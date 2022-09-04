今日大事（9月5日）

聯邦國會今天復會 料將討論生活開支壓力

聯邦國會今天復會，預計議程討論的重點，將會是生活開支的壓力、氣候問題，以及政府的誠信。





澳洲儲備銀行在明天召開議息會議，預計會再度加息，外界都十分關注現金利率會加多少。





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聯邦綠黨參議員麥金（Nick McKim）要求暫停加息的安排。





麥金指，現在絕對不是澳洲儲備銀行加息的適當時候，因為加息只會令借貸人、租客、小企業的財政更加困難。





聯邦政府亦會加快審批太平洋島國的勞工來澳洲工作的步伐，以解決農業部門出現嚴重的勞動力短缺問題。





來自太平洋島國的40,000名工人，已經通過審查並準備好移居澳洲。



最新民調：兩黨聯盟支持度跌至歷史低位

一項最新的民意調查顯示，民眾對聯邦兩黨聯盟的支持度，已跌至歷史低位。





澳大利亞人報進行的最新民調發現，兩黨聯盟的基本票，下跌了兩個百分點，跌至 31%，是歷屆民調以來的最低點。





支持反對黨領袖達頓 （Peter Dutton）出任總理的人，下跌 3 個百分點至 22%，與現任總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）的差距擴大至39%，而支持艾巴尼斯出任總理的人有 61%。





自7月份對上一次做的民調以來，工黨與兩黨聯盟的支持度，已擴大至53比47。



養老金及Jobseeker金額今月起增加

養老金及尋工者津貼（Jobseeker）的社會保障金金額，今個月起將有所增加。





單身人士每兩周的津貼金額將額外增加38.9元，配偶津貼金額就額外增加58.8元。





尋工者津貼、育兒津貼和租金津貼也略有增加，每兩周的津貼金額將額外增加23元。





社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）表示，今次是養老金近12年來的最大增幅，亦是各項津貼在30多年來的最大增幅。



周末大雨後 新州中北部海岸部分地區處洪水警戒狀態

新州中北部海岸的部分地區，在周末的大雨過後，目前正處於洪水警戒狀態。





部分集水區的降雨量總計高達100毫米，目前預計Port Macquarie、Coffs Harbour及Ballina等地沿岸的陣風，時速達到100公里左右。





新州緊急服務部向澳洲廣播公司表示，一些河流正處於防洪狀態，具破壞性的風力亦正醞釀中。



強颱風「軒嵐諾」漸迫近浙江東北 亞洲各國嚴陣以待

亞洲多個國家對即將吹襲的強颱風「軒嵐諾」，嚴陣以待。





「軒嵐諾」正橫過東海，逐漸迫近浙江東北部， 預計最高風速為每小時 175 公里。浙江省海洋監測預報中心發布海浪紅色警報，以及風暴潮黃色警報，預料浙江北部、中部、南部近海會出現8至10米大浪，溫州和舟山全市明日停課。浙江重要的煉油區舟山綠色石化基地撤離1.2萬人。上海客輪全線停航。上海海事局提升防颱應急響應至三級，公安機關調動逾5萬人戒備。





南韓氣象廳預測，「軒嵐諾」星期二將登陸南韓，現時當地多處已下大雨，其中濟州西南海岸降雨量達100毫米。總統尹錫悅要求各部門提前做好防颱風和防汛工作，特別要求關注住在暴雨重災區及低窪地區的民眾。





「軒嵐諾」早前吹襲日本沖繩縣石垣市和宮古島市，超過3000戶一度停電，當局向近11萬人發出疏散令，沖繩島已取消航班。



卓慧思料成保守黨下任黨魁 並出任英國首相

英國執政保守黨經過兩個月的黨魁競逐後，今日將公布結果，





預計外相卓慧思（Liz Truss）將成為下任黨魁，並接替約翰遜出任首相。





前財相辛偉誠（Rishi Sunak）早前接受英國廣播公司訪問時，已間接承認將會落敗。他會繼續擔任國會議員，亦不排除將來會再競逐黨魁的可能性。





倫敦瑪麗女王大學政治學教授貝爾（Tim Bale）說，無論誰人出任新首相，都會面對巨大的挑戰。





貝爾指, 英國在某種程度上確實完全踏進一場風暴。食物及其他基本物品、特別是公共服務的價格上漲。為了應對通貨膨脹，英倫銀行將在明年提高利率，此舉將會扼殺增長，因此英國很可能將會步入經濟衰退。





英國保守黨黨魁選舉結果即將公布之際，中國內地環球網在社評表示，卓慧思在競選過程中，對中俄等國發出激烈、粗暴言辭，引發擔憂。社評指，英國新首相面前有一大堆難題，正處於危險臨界點，但卓慧思幾乎在整個選舉過程中都只是渲染中俄威脅，極力鼓吹增加國防預算，並聲稱按下核按鈕是首相的重要職責。





社評又表示，卓慧思將需要放更多精力在國內的務實發展上。



多個團體呼籲政府迅速落實氣候健康行動計劃

與此同時，由於洪水和極端高溫威脅澳洲人的性命，多個衛生團體的負責人呼籲，迅速落實氣候健康行動計劃。





聯邦政府打算制訂一項關於氣候、健康和福祉的國家策略，但在坎培拉舉行的「Better Futures」論壇上，有40個團體發表聯合聲明，呼籲當局有迫切需要處理有關問題。





他們希望成立一個新的部長級論壇，以及進行一個全國健康弱勢社群和能力的評估，來找出哪些最容易受到氣候危害的人。





澳洲皇家內科醫學院院長斯莫爾（Jacqueline Small）表示，對於氣候健康和人類健康如何結合起來，醫生們有獨特的觀點和豐富的經驗，並指他們一直留意到氣候變化，是如何對病人和工作人員造成影響。



三年前北領地原住民青年被警擊斃 聽證會今舉行

三年前北領地一名原住民青年被警員開槍擊斃一事, 有關的聽證會今天會在愛麗斯泉舉行。





警員羅爾夫（Zachary Rolfe ）在2019 年 11 月，於愛麗斯泉西北 290 公里的 Yuendumu 地區，向19 歲青年沃克 （Kumanjayi Walker ）開了三槍，他中槍後死亡。





羅爾夫後來在審訊中被判無罪，事件令 Yuendumu的居民感到悲傷和憤怒，一些社區人士更指責司法系統帶有種族主義。





驗屍官阿米蒂奇（Elisabeth Armitage）早前表示，聽證會將為沃克家人提供發聲的機會，並讓他們可以得到在審訊中未能聽到的答案。



澳洲國立大學相片展覽探索種族主義

由澳洲國立大學的偏執研究資助的一個展覽，正在透過一系列相片，探索種族主義和多樣性。





其中一幅肖像是前職業拳手恩杜（Lovemore Ndou），他是三屆世界拳擊冠軍，擁有七個大學學位，並在雪梨經營他自己的律師行。





他的照片記錄了原住民和移民所經歷的種族主義。





恩杜說，雖然他喜歡在澳洲生活，但就指這個國家在種族主義問題上，還有很漫長的路要走。





恩杜表示，當他第一次成為一名律師時，他記得走進法庭，坐在長椅上，同時亦有其他白人律師同坐。當時，法庭職員走到他面前，向他告訴他應該坐在後排，因為長椅是留給律師。





恩杜直言，法庭職員可以先問他是不是律師，他認為這表示身為一個黑人，沒有人認為他是一名律師。



烏克蘭宣布俄烏戰爭形勢逆轉 軍隊已重奪南部和東部領土

烏克蘭宣布，俄烏戰爭形勢開始逆轉，軍隊已重奪南部和東部領土。





不過，烏克蘭總統澤連斯基沒有具體說明是甚麼時候奪回那些地方。





他只是指，從軍事指揮官和情報首長那裡收到好消息，指重新控制南部兩處及東部一處地方。





澤連斯基說，軍隊將繼續前進，直到克里米亞地區自由為止。





澤連斯基指，他相信克里米亞地區將再出現烏克蘭國旗和自由生活，烏克蘭所有土地和人民將會獲得解放。烏克蘭武裝部隊、情報和特種部隊都已採取必要的行動，而俄軍已開始逃離克里米亞。



巴基斯坦曼查爾湖因季候雨滿溢 有洪災危機

巴基斯坦南部的曼查爾湖因季候雨而滿溢，洪災一觸即發。





氣象學家預測未來幾天曼查爾湖地區將繼續降雨，當局現正呼籲信德省兩個地區的村民撤離。





曼查爾湖是巴基斯坦最大的天然淡水湖，亦是亞洲最大的淡水湖之一。人道主義機構表示，他們正在盡力向因為洪水而流離失所的人分發援助物資，但醫療人員如伊克拉姆醫生（ Hira Ikram） 則擔心，患病人數將會上升。





伊克拉姆醫生表示，每個到醫療營求助的病人都患有疥瘡，以及胃病同腹瀉。除此之外，有些人就有胸部感染和咳嗽，發燒的情況亦很普遍 。



巴勒斯坦槍手襲擊巴士 傷5名士兵

以色列軍方指責巴勒斯坦槍手在約旦河西岸襲擊一輛巴士時，打傷五名士兵。





以色列軍方說，襲擊是由一輛卡車上的三名男子發動。





卡車在經過時，向巴士投擲炸藥，然後開槍，巴士上的士兵則開火還擊。





據報其中兩名襲擊者已被擒，並嚴重燒傷，已被送往以色列醫院救治，第三名襲擊者就仍然在逃。



世界各地智利人正就新憲法投票

世界各地的智利人正就新憲法進行投票。





在 2020 年，近八成 的公民投票通過起草新憲法，現行憲法是在 1980 年由軍事獨裁者皮諾切特（Augusto Pinochet）所制訂。





總統博里克（Gabriel Boric）支持制定新憲法，以側重保障人民的社會權利、環保和性別平等，不過， 大流行疫情、通脹高企及貨幣大幅貶值，已導致新憲法的支持力度減弱。





聖地亞哥大都會區總統代表馬丁內斯（Constanza Martinez）表示，已做妥一切準備功夫，以確保和平進行公投。





馬丁內斯表示，大家非常興奮及希望再次見到國内存在分歧的地方，可以有更多的民主。相信公投的大贏家將會是民主。目前各個地區已準備好進行安全而平靜的投票。



體育消息

在維州西北部舉行的一場公路賽車，證實有兩人喪生。





昨日一輛參與彩虹沙漠耐力賽的賽車撞樹後起火，車手和副手都當場死亡。





事故發生在賽事的第二天，警方正調查出事原因。舉辦賽事的澳洲賽車運動會表示全力配合警方調查，並取消餘下的比賽。

