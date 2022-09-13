今日大事（9月14日）

當局商討全國悼念日安排及新冠病假津貼

各州及領地首長今日會在國家內閣會議上和總理艾巴尼斯商討下星期的全國悼念日的安排。





聯邦政府公佈下星期四9月22日為公眾假期，以悼念英女皇伊利沙伯二世。各州份同領地將會分別舉行悼念活動，而一個全國追悼會將會在國會大樓舉行。





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商界團體批評當局臨時公佈一日公眾假期，可能對一些商戶造成人手安排問題或者要休鋪一日，但是艾巴尼斯堅持商戶當日可以繼續營業。





另外，國家內閣會議亦會商討是否延長疫症大流行病假津貼。





目前檢測證實感染新冠病毒者，仍然要強制隔離五日，但是這項病假津貼原定今個月底就會終止。艾巴尼斯昨日（9月13日）暗示，會支持延長津貼。





他認為既然防疫限制是政府所設，那政府就要對這決定所導致的後果負責。



十平民獲邀隨總理出席英女王喪禮

澳洲總理艾巴尼斯證實會聯同總督克利 (David Hurley) 以及十名澳洲平民到倫敦出席喪禮，包括傑出澳洲人獎得主奧爾科特 (Dylan Alcott)、冠軍練馬師華禮納 (Chris Waller)、i4give Day 創辦人阿布達拉 (Danny Abdallah)和南澳年度傑出青年Trudy Lin。





而三個國家的領袖，包括白俄羅斯、俄羅斯和緬甸無獲邀出席英女王伊利沙伯二世的喪禮。





喪禮定於9月19日在倫敦西敏寺舉行，全球大概五百名政要將會出席，包括加拿大總理杜魯多、美國總統拜登等。



英女王靈柩運回白金漢宮 民眾夾道送別

英女王伊利沙伯二世的靈柩從愛丁堡通皇家空軍的飛機，運往諾斯哈特的皇家空軍基地後，目前已運回倫敦白金漢宮。





成千上萬的民眾，冒住傾盆大雨，聚集在白金漢宮周圍，最後一次送別已故的英國君主。





皇家騎兵及砲兵團成員，稍後會護送英女王的遺體前往英國國會大廈，等待四日後，在西敏寺教堂舉行喪禮。



穿澳洲球衣圍觀男子辱罵王室被控

周一（9月13日），一名身穿澳職球隊墨爾本城球衣的22歲男子走在英女王靈柩後，向安德魯王子大聲叫喊，被控擾亂治安。





視頻顯示該名男子跟隨英女王靈車後面，大聲辱罵王室，多名警察及民眾立即將他拉離人群，並推他落地，男子其後遭警員拘捕。目前他已獲釋，將於稍後出庭。





近年來，安德魯王子因與被定罪的性犯罪者愛普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，名聲大大受挫。



查理斯訪北愛爾蘭緩解統獨對立

英王查理斯三世結束北愛爾蘭之行，期間，他會見當地的政治領䄂及英國政府駐北愛爾蘭事務大臣，並受到公眾的熱烈歡迎。





有學者認為，查理斯到訪當地，旨在緩和主張愛爾蘭統一的新芬黨和主張維持英國管治的民主統一黨的緊張關係。近年英女王已積極推動和解，而查理斯三世在訪問期間，亦談及已故母親英女王過往如何致力團結當地社區。





查理斯三世說：「我知道英女王一直致力幫助一些（在北愛爾蘭）因為歷史原因而分離的人再次團結，並一直伸出援手，令當地長期的傷痛、有機會獲得治愈。」



俄羅斯證實近期從烏克蘭東北部撤軍

俄羅斯證實最近幾日已從烏克蘭的哈爾科夫東北部地區撤軍，美國政府亦表示，烏克蘭軍隊正對撤退的俄軍施加壓力。但目前未知俄烏戰爭是否己經進入轉捩點。





烏克蘭政府亦指，他們已收復 6,000 多平方公里領土，但仍然要求西方國家盡快交付軍備，以支持烏軍的反攻。





美國國家安全局發言人柯比表示，美國一直保持與烏克蘭同步行動，並為對方提供必要的軍備。





「過去一段時期，美國已為烏克蘭提供好多軍備，軍備對幫助烏軍在防守及繼續進攻的能力是非常有效，當中包括先進的火箭系統，烏軍正利用系統取得良好的效果。」



美股大瀉創廿二年最大單日跌幅

美國股市周二暴跌，創自2020年以來最大的單日跌幅 ，引起民眾對經濟衰退的進一步擔憂。





美國勞工部公佈，8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，低於7月的8.5%及6月創40年來新高的9.1%，但高於市場預期的8%。但食品、住房和醫療費用繼續飆升。





投資者認為，美聯儲將會連續第三次將利率目標上調 75 個基點，以幫助抑制通脹。





標準普爾 500 指數和道瓊斯股票指數均下跌 3 個百分點，而納斯達克指數下跌超過 4 個百分點。





投資公司Horizons Investments投資組合管理負責人Zachary Hil表示，經濟學家一直希望通脹率能夠大幅下降。





他說：「汽油價格一直在下降，表面上對經濟有所利好。但今日嚇壞市場的是大家並無預期數字繼續高企。另外，從核心通脹數據和我們看到的一些內部數據可以清楚看到，仍然有一個不斷擴大的通脹問題，而且正在滲透到更多經濟領域。」



聯合國籲亞美尼亞和亞塞拜疆緩解局勢

聯合國呼籲亞美尼亞及阿塞拜疆，要立即緩解兩國邊界的緊張局勢。





亞美尼亞指，阿塞拜疆軍隊之前砲擊亞美尼亞的領土，並聲稱已造成至少 49 名士兵死亡。但阿塞拜疆聲則指，襲擊是為了回應對方涉嫌在其境內埋設地雷，並向他們的軍事基地開火。





隨著襲擊次數不斷增加，聯合國聯合國秘書長的發言人杜加里克表示，擔心這兩個長期敵對的國家會爆發更廣泛的衝突。





「聯合國秘書長對兩國邊界重新爆發戰鬥的報導深切關注，亦呼籲雙方，要立即採取措施緩和緊張局勢，及保持最大的克制，並通過對話及繼續以目前的和平方式，解決任何爭議。秘書長亦敦促兩國，要充分執行先前達成的和解協議，亦表示會支持目前在該地區進行的所有調解工作。」



聯合國關注黑海港口穀物輸出情況

聯合國表示，自七月份俄烏達成協議，俄國再封鎖黑海港口，烏克蘭恢復輸出穀物，食品出口量有所增加，國際糧食價格因而下降。





聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）秘書長格林斯潘表示，８月份的國際糧食價格連續5個月下跌。





但她指，糧食價格下跌並未在國內市場反映，發展中國家仍需應對糧食價格高企、通貨膨脹、貨幣貶值和加息等問題。





聯合國的黑海穀物倡議協調員Amir Abdulla表示，他們一直在密切關注局勢。





「隨著（糧食）價格下跌，我們看到一個有趣的現象，本來想囤積居奇的人現在亦在出售糧食，令市場上有更多供給，希望這可以有助減低本地（糧食）價格。」



颱風梅花料今日登陸中國東南部

中國中央氣象局表示，颱風梅花對台灣近海的威脅已解除，並由昨日起接近寧波及舟山等港口城市，風力亦正加強，預計很大機會在今日登陸中國東南部沿岸地區，為當地帶來暴雨。





當局亦已要求船隻泊岸，並下令遊客撤離，準備應對今年侵襲中國的第 12 個熱帶氣旋登陸。



澳洲夏季料迎來再有大量降雨及潮濕天氣

澳洲氣象局正式宣佈本地將出現罕有的連續第三次拉尼娜（La Nina）現象，即將到來的夏季將會有大量降雨和潮濕天氣。





多個月來一直有揣測拉尼娜現象會再次出現，現在根據大氣同海洋指標，氣象局的拉尼娜警報系統確認這個現象將再出現，預測北岸和東岸會有高於平均的雨量和較涼的氣溫。





预料拉尼娜現象會到明年初就放緩，持續時間較短，也沒上兩次這嚴峻。





今年在昆州東南部和新州北面河流區域發生的嚴重水災，被認為是拉尼娜現象所造成。



墨爾本原住民著名戲劇演員去世

已故原住民長老兼著名演員查爾斯（Uncle Jack Charles）是「被盜一代」的生還者，他被讚譽能夠突破困境，活出豐富的一生。





他昨日在墨爾本逝世，享年79歲。他被稱為原住民戲劇之父，在電影和電視劇中扮演的角色受到讚賞。今年他曾經出席維州的Yoorook司法委員會聆訊，講出他在四個月大的時候從母親懷中被帶走的一生經歷。





聯邦原住民部長貝妮（Linda Burney）話，查爾斯是「被盜一代」政策的受害者，而在生前得以和他的父母團聚。





「講出歷史真相這個傳統對國家非常重要，而查爾斯是一名優秀的故事講述者，他有講出歷史真相的優秀能力，而這個傳統對國家非常重要。」



維州當局調查原住民囚犯死亡

再有一名原住民在維州中部羈留中喪生，死者原本預計會即將被釋放。





這名38歲的男子星期日在墨爾本東西面的洛登監獄內喪生，事件已經正式交由死因庭調查。





今次是維州在五星期內第二宗原住民羈留中死亡的事件。州長安德魯斯 （Daniel Andrews）表示事件正在調查中。





他說：「死因裁判官和維州懲教處會進行適當的調查，找出任何導致事件的情況。（當局）會找出事件的真相並從中應該獲得教訓。」



公平工作公署調解新州政府與火車工人爭拗

新州政府和工會就鐵路工人的薪酬、工作條件和安全的長期爭拗，今日會再進行聆訊。





公平工作公署今日會聽取雪梨火車公司(Sydney Trains)、新州鐵路網公司 (NSW TrainLink)和多個工會的代表的證供。





新州經過一個月的大規模工業行動之後，州長佩洛德 （Dominic Perrottet）在上個月底曾經警告會申請終止企業合約。他宣佈談判已經結束，但是經過兩日以的嘗試調解之後，工會向公平工作署申請恢復談判。



科學家研究奶粉母乳所含化學物質與疾病關係

在阿德雷德舉行的地球污染問題大會上，科學家指出，研究奶粉和母乳的 PFAS 含量的數據很缺乏。





PFAS (含氟表面活性劑) 是一系列人造化學物質的統稱，和人類的多種嚴重疾病有關。這些化學物質有數以千種，用於差不多所有產品，從食物包裝、油漆、到化妝品、洗頭水、布料等。





科學家認為，毫無疑問，這些化學物質存在在嬰兒奶粉和母乳裡面，反映出地球到處都有這些物質，包括人體裡面、動物、食物和水源。





美國科學家Judy LaKind認為必須要蒐集更多有關數據，以了解嬰兒的最早食物來源是否安全。



生產力委員會籲改善教育質素

生產力委員會的報告指出，各州及領地必須改善學生的福利、平等和教學質素，才可以有更佳的教育成果，以及反映出所獲得的經費水平。





委員會就各州及領地和聯邦政府簽訂的全國學校改革協議，發表了中期報告。協議在2018年簽訂，包括在11年內撥款3,190億元教育經費。協議中亦建議8項政策，以提高全國的教育水平。





但是報告指出，其中一些最重要的建議進度令人失望。雖然各階層政府同意解決原住民學生和鄉鎮同偏遠地區的殘障學生面對的問題，但是未見到任何成果以證明這些不平等問題有改善。



體育消息

在去年已退伇的前墨爾本勝利隊門將蘭格歷克（Mitch Langerak）宣佈重返球壇，並有意同現伇國家隊隊長兼守門員赖恩（Mat Ryan），爭奪國門位置。





蘭格歷克目前長時間住在日本陪伴家人，但他早前和國家隊領隊阿諾德商議後，在今個月兩場對戰新西蘭的比賽中，都入選代表國家隊出戰。





阿諾德亦將於今天宣佈出戰卡塔爾世界盃的完整陣容，但強調並未向對方保證他一定會入選。



