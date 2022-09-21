今日大事（9月22日）

全國哀悼日悼念儀式

今日為英女王伊利沙伯二世逝世的全國哀悼日。





上星期當局公布今日為特別公眾假期，全國的政府首長會齊集在堪坎培拉國會大樓，聯同總理艾巴尼斯同與總督克利出席全國悼念儀式。





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儀式在上午11點開始的時候會進行一分鐘默哀，艾巴尼斯鼓勵全國參與默哀。





全國大部分的學校與托兒中心今日會關閉一日，而超級市場會有限度營業。





基本的醫療服務會繼續開放。



教育部將檢討大學提供的教師學位

當局將會檢討澳洲大學提供的教師學位，以加強培訓執業教師。





教育部長祁雅（Jason Clare）將會公布由雪梨大學校長兼前教育課程教授斯科特 (Mark Scott)領導一個教師培訓專家小組，應對全國教師短缺問題。





小組由全國各地的資深教育界人士組成，包括曾獲得年度傑出校長同教師獎的得主。





小組將會在明年六月向政府呈交建議。



原住民將加入澳洲外交團隊

聯邦政府證實計劃委任一名原住民大使加入澳洲外交團隊。





外長黃英賢表示正徵求有意申請此職位的人士提交興趣表達書。她表示此計劃昆履行工黨五月大選時的承諾。





正陪同黃英賢在紐約出席聯合國大會的參議員多德森 (Patrick Dodson) 對此計劃表示贊同。





多德森說：保證在聯合國有代表原住民的聲音，與保證在澳洲國會有原住民聲音同樣重要。亦等同保證在改革同重建國家中的關係同樣重要。



雪梨機場敦促公眾提早計劃出遊行程

雪梨機場再次準備應付繁忙的學校假期，估計在這兩個星期內會有240萬來往的旅客。其中150萬預計是國內旅客。當局敦促公眾要預早計劃行程。





航空界繼續面對人手嚴重短缺問題。昨日（9月21日）舉行的一個就業展覽會顯示，在航空公司與機場零售業內有超過4,000個空缺。





雪梨機場行政總裁庫伯特 (Geoff Culbert)話表示:已經大力招聘人手，但係仍然未能填補疫症大流行期間流失的崗位。



工黨下周將引入新托兒草案以減低澳洲家庭開支

工黨政府表示會在下個星期引入草案減輕澳洲家庭的托兒費用負擔。





聯邦政府透露，草案目的是為百分之96需要托兒服務的家庭減輕要支付的費用，將家庭的第一名子女入讀學前教育中心的最高津貼增加到9成。





教育部長祁雅（Jason Clare）表示這項措施可以令更多家長就業，有助本地經濟。





祁雅表示，投資在學前教育的每一元，可以為經濟注入兩元。所以有人認為投資在托兒服務是福利開支，此講法並不正確。這其實是經濟改革。



新州繼續面對水浸威脅

新州沿岸與部分內陸地區繼續受到水浸威脅。





新州中西部山坡與平原地區維持有嚴峻雷暴警報，可能會有冰雹、破壞性強風、豪雨。





中北海岸社區、獵人區、北面河流區域亦有水浸警報，已經滿溢的集水區預測會再有大量降雨。



維州宣布取消公共交通工具口罩令

維州政府宣布取消公共交通工具上嘅強制口罩令。





衛生廳長托馬斯 （Mary-Anne Thomas）證實由今晚午夜起生效。但醫院及護理設施的訪客、綜合醫療人員、新冠患者的緊密接觸者仍然必須要戴口罩。





新州及昆州都已在昨日終止有關強制口罩令，在此之前，南澳、西澳、塔州同北領地都先後取消了此規例。



雪梨女子火車受傷 獲逾100萬賠償

一名女子在雪梨西面在一列行駛中火車與月台之間跌倒，新州最高法院判決她能獲得超過100萬元賠償。





閉路電視錄影顯示，在2016年8月4號下午，女子卓爾 （Aluk Majok Chol）在Auburn車站準備上車。在火車到站之後幾秒，她拿起購物袋，走向開始關閉的車門。她伸出右手臂阻止車門關上，但手袋帶被車門夾住。火車開動的時候導致她跌倒在月台邊沿。





46歲的卓爾指自己受到「災難性損傷」，終身需要多方面的治療同護理。



俄徵召30萬名後備軍人 大規模升級戰局

俄烏戰事持續近7個月，烏軍在北約全力支援下，發動反攻，並取得進展，俄羅斯總統普京昨日簽署即時生效的局部動員令，徵召30萬名後備軍人，令戰局大舉升級。。





有報道指，在普京宣布後，國內有三十六個城巿出現反戰示威，包括首都莫斯科，當局拘捕超過900人，並警告號召及參與示威的人，最高判監15年。另外亦有大批俄羅斯人搶購單程機票離開，或經陸路前往鄰國格鲁吉亞。





普京指責西方國家想要摧毀俄羅斯，他說，俄羅斯將不惜一切代價保護領土完整。





普京說，他想提醒那些對俄羅斯發表言論的人，俄羅斯擁有多種大殺傷力武器，有些武器甚至比北約國家擁有的更現代化。如果國家領土完整受到威脅，政府將盡一切可能，保護俄羅斯和人民。



德形容俄國作垂死掙扎

德國總理朔爾茨指普京的局部動員令，是「垂死的掙扎」。





朔爾茨在出席聯合國大會期間表示，普京大大低估了烏克蘭人民。





朔爾茨說，俄羅斯政府的最新決定是一種垂死的掙扎。俄羅斯是不會在這場罪惡戰爭中取勝，普京的最新決定只會令一切變得更惡劣。他一開始就完全低估了局勢、抵抗力量、烏克蘭人的抵抗意志、以及烏克蘭友邦的團結和決心。





德國總理朔爾茨指普京宣布的局部動員令，是「垂死的掙扎」。





朔爾茨在出席聯合國大會期間表示，普京大大低估了烏克蘭人民。





朔爾茨說，俄羅斯政府的最新決定是一種垂死的掙扎。俄羅斯是不會在這場罪惡戰爭中取勝，普京的最新決定只會令一切變得更惡劣。他一開始就完全低估了局勢、抵抗力量、烏克蘭人的抵抗意志、以及烏克蘭友邦的團結和決心。





普京在近日譴責西方國家時表示，如果這些國家繼續他所謂的「核訛詐」，莫斯科就將動用核武來作出回應。





烏克蘭總統澤連斯基則表示，雖然普京聲稱會不惜一切代價來保護領土，但他不相信俄羅斯會使用核武，並強調不能夠在普京的威脅下屈服。



美國前總統被控多項欺詐

美國紐約州總檢察長詹姆斯，對前總統特朗普、他的三名子女及特朗普集團，提出民事訴訟，指控特朗普及他的家族涉嫌透過欺詐方式，有系統地虛報資產價值，包括在曼哈頓、芝加哥和華盛頓的資產，從而獲取優惠貸款和稅務優惠。





詹姆斯說，他們經過3年調查後，發現200多項誤導性資產估值，她形容特朗普和集團為了經濟利益而使用的欺詐手段, 是令人震驚。





她又說，雖然今次訴訟是民事性質，但已經向司法部提出刑事轉介。特朗普一直否認有不當行為，並形容今次是另一場政治獵巫行動，又指本身是黑人的詹姆斯是種族主義者。



美國加息0.75厘

美國聯儲局結束一連兩日議息會議，宣布加息0.75厘，符合市場預期，今次是聯儲局為了壓抑通脹而連續第三次作同樣幅度的加息，聯邦基金利率的目標區間上調到3厘至3.25厘，是2008年以來的最高水平。 聯儲局官員預料，到今年底, 基準利率將升至約4.4厘，較六月時的預測多1厘。到明年會進一步升至約4.6厘，預料聯儲局到2024年才會減息。



中國主席習近平決心改革強軍戰略

身兼中央軍委主席的中國國家主席習近平，要求全軍把握新形勢和任務要求，聚焦備戰打仗。





習近平昨日在北京召開的國防和軍隊改革研討會作出重要指示，表示自從十八大以來，黨中央和中央軍委以前所未有的決心和力度，全面實施改革強軍戰略，軍隊體制一新、結構一新，為實現建軍一百年奮鬥目標，提供強大動力。 中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮亦在會上總結最新一輪國防和軍隊改革所取得的成效，部署後續改革籌劃工作。



AFL North Melbourne教練否認不當行為

澳式足球聯盟隊伍North Melbourne 隊的教練克拉克森，否認在擔任Hawthorn隊教練期間，有不當行為。





聯盟已針對克拉克森在 2005 年至 2021 年期間，是否有對原住民球員作出種族主義行為的指控，委託進行一項獨立調查。





澳洲廣播公司報道一名球員聲稱，克拉克森曾經叫他「終止伴侶的懷孕」。





這名球員還指控克拉克森、及現在是Brisbane Lions隊的教練費根、以及Hawthorn隊內其他人，都有叫他和伴侶分手，然後搬去與助理教練同住。



