澳洲那些職業最多華人從事？

2021年人口普查數據顯示，全澳廣東話人口為近30萬人（295281），年齡中位數為40至44歲，相較於全澳所有人的35至39歲略年長。





而主要的普通話群體人口近 70萬人（685274人，年齡中位數為30至34歲，較全澳中位數為年輕。







雖然在受僱比例方面廣東話（49.8%）組別比普通話（47.2%）為高，但在非勞力比例方面，廣東話（36.1%）仍高於普通話的（30.8%）。





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根據數據顯示，無論在廣東話還是普通話群體中，會計師均是最多華人從事的職業，分別為2.4%及2.8%，遠高於全澳0.6%的平均值。





銷售助理、主廚、侍應、軟件工程師及註冊護士是廣東話群組中，前五大常見職業。



澳洲廣東話及普通話群組最多人從事的職業 Credit: SBS人口普查數據搜尋器 在廣東話人群中，約13.2%的人表示無收入，最大比例（8.2%）人口表示個人年收入界界乎1.56萬至2.08萬澳元。而在在普通話群組中，逾一成半人表示無收入，最大比例（約7.6%）人口表示個人年收入界界乎 5.2至6.5萬。





對比 2016 年，在 2021 年期間，更多人提供無償照顧工作，比五年前增加逾6500人（1.4%）。





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中國（不包括香港特別行政區和台灣）依然是澳大利亞普通話人群的最大來源地，近63%的普通話人士來自於中國大陸，為429901人；而對於廣東話人群來說，中國（不包括香港特別行政區和台灣）是其最大來源地，近28%的廣東話人士來自於中國大陸，為81813人。





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