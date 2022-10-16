今日大事（10月17日）

維州北部水災持續

維州北部數條河流的水位繼續上升，預計將會破紀錄，沿岸居民正為最壞的情況作準備。





多個地區的洪水警告仍然生效，包括 Shepparton、Murchison、Echuca、Kialla、Mooroopna、Orrvale、Charlton Barnadown 及Elmore。





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Goulburn River流經Shepparton 段的水位昨天（10月17日）高達11.88米，到了昨晚，水位仍在上升，預計今天（10 月18日）的水位將達到 12.2 米的高峰，屆時將引發大量洪水。





氣象局表示，今次該處的水位高於1974 年的12.09 米。



泰、菲豪雨致水災

泰國和菲律賓亦因為極端天氣而出現水災。





在泰國南部的布吉鎮，豪雨導致水浸及膝，商店要被迫關門。泰國海軍協助當地居民特別是病人和老人疏散。





與此同時，在菲律賓北部，強烈熱帶風暴納沙帶來的暴雨，亦淹沒了多個村莊及農地。卡加延省有數百個家庭撤離、多達 900 人流離失所。



聯邦政府啟動反女性、兒童暴力計劃

聯邦政府正在啟動一項十年計劃，希望在這一代人之間，結束對女性和兒童的暴力行為。





婦女安全和社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）今天（10 月 17 日）將在墨爾本啟動該計劃。





利絲和表示，她相信澳洲社區中，沒有人會認為，對女性和兒童施以如此嚴重的暴力，是可以接受，這就是她相信大家渴望看到改變的原因。這個全國性的計劃，是一個長遠計劃，不會因政府更替而有所變化，並將所有人都向同一個方向前進。



本周將舉行聽證會調查貧窮問題

一項針對澳洲貧窮問題的調查，將於星期四（10月20日）在墨爾本舉行首次公開聽證會。





這個公開聽證會，之後將移師至其他城市和鄉郊地區舉行，然後在明年 10月公布調查結果。





綠黨參議員賴斯（Janet Rice）指，住屋成本的上升將成為調查的焦點。





賴斯表示：她們將聽取不同倡導者的意見，但目前生活在貧困之中的人，亦可趁這個機會發表他們的聲音，而且使之得到注視，將它們帶入議會，並記錄在案，目前有數百萬澳洲人因為入不敷支，正在艱難度日。



新州反對黨反對政府資產私有化

新州反對黨工黨領袖柯民思（Chris Minns）表示，如果他們上台，便會停止將政府的資產私有化。





柯民思在新州工黨會議上表示，現任政府在過去12年中，出售了 930 億元的政府資產。





他說，如果工黨在明年三月的州政府選舉中當選，將停止所有公共事業私有化。





柯民思在他的演講中，承諾開始在新州本地建造火車，以取代目前老化的火車，另外亦會額外聘請 10,000 名教師。



綠黨倡提高補助金

綠黨呼籲將所有收入補助金並至少提高至每天 88元，以減輕澳洲的貧窮問題。





報告稱，超過 300 萬澳洲人生活在貧困之中，其中每6個兒童當中，就有1個生活在貧窮線之下。





綠黨參議員賴斯（Janet Rice）表示，聯邦政府選擇不增加如：尋工者津貼之類的補助，因而加劇了貧窮問題。



南澳成立皇家委員會調查早教問題

南澳將針對早期教育的問題，成立一個皇家調查委員會，並將由前總理吉拉德（Julia Gillard）率領，調查南澳可以如何將學前班的入學年齡，從四歲提前到三歲。





工黨政府已承諾從 2026 年起，讓三歲的孩子上幼兒園。





吉拉德說，她期待領導該委員會，並表示她將採用包容的風格進行調查。





吉拉德表示，她們想聆聽大眾對政府承諾，為三歲和四歲兒童，提供普及學前教育，如何能最好落實、並確保針對幼兒教育及照顧方面，如何為兒童爭取最好結果。



俄國表示擊退烏軍反攻

俄烏戰事持續，俄羅斯國防部表示，在烏克蘭東部頓涅茨克，以及南部赫爾松和尼古拉耶夫等地區，擊退烏克蘭部隊的反攻，以及令敵方損失慘重。





烏克蘭則指俄軍繼續向扎波羅熱核電廠周邊發動攻擊，導致至少6人受傷，多座民房、電纜及天然氣管道受損。





克里姆林宮表示，會繼續使用遠程精確制導武器空襲烏克蘭的軍事和能源目標。 在過去近八個月的戰爭中，俄軍的導彈亦有攻擊烏克蘭平民區，但克里姆林宮就否認曾這樣做。



馬斯克將繼續為烏軍提供星鏈服務

Tesla行政總裁馬斯克表示，會「繼續免費資助烏克蘭政府」，他所指的是烏軍可以繼續使用他旗下的「星鏈」互聯網服務。





在俄羅斯開始入侵烏克蘭時，馬斯克已免費為烏軍提供該服務，最近他曾經表示因為缺乏資金而要停止資助，但上周六（10月15日）他在推特發聲明，指會繼續為烏軍免費提供「星鏈」 服務。





早前馬斯克因為提出「俄烏和平方案」而備受烏方抨擊。



英國首相表示新財長將公布方案減國債

面臨黨內迫宮壓力的英國首相卓慧思在《太陽報》撰文，承認早前公布的減稅計劃比市場預期的行得太快及太前，現時她已聽取意見，又指新任財相侯俊偉將在月底公布中期內降低國債的方案。





侯俊偉在日前接受英國廣播公司訪問時說，無一個政府及首相能夠控制市場，但他承諾所做的工作，是要向市場、世界及民眾展示保守黨政府會正確計算稅收及開支的每一分毫，以贏回對英國經濟的信任。





侯俊偉說：「行動勝於雄辯，現時已更換首相，政府將有一個非常龐大的財政報表，制定未來幾年稅收和支出方面的預算。並且會由預算責任辦公室獨立核實。」





他又試圖終止對更換首相的猜測，指卓慧思仍然掌管政府，並表示他的選民需要穩定，而不是一個新首相。





中共二十大舉行第二日會議





中共二十大今日進行第二日會議，36個代表團將繼續審查黨總書記習近平昨日提交的中央委員會報告。





全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍表示，習近平代表十九屆中央委員會所作的報告，總結了「一國兩制」的實踐，特別是香港實現由亂到治的歷史性成就，闡述堅持和完善「一國兩制」的新理念、新思想和新戰略，為做好港澳工作提供遵循和行動指南。





習近平在昨日的報告中指出，今後的中心任務是團結帶領全國各族人民，全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。從2020年到2035年基本實現社會主義現代化，從2035年到本世紀中葉，建成社會主義現代化強國，未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。



體育消息

女子澳式足球賽事，Western Bulldogs 以 15 分之差擊敗St Kilda ，令St Kilda無緣打入決賽。





另外，在菲利普島舉行的電單車格蘭披治大賽，當地熱門車手米勒在第八圈出賽後，由西班牙車手林斯勝出，今次是林斯在職業生涯的第四次勝利。



