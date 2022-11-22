今日大事（11月23日）

新西蘭接收首批澳洲離岸中心難民

在新西蘭和澳洲的難民安置計劃之下，首六名難民已經從瑙魯抵達新西蘭。新西蘭在未來三年每年會收容離岸甄別的150名難民。





新西蘭政府在9年前首次提出收容在瑙魯和巴布亞新畿內亞的澳洲離岸甄別中心的難民。





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尋求庇護者資源中心發言人Jana Favero接受SBS訪問的時候表示，今次的難民安置行動是積極的一步，但是亦提醒了大家有未完成的工作。





「一直以來在當有人離開羈留或者離岸甄別中心的時候，都是有苦有樂，令他們關注到仍然滯留的人。」





他提及，雖然首批6人離開瑙魯，仍然有接近100人滯留當地，大概100人滯留在巴布亞新畿內亞，另外還有一批在澳洲境內。「即使和新西蘭及美國訂立了安置計劃，仍然有約500人未有任何安置途徑。」



央行：國際衝突貿易及氣候變化加劇通脹

儲備銀行行長洛菲利警告澳洲國民將要面對更高的通脹。





洛菲利昨晚向澳洲經濟發展委員會發表演說的時候指出，國際間的衝突和貿易限制都令到貨品價格未能下跌，而氣候變化的影響亦只會令價格上升和不穩定。





他又警告，通脹問題必須要緊急應付，以避免再出現在1980和90年代對經濟的破壞。



國會料本周表決聯邦反腐機構草案

國會今日會重新討論成立聯邦廉政公署的問題，政府希望能夠在年底之前通過法例。





昨晚眾議院開會至深夜之後，今日會繼續辯論成立全國廉政公署議案。預料今個星期稍後會進行表決，然後將議案提交參議院。





在今年內成立法定公署是工黨的主要大選承諾。





工黨就議案提出了多項修正，而獨立議員對於訂立一個較高門檻公署才可以進行公開聆訊表示關注。



參議院通過政府加大托兒津貼草案

家庭的托兒費用很可能在7月獲得大幅津貼，聯邦政府這個大選承諾即將實現。





聯邦政府引入的法案經過修正後昨日在參議院通過，預料將會在眾議院獲得通過。





收入高達80,000元的家庭，將可以獲得九成托兒津貼，津貼隨著收入水平遞減，直至最高收入達到350,000元。預計會有一百萬個家庭受惠。





教育部長祁雅（Jason Clare）指減輕托兒費用負擔對兒童、家庭和經濟三方面都有好處，尤其是令到母親可以重新投入工作。



養老金領取者獲准賺取更多收入

領取養老金人士可以在聖誕節前賺取額外收入而不會影響到福利津貼。





新法例將領取養老金者可以賺取的收入，由12月1號起直至2023年底，提高4,000元，到11,800元。預計會有50,000工人受惠。





新法例又容許收入超出上限者，兩年無需重新申請津貼。目前的措施是在超出上限三個月後就取消津貼。





社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）表示新措施可以幫助舒緩目前嚴重的勞工短缺。「較年長的工人是一個未開發的市場，他們有多年經驗和技能貢獻給僱主。」



受戰爭及通脹影響 全球GDP明年料放緩

國際經濟合作與發展組織（OECD）表示，隨著各地經濟增長繼續放緩，全球來年將要面臨嚴峻的金融挑戰。





經合組織的秘書長哥文（Mathias Cormann）表示，俄烏戰爭加上不斷上升的通脹，都迫使各國央行提高政策利率，情況令全球經濟收縮。





他強調，各地的國民生產總值（GDP）正出現令人擔憂的趨勢。





「組織的首席經濟學家Alvaro Santos Pereira和我對經濟的展望，都有相當悲觀的預測。全球的GDP將從今年的3.1%，到明年會放緩至2.2%。即是全球GDP的增長將會遠低俄烏戰爭開始之前的預測。」



聯合國人權專員批伊朗鎮壓示威者

聯合國人權事務專員圖爾克指責，伊朗當局對抗議活動的反應，在過去兩個月已導致 300 多人死亡，其中包括 40 多名兒童，形容當地局勢是「危急」。





自今年9 月，發生 22 歲的庫爾德女子Mahsa Amini在被道德警察拘留期間死亡的事件以來，伊朗持續出現全國性抗議活動。





人權事務高級專員公署的發言人Jeremy Laurence亦敦促伊朗當局，要停止對示威者採取暴力行動。





他說：「我們敦促伊朗政府，應妥善對待爭取平等、尊嚴和權利的國民，而不應該使用不必要或不成比例的武力來鎮壓抗議活動。伊朗對嚴重侵犯人權的行為仍然缺乏有效的問責制度，情況亦令民眾的不滿情緒日益增長。」



烏克蘭電網持續受襲 政府籲民眾節省能源

烏克蘭表示供電網絡遭受俄羅斯數十次的襲擊，近半能源基礎設施受損。





烏克蘭發電量已減半，政府呼籲民眾節省能源。聯合國衛生機構警告，今年冬天烏克蘭將發生人道主義災難。





烏克蘭國家能源公司負責人Volodymyr Kudrytskyi表示，反覆的攻擊令系統難以維持運作。





他說：「每次廣泛導彈襲擊的破壞規模是巨大的。我們需要一些時間來重新為大多數民眾供電，並且恢復透過電網為他們供電的能力。」



佩洛西訪台以來 中美防長首度會面

美國國防部長奧斯汀在柬埔寨的東盟峰會期間，和中國國防部長魏鳳和會晤時，強調兩國必須改善處理危機的溝通方式。





自美國眾議院議長佩洛西訪問台灣而惹起北京不滿以來，兩人今次是首次會面。





據一位美國官員稱，奧斯汀向對方表達，他對中國軍隊在印太地區越來越激進的行為「感到擔憂」，因為這樣會增加發生事故的風險。





澳洲國防部亦曾指，在今年6月，一架中國戰鬥機在南海地區曾對一架澳洲的軍用偵察機進行攔截。



希臘從海上舊船救出逾400名難民

希臘的海岸警衛隊，從一艘在Crete島以南遇險的偷渡船上，救出了大約 430 人。





據報這批人士主要來自巴基斯坦和敘利亞。而據希臘電視台播放的畫面顯示，涉事隻船經已生鏽，亦擠滿乘客。





根據以往記錄，從事人口走私活動的人使用幾乎不適合航行的舊船橫越地中海的情況，並不罕見。



印尼爪哇地震釀250死多人失蹤

印尼爪哇省展玉鎮發生5.6 級淺層地震後的第二日，仍然有多人失踪，救援人員正爭分奪秒搜尋瓦礫中是否還有生環者。





地震已造成至少 250 人死亡，數百人受傷，官員警告說死亡人數可能會上升。一些地區的電力中斷使救援工作變得複雜。





有一名災區居民的親屬Aris，花了兩個小時、走了20 多公里到災區現場，試圖尋找嫂子及兩個姪子，發現對方的住宅，已被山泥掩蓋。





「我到現場希望尋找到嫂子，但嫂子和兩名子女都被埋山泥下。我在昨天下午開始從所住的地區一路行過來，到災區的時候，發現只得一片頹門敗瓦，所有東西都被埋在地下。」



所羅門群島地震 澳洲緊急支援

在所羅門群島發生 7.3 級地震後，澳洲政府表示外交部已安排一個緊急工作組，領導澳洲人員到當地進行應急及支援工作。





但由於電話線損壞，當地地震的破壞程度仍然不清楚。





總理艾巴尼斯已向國會表示，在發生地震後，澳洲駐所國首都霍尼亞拉高級專員公署的屋頂倒塌，但公署內的所有工作人員都安全。他說，所羅門群島警方目前正在整個首都範圍進行災後評估。



【維州選舉】兩黨領袖辯論 州長獲現場觀眾青睞

在昨晚一次選舉辯論中，維州州長安德魯斯以微弱優勢擊敗自由黨對手馬仲佳。





兩人在博士山（Box Hill）市政廳進行唯一一次辯論，有近100 名選民出席。在辯論中，馬仲佳將維州衛生系統面對的問題歸咎於安德魯斯政府。





他對安德魯斯說：「你的政府破壞了衛生系統。你已經執政八年，我打算修復你造成的損害。」





安德魯斯質疑對方為何一直批評維州的衛生系統。「我同意應該重視維州的護士和急救員，肯定他們出色的工作表現，並努力為他們提供更多支持。」





辯論後，在場觀眾作出意向投票，安德魯斯以38%比34%的差距擊敗馬仲佳，但仍有28%人猶豫未決。





正式選舉日將在本周六舉行。



新州中西部仍有洪災危機

新州各地的驟雨漸散，但是中西部和Riverina區居民只是剛展開洪水善後工作。





緊急服務隊希望這個星期會繼續天晴，暫時舒緩災區的情況。





但是在鄉鎮 Condobolin 和 Euabalong 仍然有嚴重洪災，預料 Lachlan River 河水明日會漲至8米高峰，超出1952年洪災的水平。未來三日救援工作會針對沿河流域的多個鄉鎮，一些社區同偏遠房屋繼續被洪水隔離。





氣象局指出，季末的寒冷同大風的天氣掠過澳洲東南部。而由今日起，在南部醞釀的高氣壓會在今個星期稍後逐漸帶來晴朗同較溫和天氣。



報告：澳洲面臨更長林火季和更強自然災害

另一方面，由於全球暖化，澳洲將面對更長的林火季節、更嚴峻的熱帶風暴和海洋酸化的問題。





今日公佈的最新氣候狀態報告顯示，自從1910年開始全國紀錄以來，全國氣溫平均上升了攝氏1.47度。





在2013至2020年的8年間錄得最暖的天氣，而2019年是歷來最熱的一年。自從1950年代以來，極端火警季節增加，而林火季節提早開始，同時較遲結束。





最近連續出現的拉尼娜現象，只會令到火警危險加劇，因為較茂密的植物乾枯之後造成更多大火的燃料。



昆州警隊誓言改革歧視文化

昆州警務處同意進行警隊改革。一份報告強烈指責昆州警隊內部充斥種族歧視、性別歧視同排斥女性的文化，是由於領導層的因素所致。





報告又揭露警員無充分處理家暴求助個案，令到受害者處於危險情況，而施暴者無法無天。





警務處長卡羅爾（Katarina Carroll）仍然得到州長帕拉謝伊的支持留任。卡羅爾承諾會在未來幾個星期內調查所有披露的不當行為。





她呼籲公眾在進行重大改革的期間，對其領導能力保持信心。「我一直都說，一個機構的行政如果能夠有更強的監管、透明度、問責性和獨立性，將會是一大優勢，可以提高社會的信任，所以我非常支持 （改革）。」



體育消息

在卡塔爾舉行世界盃，D組賽事澳洲對法國的賽事今晨完結，以4比1輸給對手。





澳洲前鋒葛雲雖然在賽事開始第9分鐘先拔頭籌射入一球，但對手在5分鐘內梅開二度，中場休息前以2比1領先。





下半場進行到一半時，法國隊３分鐘內連入２球，奠定勝局。前峰麥巴比（Kylian Mbappe）表現出色，頂入一球，助攻一球。





Socceroos主教練阿諾德（Graham Arnold）賽後表示，球隊被更優秀的隊伍打敗。「歸根結底，他們（法國）是一支優秀的球隊，他們作為世界冠軍是有原因的。上半場......澳洲做得很好。但下半場......球員雙腿跟不上法國。但這就是我們所處的水平。」





同組丹麥對戰突尼斯的賽事0比0打和。另外，C組的首圈比賽，墨西哥賽和波蘭互無進球，而另一場比賽中，沙特阿拉伯則爆冷以 2 比 1 擊敗阿根廷。



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