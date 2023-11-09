豐田汽車「泵把罩」缺陷 逾３萬汽車受影響

交通部召回豐田汽車（Toyota）一款混能車及燃油車，涉事型號為 Kluger Hybrid (AXUH78) Kluger Petrol (TXUA70/75 & GSU70/75)，包括：Kluger Hybrid AWD 2.5L, Kluger Petrol 2WD 2.4L, Kluger Petrol 2WD 3.5L, Kluger Petrol AWD 2.4L, Kluger Petrol AWD 3.5L
有 30,205 輛車受影響。
在交通部的召回通知中，表示在車輛行駛的過程中，車下方的樹脂的「泵把」（保險槓）罩在受損時可能會脫落。
如果有關部份脫落，可能會造成潛在的道路危險，增加車輛乘員和/或其他道路使用者的事故和嚴重傷害或死亡風險。
Toyota將以書面形式聯繫受影響的車主，要求他們在他們首選的Toyota經銷商預約，經銷商將免費檢查並安裝改進的緊固件。
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想了解更多有關信息，消費者可以聯繫Toyota召回輔助熱線，電話號碼：1800 987 366（星期一至星期五，上午8點至下午6點AEDT）。
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