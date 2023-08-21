今日大事（8月22日）

【宣誓成南澳律師】許智峯：通過品格審查是「向港府摑一把」

流亡澳洲的前香港立法會議員許智峯表示，他已正式成為南澳律師。





許智峯接受本台SBS廣東話節目訪問時表示，他星期一在南澳出席最高法院的律師認許聆訊，經宣誓後，獲法庭頒令，正式認許成為律師，他對此感到開心及興奮，但由於在澳洲法律經驗尚淺，仍感到戰戰兢兢。





許智峯目前在香港被指違反港區國安法等23條刑事控罪，並被特區政府通緝。他指，澳洲法律界仍然通過他的品格審查，意義重大。







許智峯說：「我覺得對香港政府來說， 今次（澳洲）法院通過我的品格審查，讓我當律師，是向香港政府摑一把，當政府十分出力地說『我是過街老鼠、通緝犯』等等，但（澳洲)法庭卻指我是一個品格良好的人。 」





本台亦就許智峯在香港面對多項刑事控罪下，仍然通過澳洲政府的品格審查，成為執業律師，向香港特區政府查詢回應，特區政府發言人表示不會置評。





發言人又指，毋庸置疑的客觀事實是，許智峯因涉嫌干犯嚴重的危害國家安全罪行而被通緝，亦曾被香港特區法院裁定干犯若干刑事罪行，其後棄保潛逃。發言人又強調，許智峯是罪犯、在逃人員、更欺騙法院、視法治為無物，任何人與許智峯有任何業務往來或其他交易時，都應格外小心。



大學研究：雪藏蔬菜一年內漲升3成

迪肯大學（Deakin University）研究人員發現，過去 12 個月，雪藏蔬菜的價格上漲了 18%，吞拿魚罐頭的價格亦上漲了25%。





迪肯大學健康轉型研究所追蹤了28種超市售賣的食品價格，發現過去兩年，一包雪藏蔬菜的價格上漲了30%。





迪肯大學的佐巴斯博士（Christina Zorbas）向澳洲廣播公司表示，數據顯示政府是時候需要採取行動。



【剝削移民調查聽證會】移民述追討欠薪時遭威脅內情

聯邦國會就立法對濫用簽證計劃、剝削持臨時移民簽證工人的僱主定為刑事罪行的調查委員會，昨天（8月21日）舉行首場聽證會。





法律專家、工會和倡導人士在聽證會上提供證據，指需要提供簽證保護的保證，以確保舉報人放心舉報。





其中一名移民卡洛西 (Massimo Calosi) 表示，2016 年抵達澳洲後，他的僱主用他持臨時簽證身份來剝削他，當時他在墨爾本擔任廚師期間，被剋扣工資及退休金。





另一位國際留學生薩普科塔（Bishal Sapkota）作證時表示，當他輪班工作16 小時後，試圖向僱主追討欠薪時，被他威脅會解僱他。





薩普科塔說：「我和同事一直擔心該名經理會對他們做些什麼，如果他用虛假記錄向移民局作虛假報告，那他們怎麼辦？即使我們沒有做錯什麼？事情就是這樣。我認為剋扣工資是不對的，大家亦不應保持沉默。」



誇代報告將揭國家開支再飆升

聯邦反對派猛烈抨擊政府最新的誇代報告，聲稱該報告幾乎沒有提供新的資訊。





完整的報告將於周四（8月24日）公佈，預計到2060年，澳洲對國家殘障保險計劃（NDIS）、長者護理、健康、支付利息及國防開支，將佔聯邦開支的一半，比現時增加三分之一。





兩黨聯盟金融發言人希姆（Jane Hume）表示，澳洲未來需要更好的融資策略。





「這本質上是以提高稅收作為利誘的陷阱，我認為這份報告聽起來像是一次審查，而不是一個採取行動的計劃。」





「我們實際上更希望看到財長查默斯會有一個解決通脹的計劃，並就國家殘障保險計劃及長者護理開支，提出更實際的改革建議，使其在未來可持續發展。」



新州今年將在多個海灘再設防鯊網

新州政府決定今年夏天會在州內多個海灘再次安裝防鯊網。





每年9月至4月，Newcastle及臥龍崗南部之間的51個海灘都會安裝防鯊網，保護公眾免受鯊魚襲擊。





新州州長柯民思表示，目前的替代技術並不能有效地替代防鯊網。



客戶向澳航提集體訴訟 律師：「不提供退款選項已遲違法」

澳洲航空因新冠航班取消所涉及的賠償問題，正面臨集體訴訟。





澳航在新冠疫情期間，向因航班取消而受影響的客戶派發飛行積分，以留待日後預訂機位之用，並於上個月鼓勵乘客使用剩餘的積分。





代表數十萬澳航乘客提出訴訟的Echo Law表示，其當事人指控澳航這樣做是違反了澳洲《消費者保護法》(Australian Consumer Law)，並要求澳航、向他們提供退款和賠償，涉及總額達數百萬元。





法庭文件指，澳航涉嫌在退款選擇上誤導乘客、扣起已支付的機票費用，並採用「不合理的商業行為模式」。





墨爾本大學消費者保護法教授帕特森 (Jenny Patterson)向澳洲廣播公司表示，澳航制定航班積分的方式具有誤導性。





帕特森說：「這裏存在一個根本性的錯誤描述，就是大家向澳航付費以獲取服務，最終澳航沒有提供，這意味著乘客有權要求退款，這不是讓步，實際上是一種權利。」





澳航表示反對訴訟中的指控，並補充指已向2020年受影響的乘客退款。



【英國謀殺 7嬰案】護士「萊特比」被判終身

英國護士「萊特比」（Lucy Letby）在英國切斯特市的新生兒病房謀殺 7 名嬰兒及試圖謀殺另外多名嬰兒，被判處終身監禁。





萊特比因在 2015 年 6 月至 2016 年 6 月期間，在【切斯特伯爵夫人醫院】的新生兒病房殺害 5 名男嬰和 2 名女嬰，並襲擊其他新生嬰兒。





該審訊持續了十幾個月，被認為是英國最長的謀殺案審訊，萊特比於本月初已被定罪，法官戈斯（James Goss）昨日判刑時指，終身監禁是確保佢在監獄中度過餘生。





「萊特比就 7 項謀殺罪和 7 項謀殺未遂罪，每項罪名各判處終身監禁，因為佢的罪行嚴重性非常高，法官認為提前釋放條款不適用。因此，法庭對每一項罪行頒佈終身命令，而萊特比亦將在監獄中度過餘生。」





英國首相辛偉誠勍萊特比拒絕出席一事發表評論時指，他希望修改法律，迫使被告在判刑時必須出庭。





「我認為，犯下可怕罪行的人、若不面對受害者或親耳聽到其罪行對受害人同家屬造成的影響，是懦弱的行為。我亦正一直在尋求修改法律、確保被告出庭，並且將在適當的時候提出這一點。」



人權觀察組織：沙特邊防部隊涉嫌大規模殺害平民

人權觀察組織的一份新報告指責沙特阿拉伯邊防部隊，在也門邊境大規模殺害逃難的平民。





報告稱，數以百計的人士被槍殺，當中包括好多在也門飽受戰亂而逃往沙特的埃塞俄比亞人。





一名移民向英國廣播公司表示，他們的四肢被槍火摧殘，而逃走的路上更是屍橫遍野。





人權觀察組織研究員、邊境殺戮報告的作者，哈德曼（Nadia Hardman）表示，這種暴力行為並不罕見，但近年越趨嚴重。





[[“哈德曼表示：人權觀察組織自 2014 年以來、一直在記錄沙特邊防人員在邊境殺害難民及尋求庇護者的事件，但這些事件整體上並無規律，但在過去幾年中他們看到情況急劇升級。哈德曼指出，從佢訪問受訪者後，他們已獲悉再有 28 宗涉及爆炸性武器的同類事件。”]]





沙特阿拉伯否認所有有關系統性殺戮的指控，並聲稱該報告毫無根據，並非基於可靠來源。



俄羅斯：俄羅斯轟炸機遭烏克蘭無人機摧毀

據道，一架俄羅斯遠程轟炸機遭烏克蘭無人機襲擊後摧毀。克里姆林宮表示，涉事無人機亦遭到輕武器射擊，但同時亦令轟炸機損壞。





而英國廣播公司亦引述社交媒體帖文，顯示一架圖波列夫 Tu-22 轟炸機在聖彼得堡南部的一個空軍基地起火。俄羅斯國防部在一份聲明中表示，沒有造成人員傷亡。



【美國世紀風暴】南加州等地受山洪威脅1700 萬人接獲警報

希拉里（Hilary）風暴為美國帶來破紀錄的暴雨後，南加州和西南部的部分地區正面臨山洪、山泥傾瀉和泥石流的威脅。





隨著風暴餘波向北移動，暴雨從加州和墨西哥邊境向上穿過拉斯維加斯，進入西北部部分地區，約有 1700 萬人已接獲洪水及大風的警報。





棕櫚泉是受災最嚴重的社區之一，社交媒體上發佈的片段顯示街道被洪水淹沒，殘骸遍地。





【希臘野火】乾燥大風天氣阻礙滅火工作

希臘和非洲西北海岸附近的【西班牙加那利群島】其中一個島嶼正爆發嚴重野火。炎熱、乾燥和大風的天氣、亦正阻礙幾百名消防員的滅火工作。





當局已下令疏散位於雅典西北約 100 公里處，【維奧蒂亞】中部地區的兩個村落。歐盟官員則再批評，是氣候變化令歐洲野火頻率和強度不斷增加。





體育消息

路透社報道，帶領西班牙上周日於女足世界盃奪冠的隊長卡莫娜，在賽後才被告知，她長期與病魔博鬥的父親最終離世。





西班牙足協表示深感遺憾，指這名國家隊隊長在世界盃決賽後得悉這個噩耗。西班牙傳媒表示，家人和朋友為了讓卡莫娜專注比賽，決定不向她發出此消息，卡莫娜的母親及兄弟已經飛往澳洲支持她。



