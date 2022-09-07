今日大事（9月8日）

央行行長將講解經濟及貨幣政策計劃

儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）今日會發表演說，可能會透露未來加息的速度和達至的水平。





行長將會談及本地的經濟以及貨幣政策的任務。今個星期儲備銀行決定加息半厘到2.35%，以壓制通脹。洛菲利表示在接下來幾個月內利息會繼續上升，但是央行沒一個「既定的路線」。





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另一方面，昨日公佈的數字顯示本地的六月季度國內生產總值增長為0.9%，但是官方利率上升被指可能成為影響增長的因素之一。





國民銀行首席經濟學家奧斯特（Alan Oster）表示，市場預料利率會升到3厘半，這個水平可能會導致經濟衰退，儲備銀行應該暫停加息。





「市場可能會採取觀望態度。因為到時利率上升到這個水平的時候，現金流轉問題就會開始影響到消費者。消費就會減弱。大家就要看看情況會有多壞。」



參院動議修正政府氣候變化行動草案

聯邦政府引入的氣候行動草案有可能即將通過。





參議員昨晚辯論到深夜，預料今日會再有動議修正。其中包括獨立參議員波科克（David Pocock）和藍比網絡（Jackie Lambie Network）提出對負責的部長有更嚴謹的匯報要求。





該草案上個月在眾議院首先通過。如果在參議院通過，將會再送回眾議院表決。





氣候變化部長鮑文（Chris Bowen）較早時表示，這個草案是政府環保行動的開始，而非終結。





他說：「大家不能夠再浪費一分鐘，在8年內減排43%是一個很高的目標。希望能夠達到更佳的目標，盡量將氣體排放減到最低。」



各州地每日新冠數據改為每周公佈

各州和領地將會停止每日公佈單日新冠感染數字，而改為每星期公佈一次。





州地政府和聯邦政府達成協議，在今個星期五公佈最後一次單日數字之後，就會到下星期五9月16日開始每星期公佈一次數字。





聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，該決定符合專家的衛生建議，可以保證有高質素和準確的資訊來反映出疫情的動態，令全國和各州及領地的匯報方法一致，而有助分析全國同全球新冠疫情的趨勢。





每星期公佈的數字會包括新增個案、不治人數、住院和在深切治療部的人數。



新冠確診者縮短強制隔離天數明日生效

新的新冠確診者隔離規例將會由明日起生效。





強制自我隔離期由7日縮短到5日，但是高危地點工作者除外。經過5日隔離者在之後的兩日，或者仍有症狀者，仍然禁止到訪醫院、安老院和殘障護理中心，或者到這些地方上班。





昨日全國公佈錄得的單日新冠感染數字是10,051宗，而不治人數有62人，留院人數是2,460。



體育賽事決賽季來臨 當局籲民眾打加強針

當局敦促球迷在今個月的決賽賽事舉行之前接種新冠疫苗加強劑。





到目前為止，全國的16歲及以上人口，只有剛超過71%，接種了至少3劑疫苗，即是差不多三份之一人未接種加強劑。





疫苗資訊組織免疫聯盟（Immunisation Coalition）總裁Kim Sampson指公眾已經安於現狀，以為疫症大流行已經結束。他指，來自全國各地的大量球迷聚集觀賞決賽賽事的時候，群眾必須要完成接種疫苗。



美國紐約取消強制口罩令

美國紐約州宣布，解除公共交通強制戴口罩的防疫措施， 機場和共享乘車也不再需要戴口罩，但在醫院和療養院等醫療機構仍需佩戴口罩。





州長霍赫爾（Kathy Hochul）表示，鼓勵民眾戴口罩，但可自行選擇，她呼籲民眾尊重彼此的選擇。





「這意味著民眾自行決定是否戴口罩。對接觸到的人、自己的情況、工作地點進行個人風險評估。民眾自行決定，但不要對其他乘客的選擇進行批評。」



加拿大連環持刀襲擊案疑兇落網

加拿大連環持刀襲擊案，在逃的疑犯邁爾斯·桑德森 (Myles Sanderson)，在警方搜捕3日後，在當地星期三下午被捕。





邁爾斯·桑德森是早前被發現死亡疑犯達米安·桑德森（Damien Sanderson）的哥哥。





拿大警方表示，他們在薩斯喀徹溫省的城鎮 Rosthern 發現30歲的邁爾斯·桑德森後，已將他拘捕。





案發當地星期日，造成10人死亡，18人受傷。





邁爾斯·桑德森之前被判 59 項罪名成立，並有暴力記錄，服刑4年後，今年 2 月獲假釋。加拿大假釋委員會正在檢討批准他假釋的決定。



普京批評歐盟設置天然氣價格上限

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）建議重新開放聯合國促成、通過黑海出口烏克蘭糧食的交易，又威脅要如果歐盟對俄羅斯天然氣價格設上限，則停止向歐洲供應所有天然氣。





普京在俄羅斯遠東地區的年度經濟論壇上發表講話時強調，俄羅斯不會在烏克蘭的戰爭被擊敗，並嘲笑歐盟限制俄羅斯石油和天然氣的計劃，是「愚蠢的決定」。





他表示，這樣的決定將明顯違反現有合約，俄羅斯將有權關閉供應。「俄羅斯將完全履行合約義務。但如果有人試圖對俄羅斯強制執行某些事情……這些人今天無法獲得他們的意願。他們應該知道要改正。」





在聯合國和土耳其斡旋下，訂立的穀物協定創建了一條受保護的運輸走廊。在俄羅斯發動海陸空襲擊後，烏克蘭失去其主要出口運輸路線 。



越南卡拉OK火災釀32死

越南一間卡拉OK發生大火，造成至少32人死亡，當局已對起火原因展開調查，初步懷疑是電線短路引起。





總理范明政（ Pham Minh Chinh）下令各省市確保各地的場館執行安全標準。





事發昨晚大約9點，起火的卡拉OK位於胡志明市附近的工業中心平陽省，樓高4層。公安部表示，二樓起火時，屋內約有60人，火勢迅速蔓延至放滿易燃物的3樓。有困在高層的人，被迫跳樓逃生，部份人獲救時已失去意識。



北京指美國太空政策是擴軍稱霸

對於美國國防部近日發佈的新版太空政策文件，中國外交部發言人毛寧回應指，文件充分暴露美方在太空擴軍備戰、稱霸外空的野心。





她說，長期以來，美國公開將外空界定為「作戰疆域」，組建外空軍和外空司令部，開展軍事攻防演習和技術試驗，並且消極抵制中俄外空軍控倡議。





毛寧又說，中方敦促美方重新檢視太空政策，立即停止有損外空安全的消極舉動。





另外，再有美國國會議員訪問台灣。越南裔的眾議院民主黨女議員Stephanie Murphy，率領7名民主共和兩黨議員乘坐飛機昨晚抵達台北，是自上月初美國眾議院議長佩洛西訪台後，第3度有美國議員到訪。他們會與總統蔡英文會面。



昆州政府歸還傳統土地予原住民社區

昆州Cape York半島的原住民社群獲得州政府正式歸還土地。





Gudang Yadhaykenu、Atambaya以及Angkamuthi三個部落，在Injanoo舉行儀式，接管362,000公頃的土地。聯邦法院在八年前裁定他們擁有傳統地權。





Angkamuthi長老烏Sandra Woosup表示，原住民社群經過了27年、幾代人爭取土地的歸還。





前總理及總督所定慈善撥款被取消

一個1,800萬元原定給一個慈善機構、得到聯邦總督支持的撥款，現在被取消。





這項撥款原定給澳洲未來領袖基金會（Australian Future Leaders Foundation）用於一個未開始運作的計劃，在時任總理莫理遜和總督克利 （David Hurley）商討之後決定撥款。





聯邦政府已決定取消撥款，因關注到這筆撥款是未經投標競爭過程而決定。





防止自殺日：網上勸喻訊息非常有效

今日是「RU OK Day」防止自殺日，目的是鼓勵公眾開心見誠地談論精神健康問題。





自殺是本地15至44歲人口的頭號死亡原因，坊間呼籲聯邦政府撥款加強在網上宣傳防止自殺訊息。





有試驗證明，當有人用關於自殺的關鍵詞上網搜尋的時候，就自動彈出這些宣傳訊息，是非常有效。





研究員話，這些宣傳廣告鼓勵情緒低落的人士在試圖自殺之前尋求幫助，可以挽救性命。





有需要的人士，可以撥打Lifeline熱線13 11 14求助。



雪梨致命車禍肇事司機控五罪

雪梨西南面造成五名青少年喪生的車禍，18歲的男司機被控五項危險駕駛引致死亡罪。





事發於星期二晚，在鄉鎮Buxton附近，一部開篷小型貨車撞向大樹，車上兩男三女乘客當場喪生，死者年齡14至16歲。





司機被送到Liverpool醫院。警員在他出院時將他拘捕，帶到Narellan警署。



達爾文餐廳爆炸五人受傷

達爾文一間餐室發生爆炸，有5人受傷。





據警方透露，緊急服務人員昨晚接報市中心發生爆炸和火警，奉召到現場。





警方正在調查爆炸原因。北領地工業安全當局亦分別展開調查。



體育消息

澳式足球聯賽（AFL）星期六晚會在墨爾本板球場（MCG）舉行準決賽，Fremantle表示有信心能夠擊敗Collingwood，晉級決賽。





Fremantle教練Justin Longmuir表示，他們上星期在珀斯主場的賽事擊敗Western Bulldogs，而本周六的賽事作客，預計會有大批東道的Collingwood擁躉，他們會爭取一開賽就發揮水準，會搶先入球得分。



