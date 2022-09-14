今日大事（9月15日）

總督通電英王查理斯 澳洲代表團今晚啟程赴英

聯邦總督克利（David Hurley）伉儷和英王查理斯三世通過電話，他代表澳洲對英女皇的離世表示哀悼。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）今晚會啟程前往倫敦出席女王喪禮。他將會在白金漢宮和英國首相卓慧思、其他英聯邦國家總理以及查理斯會面。他亦會瞻仰女皇遺容，並到蘭開斯特府簽署吊唁冊。





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艾巴尼斯今晚會聯和總督克利以及十名應邀的澳洲平民前往英國出席喪禮。





另外，澳洲會為英聯邦太平洋島國的元首和官員提供前往倫敦的交通支援，包括薩摩亞、所羅門群島 和巴布亞新畿內亞。



英女王移靈西敏寺 民眾排隊數小時瞻仰

英女王伊利沙伯二世的靈柩已經移送到國會大廈的西敏廳，數以千計的民眾開始瞻仰女王靈柩。





靈柩在當地時間下午，由王室衛兵及馬匹牽引下，移離白金漢宮，英王查理斯三世，聯同三名弟妹，以及兩名兒子緊隨靈車步行。





預計未來幾天將有多達75萬民眾，瞻仰女王靈柩，人龍長達幾公里。據報排頭位的女士，早在星期一中午前已到場。





當局警告說，排隊的人需要站幾個小時，可能是成晚幾乎沒有機會坐低，因為人龍會不斷移動。





Roma排了8個鐘來送別女王，她說今次的經歷是非常震撼。「大家都很在意到時自己的感受，也注意到大家很感動，在四個角落裡守衛的士兵——大家真的覺得女王被他們守衛保護，氣氛很陰沉，但也很美。女王的王冠閃閃發光，高貴漂亮，受人敬仰。」





女王的靈柩會在國會大廈安放4日，國葬儀式9月19日在西敏寺舉行。



習近平連任前訪中亞 疫情以來首次出國

中國國家主席習近平進行爆發疫情後的首次外訪，前往中亞以鞏固與非西方大國的關係。





他結束在哈薩克的幾小時的訪問，晚上轉抵烏茲別克，預計他將在撒馬爾罕出席上海合作組織峰會期間，與俄羅斯總統普京會面。





由於中國與俄羅斯的「無限制」夥伴關係，在與西方關係緊張下，北京重視與中亞國家建立更密切的關係。





習近平此行是在中共 10 月代表大會召開之前進行的，預計他將再次當選，史無前例成為三連任中國領導人。這被認為令他可以更積極推動中國成為全球主導領導國。



【瑞典大選】右翼陣營宣佈當選

瑞典聯邦大選點票接近完成，包括民族主義反移民黨在內的右翼陣營，明顯將會以微弱優勢取得國會多數席位，瑞典民主黨（Populist Sweden Democrats）領袖阿克森（Jimmie Akesson）宣佈四黨陣營獲勝。





屬於中左翼陣營的首相安德森（Magdalena Andersson）承認落敗，宣布辭職。





雖然安德森的民望很高，但瑞典人對在很大程度上隔離的移民區的高犯罪率感到焦慮。





過往從沒有瑞典政府，需要依賴反移民及民族主義的瑞典民主黨的支持。



世衛指新冠疫情「已見到終點線」有望結束

世界衛生組織總幹事譚德塞認為，以目前全球的情況看來，新冠疫有望情結束。





譚德塞表示，上星期報告的新冠死亡人數是自 2020 年 3 月以來的最低。但他表示，各國目前還不能放鬆警惕，將這種情況比作馬拉松長跑。





他說：「當終點線出現時，馬拉松選手不會停下來， 而是跑得更加努力，用盡了剩下的所有能量衝線。我們也必須如此。可以看到終點線是處於勝利的位置，現在是停止跑步最差的時刻，現在要更加努力跑，確保越過終點線，獲得所有辛勤工作的回報。」





全球總計超過 600 萬人死於新冠病毒。



報告：澳洲應就氣候變化補償太平洋島國

一份最新報告敦促澳洲向受到氣候變化引致天災嚴重影響的發展中國家，提供補償。太平洋島國對此極力爭取。





澳洲樂施會發表的報告指出，澳洲應該注資在一個環球損失及破壞補償基金，富裕國家應該捐助貧窮國家應付天災引致的開支。





報告又指，雖然澳洲亦受到氣候變化的嚴重影響，但是澳洲有份構成全球暖化，所以有道義責任支援低收入國家應付這些日益惡化的後果。



國家黨歡迎延長新冠病假津貼

聯邦國家黨對政府決定延長新冠隔離病假津貼表示歡迎，但是承認對財政是一大負擔。





國家內閣昨日在會議上同意將原定今個月底停止津貼的期限延長，在執行強制隔離期間一直維持。





不過由於有證據顯示有人試圖詐騙津貼，領取資格將會有更改。





前國家黨副領袖麥考馬克（Michael McCormack）向澳洲廣播公司表示，目前仍然有需要強制隔離和經濟支援。





他說：「這個是很大的開支，亦是維持經濟的投資，必須要繼續增長全球最佳的農業生產。所以雖然這個是龐大的開支，但是亦是一個投資。」



工會指打工仔缺有薪病假問題受關注

對於聯邦政府決定延長新冠隔離病假津貼，工會領袖表示，無限期延長津貼引發更廣泛去討論未能獲有薪病假的澳洲工人的問題。





澳洲總工會秘書長麥克馬納斯（ Sally McManus）向澳洲廣播公司（ABC）表示，如果沒有這項津貼，工人染疾就不太可能留在家中。





她說：「對於散工，即是很多打工仔，因為在疫情期間生病，剩下的病假已不多，實際上這是很大的經濟問題。從疫情經驗就知道，如果認為工人病了會留在家中，是天真的想法。因為無有薪病假，工人就可能會需要在是否繳付賬單上作出選擇。」



獨立議員籲獨立調查全國博彩業

獨立議員韋爾基（Andrew Wilkie）呼籲成立皇家委員會調查全國的賭博業，但是總理艾巴尼斯拒絕這個建議。





日前公佈的一份報告指出，雪梨星億（the Star）賭場不適宜持有賭場牌照。新州獨立賭場監管署發現星億管理層忽視賭場業務和犯罪集團和洗黑錢活動有關連。





在調查報告公佈之後，新州州長佩洛德指責星億娛樂集團的行為不可接受。「在新州境內所見到星億的表現極為可怕。該公司有14日時間回應報告內容，否則賭場可能就要關閉。」





而韋爾基向澳洲廣播公司表示，州及領地政府有利益矛盾，因為賭場可以帶來財政收益，所以應該成立國家獨立監管機構，和聯邦警隊等政府機關合作監察賭場。





不過艾巴尼斯表示，明顯各州和領地的監管機構已經盡力監管。



藥管局考慮加強監管止痛藥濫用

家庭常備的止痛藥「撲熱息痛」(paracetamol) 可能會受到加強管制，一份最新報告指出，濫用這種藥物的情況正在上升。





本地每年大概有50人死於過量服用撲熱息痛，藥品監管當局正在研究目前的出售規例是否適當。





醫藥用品管理局（TGA）委派進行的獨立調查，發現青少年故意服用過量撲熱息痛的情況最多，當中女性數目較高。雖然近年因此的住院和死亡率並無上升，但是濫用情況就有增加。





服用過量撲熱息痛的生還機會頗高，但是必須要在服用後六小時內得到治療。



財政部對央行調查報告即將出爐

自 1990 年代以來首次對儲備銀行進行的獨立調查的報告，將公佈其調查結果。





調查由財長查默斯 (Jim Chalmers) 在 7 月提出，將提出廣泛的潛在改革，包括改變儲備銀行董事會結構、增加對標準利率決策的責任以及更清晰的溝通。





近期有意見認為，基於儲銀應對疫情的處理，以及最近的通脹飆升，行長洛菲利需要辭職。



昆州兩男子涉嫌兇殺被捕

在布里斯本，一名男子涉嫌刀殺一名23歲男子被檢控，預料今日會出庭。





34歲的疑犯在本周一於Mansfield案發現場附近被拘捕。案中再有一名34歲男子被捕，暫時未被檢控。





警方繼續追尋另外兩名疑犯，相信可能藏身布里斯本東部住宅區，並可能是持有武器的危險人物。





案發於星期一下午，死者Levi Johnson的車在停車場被兩部車截停之後，他在一個健身室外面被刀插。警方正在偵查是否和黑幫活動有關。



雪梨兩建築公司涉壟斷被罰

雪梨兩間建造屋頂的公司因為有非法壟斷行為，被罰款42萬元之外，聯邦法庭下令他們發信給其他公司，提醒他人別有同樣的行為。





First Class Slate Roofing 和 RAD Roofing Specialists 承認有壟斷行為和違反消費者法例之後，被法庭判罰款和下令通告其他公司。





這兩間公司聯同第三間建造屋頂公司 MLR Slate Roofing，在2019年用虛假投標來博取雪梨大學韋斯利學院和雪梨豪宅區Bellevue Hill一個住宅的屋頂工程。



當局調查肥料廠破壞原住民文化

在西澳，一名獨立調查員將會評估一個新肥料工廠對當地的古代岩石畫可能造成的破壞。





當地的Murujuga傳統土地持有人反對在Pilbara區Karratha附近建造一個43億元的尿素工廠的計劃。聯邦環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）接納他們的要求，批准一名獨立專家評估Burrup半島上所有工業活動對傳統文化的影響。





普莉貝絲會在接到評估報告之後，考慮是否引用原住民及托勒斯島民遺產保護法，對當地批出永久保護令。



體育消息

歐聯分組賽進行了第二輪賽事，H組的法甲球隊巴黎聖日門作客3:1反勝以色列球隊海法馬卡比。今次是聖日耳門實現兩連勝。





H組的意甲祖雲達斯，主場1:2不敵葡超賓菲加，連輸兩場。 G組英超曼城主場2:1贏德甲多蒙特。



