今日大事（1月19日）

烏克蘭直升機墜毀 多名官員死亡

烏克蘭一架載著政府官員的直升機，在首都基輔附近墜毀，造成14人死亡，死者包括烏克蘭內政部長等多名官員。事發當地星期三早上，遇事直升機失事控撞向一間幼兒園，機上9人全部遇難，另外地面造成4名兒童死亡，多人受傷。今次是俄烏戰事去年2月爆發以來首次有烏克蘭高級官員死亡，意外原因仍在調查。





總理澤連斯基指意外是可怕悲劇，是提醒世界，將近一年前發動戰爭的並不是烏克蘭。





澤連斯基說，俄羅斯正在輸出恐怖，向世界傳播戰爭。烏克蘭向世界提供了一個和平方案。在俄羅斯採取新行動前，全球應更快行動。



俄外長誓言俄烏之戰是捍衛真相

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）誓言要在對烏克蘭的戰爭，捍衛真相，並指西方國家正通過非法手段維護霸權地位。





拉夫羅夫表示，俄羅斯不能參加與烏克蘭領導人的談判，指北約正將烏克蘭作為對抗俄羅斯的工具，而歐洲也不能就結束戰鬥的和平解決方案達成共識。





拉夫羅夫說，這場戰爭終究會結束，無論如何俄羅斯都會捍衛他們的真理，他不知道將如何發展，一切都將取決於歐洲會得的結論。



全球最年長人瑞逝世

全球最年長人瑞，法國修女安德烈在睡夢中逝世世，享年118歲。法國總統馬克龍發表聲明，稱讚安德烈修女無私奉獻，又指安德烈一生經歷了18位不同的法國總統。



安德烈修女1904年2月在法國南部出生，她曾被問及長壽秘訣，指工作令人活著，自己一直工作至108歲，她去年感染新冠病毒康復，星期二在安老院與世長辭。



弗洛伊德案 罪成警員要求上訴

弗洛伊德於 2020 年 5 月 25 日死亡，當日他因涉嫌使用偽鈔被捕時，遭當時任職警察的沙文單膝跪在頸部超過8分鐘，弗洛伊德被跪壓期間失去知覺，送院急救也不治死亡。一名目擊者用手機在社交網站直播事發經過，事件引發了世界各地促進種族平等的抗議活動。





沙文的代表莫爾曼 (William Mohrman) 辯稱，沙文被剝奪了公平審判的權利，因為事件在審訊前有廣泛報導和對暴力抗議的恐懼。





莫爾曼說， 陪審團的陪審員與案件的結果息息相關，因為他們住在騷亂發生的地方。如果這個案件搬出州，陪審員居住的社區發生騷亂的可能性， 他相信會是零。



昆州東南小鎮發生槍擊事件

昆州東南面一個小鎮發生槍擊事件，四名十多歲少年被羈留。





事發於昨日下午3時半左右，警方接報在 Tara發生開槍事件，在5點半宣佈封鎖市中心數條街道。據警方透露，初步線索顯示一部汽車被槍擊。





封鎖令後來解除，四名當地男童，分別14至16歲正協助警方調查。事件中無人受傷。





Tara離上個月發生伏擊事件導致6人喪生的鄉鎮 Wieambilla 只有40公里。



工程人員將調查澳航故障

澳航 (Qantas)的工程人員將會調查昨日一班從奧克蘭飛往雪梨的客機引擎發生故障的原因，客機在降落前曾經發出求救訊號。





這班 QF144波音737客機的機師在空中關閉故障的引擎，並發出求救訊號，後來將訊號下調到「可能需要協助」 （PAN）。





機上145名乘客在安全著陸後才得悉機師曾發出求救訊號。





不過其中有乘客表示在飛行途中聽到響聲。





一名乘客表示他聽到輕微的響聲，然後感覺震蕩。他估計大家都知道出現問題。另一名乘客表示機師保持大家鎮定，只指引擎出現小問題。他相信大家並不知道問題如此嚴重。





事後澳航發表聲明，指「在飛行期間關閉引擎」是罕見事件，令乘客憂慮，而機師有充分培訓以「安全處理，而飛機的設計容許使用一個引擎飛行一段長時間」。



原住民學童謀殺室開審

被控謀殺 Noongar-Yamatji原住民學童圖維 （Cassius Turvey）的疑犯在珀斯出庭。





布雷爾利 (Jack Steven James Brearley)被控去年10月襲擊15歲的圖維。他被指控在圖維放學步行回家途中，用鐵棍向他施襲。圖維後來傷重不治。





布雷爾利同時被控多項罪名，包括嚴重傷人、以及偷取一名與圖維一同放學13歲男童的拐杖。



雪梨Roselands 發生命案

雪梨 Roselands發生命案，一名90多歲男子被殺，一名24歲男子在昨晚被捕。





緊急服務隊接報發生刀傷事件，在現場發現死者遺體。案件中兩名警員被化學物品燒傷，被送院治理後已經出院。





被捕男子亦在警方監守下被送院，案件正在調查中。



連鎖超市宣佈澳洲日假期安排

Woolworths 超市集團通知數十萬員工可以在澳洲日上班，而自行選擇另外一日休假。





在此之前，多個機構亦宣佈讓僱員有同樣選擇，包括Telstra、十號台網絡、臥龍崗大學等。





全國對於更改1月26日國慶日的辯論再次升溫。而每年在全國各地都有稱為入侵日、或者生還日凡遊行。





總理艾巴尼斯拒絕評論是否所有僱員都應該在澳洲日有選擇休息的權利。





艾巴尼斯表示，他了解公務員在其他公眾假期亦有這個情況，部分原因是由於公共服務的性質。其中一些公務員要在聖誕日同其他假期開工，而其他人就可以休假。所以他認為這是僱主與僱員間的安排。





一些市議會已決定不在澳洲日舉辦公民入籍儀式。





西澳政府將立新法限制展示納粹標誌





西澳政府準備將展示納粹標誌列為刑事罪，除卻一些例外情況。





新法例將會擴闊範圍禁止納粹標誌的紋身圖案，但會保護合法使用此標誌的情況。





律政廳長奎格利 （John Quigley）表示，西澳並唔會容忍仇恨組織散播恐懼同分化的意識。



五年內8500輛柴油車將改為電動

本地一間公司簽訂一項接近10億元合約，計劃在未來五年內將8,500輛柴油開篷貨車改裝為電動車。





在墨爾本的SEA Electric Australia 與礦業供應商 MEVCO 聯合公佈這項計劃，同時透露所改裝的豐田 HiLux 同 LandCruiser 汽車極受歡迎，2023年度的配額已經售出一半。





業內專家指這項合約顯示出本地對電動開篷貨車的需求極高。





SEA Electric 會在 Dandenong South的工廠進行改裝，初步每年會出產2,080部。貨車會用專利零件同電池改裝，續航距離高達380公里，可以在一小時內充電八成。



四名經營國際騙局華裔男子出庭應訊

四名涉嫌經營國際投資騙局的華裔男子，其中一人出庭時被拒保釋。





姓名譯音蕭韓 (Han Xiao)的24歲疑犯去年11月企圖乘坐單程飛機前往香港時被拘捕。在此之前，聯邦警員另外三名疑犯亦剛落網。





他在雪梨 Downing Centre地方法院經視像出庭，法官拒絕保釋，以防佢試圖離境，並指他可能是一個較大犯罪集團的成員，並唔係最底層分子。





他被控一項處理可能超過1,000萬元贓款的罪名，最高可被判15年監禁。





聯邦警方指四名疑犯涉及一個精密的騙局，利用社交平台，引誘受害者詐騙或者真實的投資程式，進行外匯同加密貨幣交易，並操控交易平台，向受害者提供虛假的投資回報率。



中副總理及美財長首次面對面會談

中國副總理劉鶴與美國財長耶倫，在瑞士蘇黎世進行首次面對面會談，歷時兩個半小時。中方表達了對美國對華經貿和技術政策的關切，希望美方重視這些政策對雙方的影響。並歡迎耶倫今年適當時候訪問中國。





美國財政部形容會談氣氛坦誠、實際和有建設性，指兩人就宏觀經濟和金融發展交換意見，一致認同就宏觀經濟和金融問題加強溝通，對全球經濟的運作非常重要。





另外中國國務院總理李克強在春節前夕，會見在中國工作的外國專家代表，他強調，中國堅持對外開放基本國策不動搖，會進一步擴大國內市場開放和外資市場準入，同時將繼續致力於提升外國專家在華工作的便利。



體育消息

在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽，上屆男單冠軍，頭號種子西班牙球星拿度（Rafael Nadal）在第三日賽事出局，被認為是開賽以來最大冷門結果。





拿度進入次圈負傷應戰下，連輸三盤不敵世界排名65位的美國球手麥當奴，衛冕失敗，亦無法在這次賽事爭取個人破紀錄的第23項大滿貫錦標。





男單種子球手俄羅斯的麥韋迪夫、意大利的辛納就順利晉級。



