今日大事（10月10日）

新州本周中將受到另一道廣闊低壓槽影響 再下暴雨

新州在今個星期中，將會受到另一道廣闊的低壓槽影響，屆時再會下暴雨。





由於河水水位仍然繼續上升，當局昨天向雪梨的Hawkesbury地區，以及新州中西部和Riverina地區發出多項疏散令。





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當局並設立四個庇護中心，為至少五個需要疏散地區的居民提供服務。





新州緊急事務廳長庫克（Steph Cooke）警告，洪水的威脅仍然嚴重，未來將有更多雨水落在已經被水淹浸的地區及集水區。





庫克指，新州鄉郊及偏遠地區的居民，未來幾天將坐立不安，而另一個暴雨系統，又將在周三至周五到來。



最新政府數據：重大國防項目超出預算數十億元

最新的政府數據顯示，重大國防項目實施時間累計延遲97年，並超出預算數十億元。





這些項目包括獵人級護衛艦、戰鬥運輸機、巡邏艇、戰鬥指揮系統、一系列衛星通信項目，和P8A波塞冬飛機。





報告亦確定至少65億元預算之外的項目變化。





政府表示，大部分超支是因為匯率和指數化，但亦歸咎前兩黨聯盟政府「管理混亂」。





財長查默斯(Jim Chalmers)和國防部長馬利士(Richard Males)，預計將在今天稍後時間公佈國防部面臨的主要預算壓力。



普京形容克里米亞大橋的爆炸事件是「恐怖主義行為」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指責，克里米亞大橋的爆炸事件，是由烏克蘭特工部門策劃，並形容為「恐怖主義行為」。





普京與帶領調查的聯邦偵察委員會主席巴斯特雷金舉行視像會面時表示，一輛貨車在星期六於橋上被引爆，目的是要破壞俄羅斯重要的民用基礎設施，事件中有三人死亡。





巴斯特雷金說，參與大橋恐襲的亦包括俄羅斯及其他國家公民，已對相關恐怖主義行為刑事立案。





發生爆炸的是俄羅斯連接克里米亞的唯一大橋，現時已恢復有限度通車。





與此同時，烏克蘭未有聲稱對爆炸事件負責，但總統澤連斯基在網上發表講話時，提及此事。





澤連斯基說，今天在國內大部分的領土，天氣都很好，大約20 度，陽光燦爛溫暖。但不幸的是，克里米亞就密雲滿佈。 烏克蘭人知道他們的未來是陽光明媚的，是一個沒有佔領者的未來。 如果佔領者趁機逃走，就將會是他們最好的選擇。 但如果他們被迫留下，就可以向烏克蘭投降。



俄軍導彈襲擊扎波羅熱市 澤連斯基批「絕對邪惡」

烏克蘭總統澤連斯基（ Volodomyr Zelensky）譴責俄羅斯以導彈襲擊扎波羅熱市，造成至少 17 人死亡，並指襲擊為「絕對邪惡」的行動。





過去9天裡，該市及周邊地區至少有60名平民在戰事中死亡。





最新一輪的襲擊導致至少一棟高層住宅部分倒塌，及鄰近建築物的窗戶被炸毀。





73歲的拉尊科（Tetyana Lazunko ）所住的大樓亦被炸燬，她說俄軍襲擊時，並沒有明顯的軍事目標。





拉尊科表示，發生爆炸時，一切都在震盪，她質疑這個地方沒有工業、沒有軍隊、也沒有軍事工廠，為什麼要在這裏進行轟炸，「究竟為什麼？ 」



政府擬引新例 准電訊公司與銀行就防網絡犯罪合作

聯邦政府上星期四宣佈引入新法規，將原本禁止電訊公司，包括Optus將客戶個人資訊與金融機構分享的做法，改為容許他們在防止金融詐騙、網絡犯罪方面進行合作，預計今天將取得進展。





相關法規很可能會提交給總督克利（David Hurley）





澳洲民眾最近對Optus洩漏客戶個人資料相關事件感到憤怒，通訊部長魯能（Michelle Rowland）表示，有關法規將確保 Optus 和其他電信公司與銀行和政府機構進行協調。



報告：一半澳洲人在過去3個月需精神健康支援

一份關於澳洲人精神健康需求的全國報告顯示，在過去三個月，有一半的澳洲人需要精神健康支援。





由澳洲精神理健康局委託進行的首份「全國報告」，收集了每個年齡層的資料，包括80歲以上的年齡組別。





Mental Health Australia 行政總裁比格利（Leanne Beagley）博士說，某些特定群體出現精神疾病的比率較高，並且在獲得服務方面遇到更多障礙。





這些群體包括，澳洲原住民、性小眾社群、偏遠地區的澳洲人及他們的照顧者。





比格利博士表示，這項研究亦顯示社會聯繫，對減低精神健康狀況不佳的風險的重要性。



艾巴尼斯堅持選舉承諾 推第三階段減稅措施

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，他不會改變他在選舉中承諾的減稅方案。





今個月25日聯邦財政預算案將公佈，外界一直有聲音要求艾巴尼斯，取消或修改上屆莫理遜政府在工黨支持下，於2018年推出的第三階段減稅措施。





這項減稅措施是向收入達到45,000元至200,000的人士，實施統一的30%稅率，措施將於2024年年中生效。





艾巴尼斯說他打算堅持他的選舉承諾。





艾巴尼斯表示，政府的立場很清楚，沒有改變。減稅措施將在 2024年實施。政府正在制訂2022年10月的預算案。」



三名示威者抗議氣候變化 手貼展出畢加索畫作被捕

三名抗議氣候變化的示威者，涉嫌干擾在維州國家美術館展出的畢加索畫作被捕。





從社交媒體的影片看到一名59歲的男人和一名49歲的女人，將手掌貼在畢加索的1951年作品《韓國大屠殺》上，有關作品是從巴黎借來的。





他們在地上放了一條橫額，上面寫著「氣候混亂等於戰爭和飢荒」。





展覽暫停對外開放一個多小時，直至有人將兩人的手掌，從這幅畫的有機玻璃保護罩上移走。





環保組織Extinction Rebellion在社交媒體上為今次的示威行動負責，並指是故意針對畢加索的畫作，以將氣候變化與戰爭聯繫起來，另一名49歲的男示威者亦被捕。



美國不相信俄羅斯對烏克蘭決定使用核武

美國表示，烏克蘭軍隊繼續奪回領土，但就不相信俄羅斯總統普京已決定使用核武。





美國白宮國家安全事務發言人柯比（John Kirby）對美國廣播公司指，雖然普京的盟友建議俄羅斯對烏克蘭使用低當量核武，但他不認為普京會這樣做。





柯比表示，美國正盡最大努力監察事件。他可以說的是，沒有看到普京決定在烏克蘭使用核武或已經做任何接近這個決策過程的事情。



俄羅斯超級遊艇停香港水域 港府：無權力單方面制裁

一艘與俄羅斯一名富商有關、懸掛俄羅斯國旗的超級遊艇日前抵達香港水域。該名富商被指與俄羅斯總統普京關係密切，英國《金融時報》報道，美國就該遊艇停泊在香港，向香港發出警告。





香港特區政府發言人回應傳媒查詢時表示，特區政府一直全面實施及執行聯合國安理會施加的制裁，個別國家可能基於自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，特區政府並無權力、亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。





今年2月俄羅斯出兵烏克蘭後, 被美國、英國及歐盟等列入制裁名單。



北韓頻發導彈 美日韓召電話會議加強合作

美國、日本及南韓的半島問題特使召開電話會談，譴責北韓高頻率發射導彈，違反安理會決議，美日韓將加強溝通合作。





南韓軍方昨日凌晨指，北韓再向東部海域發射彈道導彈，是兩星期內第7次，軍方表示，將與美國緊密合作，關注北韓動向，保持高度戒備。日本防衛大臣井野俊郎表示，兩枚導彈的高度為 100 公里，射程是 350 公里，落在日本專屬經濟區以外的海域。首相岸田文雄指示官員，收集和分析所有發射的資料，確保日本周邊所有飛機及船隻安全。



體育消息

昨晚在成都舉行的世界乒乓球團體錦標賽男團決賽，中國隊以直落3場擊敗德國，實現十連冠。 德國今屆派出半主力陣容參賽，名將波爾及奧查洛夫未有隨隊。





而在荷蘭舉行的世界女排錦標賽，中國女排直落3局擊敗比利時，晉級8強。





另外，英超聯賽，阿仙奴主場3:2擊敗利物浦。曼聯則作客2:1勝愛華頓。



