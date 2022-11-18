【究竟犯咩罪？】土耳其邪教領袖被判處8,658年監禁

土耳其男子Adnan Oktar被指是「邪教領袖」，他主持許多宣揚神創論和保守價值觀的土耳其電視節目，而在節目上，他身邊都是化著濃妝、穿著很少的女性。





去年， 66 歲的Adnan Oktar因性侵犯、對未成年人的性虐待、欺詐以及行事未遂的政治和軍事間諜活動等罪行被判處 1075 年監禁，之後該裁決被上級法院推翻。





據土耳其新聞通訊社 Anadolu Agency報導，伊斯坦堡高等刑事法院隨後以多項包括性虐待和剝奪他人自由等罪名，判處Adnan Oktar 8,658年監禁。





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法庭推翻了Adnan Oktar的初審結果後，他再次出庭受審，Adnan Oktar 被判犯有多項性侵犯和性虐待未成年人的罪行，他現在幾乎可以肯定將在獄中度過餘生。





據了解，Adnan Oktar之所以被判重刑，是因為他也為其門徙所犯下的罪行而受罰。





他主持電視節目，節目上他身邊都是衣著暴露的女性，他稱她們為「小貓」（kittens）。





Adnan Oktar對這一判決表示歡迎，稱這是「上帝的旨意」。





他向當地媒體表示「我們對我們的國家充滿信心。」





「我們對這個決定感到滿意。上帝做出了決定。我們的生活中有美好的日子」，他又指 「伊斯蘭教將主宰世界。土耳其也將是一個美麗的國家，願這個決定是有益的。」





在之前的法庭審議上，Adnan Oktar向法官表示，由於他「心中對女性的愛滿溢」，他有近 1000 個女朋友。他有一次更形容自己「非常有影響力」。





在審訊期間，一名婦女向法庭表示 Adnan Oktar 多次對她和其他人進行性虐待，聲稱他強姦婦女，並強逼她們服用避孕藥。





警方突擊搜查在他的家中時，發現大約 69,000 顆避孕藥，Adnan Oktar聲稱是用於皮膚治療和月經不調。



Adnan Oktar因他在線上電視頻道A9上的節目而聲名狼藉，並經常受到土耳其宗教領袖的譴責。





在整個 1980 年代，Adnan Oktar 建立了自己的追隨者圈子，他的追隨者被稱為「Adnanists」。





在1990年代，他是所謂的「科學研究基金會」（Science Research Foundation）小組的一員，該基金會目的是科學地推翻進化論。





同在1990年代，當他領導的宗教教派捲入性醜聞時，Adnan Oktar和他顯赫的生活方式一舉聲名狼藉。





他後來以筆名 Harun Yahya 寫了一本書，名為「Atlas of Creation」，書在2006 年出版，認為達爾文的進化論是全球恐怖主義的根源。





在2018年，在伊斯坦堡對他的組織進行大規模鎮壓後，他被警方金融犯罪部門調查，警方進行了一系列突擊搜查，他在伊斯坦堡被拘留。



