節。」





另外，預料艾巴尼斯今日將會有進一步的公佈。



維州取消在家工作建議 昆州解除疫苗強制令

維州政府宣佈取消在家工作的建議，鼓勵居民返回辦公室上班。





當地上個月度過了Omicron疫情的高峰期之後，維州衛生廳長托馬斯（Mary-Anne Thomas）發表聲明，取消在家工作的建議是符合目前的公共衛生建議，而政府鼓勵僱員和僱主商討適合他們個人需要的安排。





不過維州暫時未有計劃取消公共交通上的口罩令，雖然國家內閣日前決定由9月9日起在國內航機上無需強制戴口罩。





另外，在昆州，由今日起，私立醫療機構的職員無需強制接種新冠疫苗，改由僱主決定，不過公立醫院和長者、殘障護理院舍的職員依然要完成接種。





昆州昨日公佈單日錄得2,033宗新的新冠感染，有16人不治。





昨日全國公佈錄得的單日新冠感染數字是11,734宗，而不治人數有55人，留院人數是2,933。



澳洲邀請法國總統馬克龍11月訪問

法國總統馬克龍將會在11月訪問澳洲，兩國的外交關係正陸續恢復正常。去年澳洲取消一項法國建造軍用潛艇的龐大合約之後，兩國關係僵化。





澳洲副總理兼國防部長馬利士（Richard Marles）到法國北部Villers-Bretonneux出席第一次世界大戰的紀念儀式。超過1萬名澳新軍人在當地的戰役之中陣亡。





馬利士在同法國國防部長Sebastien Lecornu的聯合記者會上重申，澳洲珍惜兩國的盟友關係。





「去年的事件已成過去，我們希望能展開新的一頁，澳法之間建立應有的邦交。必須要真誠、尊重和誠懇地維持關係。澳洲非常重視法國。」



中國反對新疆人權報告 斥高級專員違反職責

中國堅決反對聯合國發表新疆人權報告。





已卸任的聯合國人權事務高級專員巴切萊特昨日發表有關報告，指新疆的人權受到嚴重侵犯，可能構成反人類罪。





中國外交部發言人汪文斌回應時，指有關報告是美國和西方勢力一手策劃製造，完全非法無效。





他又形容報告是虛假信息的大雜會，並遺責人權事務高級專員辦事處嚴重違反職責，再次證明其已經淪為美西方整治發展中國家的打手和幫兇。



英美促採取措施阻止俄國將能源武器化

即將離任的英國首相約翰遜承諾撥款7億英鎊，建造一個新的核電站，來提高英國的能源安全。





約翰遜表示，俄羅斯入侵烏克蘭引發的全球天然氣價格上漲，講明英國有必要提高核能發電能力。





約翰遜將會在下星期二正式卸任，交棒給外交大臣卓慧思或者前財政大臣辛偉誠。他在最後一次演講說中提及其政府所取得的成就。





「我真誠認為，政府在過去三年完成了很多艱難的工作，包括在持續爭拗下和歐盟修復關係、完成脫歐來完全控制自己的立法、早於很多國家來注射疫苗和開放疫情後的經濟、領導歐洲來幫助烏克蘭對抗普京。」





另外，財政大臣查學禮就制定俄國石油入口價格上限和美國財長耶倫討論之後，表示希望在今日的七國集團財長會議上討論這件事。





查學禮說：「如果普京成功將能源武器化，歐洲甚至全世界都會深受其害，因此他們必須予以阻止。」





耶倫在星期三已警告，不制定價格上限的話，全球經濟都會受損。自俄烏戰爭以來，英國家庭的電費賬單已上漲八成，並預計會在未來幾個月繼續漲價，令英國經濟可能面臨衰退。



國際原子能機構初步視察扎波羅熱核電站

聯合國國際原子能機構代表團，完成對烏克蘭南部扎波羅熱核電廠的初步視察，部分調查人員會留至星期六。





營運核電廠的公司證實，代表團到達核電廠期間，由於附近的砲擊，令視察工作一度受阻。





機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，他們擔心砲擊最終會引致核災難，因此希望可以派人長久進駐建核電廠。





「我們剛剛已完成大家期待以久的波羅熱核電廠的訪問，亦對核電廠進行過我們希望完成的初步檢視。但仍有好多工作要做，而部小組成員會留下，但我更希望在核電站設立原子能機構的常駐觀察團。」



普京向學生稱俄軍為保護俄羅斯及頓巴斯而戰

昨日是俄羅斯開學的日子，傳統上當地學校會舉行稱為知識日的活動，而俄羅斯總統普京出席俄國飛地領土加里寧格勒的知識日活動時，向學童表示，俄軍正同烏克蘭戰鬥，以保護俄羅斯以及頓巴斯地區的人民。





普京說：「今天在烏克蘭領土上，外國開始建立一個威脅俄國的包圍網。因此，在當地戰鬥的年輕人，為了保護頓巴斯地區的居民，也為了保衛俄羅斯本身，正冒著生命危險。很多人甚至戰死。因此，他們值得社區的全力支持。」





但烏克蘭和西方國家，就認為俄國的軍事行動是「無故侵略」，戰事至今已導致數百萬人逃離，數千人死亡。



烏駐澳大使：普京要為全球通脹負責

烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科警告，如果俄羅斯成功控制烏克蘭，全世界都會付出巨大代價。





他在西雪梨大學演講時表示，如果一個國家可以用武力來改變國境線，好多極權領袖都會傚仿。對於天然氣和電費價格攀升，他說普京是唯一要為全球通脹負責的人。





米羅什尼琴科亦提到，烏克蘭正在創造新的傳奇。「雖然是以寡敵眾，但九成二的烏克蘭人相信會贏得戰爭、十倍奉還。他形容人民士氣高漲、團結一致，令烏克蘭出現近代歷史以來的新生。」



俄石油生產商墮樓身亡

俄羅斯第二大石油生產商盧克石油公司的董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）昨天從莫斯科的醫院窗戶墜樓身亡，終年 67 歲。盧克公司暫時並無發表評論。





馬加諾夫自 1993 年以來，一直任職盧克石油公司，初期負責監督煉油、生產及勘探工作，直至兩年前成為公司董事長。





他的兄弟尼爾馬加諾夫，則是另一間俄羅石油生產公司 Tatneft 的負責人。



特朗普要求檢查被當局搜走文件

聯邦調查局在前總統特朗普家中搜出政府機密文件的案件，特朗普的律師已要求任命一名獨立獨立法律專家檢查文件，但美國聯邦法院並無即時就此作出裁決。





司法部表示，安排獨立法律專家並無法律依據，因為調查人員已經完成涉案文件作出的調查，亦已確認一組可能包含「律師對客戶保密條款資料」的文件。





美國政府亦強調，特朗普要求歸還這批總統文件的要求亦並無法律依據，因為這些文件本來就不屬於他。



中國政府及企業援助巴基斯坦洪災

巴基斯坦水災持續，地方官員表示，洪水正沿著印度河順流而下，導致南部信德省內的達杜地區，有數以百計村莊被淹浸，令120萬名居民痛失家園。有報道亦指、當地的村莊，正受到從山上流落嚟的山泥同洪水侵襲。





有傳媒報道，軍方、志願人員及村民正爭分奪秒疏散民眾；軍方安排飛機及船隻救援同疏散，不過據報仍有數以千計民眾滯留在受威脅的地方。





巴基斯坦當局日前公布，6月中旬以來，豪雨在當地引發的各類災害已導致過千人喪生。亦有官員指，巴基斯坦境內三分之一土地，被歷史性洪水完全淹浸。





中國的企業亦向巴基斯坦西南部的俾路支省，捐贈抗洪救災款項。駐卡拉奇總領事李碧建在捐贈儀式上說，巴基斯坦遭遇今次洪災後，中國政府及在當地的中資企業，第一時間盡己所能支援救災工作，希望巴基斯坦人民早日戰勝災情，恢復正常生活。



維州悼念已故前工黨廳長

維州今日會為已故工黨議員加勒特 (Jane Garrett) 舉行官方悼念儀式。





加勒特前任維州緊急服務廳長，有三名子女，在7月因癌病逝世，享年49歲。預計會有大概300人到 Brunswick Town Hall 向加勒特致意。





州長安德魯斯（Daniel Andrews）亦會縮短在坎培拉參與就業及技能峰會的時間，返回墨爾本出席悼念儀式。



新州政府就火車罷工下最後通牒

新州政府同鐵路工人的爭拗持續。





僱員關係廳長圖德霍普（Damien Tudehope）向工會發出新的最後通牒。他說工會必須要在今日下午5點之前取消所有剩餘的工業行動。他澄清話，工會有權採取工業行動，但是工會認為不安全的新城際車卡可能不會修改，亦顯示出工會無意達成企業協議。





工會表示前晚收到一份企業協議，以及昨日早上收到修改新城際車卡的契約。





鐵路、電車及巴士工會新州秘書克拉森斯（Alex Claassens）指契約被政府刪改到「體無完膚」，而企業協議會交由會員表決，但是工會聲稱不會接納。



新州政府被指未及時改善反毒政策

專家指出，新州政府未有及時回應兩年半前公佈的冰毒問題調查結果，導致原住民社群深受其害。





一個專責調查委員會提出多項建議，包括將個人擁有同使用違禁藥物列為非刑事罪，但是經過多次要求，州政府仍然未落實大部分的建議。





當局耗資1,080萬元進行調查，收到超過250份意見書，委員會在2020年1月呈交了100多項建議。





原住民法律服務機構總裁Kelly Warner指稱，原住民正被針對，是嚴厲罰款同監禁的目標。





他又指出，建立一個公平和有證據基礎的毒品政策，可以減低原住民監禁率的差距。



報告：聯邦警察逾時處理貪污投訴

過半數對澳洲聯邦警隊的貪污投訴未有在基準時間內解決。





聯邦申訴專員向國會提交的報告指出，只有49.5%的投訴是在基準時間內得到解決，而在兩類別的投訴，更加只有兩成得到解決。





報告指出，及時處理好投訴先可以保證有一個有效的投訴管理系統，提出行為和操守的問題以得到處理，同埋建立公眾的信任。



體育消息

一級方程式賽車手阿隆索為他和另一名車手咸美頓的賽車相撞後、稱對方為白痴一事公開道歉，並指他當時的言論被過份報導。





事故是在上周末的比利時大獎賽期間發生，全球電視觀眾都聽到兩屆冠軍阿隆索在團隊的通訊器中，作出上述的憤怒評論，並批評咸美頓以往的技術。





效力賓馳車隊的咸美頓，是七次世界冠軍，至今獲得 103 場勝利，被譽為一級方程式史上來最成功的車手。



