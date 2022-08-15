【慘劇】新州 10 歲男童校內自殺

新州臥龍崗以南Illawarra一間小學在上周三（8月10日）發生命案。





一名10歲的5年級生被發現時已受重傷，急救援人員搶救無效，證實不治。





據報，在案外現場發現了一張紙條，男孩被懷疑是自殺。





Advertisement

新州警方表示案件並無可疑。





臥龍崗天主教教區的一位發言人表示，將向悲劇發生後受影響的任何人提供「全面支持」和諮詢服務。





他指，當地警察和衛生服務部門向學校提供了大量援助。他亦與教育廳保持聯繫。





Beyondblue 前主席希基（Ian Hickie）是心理健康問題專家。他表示，社區應該努力團結起來，共同面對這場悲劇。





他解釋新冠大流行如何對兒童的心理健康產生巨大影響，並且問題需要解決。





他提及在新冠疫情爆發前，已經看到年輕人受心理困擾及自殘比率有所上升。新冠疫情到來，使學齡期和畢業後的年輕人受到更大的挑戰。





希基認為家庭、學校、體育俱樂部和教堂都要徹法與年輕人建立聯繫。





另一方面，許多兒童自殺事件，其中涉及欺凌和威脅等事件。在過往，一名在Denver 的9歲男童因被欺凌自殺，最終不幸離世。而近日在紐西蘭，一名10歲的女孩在過去2年亦面對「恐怖的欺凌」事件，試圖了結生命。





若發現孩子出現以下情況，就可能需要尋求精神健康援助：



感到壓力或焦慮

情緒出現變化（感到悲傷、憤怒或害怕）

精神散渙或記憶力下降

難以入睡（睡得較少或過多）

飲食習慣改變（較以往吃多或吃少）

比以往更容易生氣或感到煩亂

不想與朋友見面或與其他人在一起

感到孤單或孤立

一旦遇上精神健康問題，可聯絡以下機構。若需要使用傳譯服務，可先致電全國翻譯及傳譯服務處（13 14 50），並要求轉駁至以下機構：



新冠病毒精神健康支援服務（Coronavirus Mental Wellbeing Support Service）（1800 512 348）

Kids Helpline（1800 55 1800）

家庭暴力支援：1800 RESPECT（1800 737 732）

防止自殺及危機支援：Lifeline（13 11 14）

多語言精神健康資訊：Embrace Multicultural Mental Health（ embracementalhealth.org.au ）

