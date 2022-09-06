今日大事（9月7日）

加息及通脹下澳洲經濟料穩定增長

本地繼續加息，而通脹亦不斷飆升，但是經濟學家估計過去一個季度再有穩固的經濟增長。





昨日儲備銀行宣佈連續第五個月加息，官方利率加半厘，到2.35%。財長查默斯表示，家庭的生活支出壓力將會更大，政府亦面臨更多困難，因為償還數萬億元債務的成本變得更高。





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不過，今日澳洲統計局將會公佈六月季度的經濟數據，而聖喬治銀行經濟學家估計季度增長會有1.1%，全年增長3.6%。





而CommSec證券公司經濟學家Ryan Felsman亦估計季度增長為0.8%，全年增長有3.3%。聯邦政府今日會在國會引入草案，削減在藥物福利計劃之下，國民的普通處方藥物開支。





如果草案獲得通過，由明年起，藥物福利計劃內的處方藥物，公眾負擔的最高費用將會由$42.50降至$30，差不多削減三成。





聯邦政府指這項措施有助舒緩國民的生活開支壓力。



政府承諾為難民提供永久保護措施

移民部長吉爾斯（Andrew Giles）承諾聯邦政府會履行諾言，為持有臨時保護簽證者發出永久保護。





昨日，數百名難民和支持者在國會大樓外集會，要求政府兌現承諾，廢除臨時保護簽證。





工黨曾經表示，該簽證阻礙難民尋找穩定工作、和家人團聚，以及獲得高等教育機會，因此應該廢除。





吉爾斯在推特發文表示，艾巴尼斯政府曾經承諾會將應得保護的人從臨時保護簽證過渡到永久保護，並會盡快履行。



當局欲提高殘疾人就業以填補人手短缺

聯邦政府推出一項新計劃，希望能夠填補旅遊業的人手短缺，同時為殘障人士提供就業機會。





殘障人士的失業率是平均失業率的兩倍有多，而勞動力參與率亦差不多30年無提升過。





聯邦社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）向SBS表示，國家必須要努力包容殘障人士和他們的技能。





「我希望見到工作場所能夠對所有人都更包容。殘障人士也不想覺得自己是一個負擔，或者不想在工作場所要求特別對待。很希望能在這方面和商界、政府、公共服務及機構合作。」



新州延遲柴油巴士換電動車計劃

新州政府一個被形容為「空中樓閣」的計劃，準備將8,000部柴油巴士改成電動車，而家會延遲5年完成。





前運輸廳長康斯坦（Andrew Constance）在2019年提出這項建議之後，州政府展開計劃，目標是在2030年底之前，將柴油同天然氣巴士過渡。





但是基建廳長斯托克斯（Rob Stokes）在財務審計聆訊上透露，而家的新目標是在2035年將所有雪梨巴士改裝，然後在2047年底前，所有鄉鎮地區巴士會完成電動化。



全國托兒中心今日罷工部份會關閉

幼兒教育工作者今日採取工業行動，全國估計有7萬個家庭無法將子女送到幼兒中心。





超過1,000間託兒中心將會關閉或者只是局部開放，而工作者將會在全國各地遊行。





聯合工人工會要求聯邦政府保證加薪同進行重大改革。發言人吉本斯Helen Gibbons表示，幼兒教育工作者已經筋疲力盡，並且對一直不被重視感到不滿。



澳洲提出捐款所羅門群島大選 遭指責干涉內政

所羅門群島對澳洲建議撥款作為當地下屆大選的經費表示憤怒。





據報總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）指這個建議是對當地民主制度的侮辱，等於外國干預他們國家的內政。





不過索加瓦雷的言論反過來引起當地反對黨領袖Peter Kenilorea Junior的批評，指總理的意圖是堅持繼續掌權。





索加瓦雷曾經表示可能要推遲下屆大選，因為當局無能力同時負擔大選以及在2023年主辦太平洋運動會，之後澳洲提出撥款資助大選。



東帝汶總統訪澳尋求解決汽油田爭端

東帝汶總統奧爾塔（Jose Ramos-Horta）今日到澳洲展開訪問，預料他會就天然氣田問題的僵局希望尋求解決方案。





兩國之間就一個天然氣田的地點一直存在爭拗，東帝汶有權收取當中七成的權利費。聯邦外長黃英賢上星期在東帝汶首都帝力商討解決方案。估計這個天然氣田總值達到700億元。





這個 Greater Sunrise 氣油田位於澳洲西北海岸對開的帝汶海上。





奧塔爾今日下午將會在全國記者俱樂部發表演說。



中國大使：澳中領袖有必要保持對話

中國駐澳洲大使肖千表示，他一直在和澳洲外交部合作，就總理艾巴尼斯和中國領導人習近平可能舉行的高層會晤作準備。他強調，中澳等主要國家有必要保持高層對話。





澳中關係持續緊張，而在聯合國最新發表的新疆人權報告，稱證實中國普遍侵犯新疆的維吾爾族穆斯林的人權，外長黃英賢日前亦已承諾，會和聯合國採取「一致行動」。但肖千表示，中國不會因此而對澳洲進行報復。





他說：「作為大使，我不建議對澳洲當局所發表言論作出懲罰。澳洲有權發表自己的意見。但我會建議澳洲在發表嚴肅言論之前，應核對事實。」





肖千亦談及台海緊張局勢，強調主張台獨的人將受到中國法律的制裁。



國際原子能機構籲俄烏停止核電站附近戰鬥

國際原子能機構表示，專家小組發現烏克蘭戰爭前線的扎波羅熱核電廠已遭到廣泛破壞，呼籲在俄烏要停止在附近地區的戰鬥，雖然他們的報告並未將損失歸咎任何一方，但報告表明，如果不停止攻擊，就會有核災難的風險。





聯合國秘書長古特雷斯亦同樣呼籲交戰雙方應保持冷靜，並希望在核電廠周圍，建立一個安全保護區，以防止已經歷過切爾諾貝核災而傷勢未渝的烏克蘭，再次發生核災難。





古特雷斯說：「無論是對歐洲最大的扎波羅熱核電廠或烏克蘭的任何其他核設施，造成有意或無心的任何損害，都可能造成災難，附近地區亦同樣會遭映。各界必須採取一切措施避免發生這種事，亦需要以常識及合作精神來行事。」





另外，俄羅斯關閉將天然氣輸送到歐洲的一條管道後，預計歐盟各國能源部長在星期五開會時將討論如何採取下一階段的措施，以解決當地的能源危機——可能會包括將天然氣及能源價格脫鉤、以及增加能源市場的流動性。





歐盟能源專員西姆森表示，歐洲各國亦已同意，一同以最大的力度減少使用天然氣，以確保全球天然氣和液化天然氣市場不受影響。



美國指俄軍從北韓購入軍備

美國表示有情報顯示，俄羅斯正從北韓購入數百萬枚火箭彈和砲彈以用於對烏克蘭的侵略戰爭。





有關消息得到美國國防部發言人Patrick Ryder準將確認，他預料俄羅斯之後會試圖購買更多北韓軍備。





目前確實有跡象表明俄羅斯已經向北韓採購彈藥，但我無法提供更詳細的信息。不過這明確表明俄羅斯所處的局勢，顯示俄軍在烏克蘭的持久戰力及後勤開始被削弱。





在此之前，白宮證實俄羅斯上個月從伊朗購買了無人機，用於烏克蘭戰場。



應對生活支出上漲 蘇格蘭凍結屋租

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）表示，他今日將向蘇格蘭議會推行一項緊急法律，即時凍結在蘇格蘭境內的公共及私人出租住宅的租金，以應對英國不斷上升的生活成本危機。





他強調，新法案亦會暫時停止「驅逐安排」，為租戶提供一定程度的安全保障。





「蘇格蘭政府無權阻止電費單飆升，但當局可以亦將會採取行動，以確保房租不會上升。這些雖然都只是臨時措施，但法案可以令很多居民在這個艱難的冬天獲得所需的安全保障。」





房地產行業則不歡迎有關的措施。蘇格蘭房地產聯會的主任梅爾胡什表示，新政策可能會破壞改業界專門建造的出租房屋供應，因為投資者可能會質疑「蘇格蘭政府日後還會有收緊措施」。



以色列炮擊敘利亞機場

敘利亞國防部表示，當地的阿勒頗機場遭到以色列軍隊的襲擊，令跑道受損，機場要停止服務。





據報，導彈由沿岸城市拉塔基亞以西的地中海地區發出，是今個星期內當地第二次出現被導彈襲擊的消息。





以色列當局亦表示，他們正加強打擊敘利亞機場的力度，以阻止伊朗正利用空中補給線更頻密地向敘利亞及黎巴嫩的盟友——包括真主黨組織——運送武器。



澳洲東岸未來幾日料有降雨和雷暴

澳洲氣象局表示，隨著冷鋒在東海岸移動，預計未來幾天會出現更多降雨和雷暴。





氣象局高級氣象專家Dean Narramore表示，東海岸各州最西部的一些地區，降雨總量可能與正常預期的整個 9 月份的雨量相似。





他指澳洲南部和東部的居民應該密切留意情況並聽從當局就該區作出的建議。





「在南澳、新州及昆州西部地區，可能會見到大範圍的降雨和雷暴活動。另外，南澳可能會發生好嚴重的強烈雷暴，會伴隨大冰雹、破壞性大風和暴雨，可能導致山洪暴發。」



雪梨致命車禍釀五死僅司機生還

雪梨西南面發生恐怖車禍，5名十幾歲的青年喪命。





事發於昨晚8點左右。據警方透露，在鄉鎮 Buxton附近，一名18歲司機駕駛的日產開篷小型貨車，失控撞向大樹。





車上5名乘客，包括兩男三女，當場喪生。





司機在事故中生還，被送到 Liverpool 醫院接受血液同尿液檢測。





Camden 警署總警司Paul Fuller表示，意外現場是他在警隊38年來所見到最可怕的情況。



維州悼念已故著名樂隊主音歌手

維州政府昨晚為樂隊The Seekers的主音歌手達勒姆（Judith Durham）舉行官方悼念儀式。達勒姆上個月初病逝。數千人在墨爾本的維州藝術中心出席儀式，更有大批歌迷在網上觀看現場直播。





樂隊創辦成員Keith Potger形容達勒姆是他的小妹妹。





「家庭這個詞語對我有好特別的意義，因為達勒姆就好似我的小妹妹一樣。達勒姆在醫院的時候我們曾經通過電話，談及互相之間的愛，以及一齊走過的精彩人生之路。這個路程會永遠繼續。我們的最後談話會銘記在我心中。」



體育消息

丹麥單車手佩德森憑最後衝刺勝出環西班牙單車賽第十六站賽事。





但有意競逐總冠軍的斯洛文尼亞單車手羅格里奇（Primoz Roglic）在接近終點前發生炒車意外，未能超越總成續暫時領先的埃文普爾（Remco Evenepoel）。





山路賽方面的排名同樣無太大變化，澳洲車手維恩（Jay Vine）仍然拋離厄瓜多爾對手卡拉帕茲（Richard Carapaz），保住「山路之王」的戰衣。



