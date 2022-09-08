今日大事（9月9日）

英女王伊利沙伯二世逝世

英國白金漢宮證實，英女王伊利沙伯二世在蘇格蘭東北部巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。





成千上萬的英國民眾、聚集在白金漢宮前獻花及英國國歌，為英國史上在任最長的君主致哀。





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就任英國首相僅兩日的卓慧思表示，伊利沙伯二世是現代英國建立的基石，英國是在她的統治下發展壯大。她說女王服務國民一生的時間超越了大部份人的記憶，而英國和全球人民都熱愛和擁戴她。







她又說在這個艱難的時刻，英國會和英聯邦及全球共同慶祝女王非凡的一生。







英國反對黨領袖施紀賢（Keir Starmer）表示，女王在位期間，團結整個英國，因為「在政治衝突面前，她一直趕衛全國共識、而並非持續衝突」。他指，女王逝世，對英國及世界都是悲傷的一天。





施紀賢說：「今天他地要哀悼一位非凡的君主的離開。對王室來說是痛失一名親人，因此，國民的思念和皇室成員和在，亦分擔他們的悲痛。女王亦和所有英國人，建立了一種特殊的個人關係，一種基於服務及奉獻國家的關係。70 歲以下的英國人，都只知道伊利沙伯二世女王是他們唯一的國君。」





新君查理斯將會獲得國王查理斯三世的稱號，但暫時未知何時會正式登基。



世界各國領袖向英女王致哀

加拿大總理杜魯多表示，得知消息後心情非常沉重，因為英女王是他世界上最喜愛的人，會非常懷念她。他又說女王一直在加拿大人的生命中存在，她亦會成為加拿大國家歷史的重要部份。





美國總統拜登形容英女王是尊貴無比的女性元首，為美英盟友關係貢獻良多。他又提到自己和繼任國王的查理斯熟悉，會繼續強化女王留下的兩國關係的遺產。





新西蘭總理阿德恩表示有幸這個非凡的女性成為他們的女王，而今日是一個章節的終結。法國總統馬克龍感謝女王一直熱心促進英法之間的友誼。





聯合國秘書長古特雷斯亦有致哀，安理會和大會都在會議前進行了默哀儀式。



澳洲全國哀悼女王 總理總督將赴英面聖

坎培拉亦對女王下半旗致哀。澳洲會進行全國舉哀，並在國會舉行全國追悼會。原定於下周重開的國會亦將暫停至少 15 天。





總理艾巴尼斯已確認，他將在未來幾日和總督一起前往英國倫敦，與新國王查理斯會面。





艾巴尼斯發表全國電視講話時表示，英女王逝世對澳洲人是深切的損失。





「英女王是澳洲大多數人所知道的唯一在位君主，也是唯一訪問過澳洲的君主。她在位的非凡七十年中，女王陛下在快速變化中，是一個罕見、而令人放心的恒數，亦是澳洲人的生活中一個睿智而持久的存在。16位澳洲總理都要和她協商，16位總督都在她的名義下任職。」



政府氣候變化草案通過國會

艾巴尼斯政府引入的氣候變化草案獲得通過，減排目標成為法律，環保和保育團體表示歡迎。世界自然基金會澳洲分會認為這個法案必須成為加強對抗氣候變化行動的基礎，為「零排放未來」鋪路。





基金會的氣候及糧食安全負責人Krista Singleton-Cambage表示，現在澳洲可以基於這個法案，採取更有效的行動，並成為再生能源的超級國家。





法案是在綠黨和獨立議員的支持之下通過，而綠黨參議員沃特斯 (Larrisa Waters) 認為法案仍然做得不足夠。





「國際能源機構發表的2020至21年度煤礦報告指出，澳洲的新出口煤礦場數目是全球最高。聯邦政府如何可以繼續開設新煤礦，而達到43%的目標？」





反對黨副領袖利蘇珊（Sussan Ley）亦質疑法案的實際成效。



島國籲澳洲支持將氣候問題交到國際法庭

與此同時，太平洋島國有強烈聲音呼籲澳洲公開支持將氣候公正問題提交聯合國最高法庭。





聯合國大會今個月稍後會表決這個問題是否可以交由國際法庭審理，而通過議決要得到過半數支持。





島國帛琉前總統雷門格紹（Tommy Remengesau）指氣候變化情況緊急，必須要採取多方面的應對措施。





「氣候公正仍然不被視為一個安全或者生死攸關的問題。大家只是隨機應付。現在應該全面確認氣候屬於公正問題。所以必須立刻處理。」





在2012年, 帛琉和馬紹爾群島在聯合國大會提出相似的要求，但是得不到過半數支持，反對的國家包括美國在內。



航班口罩令結束 全國不再每日公佈新冠數據

由今日起，在到澳洲的國際航班上無需再強制戴口罩。國內航班亦取消口罩令。但是當局仍然建議乘客為自己安全考慮戴口罩。





另外，由今日起，新冠感染者的隔離期，只要再無症狀，減至最少五日，但是在高危地點工作者，包括安老院、殘障護理和家居護理等，仍然要隔離一個星期。





昨日全國公佈錄得的單日新冠感染數字是9,175宗，而不治人數有74人，留院人數是2,388。





在今日之後，各州和領地會停止每24小時公佈新冠數字，而改由每星期公佈一次。



專家籲加強認知障礙症照顧者培訓

專家認為高齡護理人員必須要對認知障礙症有更深的認識和了解。





在雪梨一個有關這種腦退化症的國際論壇上，與會者得悉在澳洲要成為認知障礙症病人的照顧者，只需接受六個星期的網上培訓。





在這個兩日論壇上，精神科醫生兼Hammond Care認知障礙症中心的臨床管治負責人麥克法蘭（Stephen Macfarlane）批評六個星期的訓練課程是「罪行」，必須將認知障礙症訓練列入安老院護理課程裡面。





在2018年皇家委員會調查高齡護理的質素和安全之後，建議加強認知障礙症教育和提高員工薪酬和工作條件。



公平工作公署處理新州政府與火車工會爭拗

新州政府和鐵路工人的長期爭拗今日會由公平工作署展開聆訊。原定今個星期二展開的聆訊一度被延期。





州政府警告會終止鐵路工人的企業合約之後，鐵路、電車及巴士工會向公平工作署提出申訴。





雙方的主要爭拗點是工會堅持要修改一系列的韓國製城際車卡，指稱這些車卡在新州鐵路網上操作並不安全。



新州住宅兇案一人死亡兩人被捕

新州中海岸發生刀殺命案，一名男子喪生，有兩人被羈留。





昨晚8點半後，警方接報在 Hamlyn Terrace 一個住宅內有襲擊事件。緊急救護人員到場將一名33歲男子送到附近運動場，由直升機送院，但是傷者在現場不治。





警方拘捕一名25歲男子和一名19歲女子。據警方透露，三名涉事者互相認識。專家人員正在現場蒐集證據。



兩人帆船橫跨塔斯曼海 漂浮三日獲救

兩名70高齡的男子從新西蘭揚帆前往昆州，因為帆船損壞，在塔斯曼海漂浮三日後獲救。今次是新州警方歷來最遠程的海上拯救行動。





74 歲的John McEnallay和70歲的Keith Turner昨日下午獲救被送到雪梨內西區Balmain 的新州海警總部，兩人仍然精神奕奕。





他們星期一遇上風暴，帆船被損壞，決定發出緊急求救訊號。警方指他們能夠安然獲救歸功於兩人啟程之前有充分準備。



賭場跌白粉被逐 殘疾球員斥歧視

澳式足球聯賽 AFL球星凱里 （Wayne Carey）上星期被珀斯皇冠賭場下逐客令的事件，出現變數。





據報上星期四，一包白色粉末被發現跌落賭桌上之後，51歲的前冠軍球星凱利被護送離開賭場。他聲稱這些粉末是抗炎藥，用來治療足球導致的傷勢。





凱利在新州 Wagga Wagga 就男性精神健康問題發表演說的時候，談及這宗事件。他堅持自己無犯錯。





他已經將事件交由律師調查，是否會指控皇冠賭場歧視殘障人士。而賭場承認將來如果出現類似情況，會通知警方處理。



歐洲央行加息四分三厘是歷來最大

歐洲央行宣佈加息四分三厘，是歷來最大的加幅。19個歐元區國家將會受到影響。





行長拉加德 (Christine Lagarde)表示，歐洲央行會在接下來幾次會議中繼續加息，因為通脹過高，並會有一段長時間高於目標水平。





澳洲儲備銀行、美國聯邦儲備局、和全球多個國家央行都採取和樣策略，試圖控制通脹。





歐洲央行的利率移動幅度只有四分一厘。而自從1999推出歐元以來，一直未有加息四分三厘的記錄。



北京反對美國推遲解除加徵關稅措施

中國商務部不滿美國政府再次推遲消除對中國商品加徵的關稅措施。





美國貿易代表辦公室日前表示，已收到超過350間公司的提呈，要求維持2018年和2019年前總統特朗普挑出301條款，並決定繼續對價值數千億美元的中國進口商品徵收關稅。





中國商務部發言人束珏婷回應消息時表示，中國始終認為，這項關稅措施，不利於中美兩國及全世界，在當前高通脹的形勢下，美方決定延長對華加徵關稅，勢必令眾多美國企業和消費者承受更大損失。



特朗普前顧問及盟友被控洗黑錢和詐騙

美國前總統特朗普的顧問及長期盟友班農，涉嫌政治詐騙而要面臨法庭指控。





現年68 歲的班農，被正式指控在「美墨圍牆」計劃宣傳運動期間，涉嫌洗黑錢及進行陰謀詐騙行為。





美國紐約的檢控官指控他利用計劃的參與組織，向第三方的機構，轉移了數十萬美元的捐款 ，並將付款匯給參與該計劃的另外兩個人。班農亦已就這些指控短暫出庭作供，但表示「不認罪」。





法庭的控罪，和班農之前曾受聯邦起訴的行為相和，特朗普在他任職的最後一天向班農作出特赦，亦當年法庭審判提前結束。



俄軍被指襲擊敘利亞反政府軍據點

據報，有四架俄羅斯戰機在敘利亞西北部伊德利卜省發動 16 次十空襲，導致七名平民死亡，至少十二人受傷。空襲擊中了一個石雕工廠及一個平民住宅。





有敘利亞民防志願者表示，一個由敘利亞反政府勢力控制的境外領土地區、也和樣遭到地對地導彈及集束彈藥的襲擊。





敘利亞西北部的伊德利卜省是當地最後一個反政府軍在境外據點。伊德利卜省由與基地組織有聯繫的解放組織 (Hayat Tahrir al-Sham )控制，而北部阿勒頗省，則由土耳其支持的反政府組織控制。



體育消息

網球方面，澳洲球手基爾喬斯，雖然在美國網球公開賽的準決賽失利，但賽事後，他的世界排名近三年來首次重返頭20位。





基爾喬斯的排名一度在今年2 月跌至第 137 位，但星期一公布他新的排名後，他已超越德米瑙爾 (Alex de Minaur) ，躍升為目前澳洲國內世界排名最高的男球手。





不過，基爾喬斯在準決賽，輸給俄羅斯的哈查諾夫時，被人用手機拍到他在球場上的發脾氣的情況，亦令他的形象再次受損。



