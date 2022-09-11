今日大事（9月12日）

英女王移靈愛丁堡 民眾夾道送別

英女王的靈柩已從她離世的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，移送至愛丁堡的荷里路德宮，全程歷時6小時，通過多個城鎮，民眾夾道向女王送別。





許多人講及女王在他們生活中的重要性時，變得情緒激動。其中一名人士說：「這是非常具有歷史意義的時刻。我無言以對。女王是一位可愛的女士、偉大的母親同祖母。我為她感到驕傲。」





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另一位就說：「我覺得今天必須在這裡。我曾經為女王慶祝銀禧紀念，當時我年紀很小，但父母把我打扮成一棵銀色的白樺樹……我的一生中，女王一直都佔有位置，所以我們要在這裡向她致敬。」





靈柩在當地星期一於聖吉爾斯大教堂舉行儀式後，將安放24小時給民眾弔唁，然後就由皇家空軍護送返回倫敦的白金漢宮，國葬儀式會在下星期一於西敏寺舉行，該處亦是女王結婚和加冕的地方。





與此同時，查理斯三世登基的慶祝儀式在英國各地繼續舉行，在愛丁堡、加的夫和貝爾法斯特都有鳴放禮炮21 響，民眾高唱《天佑國王》。



加勒比海英聯邦國家將公投改共和

在英女王去世後，英聯邦國家安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）會在三年內舉行公投，決定是否轉變為共和國。





安提瓜和巴布達是保留英國君主為國家元首的14 個國家之一。首相Gaston Alphonso Browne在簽署文件，確認查理斯三世為國王的幾分鐘後，宣布以上消息。





他對媒體ITV表示，此舉並非惡意行動。「這不是敵對行為，也不是安提瓜和巴布達與君主制之間有任何分歧，而是完成獨立行動的最後一步，以確保我們真正成為一個主權國家。」



聯邦及各州宣告查理斯成為澳洲君主

而在澳洲，總督克利（David Hurley）昨日正式宣佈，英國國王查理斯三世為澳洲的執政君主。





宣告儀式在坎培拉的國會大樓舉行，隨後鳴放21響禮炮。





國會大樓的旗幟升到全旗，而在黃昏時再次下半旗，一直保留到 9 月 19 日英女王伊利沙伯二世的葬禮舉行為止。





澳洲原住民族群Ngunnawal的長老Aunty Violet Sheridan在儀式開始時致歡迎詞，並對女王表達敬意。





「無論你的立場是怎樣，伊利沙伯女王畢生服務國家，她亦是一位慈愛的妻子、母親、祖母和曾祖母。現在，查理斯國王繼承母親的王位，我們相信他會統治得很好。」





各州及領地都舉行了類似的儀式。





澳洲駐英國高級專員亦於昨晚與查理斯國王和其他英聯邦高級專員一起出席招待會。



政府定下全國哀悼日 總理：暫不談共和

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）宣佈，將9月22日定為「一日」公眾假期，作為悼念英女王伊利沙伯二世的全國哀悼日。





坎培拉將於當天舉行全國追悼會。





女王離世後，聯邦國會未來一周暫停開會，艾巴尼斯表示，之後將會彌補開會的進度。





對於有意見認為，重新討論澳洲應否走向共和，他表示，雖然他的立場是支持共和，但有關澳洲未來與英聯邦關係，要等待適當時候再作討論。





「現在不是討論我們政府制度的時候，現在我們應該是向伊利沙伯女王致敬的時候，她畢生奉獻和效忠國家及人民，包括澳洲人民，我們現在應該對失去她，而感到悲傷並向她表達敬意。」



當局檢討500萬元投資移民簽證考慮取消

澳洲政府檢討過移民政策後，可能會取消其中一項投資移民計劃。





有關的投資移民簽證，讓一些有財力的投資者，在澳洲投資500萬澳元，便可快速申請簽證。





該計劃由前總理陸克文在2012年推出，但內政部長歐妮爾（Clare O’Neil） 向天空新聞表示，經檢討後，這個投資移民簽證出現很大問題。





「我認為大多數澳洲人會感到不高興，因為我們在這裡有一個簽證類別，是讓人只要用錢便可以很快地成為澳洲公民......我認為這個簽證計劃，沒有為國家增加價值，因此會進一步審視有關計劃。」





歐妮爾又說，持有這類簽證的人，通常最終會耗盡澳洲的預算，因為大多數人得到簽證後，都是打算安頓下來退休。





有關移民系統檢討，將於明年2月底提交上國會。



寄養組織籲公眾幫助弱勢兒童

有福利機構緊急呼籲，需要有更多澳洲人自願幫助有需要的弱勢兒童。





在全國的寄養系統中，目前有超過46,000名兒童，預計人數還會增加。





很多寄養組織表示，由於新冠疫情大流行，令申請成為照顧者的查詢急劇下降。Anglicare Victoria 估計，全國需要大約 4,000 到 5,000 名額外的照顧者，才可應付需求。



【俄烏戰爭】烏克蘭三日奪回3000平方公里土地

烏克蘭軍方表示，繼續在烏東地區從俄軍手中奪回領土，目前已重奪3000多平方公里的土地；而在東部哈爾科夫一帶，武裝部隊向幾個方向推進。





有報道指，如果烏方的講法屬實，即表示烏軍在快速反擊重奪的土地面積，是數日前所講的三倍。





總統澤連斯基上周四晚表示收復了1000平方公里失地，再在周末晚說增至2000平方公里。



美國紀念911恐襲21周年

美國正紀念 911 恐怖襲擊事件 21 周年。





總統拜登向遇難者致敬，並引用英女王伊麗沙白二世當時發出的信息。





他說：「我記得伊麗沙白女王在 9 月 11 日發給美國人民的信息。英國大使在紐約聖托馬斯教堂的崇拜中宣讀了一份禱文，女王痛心地提醒大家『悲傷是我們為愛付出的代價 』。」



中國東部準備應對颱風梅花

中國國家防總啟動防汛和防颱風四級應急響應，應對強颱風梅花，並派出兩個工作組前往江蘇、浙江協助指導工作。





預計梅花今天進入東海南部海面，未來幾天，浙江、上海、江蘇及山東等地，部分地區將有大暴雨。





台灣氣象局亦已發佈海上颱風警報。



中國藝人涉嫖娼被捕

中國男演員李易峰涉嫌嫖娼，被北京警方行政拘留。





北京市公安局官方微博指，警方近期偵破一宗違法犯罪案件，將35歲演員李某某查獲，他對多次嫖娼的違法事實供認不諱。





央視向相關部門核實被拘留者為藝人李易峰。多家品牌隨即宣佈終止與李易峰的一切合作關係。





內地華鼎獎組委會亦決定，取消李易峰第22屆華鼎獎的「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號。



研究指全球5千萬人在強迫下勞動或結婚

一項最新的研究指，截至去年，全球有5,000 萬人生活在現代奴隸制度中。









這項名為《現代奴隸制度全球估計》的報告發現，有2,800萬人處於強迫勞動狀態，而有2,200萬人在強迫婚姻制度下生活。









這個數字在過去十年中有所增長，去年的現代奴隸制度人數，比 2016 年增加了 1,000 萬人。









報告發現，移民工人遭受強迫勞動的可能性，是非移民成年工人的三倍多，婦女和兒童於處弱勢的比例仍然很多。





體育消息

在雪梨舉行的欖球聯賽賽事，South Sydney Rabbitohs 以大比數 30 比 14，淘汰勁敵Sydney Roosters。





由於賽事激烈，期間球證七次處罰球員暫時離場。Rabbitohs 將在周六與Cronulla Sharks 作賽。





另外，格蘭披治一級方程式賽車意大利分站賽，紅牛車隊的荷蘭車手韋斯達本奪冠，擊敗法拉利車隊的陸克萊。





韋斯達本在今個賽季已勝出11次，在積分榜拋離第2位的陸克萊116分；今個賽季還有6個分站賽，韋斯達本如果在下月的新加坡分站賽奪標，便等於可以提早贏得世界冠軍。



