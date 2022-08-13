【８個月40多兒童受傷】苦主家長網上請願拆除「全澳最危險滑梯」

最新一宗個案是一名三歲的女童Harlow在新州Berry 的 Boongaree Nature Play Park 的滑梯上摔斷腿，女童的母親霍爾（Taylah Hall） 及丈夫利迪克(Mitch Liddicoat) 今個星期初在Change.org 發起網上請願，要求將涉事滑梯拆除。





霍爾憶述事發經過時，強調自己對涉事滑梯一直抱有戒心，但自從有關滑梯經過修復後，她相信有關方面張貼的告示，並認為滑梯己安全。」





但不幸的是，她的丈夫利迪克 及小女兒早前一起在滑梯滑下時，利迪克形容兩人「一如滾筒式乾衣機一樣滾落地面受傷。」





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「我們從滑梯的一側被彈到另一側，小女兒亦摔斷了腿，而受傷的原因是滑梯的設計不當。」



「我無法相信我們實際下降的速度和力量，至今我亦無法忘記女兒的尖叫聲。」 利迪克





霍爾亦指，其女兒的當時尖叫聲、至今仍然為她帶來心理上的困擾，並對女兒在專為兒童設計的滑梯上被摔斷腿事故感到「憤怒」。





根據 Shoalhaven Council 在公園豎立的標誌，有關滑梯旨在「挑戰兒童的身心」，並警告「父母不要協助子女接觸或使用這些設備。」





「若非當時我丈夫將她抱住，其傷勢會嚴重一百萬倍，甚至會致命。」 霍爾在請願書貼文上寫道。

而據澳洲廣播公司及News.com.au的報導，該個耗資 650 萬元的遊樂場只開放了 8 個月，已造成 40 多人重傷，當中包括鎖骨骨折及頭部受傷。





而被指出現安全問題後，Shoalhaven 市議會當時已聘請 Kidsafe NSW 對涉事的Bongaree 遊樂園的規格及設施的性能進行評估以其能符合澳洲標準。





Kidsafe NSW 的一位發言人表示，評估結果已直接發送給市議會，但內容尚未公開。





雖然霍爾及利迪克表示不考慮對市議會採取法律行動，但他們知道有其他家庭，正因同樣孩子有受傷，尋求法律途徑。據報今個星期為止，網上的請願書已有過百人簽署。



