【慘劇】新州 10 歲男童校內自殺

新州臥龍崗以南Illawarra一間小學在上周三（8月10日）發生命案。
一名10歲的5年級生被發現時已受重傷，急救援人員搶救無效，證實不治。
據報，在案外現場發現了一張紙條，男孩被懷疑是自殺。
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新州警方表示案件並無可疑。
臥龍崗天主教教區的一位發言人表示，將向悲劇發生後受影響的任何人提供「全面支持」和諮詢服務。
他指，當地警察和衛生服務部門向學校提供了大量援助。他亦與教育廳保持聯繫。
Beyondblue 前主席希基（Ian Hickie）是心理健康問題專家。他表示，社區應該努力團結起來，共同面對這場悲劇。
他解釋新冠大流行如何對兒童的心理健康產生巨大影響，並且問題需要解決。
他提及在新冠疫情爆發前，已經看到年輕人受心理困擾及自殘比率有所上升。新冠疫情到來，使學齡期和畢業後的年輕人受到更大的挑戰。
希基認為家庭、學校、體育俱樂部和教堂都要徹法與年輕人建立聯繫。
另一方面，許多兒童自殺事件，其中涉及欺凌和威脅等事件。在過往，一名在Denver 的9歲男童因被欺凌自殺，最終不幸離世。而近日在紐西蘭，一名10歲的女孩在過去2年亦面對「恐怖的欺凌」事件，試圖了結生命。
家長若面對孩子可能被欺凌的情況，千萬不要掉以輕心。可查閱，尋求更多協助。
若發現孩子出現以下情況，就可能需要尋求精神健康援助：
- 感到壓力或焦慮
- 情緒出現變化（感到悲傷、憤怒或害怕）
- 精神散渙或記憶力下降
- 難以入睡（睡得較少或過多）
- 飲食習慣改變（較以往吃多或吃少）
- 比以往更容易生氣或感到煩亂
- 不想與朋友見面或與其他人在一起
- 感到孤單或孤立
一旦遇上精神健康問題，可聯絡以下機構。若需要使用傳譯服務，可先致電全國翻譯及傳譯服務處（13 14 50），並要求轉駁至以下機構：
- 新冠病毒精神健康支援服務（Coronavirus Mental Wellbeing Support Service）（1800 512 348）
- Kids Helpline（1800 55 1800）
- 家庭暴力支援：1800 RESPECT（1800 737 732）
- 防止自殺及危機支援：Lifeline（13 11 14）
網上支援及資訊：Head to Health（）
多語言精神健康資訊：Embrace Multicultural Mental Health（）
加深對精神健康的認識：HeartChat（）
支援感到焦慮、沮喪或由自殺傾向的人士：Beyond Blue（）
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