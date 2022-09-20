今日大事（9月21日）

上財年預算增收500億元大幅改善

財長查默斯（Jim Chalmers）指大宗貨品價格高企是令聯邦財政有大幅改善的因素。





他昨日透露，估計2021-22年度預算有500億元改善，但指這個估計是基於一些臨時的因素，這些改善的地方引起一些要交由檢討委員會研究的問題。





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查默斯表示，在十月公佈的財案裡面將會有一些艱難的決定，其中一個例子就是要根據上屆政府所定的期限恢復徵收汽油稅。「明白此舉對公眾造成困難，對政府亦是一個艱難的決定。但是我們必須要有負責任的財務管理。」





聯邦政府下星期三會公佈上年度財政表現報告。而工黨政府上任後第一份財案會在10月25日公佈。



【全國哀悼日】明天上午11點全民默哀

明日是本地對英女王伊利沙伯二世逝世的全國哀悼日，全國將會默哀片刻。





上星期總理艾巴尼斯宣佈9月22日是一日特別公眾假期，讓國民有機會向已故女王表達敬意。





艾巴尼斯和總督克利（David Hurley）今日會在出席女王喪禮之後返國。明日在坎培拉國會大樓會舉行悼念儀式。各州及領地首長會出席。





儀式在上午11點開始的時候，全國會默哀片刻，然後儀式會經由電視直播。明日所有政府建築物將會下半旗，但是各州總督旗幟將會繼續如常懸掛。





公眾假期意味著國會仍然不會開會，有議員擔心一些重要議題會被拖延。





獨立參議員波科克表示，政府應該在下星期增加一日的會期。「接下來有大量立法工作，當中有些非常重要，包括確保安老院7日24小時都有註冊護士駐場等等。我想見到那些議題盡快辯論和表決，但看看開會時間表，已沒剩下很多會期。」



兩成八人口海外出生 印度增幅最大

2021年人口普查結果顯示澳洲的文化和語言繼續越來越多元化。





大概700萬人，即是接近兩成八的人口，是在海外出生，在2016年的上一次普查中，只有兩成六。而在1947年的時候只有一成。





而出生地人數最多的是英格蘭，其次是印度、中國、新西蘭和菲律賓。





而比起2016年普查的時候，來自印度的人數增長最高，上升了超過124,000人，增長了67%。





聯邦助理財長利治（Andrew Leigh）表示，這顯示出澳洲人口有豐富的文化，對國家的繁榮非常重要。





「這個情況提醒了我們民族多元化為澳洲帶來豐富的經驗和創意。大家都知道，多元化的公司有更高生產力，多元化的城市增長更快，多元化的國家不單只更有意思，亦有更高效率。」



新州火車工會關閉閘口拍卡機仍候裁決

新州鐵路的勞資糾紛持續，工會計劃堅持關閉閘口拍卡機的工業行動，可能令州政府每日損失大概200萬元。





政府在周末入稟公平工作公署，要求終止這項行動，鐵路、電車及巴士工會被迫取消計劃，但是後來重新提出申請。





據澳聯社獲悉，關閉閘口Opal卡拍卡機，讓乘客免費入閘，每日政府會損失150至200萬元，如果持續一個月，就會損失大概5,000萬元。





公平工作公署即將裁決是否批准工會的申請，容許工會關閉拍卡機。



美國批評俄方計劃在烏克蘭境內發起獨立公投

美國批評莫斯科有計劃在烏克蘭領土內的四個俄羅斯支持的分離主義地區舉行公投，包括盧甘斯克、赫爾松以及部分已由俄羅斯控制的扎波羅熱及頓涅茨克。





美國國家安全顧問沙利文指，在正值烏克蘭成功反擊俄羅斯軍隊之際，公投是對烏克蘭主權的侮辱。他說，美國永遠不會承認俄羅斯對他們已吞併的烏克蘭地區所宣稱的擁有權。





沙利文表示，俄羅斯急於舉行這些公投，以回應烏克蘭在戰場上的勝利，同時他們可能亦正為軍事行事做準備。「這些公投，是侮辱聯合國憲章所承認國家的主權及領土完整原則，同時，大家都知道，所謂的公投其實亦受到操縱。」



各國領袖疫情後親身出席聯合國大會

各國政要在新冠疫情後首次親身前往紐約參與聯合國大會領導人會議，預計俄羅斯入侵烏克蘭的戰事仍然將會在今次會談的主導議題，但聯合國秘書長古特雷斯警告，由於各國領導人，未能在氣候變化和糧食安全等問題上，取得進展，全球民眾將要面臨一段「匱乏」的時期。





古特雷斯說，各國有責任採取行動，但卻同時因為身陷巨大的全球效能障礙而陷入僵局。「國際社會還沒準備好又或者不願意，應對這個時代的巨大而劇烈的挑戰，這些危機正威脅著人類的未來及全球的命運。也由於地緣政治緊張局勢，一連串的問題的進展受到制肘。」





澳洲外長黃英賢亦將於今個星期的稍後時間，在聯合國大會上發表講話。



英國將為企業減稅以刺激經濟增加民眾收入

成為英國首相不足兩個星期的卓慧思表示，為提振目前正萎縮的英國經濟，她會願意作不受歡迎的決定，包括向公司減稅和提高銀行業界的奬勵等，來刺激經濟增長。





英國正面臨巨大壓力，必須解決國民的生活成本危機以及經濟可能要面臨長期衰退的問題。卓慧思表示，她認為，英國的企業目前需要確保在全球仍然有高度競爭力，因此，提高對企業的稅收只會阻礙經濟增長。





她說：「對我來講，重要的是發展英國經濟，因為這個做法可以提高更國民的工資，亦會引入更多的投資到全國的各城鎮。最終會令國民更富有，同時可以為國民保健署等公共服務提供資金。」



巴勒斯坦起訴以色列軍人故意殺害記者

一個律師及倡導團體聯盟聲稱，已就半島電視台記者阿克勒被槍擊致死案，再向國際刑事法庭入禀。





巴勒斯坦官員、死者的家人及半島電視台，早前已向美國的法院指控以色列在去年5月，在約旦河西岸佔領行動中，故意殺害51歲的死者，當時她戴著頭盔和標示「新聞記者」字樣的防護背心。





以色列承認，阿克勒可能是遭以色列軍方的槍火擊中，但對「有士兵故意瞄準對方進行射擊」的說法一直「強烈駁斥」。





死者的一名兄弟指他和家人，會一直向以色列追究責任，直至正義獲得伸張為止，否則同樣的悲劇只會再次由以色列或其他國家的軍隊重演。



伊朗鎮壓支持女權示威致三人死亡

伊朗當局證實，一名女子被警察羈留期間死亡而引起的示威中，有三名示威者被殺。





當地女子阿米尼上星期被指違反戴頭巾的規定，遭到警察拘留，數小時後陷入昏迷而死亡。事件引發首都德黑蘭抗議，當局指暴力示威是由外國勢力煽動，對示威者使用催淚煙鎮壓。





今次示威是伊朗近期最嚴重的一次。當地從舊年開始已有民眾因為食水短缺、女性缺乏權利和安全而出現示威。



中國要求聯合國監管僱佣軍及保安公司

聯合國人權理事會就僱傭軍問題進行的對話大會期間，中國代表促請美國及澳洲等國家，應有效監管「私營軍事及保安公司」的活動，以防止這些公司繼續侵犯人權。





中國常駐聯合國日內瓦辦事處副代表李松表示，這些公司的數量正不斷增多，他們的活動亦缺乏有效的國際監管，已多次涉嫌侵犯人權，而違法的責任難以追究。





他形容那些行為令人觸目驚心，嚴重侵犯平民特別是婦女和兒童的基本人權，是世界人權記錄簿上非常不光彩的一頁。他認為相關公司活動應遵守國際人權法、人道法以及所屬國家國內法，並受到相關的國際機制監督。



澳洲綠色銀行投資礦業科技初創企業

澳洲的綠色銀行加強投資在礦業科技初創企業，幫助礦業減低對環境的污染。





清潔能源金融機構（CEFC）宣佈為本地的企業提供高達2,100萬元資金，發展新的脫碳採礦方法，和將新方法商業化。





該金融機構的資源總監Rob Wilson表示，這些投資所針對的有潛能企業，長遠將足以重新塑造澳洲的礦業。





澳洲的礦業儀器、科技和服務業（METS）提供本地國內總產值的一成半，支援超過110萬個職位，相等於每十個職位中的一個。



新州預計日內有極端洪災來襲

氣象局上星期宣佈第三次拉尼娜現象出現之後，澳洲東岸預計幾日內會有極端洪災來襲。





一道低氣壓昨晚穿越南澳，預計今日開始會在東南部內陸造成大雨和風暴。新州鄉鎮的Parkes、Young和Riverina地區的降雨量預期達到70毫米，沿海地區亦會在下午落雨。





氣象局預計聽日會是新州最潮濕一日，而東北部的Gunnedah、Tamworth和Dubbo日前經已出現洪水。



維州校巴車禍 司機及一學生重傷

維州發生嚴重校巴車禍，一部載有27名女學生的巴士在Bacchus Marsh的Western Highway公路上和一輛貨車相撞。





事發於Condons Lane交匯點，兩車相撞後巴士滾落一度堤壩。巴士司機和一名十幾歲學生受重傷送院，另外26名學生和老師亦送院接受觀察。





意外亦造成前往墨爾本的交通受阻。



澳式足球隊涉強迫原住民球員和伴侶分離

澳式足球聯賽（AFL）的Hawthorn球會委派進行的外部檢討發現，球會的主要人員涉嫌對原住民球員有威嚇行為，要他們在事業和家庭之間做選擇。





事件而家交由AFL廉政小組處理。檢討報告指稱，年輕的原住民球員被迫要和伴侶分手，一對伴侶更加為了當中球員的事業要終止懷孕。





根據三名球員的家人指稱，事件發生的時候，Alistair Clarkson擔任首席教練，當時球會贏得四屆AFL冠軍。





報告又指在一些個案裡面，教練涉嫌脅迫起碼兩名原住民球員拿走手機裡面的電話卡，斷絕和伴侶的聯絡，專心為球會爭取勝利。更有指控球員被迫離開家庭到其他地方居住。





在檢討的時期裡面Hawthorn球會有超過20名原住民球員。



體育消息

在莫哈理舉行的二十國際板球賽，澳洲隊在三場的系列賽的首場賽事中，以四個三柱門的優勢擊敗印度隊，暫時以 1比0 領先。兩隊將在 9 月 24 日進行第二場對決。





與此和時，香港田徑總會昨日宣佈，正積極計劃於明年2月12日舉辦香港馬拉松，預計將會有.52萬人參與。





田總日前公佈，由於未獲政府批准而要取消原訂11月舉行的馬拉松，但表示明年的賽事已獲得政府全力支持，他們會在嚴格遵守和執行各項防疫指引及措施下，令公眾、跑手及工作人員可以在健康及安全情況下參加賽事。



