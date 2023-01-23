今日大事（1月24日）

【蒙特雷帕克市槍擊10死】 美國全國下半旗致哀

美國加州蒙特雷帕克市（ Monterey Park） 發生10死10傷槍擊案後，美國總統拜登下令全國下半旗致哀。同時，當地的居民亦舉行守夜集會，悼念死難。





72 歲的疑犯、譯音胡侃崔（Huu Can Tran）在同警方發生衝突後，被發現於一輛貨車內吞槍自殺死亡。事發當地亦開設了一個支援中心，一個危機應對小組亦為受影響的人士提供幫助，事發年三十晚，正值當地華人社區慶祝農曆新年。





美國國會華裔女議員趙美心（Judy Chu）希望當地社區人士現在係感到安全。





趙美心說， 希望在這裡對社區人士表示，現在係應該感到安全，他們已經唔再處於危險之中，因為該名槍手已經離開。





同時，於事發現場附近做生意、並曾經試圖搶槍手手槍的一名目擊者Brendan Tsay 表示，當時他見到胡侃崔拿著槍走入舞廳，當時大多數顧客經已離開，槍手就好似尋找目標，然後他就嘗試搶槍手的槍。





他說，他突然見到受到襲擊，就意識到要從槍手手上搶走槍支，否則每個人都會死。當時他鼓起勇氣，用雙手向對方猛撲並搶去武器，與對方搏鬥。





之後槍手逃離現場，警方於12 小時後發現他在一輛白色貨車中死亡，相信槍手吞槍自殺。



歐盟承諾進一步向烏克蘭提供軍事援助

在布魯塞爾舉行的歐盟成員國外長會議，歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrel ）宣布，歐盟承諾進一步向烏克蘭提供軍事援助。





博雷爾表示，他們就第七批軍事支援達成協議，向烏克蘭額外提供 5 億歐元，並為烏克蘭軍隊提供價值 4500 萬元的額外援助措施,同為他們提供來自歐盟國家的軍事訓練。這項決定為烏克蘭在歐洲和平基金下的總軍事支援增加至 36 億元。





同時，德國亦經已澄清他哋唔會阻止歐盟各國向烏克蘭提供由德國製造的豹式坦克。





與此同時，由於烏克蘭的戰事經已持續接近一年，加上兩年多的新冠疫情、以及烏克蘭東部兒童遭受 8 年多的戰爭， 聯合國兒童基金會呼籲需要增加國際的支持，以確保當地500 萬兒童的教育，不會進一步受到干擾 。



美國國防部為麥卡錫訪台準備

據美國政治新聞網站引述華府官員表示，美國國防部正為眾議院議長麥卡錫於今年稍後訪問台灣作準備，而該名人士表示，擔心可能令台海關係再度升溫，該官員又預計，麥卡錫會在春季訪台。





麥卡錫早前經15輪投票先至當選眾議院議長，而他一貫對華持強硬立場，亦是美國國會堅定的「挺台派」，他當選後推動眾議院成立中國委員會。





麥卡錫去年曾聲言，當選後將跟隨前任眾議院議長佩洛西的做法，以議長身份率團訪台。





佩洛西去年8月訪台後，中國解放軍於台海地區進行軍演，艦機亦越過台海中線，到台灣近海及近空巡航軍演。



澳洲獲提供更多低於市值天然氣

聯邦部長索頓（Bill Shorten ）對蜆殼公司為澳洲提供更多天然氣的行動表示歡迎。





蜆殼公司此舉，是對政府早前對東岸的天然氣生產商於未來一年實施天然氣批發價格上限的回應。





國家殘障保險計劃（NDIS） 部長索頓對天空新聞表示，他好高興殼牌將會以低於市值，生產額外多約 8 拍焦耳的天然氣。





索頓話， 對他來說，這顯示天然氣訂價是一個棘手的問題，而政府在去年底提出設置價格上限的做法，似乎在與業界合作提供天然氣，這個澳洲可用的基本能源之一， 其價格是商企與澳洲家庭都能夠負擔。





澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）的工作，就是確保有關公司能夠遵守這臨時價格上限，不過，一些天然氣公司就顯示，他們不願意簽署這新協議。



昆州擬定有關仇恨罪及青少年公平法

昆州議會在今年將會優先討論與制定有關仇恨罪及青少年公平的法例。





因為最近當地發生一連串令人關注的事件，包括於去年底發生的一宗入屋盜竊事件，一名兩個孩子的母親被刺斃，以及於星期日有一名十多歲的男童被謀殺。





州長帕拉謝依（ Annastaciacia Palaszczuk ）於該名被刺斃的母親 Emma Lovell 去世後，宣布有關的新措施，並表示，有人於這樣悲慘與可怕的情況下死亡，是不可接受的。



北領地酒類零售商實行限買試驗計劃

關注青少年司法的人士促請北領地政府，對愛麗絲泉（Alice Springs）不斷惡化的犯罪水平採取長期應對措施。





酒類零售商試圖應對近期青少年的反社會行為，為期兩週的限買酒類試驗計劃在昨天開始。





澳洲中部青少年司法主席威爾遜（Kirsten Wilson）向澳洲廣播公司表示，政府需要充分解決這一問題。





威爾遜說：「你看到在社交媒體上的評論確實令人擔憂，我認為社區中討論這個問題亦確實令人擔憂，但實際上我們也知道是無法透拘捕來解決問題，因為這問題已存在多時。」



昆州兩警員被殺案 新州警方遭槍手家人批評

昆州上個月發生的開槍殺死警員案，殺死兩名警察和一名鄰居的其中兩名疑犯，他們的女兒表示，新州警方沒有將這個重點通知昆州警方，兇徒對警察的不信任。





案發在上個月 12 日，疑犯斯泰西 （Stacey Train）、加雷思（Gareth Train） 和特雷恩（Nathaniel Train）在距離布里斯本以西三小時車程的Wieambilla 住所，開槍殺死了警員麥克羅（Rachel McCrow）和阿諾德（Matthew Arnold）以及鄰居戴爾（Alan Dare）。





事發當晚，兇徒與特警駁火中喪生。





特雷恩和斯泰西的女兒瑪德琳（Madelyn Train）昨天向九號新聞表示，她在案發當天錯過了新州北部 Walgett 一名警官打來的電話。



雪梨殘疾父親移民申請被拒 傳媒報道後獲暫緩離境

澳洲廣播公司（ABC）的調查報道播出後，移民官員在最後一刻暫緩了要求一名雪梨父親離開澳洲。





這位身患殘疾、無法與人交流、有三名孩子的父親，原定在上星期六被迫離開澳洲。





一份文件顯示，處理他們簽證的移民官在 2019 年 8 月至 2022 年 1 月期間，曾經六次聯絡巴爾洪（Mohamed Barghchoun）的移民代理。





不過巴爾洪說，他從未收到有關他的伴侶簽證被拒絕的通知。



墨市遠西校巴被撞意外 貨車司機被控46罪

墨爾本以西去年發生的大貨車與校巴相撞意外，肇事的貨車被起訴，在意外中，旅遊巴上有超過 24名師生受傷。





事發在去年 9 月，兩車在駛至Western Highway近Pentland Hills時相撞，校巴被撞至跌出公路。





60歲貨車司機被控46 項罪名，包括魯莽駕駛導致他人嚴重受傷，以及魯莽駕駛危害他人生命安全。



皇家委員會自動債務索償系統聽證會

一名領取養老金的長者，在被通知只有不夠一個月的時間，需要向聯邦政府歸還65,000元，感到「極度恐慌」，不過，她之後發現這筆債務是錯誤。





67 歲的蓋伊（Rosemary Gay）出席皇家委員會調查上屆政府的自動債務索償系統聽證會時，講述當她知道她的養老金要被大幅削減，是一段「非常黑暗的時期」時講到崩潰，因為她真的償還了這筆計算錯誤的債務。





蓋伊說雖然經過與有關部門多次溝通後，最終將債務減少到原來的十分之一左右，但這件事已對她的健康造成了嚴重影響。





蓋伊說：「就我個人而言，這件事對我的情緒和精神健康產生了巨大影響，並且在 2016 年之後的一段時間內精神都很差，我花了18個月才克服這件事，我認為是永遠不會克服得到，這對我是一個創傷，我再也不想經歷。」





兩位前兩黨聯盟部長波達（Christian Porter）和圖治（Alan Tudge）亦將向委員會作供。



前機師被控謀殺露營夫婦

一名前機師涉嫌殺死兩名露營人士，去年11月被捕後，警方在他的家中、汽車及營地取得 5000 多條秘密錄音，作進一步調查。





兩名露營人士希爾（Russell Hill）及克萊（Carol Clay）2020 年 3 月在維州高山地區的 Wonnangatta 地區露營時失蹤。





警方經調查後發現，56歲疑犯林恩（Greg Lynn）曾對他們的死亡發表評論，有關評論是在秘密監聽設備上收集到的，於是在 2021年11月將他拘捕。





林恩目前被控謀殺這對夫婦。



美國建議每年打新冠疫苗

美國食品及藥物管理局FDA（Food and Drug Administration）為簡化疫苗接種策略，建議健康的成年人每年接種一劑新冠疫苗，類似每年接種流感疫苗計劃。





而部份幼童、長者及免疫力弱人士，就每年接種兩劑新冠疫苗。





管理局同時建議，是否有需要像流感疫苗一樣，每年揀選部分變種病毒以更新新冠疫苗。專家小組將於星期四開會討論。





公共衛生及流行病學專家法伯（Bruce Farber ）認為，有關改革希望有助於簡化疫苗部署的計劃，以及提高疫苗接種率。





法伯表示，大家需要改變做法，因為現時有關疫苗重要性訊息好混亂。而他認為一個統一而有序的時間表是較合理的做法。



巴基斯坦大停電

巴基斯坦因國家電網故障，導致全國大停電持續超過12小時，在工程人員搶修後經已陸續恢復，當局希望到當地時間今晚能全面恢復供電。





今次停電影響超過 1000 萬人，所有主要城市都停電，其中包括首都伊斯蘭堡、其他多個大城市，好似卡拉奇、拉合爾、奎達、白沙瓦等以至偏遠的村落，由昨日早上起都全部停電，警方入夜後需加派警員到市集等加強保安。





巴基斯坦第二大城市拉合爾的地鐵服務亦因而中斷。全國各地的工廠、醫院和學校亦停電數小時。



體育消息

網壇球星祖高域在澳網公開賽上的四輪賽事中，以壓倒性姿態，擊敗了澳洲球手迪·文拿亞。





在前三輪的賽事中，祖高域似乎並無受腿筋受傷的困擾，並以 6比2 、6比1同6比2 的成績，擊敗迪·文拿亞。





而今次賽果亦令迪·文拿亞無法打破澳洲男單在過去 47 年未能奪得澳網冠軍的情況，亦令迪·文拿亞無緣奪冠。



