新州快相黑點公布 邊度最多人被罰？

新州公布州內罰款最多的快相鏡頭，位於 Normanhurst 的南行Northconnex Tunnel，去年有超過23,387 人被罰款。





而位居第二的快相鏡頭黑點位於St Peters的Princes Highway，錄得超過320 萬罰款。





該新上榜黑點在2020-2021年期間，只作出了95 次罰款。





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但自去年，把限速由60公里每小時減至40 公里每小時，罰款大幅攀升21,000 宗。





當地議員Ron Hoenig認為：降低限速的決定更多是為了收入而不是道路安全。





他表示： 民眾開了50 年，並無任何問題。突然間，他們被根本沒有「實際需要」的快相相機罰款。





另外，不少地方因為限速較低，如Liverpool 的Bigge Street 限速為30公里/小時，創造較多的罰款。





雖然當地居民就此感到相當不滿，但市議會回應有關限速大大減低傷亡事故。





排名第三的快相鏡頭之為位於Pennant Hills的 Northconnex northbound，共13,912 人被罰。





第四及第五位的快相黑點，分別位於Mount Victoria的Great Western Highway及Darlinghurst 的Eastern Distributor，約27000人在兩地被罰款。





在昆州方面，從下個月開始，會推出世界首部便攜式太陽能鏡頭，並設置在全州的路邊工地和學區，目的是降低兒童和工人因駕駛者超速所造成的風險。





這些相機經過專門設計和製造，可安裝在移動平台的頂部，該平台



可以輕鬆地移動到工地周圍的不同位置。





在學校區域，相機將安裝在速度標誌附近的固定位置，但也可以根據需要移動。





去年，該州在其道路上記錄了 74 起與超速相關的死亡事故，幾乎佔所有道路死亡人數的 27%。





今年前四個月，昆州共發出 4729 張學區超速的罰單。





從今年 7 月起，昆州亦加大了對超速行駛的處罰罰則，超速行駛 1-10 公里/小時將被罰款 287 元並扣 1 分，11-20 公里/小時將被罰款 431 元和 3 分。





昆州警察局長 Janelle Andrews 表示： 這些新的快相鏡頭可以迫使司機減速，以免罰款或被扣分。

