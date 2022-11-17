今日大事（11月18日）

黃英賢回應馬航MH17事件裁決

聯邦外長黃英賢 (Penny Wong) 和律政部長載夫斯 (Mark Dreyfus)發表聯合聲明，回應馬航MH17事件的裁決。





黃英賢說：「無論如何都無法消除他們的悲痛，但希望裁決能夠為感到哀傷的死難者親人帶來一點安慰，而當中有38名遇難者是以澳洲為家。」





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黃英賢讚揚聯合調查組人員，其中包括澳洲聯邦警員。





聲明又指，澳洲政府提供財政支援，以保證澳洲國民的親屬可以經過視像或者親身實際參與審訊過程。



於緬甸被囚澳籍經濟學家將返澳

澳籍經濟學家特內爾 (Sean Turnell)於緬甸被囚 650日後，即將返抵澳洲。他昨晚飛抵曼谷後，再轉乘夜機返國。





58歲的特內爾教授曾經於緬甸擔任被逐下台的前國務資政昂山素姬的經濟顧問。特內爾於2021年初被捕後，於九月被指「違反國家官方機密法」，被判刑三年。



內政部向難民錯發要求離境信

內政部向一批難民及尋求庇護者誤發信件，通知他們離境，尋求庇護者資源中心發言人指，事件令收信人非常震驚。





信件由一名內政部高級官員發出，聲稱係代表內政部長歐妮爾 （Clare O’Neil）簽發。





尋求庇護者資源中心發言人法韋羅 （Jana Favero）指事件令人震驚。





法韋羅說：「收到這封言辭強硬的信，令我們感到非常意外，因為似乎無考慮到係關乎到一個人，或者這批信件可以造成的影響和不安。」



新州中部繼續水浸 水位高至門牌號

新州雖然暫停降雨，但中部地區河水漲至接近歷來高點，繼續有疏散令和戒備行動。





氣象局發言人指出，雖然昨日大部分地區陽光普照，但今日一些內陸集水區繼續會有嚴重滿溢情況。





中西部鄉鎮 Condoblin 和 Euabalong目前正面對嚴重水浸威脅，於 Forbes 的Lachlan River上游河水位上漲至1.7米，剛低於1952年嘅1.8米紀錄。Forbes的數千名居民前日已經被迫疏散。





另一方面，警方繼續搜尋於Eugowra附近洪水中一度出現的一具年青男子嘅遺體，當地於周一出現嚴重突發水浸，水位高達房屋和商鋪的屋頂。





一名居民指水位上升到非常危險水平。





這名居民說：「水位上升到接近我前門的門牌號碼，我屋內所有東西都已損壞，昨日救援人員已將全部東西都搬清。」



艾巴尼斯出席亞太經合組織峰會

總理艾巴尼斯抵達曼谷出席亞太經合組織年度峰會。





除了21個成員國的參與外，柬埔寨、法國、和沙地阿拉伯亦獲邀出席。





艾巴尼斯於曼谷向傳媒表示，（這個論壇）「是關乎人類歷史上，全球發展最快的經濟體的經濟整合。」





他又指是次峰會是一個重大機會，以推廣澳洲於區內的商業、經濟和投資活動。





峰會將連續今明兩日舉行。



郵局現「不能夠拍攝印度人相片」告示被轟

阿德雷德一個郵局外面一張告示被指是「不能接受」，澳洲郵政局被迫要道歉。





於阿德雷德 Rundle Mall 郵局外面一張告示，原意是表明不可以拍攝印度護照所需的相片，但告示卻寫成 「不能夠拍攝印度人相片」 (We unfortunately CAN NOT take INDIAN photos)。





有關個告示於一個社交平台頁面登出後，引起數以百計抗議回應。





郵政局發言人表示，公司對任何冒犯作出「毫無保留嘅道歉」，並指這個是「未經授權嘅告示」。



昆州破獲大型修改汽車里程錶詐騙案

昆州警方破獲一宗修改汽車里程錶嘅大規模詐騙案，可能有數百名購買二手車的車主 受騙。





昨日警方於布里斯本以南突擊搜查行動中，拘捕五人，年齡界乎23至47歲。五名疑犯被控40項罪名。行動中亦搜獲40萬元現金。





處理督察科比 (Mick Corby)指，這個犯罪集團於過去12個月內轉售多達700部二手車，主要針對愛好四驅車的司機。





疑犯被指用最低價錢購入舊車，將里程錶數調低，再為汽車拋光打蠟，然後於社交平台市場大幅提高價錢出售。



澳洲可負擔樓宇數目減少

有報道指本地地產市場放緩的同時，可負擔樓宇的數目亦減少。





樓價低於60萬的房屋所佔比例達到歷來低點，根據一些地產網站的情況顯示，於2020年，這個樓價的出售房屋佔半數，現時只佔三份之一。





與此同時， 地產資訊公司PropTrack的十月份數據顯示，全國樓價和疫症大流行的高峰期相比，下跌了 3.53％。但樓價下跌似乎只影響到高價房屋市場。



全澳最大拖船商被下令剎停停工計劃

公平工作署已命令澳洲最大的拖船營運商，要撤回其令全國港口工人停工的計劃。





於周四，公平工作署全體成員裁定， 如果丹麥拖船公司 Svitzer 策劃停工，將對澳洲經濟造成重大選害。





Svitzer 計劃從周五開始無限期關閉閘口，令橫跨新州、維州、昆州、西澳和南澳17個港口的580多名員工無限期停工。





公平工作署將會於今日（18日）繼續舉行聽證會，屆時將考慮是否要工業行動暫停一段特定時間，或者完全禁止。





Svitzer 已經於一份聲明中，通知其客戶有關裁決，並表示不會繼續進行工業行動。





該聲明表示，公平工作署正連夜考慮是否會暫停，或終止受保護的工業行動，而署方已明確表示，將會於今日（18日）中午之前發佈命令。



昆州撞倒男童司機仍然在逃

警方繼續追捕涉嫌衝紅燈，並撞到一名12歲男童的司機，當時司機於布里斯本駕駛一架未有註冊的車輛。





於周四下午，該名男童於南部地區MacGregor踩單車過馬路時被撞， 並出現多處骨折。





司機棄車， 據報是經過附近一個購物中心逃走。 於周五嘅搜捕過程中，涉事司機仍然未落網。





警方表示，警員於進行檢查時注意到涉事車輛， 而一架警車打著警示燈駕入車流。





據稱，涉事車輛刻意駛離警車， 然後衝紅燈，再撞倒男童，令其頭部受傷。





受傷男童被送往昆州兒童醫院， 身體出現多處嚴重骨折，但情況穩定。



馬航MH17 事件：三被告缺席聆訊料不服刑

馬航MH17 客機被烏克蘭擊落案的聆訊結束，荷蘭法院判處四名被告當中的三人「無期徒刑」，餘下的一名俄羅斯公民，則因為「缺乏證據」而獲得無罪釋放。





法院裁定三名被告，包括兩名俄羅斯人同一名烏克蘭分裂分子，應對於2014年，他們從烏克蘭東部一個分裂主義地區發射導彈，而令客機摧毀，及造成 298 人死亡的事件負責。





法官斯蒂休斯 Hendrik Steenhuis ((stun-hh-ers)) 讉責，有關襲擊，是蓄意的惡行。





斯蒂休斯說：「彈道系統由準備到實際發射導彈，必須按照既定的流程進行。當中亦涉及很多步驟。亦即涉案的山毛欅導彈，無可能出現誤射，亦不可能出於『一時興起』。因此，發射所涉及的流程技術要求，是經過深思熟慮。因此，法院得出結論，認為導彈，是故意向目標發射。」





所有被告都缺席聆訊，相信他們亦有很大機會不會服刑。





其中，51 歲的俄羅斯情報機構聯邦安全局 (F-S-B) 前上校吉爾金 (Igor Girkin)，是被定罪的最高級別軍官。



烏克蘭或涉以導彈襲擊波蘭

美國總統拜登表示，他並不認同「烏克蘭無需對襲擊波蘭導彈負責」的講法。





烏克蘭總統澤連斯基較早前指，他不相信今周二襲擊波蘭村莊並造成兩人死亡的導彈，是從烏克蘭發出，並要求提供更多證據。但拜登表示，目前證據並不支持澤連斯基的講法。



聯合國： 貢獻小破壞大國家不能漠視氣候變化

聯合國秘書長古特雷斯，在埃及舉行的第27屆全球氣候大會上發言時警告，氣候變化正破壞己發展及發展中國家之間的關係。





目前距離大會閉幕不足24小時，但於活動期間，各國幾乎沒有達成任何協議，亦沒有落實為較貧窮國家提供經濟補償。古特雷斯讉責指，「世界目前正面臨信任破裂的危機」。





古特雷斯說：「大會要為於危機最前線的大眾發聲，等外界都聽到，現時很多發展中國家正面臨『緊迫、大規模、艱鉅』的氣候挑戰。而對於一些對氣候危機貢獻最少、卻傷害最大的人，大家不能繼續漠視，我強調，是時候大家要團結一致伸張氣候正義。」



美眾議院議長佩洛西宣佈辭職

美國史上首位女性眾議院議長佩洛西宣佈將辭去議長職務。





佩洛西於辭職演說中表示：「美國的民主，仍然是「崇高但脆弱」，國會內很多人都曾親眼目睹過民主的脆弱性，而可悲的是，甚至於同一個會議廳中，亦發生過民主被攻擊的問題。因此，國會仍然必須永遠捍衛民主，因為正有勢力，不斷對之作出侵害。 」





現年82歲的佩洛西自1987 年起，獲選為加州眾議院議員後，她亦自 2003 年開始，成為民主黨眾議院領袖，並於民主黨獲得多數議席的時期，兩次擔任眾議院議長。





佩洛西是奧巴馬執政期間的重要人物，亦於特朗普的兩次被彈劾期間發揮重要作用。共和黨剛於中期選，奪得眾議院的多數議席。目前尚未確定，由誰人繼任民主黨眾議院領袖的位置。



英國財案預計明年經濟萎縮

英國公佈財政預算案，預計當地的經濟明年將會萎縮。





財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）證實，雖然經濟前景不明朗，但他和總理辛偉誠（Rishi Sunak）將提高稅收，並削減公共開支以「修復財赤」。





但當地一名居民伯德（Sheila Bird）就指，他估計這些改變，對英國較貧窮的人「傷害最深」。





伯德說：「貧窮的民眾確實需要更多幫助，因為所有基本的生活必須品，價格現時正飈升，已經變成貴價貨。所以，我們無論如何都係輸家。例如我的女兒，現時就必須在用煤氣和用電之間作出選擇，甚至最終可能兩者都負擔不起。」



習近平將與日首相岸田文雄會晤

中國國家主席習近平將在出席亞太經合組織領導人非正式會議期間，與日本首相岸田文雄會面。今次亦是兩國領袖，相隔約3年首次，再次面對面會晤。





習近平除了談及要同中日構建附合新時代要求的關係外，預計亦會同岸田討論「台灣問題」。





習近平說歷史、台灣等重大原則問題，涉及到兩國關係的「政治基礎」和「基本信義」。他又希望，日本在重信守諾的情況下妥善處理，習近平亦指，中國不干涉別國內政，也不接受任何人以任何藉口，干涉中國內政。



體育消息

澳洲國家隊Socceroos的中後衛賴特（Bailey Wright）表示，會在卡塔爾下周二舉行的世界盃首戰中，盡力攔截法國隊嘅球星姆巴佩和本澤馬的攻擊。





同法國一戰可能是今屆世界盃，澳洲隊最艱鉅的任務之一，因為姆巴佩和本澤馬的「二過一傳球」（即係One Two）戰術政擊是「世界聞名」，可能令Socceroos難以招架。





賴特是澳洲今屆世屆盃入選陣容的五名中後衛之一，另外還有蘇塔爾、德傑內克、羅爾斯及鄧恩。



