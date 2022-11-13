今日大事（11月14日）

多國領導人出席G20峰會 澳中兩國是否會面仍存疑

印尼主辦今年的二十國集團峰會，明日在印尼峇厘揭幕。多國領導人即將抵達印尼峇里，出席20國集團峰會，外界都對總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）是否有機會，與中國國家主席習近平會晤充滿期待。





他們二人在金邊出席完東亞和東盟峰會後，繼續前往峇里出席 20 國集團峰會。





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習近平已經確認，將會在 20 國集團會議期間，與美國總統拜登會晤，但他是否亦會與艾巴尼斯會面，仍然存在問號。





如果雙方進行會晤，將會是澳洲和中國領導人，六年來首次面對面一起進行正式的雙邊會談。



黃英賢：澳中應明智處理分歧 強調澳國家安全優先

外長黃英賢表示，澳洲決心處理與中國的分歧，而不是試圖利用他們謀取國內政治利益，她說這一切都是前總理莫理遜政府時期所發生的事情。





黃英賢說，澳洲國家安全的優先事項仍然是最重要的。





黃英賢指，穩定兩國的關係，是符合澳洲和中國的利益，但這需要時間，因為兩國之間的分歧並非小事。但她指澳洲不會試圖將中國關係作為傳媒的頭條，不會將國家安全作為武器，來達至政治目的，她指「我們將會明智地處理我們的分歧。事實上，我們認為，澳中兩國都應該這樣做。」



印尼主辦下屆東盟峰會 擔心要在中美兩國「選邊站」

東盟峰會昨日在柬埔寨首都金邊閉幕，明年將會由下一個輪值主席國印尼主辦。





在中國和美國都尋求加強地區影響力之際，印尼政府擔心，可能要被迫在競爭日益緊張的兩國之間「選邊站」。





印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，東盟10國不應該成為任何大國的代理人，必須拒絕地緣政治壓力出現，避免在亞洲出現新冷戰。





佐科威說，東盟必須成為一個和平的地區和全球穩定的支柱，堅持維護國際法，不做大國附庸。他強調，東盟是一個維護人道和民主價值的有尊嚴的地區。



李克強重申維護南海航行自由符合各方共同利益

中國國務院總理李克強，在柬埔寨出席東亞峰會時表示，維護南海航行自由符合各方共同利益。





李克強指，中國作為最大貨物貿易國，六成貿易要經過南海，因此中方主張維護南海和平穩定和航道暢通。他呼籲各方加快推進南海行為準則磋商，將南海建設成和平、友誼和合作之海。





他又強調，中國得益於和平的外部環境和穩定的地區環境，堅持和平發展、互利共贏，以自身發展為世界各國提供機遇，加強對話合作，共建東亞美好家園。



Medibank或面臨法律訴訟 賠償資料泄漏客戶

醫療保險公司Medibank因被黑客盜取數百萬客戶的個人資料後，可能面臨法律訴訟。





律師事務所 Maurice Blackburn 證實，他們正在審視受黑客攻擊影響的客戶，是否有權獲得賠償。





該公司的首席律師沃森（Andrew Watson）表示，今次數據洩露事件是澳洲同類事件中最嚴重的一次。





他又指，Medibank是要有更多的責任，去採取更多的保障措施，來保護從客戶那裡收集的個人和醫療保險賠償的資料。



土耳其伊斯坦堡市中心發生爆炸 至少6死

土耳其伊斯坦堡市中心發生爆炸，造成至少6人死亡，81人受傷。





副總統奧克泰表示，懷疑事件是由一名女性引爆炸彈的恐怖襲擊。而總統埃爾多安譴責施襲者卑鄙，表示會將幕後主腦繩之於法。





爆炸發生在當地星期日下午，市內一條繁忙的主要街道，附近有購物中心，很受當地民眾和遊客歡迎。警方已封鎖相關區域進行調查。



阿德雷德狂風暴雨令數千家庭商戶停電

阿德雷德昨天經歷完一場狂風暴雨過後，導致數千戶家庭和商戶停電，直到星期二。





南澳電力公司SA Power 表示，狂風暴雨的威力十分之大，導致 出現310多個地方停電，大約有 500 條電纜倒下。





他們正在尋求其他州的支援，以協助恢復電力供應。





有居民表示，他家外面的樹木倒塌便停電。他說指聽到樹木裂開的聲音，跟著這棵大樹便倒塌，所有燈都熄滅，他形容「我看到冒出了火花，心想，我的天呀。」



新州洪水持續 將尋求海外支援

新州政府表示，他們將尋求海外支援，以加強應對持續不斷的洪水緊急情況。





新州部分地區的降雨量昨天有機會高達150毫米。





最受關注的地區是 Wagga Wagga、Albury、Yass、Young 和 Murray River沿線的所有城鎮。





新州緊急事務廳長庫克（Steph Cooke）表示，目前要將尋求援助的注意力轉移到國際層面，看看可以從其他沒有發生如新州的長期洪災的國家，向他們要求支援。



烏克蘭軍隊重返赫爾松 澤連斯基誓言進行重建

烏克蘭軍隊重返南部城市赫爾松，民眾揮舞國旗、手持鮮花，夾道歡迎。





俄羅斯軍隊早前撤離當地，而市內的基礎設施已被嚴重破壞。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）誓言會進行重建。





退役軍人帕斯尼克（Maksym Pasichnyk）正在籌款，希望幫助他在軍中的弟弟重新適應平民生活，亦藉此向社會宣傳創傷後遺症的問題。





帕斯尼克指，他自己都經歷過，平民和軍旅生活非常不同，士兵重返家中會令家人受苦，因為士兵不知道，在家人眼中自己發生了甚麼變化，士兵亦要控制焦慮和憤怒的情緒。



勝出以色列大選納坦雅獲正式授權組建新政府

以色列總統赫爾佐格正式授權勝出大選的納坦雅胡組建新政府。





納坦雅胡領導的利庫德集團，在本月初的大選中成為第一大黨，聯同右翼聯盟共取得國會過半數議席。但由於聯盟內部派系林立，遲遲未能組成內閣。





73歲的納坦雅胡是以色列在任時間最長的總理，今次是他在野18個月後，重新上台開始第三個任期。



海平面上升威脅 太平洋島國圖瓦盧憂滅國

太平洋島國圖瓦盧，在聯合國氣候峰會上表達對滅國的擔憂。





這個有住1萬1千名居民的小國，正在受海平面上升威脅，可能整個國家都會被海水淹沒。





圖瓦盧的金融部長派恩紐（Seve Paeniu）在埃及舉行的峰會上講述該國自我保存的計劃，是透過申請將其獨特文化遺產納入聯合國教科文組織的保護，從而尋求國際移民來保住國家主權。





目前圖瓦盧的地勢最高點只比海平面高4米半。當局希望即使國土被淹沒，亦能保留領海範圍。



體育消息

昨晚在墨爾本板球場舉行的T20板球世界盃決賽，英格蘭隊擊敗巴基斯坦，繼2010年之後第二次贏得世界盃冠軍。此外，英格蘭亦成為第一支，同時獲得單日國際賽和T20世界盃錦標的球隊。





巴基斯坦隊長阿贊則表示，雖然輸球但對球隊表現滿意，並稱讚對手全場都打得很好。他說落後之後本來還有機會追分，但他們有主力球員受傷後，比賽就向英格蘭一方傾斜。



